權娜拉、南宮珉小臉、孫淑媚凍齡都靠它？醫師解析肉毒適合誰、術後禁忌一次看

AI摘要 文章摘要整理： 本文解析肉毒桿菌素適合改善動態紋與部分肌肉問題，強調施打前要由醫師依個人條件評估，並留意術後暫時性副作用與正確照護。

韓國女星權娜拉、男星南宮珉，都曾大方分享施打肉毒的經驗，透過放鬆特定肌肉、修飾臉部線條，維持鏡頭前的精緻感。「台版Jennie」孫淑媚凍齡外型引發熱議，坦言自己會固定在咀嚼肌部位打肉毒。

肉毒看似已成為不少明星維持外表的日常選項，從淡化抬頭紋、魚尾紋，到修飾咀嚼肌與下半臉線條，都有不同應用。究竟哪些人適合打肉毒？臉僵、眼皮下垂會不會變成永久後遺症？「林亮辰皮膚專科診所」院長林亮辰醫師解析肉毒常見的5大副作用，以及術前術後最容易忽略的注意事項。

肉毒是什麼？主要改善「動起來才出現的紋路」

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

肉毒桿菌素的作用，簡單來說，是暫時減弱特定肌肉的收縮力量。當肌肉不再持續、反覆拉扯皮膚，因表情動作形成的紋路便可能變得較不明顯。林亮辰醫師表示，肉毒主要適合改善因肌肉反覆收縮所造成的「動態紋」，例如皺眉時出現的皺眉紋、抬眉時產生的抬頭紋，以及笑起來較明顯的魚尾紋。

經過醫師診斷與評估後，肉毒也可能應用於特定肌肉過度用力、多汗或部分偏頭痛等問題。不過，不同需求都有各自適合的施打部位、方式與劑量，不能把美容肉毒的經驗直接套用到其他醫療用途。

誰適合打肉毒？不能只看年紀

權娜拉。圖片來源：Netflix

許多人會問：「幾歲開始打肉毒比較好？」林亮辰醫師提醒，判斷一個人是否適合施打肉毒，不能只看年齡，更不能單純因為朋友或明星打了有效，就跟著選擇相同部位。醫師通常會綜合評估肌肉力量、臉部構造、表情習慣、功能需求，以及個人對外型的期待。

例如同樣都有額頭紋，有些人是因為額頭肌肉反覆用力，有些人則可能因為眼皮較沉，習慣透過抬眉把眼睛張開。若沒有先釐清原因，就直接放鬆額頭肌肉，反而可能覺得眉毛變低、眼睛更難睜開。

咀嚼肌肉毒也不是臉型較寬就一定適合。若臉寬主要來自骨骼、脂肪或皮膚鬆弛，單純放鬆咀嚼肌未必能達到預期的小臉效果；原本肌肉力量就不強的人若施打過量，還可能出現咀嚼無力或下半臉線條改變。

打完臉僵、眉毛下垂，是永久後遺症嗎？

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

林亮辰醫師表示，一般人常說的「肉毒後遺症」，大多數其實是暫時性的副作用，或是對肌肉動作突然改變感到不習慣。可能出現的情況包括眉毛或眼皮暫時下垂、左右臉用力不平均、表情不像以前自然，或局部肌肉感覺較無力。隨著肉毒作用慢慢減退、肌肉逐步恢復活動，多數狀況也會逐漸改善。

肉毒並不是注射後肌肉就永遠不能動。林亮辰醫師指出，多數肉毒產品的效果大約可維持4至6個月，過程中肌肉力量會慢慢恢復；實際時間仍會受到施打部位、劑量、個人代謝與肌肉使用習慣影響。不過，暫時性副作用不代表可以完全忽略。肉毒施打的位置、深度與劑量，都會影響臉部表情和功能，因此操作醫師對臉部解剖構造的了解相當重要。

肉毒5大常見副作用

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

1. 注射處紅腫、疼痛或瘀青

針頭進入皮膚後，局部可能出現小紅點、輕微疼痛、腫脹或瘀青，多數會在數天內逐漸消退。若瘀青範圍持續擴大，或疼痛、紅腫愈來愈嚴重，則應回診確認。

2. 短暫頭痛或緊繃感

由於注射後肌肉出力方式改變，部分人可能會感覺額頭、頭部或施打部位有緊繃、沉重感，也可能短暫出現頭痛。通常這類不適會隨著身體逐漸適應而改善；若症狀持續加劇，或同時伴隨其他異常狀況，應主動聯絡醫療院所。

3. 眉毛或眼皮暫時下垂

額頭、眉間與眼周肌肉彼此牽動，若藥物影響到鄰近肌肉，可能出現眉型改變、眉壓眼或眼皮下垂。這也是為什麼額頭肉毒不能一味追求「完全沒有紋路」。若將肌肉放鬆得太徹底，雖然紋路變淡，卻可能讓整體表情顯得疲憊或沉重。

