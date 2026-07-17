2026-07-17 16:59 女子漾／編輯劉芫榛
夏天嘴唇也要發光！3大品牌唇彩新品，水光、顯色、護唇一次滿足
今夏唇妝從高保濕水光、精準唇部輪廓到果香護唇全面升級，GUCCI Beauty、Louis Vuitton與LANEIGE蘭芝接連推出新品，讓雙唇在炎熱季節也能兼顧妝效與保養。
GUCCI Beauty：水凝柔光潤唇油一支完成水光、護唇與染色
GUCCI Beauty推出全新「GUCCI水凝柔光潤唇油」，將潤唇油的透亮光澤、護唇膏的舒適修護，以及染唇露的持久顯色結合於單一產品，打造可疊擦的3合1唇妝。配方以高達99%的保養成分基底製成，塗抹後可立即提升雙唇保濕度，呈現飽滿透亮的水光效果。
成分加入蔓越莓生物胜肽、玻尿酸與黑玫瑰萃取，兼顧補水與柔嫩感受；即使表面光澤逐漸淡去，唇色仍能持續停留。全系列共推出8款色選，涵蓋玫瑰粉、陶土橘、GUCCI經典紅、玫瑰裸粉與煙燻紫粉等色調，約3秒後會逐漸顯現最終色澤。
包裝採霧面象牙白瓶身搭配金色Logo與專屬色帶，刷頭內建儲液結構，可控制每次取用量並貼合唇形。「GUCCI水凝柔光潤唇油」每支售價1590元。
經典色選
#509 GUCCI Rosso Ancora
推薦色號
#226 EMMA ROSEDUST
#217 VALERIA ROSE
Louis Vuitton：LV Crayon唇線筆把伸展台技巧帶進日常
Louis Vuitton延伸La Beauté彩妝系列，推出由彩妝創意總監Pat McGrath女爵士設計的「LV Crayon唇線筆」，將品牌時裝秀後台的精準唇妝技巧轉化為日常單品，可搭配LV Rouge唇膏與LV Baume潤唇膏使用，描繪、修飾或加深唇部線條。
唇線筆採輕盈柔滑質地，加入胜肽成分，能順暢勾勒唇形並呈現飽滿輪廓。產品主打長效持妝、保濕、防暈染與真實顯色，除了描邊，也能用於柔焦暈染、90年代對比唇妝、立體裸唇與紅色漸層等不同妝效。
系列共推出10款色選，從米棕、低飽和玫瑰裸色、赤陶棕，到洋紅、梅子酒紅、經典路易紅與Monogram檀紅皆有。筆身以Monogram Flower花朵圖案打造，搭配霧黑木質筆桿與金色花形筆蓋，兼顧握持穩定度與收藏感。「LV Crayon唇線筆」售價1750元，自6月25日起於指定專門店與官網販售。
經典色選
#191 Nude Rêverie
# 192 Nude Quest Close up
LANEIGE蘭芝：巴西莓芒果冰沙化身夏日限定潤唇系列
LANEIGE蘭芝以巴西莓與芒果為靈感，推出「巴西莓芒果冰沙系列」，將莓紫與芒果黃製成雙色漸層外觀，為經典唇部保養加入熱帶果香與夏日冰沙視覺。系列包含「果凍水光潤唇膏」與「睡美人極萃滋養晚安唇膜」，8月1日起限量開賣。
「果凍水光潤唇膏」加入乳木果油與木魯星果棕籽油，質地水潤滑順、不顯厚重，可直接使用於裸唇，也能疊擦在唇彩上增加透明光澤；迷你管身與斜角設計，適合隨身補擦，10g售價580元。
「睡美人極萃滋養晚安唇膜」則添加莓果精萃複合物、維他命C、乳木果油與椰子油，於夜間軟化老廢角質並補充滋潤，20g售價730元。兩款新品將於LANEIGE蘭芝官方網站、momo旗艦店、蝦皮旗艦店與LINE GIFT同步販售。
精華 FAQ
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GUCCI Beauty推出水凝柔光潤唇油，將潤唇油光澤、護唇膏修護與染唇露顯色合為一體，配方含99%保養成分，強調高保濕、水光感與持久留色。
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LV Crayon唇線筆可用來描繪、修飾與加深唇形，也能做柔焦暈染或立體唇妝；質地輕盈柔滑並加入胜肽，外觀則以Monogram Flower與霧黑木質筆桿打造。
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系列包含果凍水光潤唇膏與睡美人極萃滋養晚安唇膜，前者偏向日間補水與疊擦提亮，後者主打夜間軟化角質與深層滋潤，並以熱帶果香與雙色外觀吸睛。
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