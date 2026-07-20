2026-07-20 15:05 女子漾／編輯張念慈
2026美妝聯名變收藏品！SK-II、克蘭詩聯名POP MART 蘭蔻滿額抽銀赫東海見面會
美妝界今年夏天不只拚新品功效，也直接攻佔粉絲的收藏櫃！從克蘭詩攜手MOLLY漫遊巴黎、SK-II把CRYBABY放上青春露禮盒，到VTuber親自監修眼影與唇頰彩，蘭蔻更找來SUPER JUNIOR-D&E推出粉絲見面會抽獎與限定贈品。以下整理4大美妝聯名的上市時間、產品價格與入手重點，保養控、彩妝迷和追星族都要先把荷包顧好。
文章目錄
克蘭詩×POP MART MOLLY：明星美肌水換上花漾巴黎新裝
克蘭詩首度攜手POP MART，推出「花漾巴黎・光彩綻放」限定聯名系列，讓MOLLY換上貝雷帽、手捧花束與法國麵包，穿梭巴黎地標。這次主打兩款限定包裝精華水，包括適合年輕肌、訴求改善粗糙暗沉的「新一代漾采肌活美肌精華水」200ml，售價1,800元；以及針對初老肌彈潤緊緻需求的「煥顏緊緻彈力精華水」200ml，售價2,250元。另外還有「彈潤植萃美唇油」，售價1,200元。
聯名系列同步推出多款只送不賣的MOLLY周邊，包括隨行包、收納袋、立體鑰匙圈與美唇油吊飾組；8月15日前參加指定活動，還可抽全台限量20個的「MOLLY花漾巴黎珍藏抱枕」。商品已於克蘭詩官網、專櫃及momo官方旗艦店陸續開賣，實際贈品依通路及數量為準。
SK-II×POP MART CRYBABY：會哭的青春露禮盒，還有限定刻印瓶
SK-II這次找上以淚眼形象走紅的CRYBABY，把「擁抱真實情緒」延伸到素顏保養，推出「SK-II CRYBABY青春露聯名禮盒」。禮盒以紅色、粉色與夢幻雲朵構成主視覺，將CRYBABY的招牌眼淚與青春露結合，連瓶身上方都出現角色造型，收藏感直接拉滿。
聯名禮盒建議售價6,900元，內含SK-II青春露230ml，並加贈青春露30ml、亮采化粧水30ml及全效活膚潔面乳20g；SK-II×momo官方旗艦館另有限定刻印瓶版本。商品自7月20日起於全台SK-II專櫃及momo官方旗艦館限量發售，售完為止。
SPcollect×NIJISANJI EN：VTuber親自監修，眼影盤藏角色代表色
彩妝迷與VTuber粉絲這次可以一次滿足。SPcollect攜手NIJISANJI EN旗下人氣男團「BY THE BEAT」，推出「Glowing Shade」第二彈，由Zeal Ginjoka、Freodore、Seible與Kaelix Debonair四位Liver親自監修。系列從第一彈的黑色世界觀轉為純白基調，搭配角色代表色與透明感光澤，包裝則採用日本繪師小路さこ繪製的全新主視覺。
商品包括「Glowing Shade炫彩五色眼影盤」，售價899元，以及可同時用於雙唇與雙頰的「絲絨霧面唇頰膏」，售價599元。特別套組售價1,890元，除了眼影盤與唇頰膏，還附壓克力立牌及收錄Liver複製留言與簽名的明信片。系列自7月20日至8月20日開放跨境預購，預計2026年12月起出貨。
蘭蔻×SUPER JUNIOR-D&E：買保養抽粉絲見面會，滿額送小卡、水杯
蘭蔻推出小黑家族新成員「超極限肌因撫紋抗皺筆」，並攜手SUPER JUNIOR-D&E推出期間限定活動。新品採細長筆型搭配圓頭設計，主打局部加強眼下細紋、法令紋、抬頭紋與頸紋；配方結合20kDa玻尿酸、微米級β-葡聚醣與尿囊素，20ml建議售價2,950元，7月20日正式上市。品牌資料中的「1小時73%紋路減少」來自63位33至50歲亞洲女性使用後的臨床測試評估，實際效果因人而異。
7月20日至8月20日期間，於指定通路購買肌因系列產品，單筆折扣後每滿1,000元可獲得一次SUPER JUNIOR-D&E粉絲見面會抽獎機會；單筆消費滿7,500元，另贈限定聯名水杯及獨家小卡一張，數量有限、不累贈。對ANNIE而言，這次可能不是單純補貨，而是一場保養品與追星運氣的雙重考驗。
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