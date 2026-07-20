2026-07-20 13:48 女子漾／編輯金柔葳
2026香氛清潔新品推薦！洗澡也要有儀式感！Dior、Aesop、石頭香氛品牌與LUSH一次看
每天最能名正言順「暫時不回訊息」的時刻，大概就是洗澡了。近年清潔產品早已不只追求洗得乾淨，香氣、質地與使用時的感官享受，也成為療癒情緒的重要環節。這次整理Dior、磬 by STONE、Aesop與LUSH四大品牌近期新品與旅行選物，從頂級玫瑰潔顏、辛香潔膚皂到木質調沐浴露，讓日常清潔也能像替自己安排一場迷你SPA。
文章目錄
一、Dior把洗臉變成玫瑰SPA！4種質地照顧不同潔顏需求
一、Dior把洗臉變成玫瑰SPA！4種質地照顧不同潔顏需求
推薦給：重視保養儀式、洗完容易乾澀，或喜歡高級玫瑰香氣的人
Dior於2026年夏季全面升級「迪奧精萃再生玫瑰潔顏系列」，一次推出《迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜》、《迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳》、《迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂》與《迪奧精萃再生玫瑰去角質霜》四款單品。系列注入較前代提升4倍濃度的岡維拉玫瑰萃取，搭配不同的轉化質地，讓卸妝、潔顏與去角質都保有柔潤膚觸與淡雅玫瑰香氣。
卸妝霜從絲絨霜體轉化為精華油，遇水後再乳化，可卸除臉部與眼部彩妝；潔顏乳則能揉出豐盈泡沫，適合偏好柔滑洗感的人。喜歡固態潔顏，可選擇刻有羅盤玫瑰符碼的潔膚皂；每週再搭配一至兩次去角質霜，以蜜糖微晶按摩肌膚，質地會逐漸轉化為玫瑰精華油面膜，替潔顏儀式完整收尾。
《迪奧精萃再生玫瑰卸妝霜》150ml，NT$3,800
《迪奧精萃再生玫瑰潔顏乳》150ml，NT$3,850
《迪奧精萃再生玫瑰潔膚皂》110g，NT$3,500
《迪奧精萃再生玫瑰去角質霜》130ml，NT$4,400
二、LUSH裸裝旅行選物 洗髮、沐浴、泡澡一包帶走
二、LUSH裸裝旅行選物 洗髮、沐浴、泡澡一包帶走
推薦給：暑假準備出國、想減輕行李重量，或常為液體容量煩惱的人
每次旅行整理盥洗用品，都像在進行一場行李箱空間爭奪戰。LUSH以裸裝、固態與輕巧設計為主，整理出從洗髮、沐浴到口腔清潔的旅行選物，不僅能減少分裝瓶及一次性塑膠，也較不受登機液體容量限制。
港澳台限定的「和諧心靈洗髮皂」結合薰衣草、巴西橘子、檸檬草及松樹精油，完全不含水，一塊最多可使用約80次，適合長途旅行或不想攜帶洗髮精的人。「睡公主香氛皂」則以薰衣草、零陵香與燕麥奶打造柔和香氣，回到飯店後洗去奔波一整天的疲憊。
想進一步縮減瓶瓶罐罐，可選擇「彩虹奇趣泡泡皂」，能作為泡泡皂、洗髮皂與香氛皂使用，一款完成頭髮與身體清潔；七種繽紛色彩還能自由捏塑，特別適合親子旅行。搭配薄荷漱口粒與Dirty牙膏粒，從頭髮、身體到口腔清潔都能換成輕巧固態版本，行李箱終於不必再被盥洗包塞滿。
三、Aesop異想熾香身體潔膚露，冷暖交錯的木質香洗去一天雜訊
三、Aesop異想熾香身體潔膚露，冷暖交錯的木質香洗去一天雜訊
推薦給：木質香愛好者、討厭甜膩香氣，或想用洗澡轉換情緒的人
Aesop全新推出「異想熾香身體潔膚露」，以充滿對比感的木質香調，將平凡的洗澡時間變成沉澱心緒的感官儀式。香氣由揉碎的芫荽籽與黑胡椒構成，溫暖辛香之中帶著一抹冷冽感，聞起來沉穩卻不厚重，既有力量，也保留細緻柔和的一面。
透明凝露採低起泡設計，能帶走肌膚上的髒污與雜質，同時維持溫和、不易乾澀緊繃的洗後感受，適合大多數膚質每天使用。比起一洗完就強烈佔據空間的香味，它更像一層貼近肌膚的木質氣息，適合在夜晚沖澡時使用，讓熱水與香氣一起帶走腦中揮之不去的工作雜訊。
Aesop異想熾香身體潔膚露180ml，NT$1,250
Aesop異想熾香身體潔膚露500ml，NT$1,600
500ml旋蓋版，NT$1,500
四、磬 by STONE辛香潔膚皂，讓洗澡成為重新開機的安靜時刻
四、磬 by STONE辛香潔膚皂，讓洗澡成為重新開機的安靜時刻
推薦給：偏愛中性香、辛香調，想在忙碌生活中找回平靜的人
由音樂創作人石頭參與打造的香氛品牌「磬 by STONE」，將香氣視為一種看不見的音符，透過潔淨、攜帶與修護三個步驟，讓沐浴及香氛成為日常重新整理情緒的小儀式。系列靈感來自石頭穿梭機場、旅館與舞台之間的巡演生活，香氣低調卻具有鮮明個性。
其中最適合放進浴室的「花椒小豆蔻煥活潔膚皂」，將暖調川味花椒與辛香小豆蔻交織，揉搓後能產生細膩泡沫，在溫和清潔肌膚的同時，也用辛香氣息喚醒疲憊感官。它的香氣不走常見的甜美花果路線，更像走進一間安靜的木質旅店，適合早晨需要快速提振精神，或下班後想轉換心情時使用。
品牌另推出氣息較柔和的「白茶米香清雅潔膚皂」，加入米糠油，洗後觸感柔嫩不緊繃。香氣從檸檬、薄荷與鼠尾草展開，再以白茶、茉莉、琥珀及麝香沉澱，適合偏好乾淨、清雅香氣的人。
花椒小豆蔻煥活潔膚皂100g，NT$750
柚子花竹子香氛滋潤固體香膏2.5g，NT$850
海鹽礦物香氛清爽身體噴霧50ml，NT$950
白茶米香清雅潔膚皂100g，NT$750
精華 FAQ
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Dior夏季推出4款玫瑰潔顏新品，包含卸妝霜、潔顏乳、潔膚皂與去角質霜，主打高濃度岡維拉玫瑰萃取、柔潤膚觸與淡雅香氣，適合重視保養儀式的人。
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LUSH以裸裝與固態產品為主，可減少分裝瓶與一次性塑膠，也較不受液體容量限制。文章推薦和諧心靈洗髮皂、睡公主香氛皂、彩虹奇趣泡泡皂與口腔清潔粒。
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Aesop的異想熾香身體潔膚露以芫荽籽與黑胡椒帶出冷暖交錯木質香，適合夜間放鬆；磬 by STONE則以花椒小豆蔻、白茶米香等辛香與清雅調性，訴求重新整理情緒。
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