夏天嘴唇也要發光！3大品牌唇彩新品，水光、顯色、護唇一次滿足

2026-07-17 16:59 女子漾／編輯劉芫榛
圖片來源：GUCCI、 Louis Vuitton、LANEIGE
圖片來源：GUCCI、 Louis Vuitton、LANEIGE

今夏唇妝從高保濕水光、精準唇部輪廓到果香護唇全面升級，GUCCI Beauty、Louis Vuitton與LANEIGE蘭芝接連推出新品，讓雙唇在炎熱季節也能兼顧妝效與保養。

編輯推薦

GUCCI Beauty：水凝柔光潤唇油一支完成水光、護唇與染色

GUCCI Beauty推出全新「GUCCI水凝柔光潤唇油」，將潤唇油的透亮光澤、護唇膏的舒適修護，以及染唇露的持久顯色結合於單一產品，打造可疊擦的3合1唇妝。配方以高達99%的保養成分基底製成，塗抹後可立即提升雙唇保濕度，呈現飽滿透亮的水光效果。

成分加入蔓越莓生物胜肽、玻尿酸與黑玫瑰萃取，兼顧補水與柔嫩感受；即使表面光澤逐漸淡去，唇色仍能持續停留。全系列共推出8款色選，涵蓋玫瑰粉、陶土橘、GUCCI經典紅、玫瑰裸粉與煙燻紫粉等色調，約3秒後會逐漸顯現最終色澤。

圖片來源：GUCCI
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包裝採霧面象牙白瓶身搭配金色Logo與專屬色帶，刷頭內建儲液結構，可控制每次取用量並貼合唇形。「GUCCI水凝柔光潤唇油」每支售價1590元。

圖片來源：GUCCI
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經典色選

#509 GUCCI Rosso Ancora
圖片來源：GUCCI
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推薦色號
#226 EMMA ROSEDUST
圖片來源：GUCCI
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#217 VALERIA ROSE
圖片來源：GUCCI
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Louis Vuitton：LV Crayon唇線筆把伸展台技巧帶進日常

Louis Vuitton延伸La Beauté彩妝系列，推出由彩妝創意總監Pat McGrath女爵士設計的「LV Crayon唇線筆」，將品牌時裝秀後台的精準唇妝技巧轉化為日常單品，可搭配LV Rouge唇膏與LV Baume潤唇膏使用，描繪、修飾或加深唇部線條。

唇線筆採輕盈柔滑質地，加入胜肽成分，能順暢勾勒唇形並呈現飽滿輪廓。產品主打長效持妝、保濕、防暈染與真實顯色，除了描邊，也能用於柔焦暈染、90年代對比唇妝、立體裸唇與紅色漸層等不同妝效。

圖片來源：Louis Vuitton
圖片來源：Louis Vuitton

圖片來源：Louis Vuitton
圖片來源：Louis Vuitton

系列共推出10款色選，從米棕、低飽和玫瑰裸色、赤陶棕，到洋紅、梅子酒紅、經典路易紅與Monogram檀紅皆有。筆身以Monogram Flower花朵圖案打造，搭配霧黑木質筆桿與金色花形筆蓋，兼顧握持穩定度與收藏感。「LV Crayon唇線筆」售價1750元，自6月25日起於指定專門店與官網販售。

圖片來源：Louis Vuitton
圖片來源：Louis Vuitton

經典色選
#191 Nude Rêverie
圖片來源：Louis Vuitton
圖片來源：Louis Vuitton


# 192 Nude Quest Close up
圖片來源：Louis Vuitton
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LANEIGE蘭芝：巴西莓芒果冰沙化身夏日限定潤唇系列

LANEIGE蘭芝以巴西莓與芒果為靈感，推出「巴西莓芒果冰沙系列」，將莓紫與芒果黃製成雙色漸層外觀，為經典唇部保養加入熱帶果香與夏日冰沙視覺。系列包含「果凍水光潤唇膏」與「睡美人極萃滋養晚安唇膜」，8月1日起限量開賣。