4. 表情不自然或左右臉不對稱

每個人的左右臉肌肉力量原本就可能不同，施打後有時會短暫出現一邊眉毛較高、笑容不對稱，或表情看起來較僵的情況。

若發現左右明顯不對稱，應先讓醫師評估，不建議自行按摩，也不要急著到其他院所補打，以免增加劑量過多或表情更不自然的風險。

5. 依施打部位出現功能改變

不同部位可能出現不同的副作用。例如眼周肉毒可能造成乾眼或眨眼感改變；咀嚼肌肉毒可能讓咬硬物時較沒力；若施打在嘴角、下巴或唇周，則可能影響微笑、說話、喝水或嘴部動作。

這些狀況多半會隨著肉毒效果減退而改善，但若已經明顯影響進食、說話或日常生活，仍應盡快回診。

出現吞嚥、呼吸困難，應立即就醫

大多數美容肉毒的不適較輕微且短暫，但林亮辰醫師提醒，若療程後出現吞嚥困難、呼吸不順、複視，或明顯全身無力，應立即就醫，不能只在家等待藥效消退。尤其當施打劑量過高、一次接受大範圍治療，或肉毒影響到非預期的肌肉時，可能增加嚴重不良反應的風險。

因此，即使肉毒已經是常見療程，依然屬於需要醫師診斷、用藥與風險管理的醫療行為。不能因為身邊很多人都打，就認為任何地方、任何劑量都安全。

肉毒術前注意事項

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

1. 選擇合法醫療院所與合格醫師

施打前應確認是在合法醫療場所進行，並由合格醫師親自評估及操作，也要了解使用產品的名稱與來源。不建議在美容工作室、住家或其他非醫療場所接受注射，更不要只因價格便宜，就選擇來源不明的肉毒產品。

2. 主動告知病史與用藥紀錄

施打前應完整告知醫師目前的病史、用藥、保健食品，以及過去接受肉毒或其他醫美療程的紀錄。林亮辰醫師指出，每次施打後的肌肉反應與效果都可能不同。保留過去施打的品牌、部位、劑量和反應紀錄，有助醫師判斷這一次是否需要調整。正在服用抗凝血或其他藥物者，也不應自行停藥，而是要先和原開藥醫師及施打醫師討論。

3. 特殊身體狀況一定要先說

懷孕、哺乳期間、注射部位正在感染或發炎，以及患有神經肌肉疾病者，都應在療程前主動告知醫師，由醫師評估是否適合施打。過去曾對肉毒產品產生明顯不良反應，或近期接受過其他注射療程，也要一併說明，避免不同療程互相影響。

4. 不要只拿明星照片要求複製

明星的臉部輪廓，除了醫美之外，也受到骨骼、妝容、髮型、燈光、拍攝角度與後製影響。即使在相同部位施打肉毒，也不代表能得到一模一樣的臉型。與其直接要求「我要和某位明星一樣」，更重要的是讓醫師評估自己的問題到底來自肌肉、脂肪、骨骼，還是皮膚鬆弛。

肉毒術後注意事項

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

1. 不要揉壓或按摩注射部位

術後應依照醫囑，暫時避免用力按壓、按摩或反覆刺激注射處，也不要自行使用按摩棒、刮痧板或美容儀器處理施打部位。若覺得兩邊效果不同，也不要自行推揉，應先等肉毒效果逐漸呈現，再由原施打醫師評估。

2. 當天避免劇烈運動

林亮辰醫師建議，施打當天應避免高強度運動。至於泡湯、飲酒、化妝、洗臉或平躺時間等細節，則應依照施打部位和醫師提供的術後指示執行。

3. 不要看到紋路還在就急著補打

肉毒並不是注射完成後立刻就會達到最終效果，需要一段時間逐漸發揮作用。若因為前幾天紋路還在，就急著追加劑量，可能提高肌肉過度無力、表情僵硬或臉部不對稱的風險。

4. 按照時間回診追蹤

施打後若覺得眉型、笑容、咀嚼力量或嘴部動作出現明顯變化，應回原醫療院所追蹤。不要自行判斷哪一側「打不夠」，也不建議短時間內到不同院所反覆補打，否則醫師難以掌握總劑量與不同產品的施打狀況。

肉毒不是越多越有效，保留自然表情才是重點

醫美、彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

不少人擔心肉毒效果不明顯，會希望醫師把肌肉完全「定住」。但林亮辰醫師強調，肉毒並非施打得越多越好，真正的關鍵是在正確位置使用適當劑量。理想的肉毒療程，不是讓整張臉完全不會動，而是在改善皺紋或肌肉過度用力的同時，仍保留自然表情和必要功能。

是否需要每4至6個月固定施打，也沒有所有人都適用的答案。有人肌肉力量恢復較快，有人則沒有持續治療的需求，仍應依個人狀況與醫師評估決定。