2026-07-20 13:38 造咖
2026鞋櫃必備「運動樂福鞋」！上班鞋終於不用忍痛！7雙人氣款兼顧增高、舒適與時髦
近兩年時尚圈吹起一股「運動樂福鞋」熱潮，從巴黎時裝週街拍到韓星私服，都能看見這種介於球鞋與樂福鞋之間的混血鞋款。它保留了樂福鞋俐落、正式的外型，同時加入跑鞋、滑板鞋或登山鞋的大底科技，穿起來比傳統皮鞋更輕盈，也比一般球鞋更有造型感。
2026年更是各大品牌全面加入戰局，從New Balance、Nike到adidas，都推出各自代表性的運動樂福鞋。不論是日常通勤、旅行暴走，還是搭配西裝褲、百褶裙，都能兼顧舒適與時髦。以下精選7雙2026最值得關注的運動樂福鞋。
文章目錄
HANDBALL SPEZIAL 樂福鞋
運動樂福鞋1.adidas
adidas將近年人氣居高不下的Handball Spezial重新演繹成樂福鞋版本，保留經典橡膠大底與復古Terrace風格，中底延續Handball Spezial優異的抓地力與舒適腳感，鞋面則改為一體式麂皮樂福鞋設計，搭配標誌性的三線Logo，讓整體看起來更俐落成熟。相較於厚重的皮革樂福鞋，這雙穿著感更加輕盈，也更容易搭配牛仔褲、西裝褲或短裙，是今年討論度極高的新作之一，也被視為adidas正式加入運動樂福鞋市場的重要代表。
Chuck Taylor All Star Loafer
運動樂福鞋2.Converse
Converse將百年經典Chuck Taylor All Star重新改造，把原本的綁帶設計改為樂福鞋輪廓，同時保留品牌辨識度極高的鞋底與橡膠包邊元素。整雙鞋比傳統帆布鞋更成熟，也不像皮鞋那麼正式，因此深受喜歡美式休閒風與學院風的人喜愛。無論搭配寬褲、丹寧或百褶裙，都能展現率性的日常穿搭風格，而親民的價格也讓它成為想嘗試運動樂福鞋的入門首選之一。
1906 Loafer
運動樂福鞋3.New Balance
如果要說是哪雙鞋掀起全球運動樂福鞋熱潮，New Balance 1906L絕對榜上有名。它以1906R跑鞋為基礎，提供優異的緩震與支撐性，再結合Penny Loafer鞋面，創造出兼具正式感與機能性的全新鞋型。無論是銀色、黑色還是皮革版本，都有極高辨識度，也因此成為時裝週、韓國街拍與社群平台上的人氣鞋款，被許多人視為Sneaker Loafer的代表作。
女工作鞋系列 VIRTUE SR
運動樂福鞋4.SKECHERS
相較於其他偏潮流取向的運動樂福鞋，SKECHERS VIRTUE SR更著重長時間站立與工作的舒適需求。簡潔的黑色外型沒有過多裝飾，不論搭配西裝褲、長裙或制服都很適合，看起來乾淨俐落，也不容易退流行。穿去上班不會顯得太休閒，下班直接去聚餐也很自然。如果你的工作需要長時間走動或站立，這雙會是一雙讓人越穿越離不開的日常鞋。
Air Max Phenomena
運動樂福鞋5.Nike
Nike Air Max Phenomena將經典Air Max氣墊科技與樂福鞋型融合。鞋面採用皮革材質，保留Nike招牌Swoosh元素，下方則搭載厚實Air Max氣墊中底，提供出色的避震腳感。既擁有Air Max系列的運動基因，又兼具樂福鞋的正式感，因此一曝光便在球鞋圈掀起熱烈討論，也讓Nike正式加入Sneaker Loafer市場。
Skate Loafer 麂皮樂福鞋
運動樂福鞋6.Vans
Vans將滑板鞋文化融入樂福鞋設計，推出Skate Loafer系列，延續品牌擅長的麂皮鞋面與耐磨橡膠大底，並提升避震與舒適度。鞋型保留經典樂福鞋輪廓，同時擁有滑板鞋的休閒氛圍，因此不論搭配寬褲、工裝褲還是短襪，都能展現自然率性的街頭風格。相較於傳統樂福鞋，它更輕鬆好搭，也是近年街頭穿搭中曝光率相當高的一雙鞋。
Speed Loafer
運動樂福鞋7.HOKA
HOKA Speed Loafer堪稱機能派運動樂福鞋代表。設計靈感源自品牌人氣越野跑鞋Speedgoat系列，具備優異抓地力與耐磨性，即使長時間步行或旅行也能保持舒適。鞋面則採用皮革拼接設計與流蘇細節，在Outdoor機能感與正式感之間取得巧妙平衡，因此受到許多時尚人士與球鞋玩家喜愛。雖然價格偏高，但舒適度與辨識度都相當出色，也是不少人心中的夢幻運動樂福鞋。
運動樂福鞋之所以能迅速竄紅，在於它成功打破了「正式鞋不好穿、球鞋不夠正式」的界線。一雙鞋就能同時滿足舒適度、造型感與實用性，不論是日常通勤、城市旅行，還是假日約會，都能輕鬆駕馭。2026年，不妨就用一雙運動樂福鞋，讓正式穿搭也能走得更輕鬆自在。
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精華 FAQ
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運動樂福鞋是介於球鞋與樂福鞋之間的混血鞋款，保留樂福鞋俐落外型，同時加入跑鞋或滑板鞋的大底科技，讓穿著更輕盈、舒適，也更容易搭配各種穿搭。
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文章點名adidas、Converse、New Balance、SKECHERS、Nike、Vans與HOKA共7雙代表作，從復古街頭到機能通勤都有，顯示各大品牌已全面投入這個市場。
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它特別適合日常通勤、旅行暴走與半正式場合，能同時解決正式鞋不好穿、球鞋不夠正式的問題，讓上班、聚餐或約會都能兼顧舒適與時髦。
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