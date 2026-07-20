2026下半年8大「精品包推薦」！LOEWE超可愛Scarf包登場，這一款根本是鬆弛感包王

準備好迎接2026下半年的時尚爆擊了嗎？無論是想尋找能裝下日常的通勤神包，還是準備暗示另一半送上七夕大禮，今年的精品包絕對會讓你選擇困難症發作！從拿捏「鬆弛高級感」的慵懶大包，到自帶仙氣的編織與打結設計，各家品牌紛紛祭出超強神作。小編為大家整理了2026下半年必收的「話題精品包」清單，趕快把這篇存起來，跟著買絕對不出錯！

時尚迷請注意，LOEWE又來搶荷包了！在2026早秋系列中首度亮相的全新「Scarf包款」，絕對是今年必收的神仙包。這款包以「結飾絲巾」為靈感，完美拿捏了當下最流行的輕盈鬆弛感，將柔軟流動的絲巾姿態，化為俐落時髦的皮件。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

Scarf包的設計極具巧思，僅用兩塊平滑小牛皮裁片，透過皮革繫帶巧妙打結繫合，瞬間把絲巾打結的優雅定格！包身自帶流暢的雕塑感，細節處更點綴了全新「扭曲效果Pebble標誌」金屬件，搭配質感滿分的麂皮內裡與磁扣設計，在極簡中透著滿滿的高級感。

圖片來源：品牌提供，LOEWE 迷你平滑小牛皮 Scarf 包款NT78,000

圖片來源：品牌提供，LOEWE 迷你平滑小牛皮 Scarf 包款NT78,000

這波新品誠意十足，共推出中型、迷你及實用後背包等款式，顏色涵蓋百搭的黑色、棉花白、摩卡棕與亮眼檸檬黃。更犯規的是，迎接七夕情人節，LOEWE特別加碼推出限定「水晶粉」！柔和粉嫩調配上包身優雅的繩結，完美呼應七夕「以結為信」的浪漫寓意。

圖片來源：品牌提供

推薦品牌2：Longchamp變身沉浸式畫廊！曾之喬「抹茶綠＋酒紅」絕美撞色 曲家瑞直接把藝術品穿上身

時尚迷準備好迎接充滿藝術氣息的秋冬了嗎？Longchamp 2026秋冬系列發表會大玩創意，直接把活動現場打造成一座「沉浸式藝術畫廊」！延續本季「Creative Curiosity」的核心概念，品牌首度攜手比利時視覺藝術家 Caroline Hélain，展出9幅以布料拼接、刺繡打造的絕美地景作品，帶領賓客展開一場時尚與藝術交織的探索旅程。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

活動現場星光熠熠，特別邀請女星曾之喬與藝術家曲家瑞亮麗出席。曾之喬以一襲優雅的抹茶綠連身裙，巧妙搭配全新 Le Cadence 酒紅色水桶包與同色調繫帶高跟鞋。柔和綠意與濃郁酒紅的「絕美撞色」不僅超吸睛，更完美映襯本季大地色系的豐富層次，渾身散發從容自在的法式優雅。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

而本身就是藝術家的曲家瑞，則展現了截然不同的率性魅力！她選穿 Longchamp × Caroline Hélain 聯名系列背心，這件單品透過初剪羊毛與天鵝絨小羊皮異材質拼接，直接將地貌美景化作「可穿戴的藝術品」。她內搭深褐色襯衫、白色百慕達七分褲與

圖片來源：品牌提供，LONGCHAMP 1000Epure 系列肩揹袋 XS (甜杏色), NT15,800

圖片來源：品牌提供，Looong 系列肩揹袋（摩卡色）,NT17,800

時尚圈最溫暖的「擁抱」升級啦！Ferragamo超人氣Hug包款在2026早秋系列迎來嶄新面貌，強勢推出「Hug East-West」橫向輪廓設計，準備再次洗版時尚迷的IG！

全新包款採用近年討論度極高的「橫向比例」，修長俐落的線條不會過於誇張，反而讓視覺更加精緻和諧，完美散發從容自信的慵懶高級感。材質選用帶有天然紋理的小牛皮，柔軟細膩的觸感，一上手就能感受頂級皮件工藝。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

最迷人的巧思莫過於具象化「擁抱」的包身結構！兩條皮革帶由側面溫柔延伸至前方，宛如雙臂環抱包身，並以品牌經典「斜角Gancini釦飾」牢牢固定，細節拉滿。這顆兼具高顏值與超高實用度的美包，絕對是今年早秋必收的百搭神仙款，準備手刀加進購物車吧！

圖片來源：品牌提供，價格電洽

圖片來源：品牌提供，價格電洽

Gucci 全新 Lady Lunetta Chain 鏈帶包於 6/26 正式上市，為 Primavera 系列揭開迷人序幕。這款包完美拿捏時下最夯的「慵懶鬆弛感」，以新月形輪廓自帶輕盈隨興的時髦氣場，絕對是日常穿搭的質感首選！

圖片來源：品牌提供

令人一眼心動的關鍵，來自極致細膩的皮革工藝。特別選用荷蘭頂級小牛皮，塑造出自然垂墜的鬆弛輪廓。包身帶有刻意的「揉皺紋理」，經過多重繁複工序，在光線下閃爍出層次豐富的奢華光澤。最犯規的是，品牌以雷射鏤空技術雕刻出 GG 微孔標誌，讓經典 Monogram 變得輕盈又現代，搭配精緻鏈條與雙 G 拉鍊頭，細節滿滿都是高級感。