「果凍水光潤唇膏」加入乳木果油與木魯星果棕籽油，質地水潤滑順、不顯厚重，可直接使用於裸唇，也能疊擦在唇彩上增加透明光澤；迷你管身與斜角設計，適合隨身補擦，10g售價580元。

圖片來源：蘭芝
圖片來源：蘭芝

「睡美人極萃滋養晚安唇膜」則添加莓果精萃複合物、維他命C、乳木果油與椰子油，於夜間軟化老廢角質並補充滋潤，20g售價730元。兩款新品將於LANEIGE蘭芝官方網站、momo旗艦店、蝦皮旗艦店與LINE GIFT同步販售。

圖片來源：蘭芝
圖片來源：蘭芝

精華 FAQ

  • GUCCI Beauty推出水凝柔光潤唇油，將潤唇油光澤、護唇膏修護與染唇露顯色合為一體，配方含99%保養成分，強調高保濕、水光感與持久留色。

  • LV Crayon唇線筆可用來描繪、修飾與加深唇形，也能做柔焦暈染或立體唇妝；質地輕盈柔滑並加入胜肽，外觀則以Monogram Flower與霧黑木質筆桿打造。

  • 系列包含果凍水光潤唇膏與睡美人極萃滋養晚安唇膜，前者偏向日間補水與疊擦提亮，後者主打夜間軟化角質與深層滋潤，並以熱帶果香與雙色外觀吸睛。

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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日韓女生都在穿！以「裙+褲」混搭5套造型營造層次加分的街頭時髦

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2026-06-30 01:11 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@Hinari、@あやか、@Yurina
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夏天來臨，外出的穿搭選擇總讓人陷入煩惱，希望穿出時髦度又同時兼具理想風格的話，不妨可以先從日韓女生日常的造型為參考，喜歡關注日韓流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日韓街頭的時尚達人們，經常以「裙 + 褲」的穿衣方式為主軸，不僅可以提升衣著細節質感之外，整體視覺也會看起來顯豐富層次，想知道裙 + 褲有哪些合適的混搭技巧嗎？以下總整理 5 套靈感範本，讓你快速跟上時髦同時打造搶眼注目度，一起來看看吧。

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以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 01.

圖片來源：wear@あやか
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百搭實穿字母 TEE 向來是每季皆可穿的款式，但如果單穿又會顯得造型較無聊，推薦可以運用蕾絲短裙加牛仔褲混搭，瞬間讓衣著擁有聚焦亮點。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 02.

圖片來源：wear@Kastane official
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精緻碎花罩衫，很適合想營造出輕甜女孩氛圍時使用，以罩衫、蛋糕裙與破損牛仔褲的搭配方式，層層堆疊出好感加倍又可愛的印象，隨性踏上球鞋就很好看加分。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 03.

圖片來源：wear@ShioRi
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本季超夯的蕾絲單品，成為日韓街頭女生在夏季必穿的款式，透過短袖開襟衫加蕾絲氣球裙，連結優雅的簡約氣息，另外裙子還可再搭同款蕾絲，讓造型更加分搶眼。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 04.

圖片來源：wear@Yurina
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當想展現不一樣的運動風穿搭時，不妨嘗試選搭運動風上衣、透膚裹裙、長褲混合，營造層次豐富且有重點的風格，再戴上棒球帽瞬間使造型更完整好看。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 05.

圖片來源：wear@Hinari
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進階版的穿搭技巧，融入直條紋上衣、抓皺背心、百褶中長裙、蕾絲長褲，快速凸顯專屬個個性的時髦魅力，讓你輕鬆傳達不一樣的夏季風格。

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出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

2026-07-07 08:07 女子漾／編輯桑泥
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest

旅行前準備行李、挑選穿搭之餘，真正會默默提升照片質感的，別忘了還有你的指尖！無論是在海邊拿著椰子水、提著草編包、曬飯店早餐，還是在歐洲街頭舉起咖啡杯，指尖往往是照片中最容易被忽略、卻最常入鏡的細節，一款適合度假的美甲，不只能提升整體精緻度，更能讓照片看起來更有氛圍。

