AI重點 文章重點整理： 重點一： 防曬不是係數越高越好，重點在擦對、擦夠與定時補擦。

防曬不是係數越高越好，重點在擦對、擦夠與定時補擦。 重點二： UVA與UVB作用不同，分別影響曬黑老化與曬紅曬傷。

UVA與UVB作用不同，分別影響曬黑老化與曬紅曬傷。 重點三：依膚質、情境選擇防曬，並搭配遮蔽物更完整。

豔陽高照的夏季來臨，許多人雖會擦防曬，卻常因用量不足、係數選擇不當或忘記補擦，使防護效果大打折扣。紫外線不只會造成曬黑、曬紅，長期曝曬也可能加速肌膚乾燥、老化，也更容易產生細紋、斑點，因此防曬不只是美容保養，更是日常皮膚健康管理的重要步驟。

富康活力藥局健康保健諮詢師吳侑容表示，防曬產品並非係數越高越好，應依活動時間、曝曬強度、膚質與使用情境選擇，並記得足量塗抹、定時補擦及衣物遮蔽，才能建立較完整的防護。

陽光中的紫外線主要可分為UVA、UVB與UVC，其中UVC大多會被臭氧層阻擋，因此日常防曬主要需留意UVA與UVB。

UVA波長較長，可深入皮膚真皮層，與曬黑、斑點、細紋及光老化有關，也可能穿透雲層與部分玻璃。因此，即使是陰天、雨天或坐在室內窗邊，仍可能接觸到UVA。

UVB能量較高，主要作用於皮膚表層，則是造成曬紅、曬傷的主要原因。簡單來說，想降低曬傷風險要留意UVB；若想減少曬黑與光老化，則不能忽略UVA。

SPF主要反映產品對UVB的防護能力。數值越高，代表延緩皮膚曬紅的能力越強，但實際效果仍會受到塗抹量、流汗、擦拭及補擦頻率影響，不能只靠數字判斷。PA則代表對UVA的防護能力，通常以「＋」號標示，從PA＋到PA＋＋＋＋，加號越多代表防護程度越高。

健康保健諮詢師吳侑容建議，一般通勤、短時間外出或室內工作者，可選擇SPF30、PA＋＋＋左右的產品；若進行登山、海邊活動、騎車或長時間戶外運動，則可選擇SPF50或SPF50＋、PA＋＋＋＋，並留意是否具防水、抗汗標示。

化學性防曬主要透過吸收紫外線並轉換能量，常見優點是質地清爽、延展性佳、不易泛白，適合一般肌膚、油性肌或在意黏膩感的人。不過部分敏感肌使用後可能出現刺激，仍需依膚況選擇。

物理性防曬常見成分為氧化鋅與二氧化鈦，主要在肌膚表面形成防護層，具有較高的穩定性。通常較適合敏感肌、嬰幼兒、孕期族群或醫美療程後膚況較脆弱者，但部分產品可能較厚重或泛白。

近年也有混合型防曬，同時結合物理與化學性成分，在膚感與防護力之間取得平衡。選購時不必只追求單一類型，實際擦起來舒適、願意每天使用，才是更重要的原則。

第一，依活動型態與曝曬時間選擇係數。日常通勤與長時間戶外活動的需求不同，不必每天都使用最高係數，但也不能低估曝曬時間。

第二，依膚質選擇防曬類型。一般膚質可依習慣挑選；敏感肌、嬰幼兒或孕婦，可優先考慮成分較單純的物理性防曬。嬰幼兒建議滿6個月後再使用。

第三，依膚質與情境選擇質地。油性肌、痘痘肌可選凝膠或乳液型；乾性肌適合乳霜型；噴霧型方便補擦，但仍要注意足量與均勻。

第四，海邊或水上活動可選有海洋友善標示的產品。搭配帽子、長袖衣物與陽傘，加強整體防曬。

防曬不能只靠一瓶防曬乳！上午10點至下午3點通常日照較強，若非必要，可減少長時間曝曬。防曬乳應在外出前均勻塗抹，全臉用量約為兩指長或接近一元硬幣大小，耳朵、頸部、手背與腳背也不要遺漏。

若大量流汗、游泳或擦拭身體，應儘快補擦；一般戶外活動約每2小時補擦一次。此外，撐傘、戴寬邊帽、太陽眼鏡及穿著長袖衣物，都能提供額外遮蔽，讓防護更完整。

不少人認為陰天或待在室內就不用防曬，但UVA仍可能穿透雲層與窗戶；底妝產品即使標示SPF，也常因使用量不足，無法完全取代防曬乳。

另外，防曬並不是薄薄擦一層就好，產品標示的防護力建立在足量使用的前提下。化學性與物理性防曬也都能在塗抹後發揮作用，提前15至30分鐘使用，主要是讓產品在肌膚表面均勻成膜、減少摩擦脫落。

健康保健諮詢師吳侑容提醒，防曬不是夏天限定，而是一年四季都值得養成的習慣。選擇適合自己的產品、確實塗抹並定時補擦，再搭配遮蔽物與減少曝曬，才能真正守護肌膚健康。

免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。

原文出處：防曬係數越高越好？藥局破解常見迷思：擦對、擦夠、補擦才是關鍵