圖片來源：品牌提供

兼顧顏值與實用，系列推出小型與中型兩種尺寸，無論是鏤空皮革或 GG 帆布款，皆貼心附有可拆式皮革肩帶。想優雅手提、帥氣肩背或率性斜背都能輕鬆切換，完美展現不受拘束的都會風格。

圖片來源：品牌提供，GUCCI Lady Lunetta Chain小牛皮(中)NT93,400

圖片來源：品牌提供，GUCCI Lady Lunetta Chain小牛皮(小)NT78,000

Prada 全新「Days of Summer」系列，完美揉合了都會時尚與海島度假的慵懶風情。這次系列以輕盈輪廓貫穿成衣與配件，巧妙運用亞麻面料與精緻刺繡，在當代剪裁與海灘元素中碰撞出新火花，隨便一搭都能穿出滿滿的鬆弛高級感，絕對是今年夏天出鏡率最高的單品！

圖片來源：品牌提供

包控們請注意，本季絕不能錯過這兩款話題美包！經典 Bonnie包 換上了充滿夏日氣息的夏裝，將原始亞麻與天然皮革完美拼接。最迷人的是它採用「Lino Painted」手工上色工藝，讓每一顆包都擁有獨一無二的漸層色澤與細膩紋理，自帶經歲月淬鍊的復古韻味，背出門保證時髦不撞款。

圖片來源：品牌提供

另一款 Route包 則是兼具顏值與機能的實用首選！選用柔軟皮革打造，搭配時下最夯的多口袋設計，收納空間滿分。絕美的象牙白色調，宛如陽光灑落般明亮，無論是平日下班跨區通勤約會，還是週末微旅行，都能輕鬆切換風格，為日常穿搭注入率性魅力

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

推薦品牌6：Miu Miu全新「編織系列」夢幻登場，藤編包美到犯規

準備好迎接海島假期了嗎？Miu Miu 全新「編織系列」為盛夏注入滿滿的清新度假氛圍！這波新品將柔和色彩與多元材質完美交融，延續品牌一貫的俏皮趣味，用迷人的編織工藝勾勒出悠閒愜意的生活節奏，絕對是女子漾女孩們今夏不可或缺的時髦亮點！

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

本季最吸睛的絕對是各式「編織美包」！Miu Miu 運用多樣化的編織技法重新演繹經典，從充滿活力的條紋鉤針肩背包，到自帶法式慵懶的藤編手提包，巧妙結合天然材質與精緻的皮革飾邊。經典 Logo 點綴其中，在率性中流露滿滿的高級質感。出門前再戴上一頂俐落百搭的 Logo 草編帽，立刻完成仙氣飄飄的完美度假 Look！

圖片來源：品牌提供 ，Miu Miu Aventure 藤編皮革手提包 NT100,000

圖片來源：品牌提供，Miu Miu鉤織小型手提包 NT45,000

圖片來源：品牌提供，Miu Miu Spirit鉤織皮革化妝袋 NT51,000

除了包包，鞋履系列也讓人少女心大噴發！精緻的鉤針織紋搭配撞色滾邊與甜美的蝴蝶結，完美展現 Miu Miu 專屬的柔美氣質；而簡潔俐落的帆布涼鞋則是日常百搭神物，隨便穿都能散發從容自在的迷人魅力。今年夏天想要營造仙氣滿分的「鬆弛感」，這波絕美新品千萬別錯過啦！

七夕情人節即將到來，時尚圈的粉紅泡泡已經全面拉滿！Valentino 釋出全新 2026 早秋系列七夕形象大片，這次由創意總監 Alessandro Michele 親自構思操刀，超強大的夢幻幕後陣容絕對讓時尚迷大呼過癮！

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

本次大片重磅邀請到亞洲頂級視覺攝影大師夏永康親自掌鏡。鏡頭下，Valentino 品牌好友、人氣男星黃子弘凡，與新生代模特兒黃一丹、曾悅共同換上 2026 早秋系列絕美入鏡。透過夏永康獨樹一幟的「電影感」唯美視角，每一幀畫面都自帶濃厚的故事感，宛如一部浪漫的復古微電影！

整組形象廣告充滿了親密又帶點懷舊的獨特氛圍，完美捕捉了戀人之間「此時無聲勝有聲」的悸動瞬間。Valentino 巧妙地將時尚與藝術結合，用這宛如畫報般的情感篇章，向愛情獻上最詩意的致敬。

圖片來源：品牌提供 VALENTINO GARAVANI DeVain 亮片刺繡小型肩背包

圖片來源：品牌提供，VALENTINO GARAVANI Antibes 暖駝色麂皮後背包

圖片來源：品牌提供，VALENTINO GARAVANI PANTHEA棕色麂皮拼接羊皮中型肩背包 NT124,000

崔立于以全身FENDI休閒時裝現身、單寧牛仔褲在腳踝處以低調奢華的展現FF Logo細節，並搭配經典Lui包款與松鼠造型吊飾與輕巧舒適的黑色FENDI Fit 鞋款，展現男孩帥氣休閒的時尚型格。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供