如果你正在為你的度假做準備，快往下看這幾款堪稱 2026 夏季最值得收藏的「度假美甲範本」！

編輯推薦

01｜海洋風美甲：每張照片都自帶濾鏡

圖片來源：Pinterest
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海洋風美甲的色調以海藍、水藍色、天空藍、蒂芬妮藍等藍色系為主，再搭配白色、奶油黃、珊瑚橘等顏色增加層次與度假感；設計手法上最具代表性的是藍白色的漸層暈染，模擬海水由深至淺、由濃轉淡的自然過渡。不需要畫滿圖案，挑幾個甲面做海星、貝殼或海浪，其他留白，反而更耐看。

藍色系在戶外自然光下會發出一種清透冷感，跟沙灘、藍天放在一起，根本是天然色號，手機拍起來完全不需要後製。


02｜雞蛋花美甲：帶著海島靈魂出門

圖片來源：Pinterest
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如果是去峇里島、泰國、東南亞這類熱帶目的地，這款就是為你而生的！

雞蛋花本身自帶熱帶感與柔和仙氣，奶白色花瓣搭配微微暈染的黃色花芯，不只能讓手部看起來更白，也很適合搭配現在流行的透明感裸色、蜜桃色、奶油色系。無論是做成手繪小花、立體花瓣，還是搭配貝殼光、水波紋元素，都有種度假專屬的慵懶漂亮感。

雞蛋花的白與黃是極度上鏡的配色，拍任何背景都好看，尤其是木質桌面或泳池水面，反差感讓指甲細節瞬間被放大。


03 | 多巴胺美甲：度假版「開心濾鏡」

圖片來源：Pinterest
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多巴胺美甲的核心在於將高飽和度的糖果色、螢光色或鮮明對比色進行大膽混搭，打破傳統配色的和諧規則，讓每一根手指都跳躍著不同的色彩旋律，搭配大面積的亮片、色彩斑斕的貼紙或彩色珠子，增添趣味和立體感。

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

編輯推薦

文章目錄

孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

2026-07-07 23:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@__shinyeeu
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近期於 Disney+ 播出的韓劇《醫到孤島愛上你》，由李宰旭、辛叡恩領銜主演，是一部講述醫師與護理師之間攜手克服重重醫療困難，並發展浪漫愛情的故事，自開播後便引起粉絲熱門討論話題，而飾演女主角的辛叡恩，也因演技與劇中造型人氣更加激升，除了劇中造型成為焦點之外，辛叡恩私底下的穿搭同樣受到模仿與關注，擅長以簡約韓系風格呈現的她，經常以簡單不繁複的穿衣方式呈現，帶有一股精緻的高級感，令人不禁好起辛叡恩平常怎麼搭私服，以下為大家總整理 5 套盤點參考，一起來看看有哪些吧。

編輯推薦

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 01.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第一套辛叡恩以蕾絲勾勒細節的澎袖洋裝，精緻的節為造型注入一股優雅溫柔的質感氛圍，腰間合身的設計，也讓辛叡恩好身材更加凸顯，隨性拎個籐編手拿包，輕鬆打造韓系浪漫的迷人氣息。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 02.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第二套辛叡恩換上白色洋裝外搭一件格紋襯衫，簡單不繁複的穿衣巧思，其實大家都可以參考看看，不僅適合平常上班上課穿，也很推在出遊或逛街與好姐妹聚餐時穿著。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 03.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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俐落的西裝外套，能為身形製造顯瘦修飾的好比例，內搭藍色襯衫層層堆疊出注目的層次焦點，下身選搭打褶中長裙，營造出輕復古風格的知性女伶印象。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 04.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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一件開釦設計的背心上衣，讓辛叡恩看起來散發出活力女孩的魅力，再選搭同色系的寬褲，融入成套的混搭巧思，展現舒適好感的夏季造型。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 05.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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以運動風短版背心與百褶裙加乘，外搭一件襯衫便能立即增添豐富視覺，同樣結合同色的配色技巧，讓衣著帶來和諧且一致性的搶眼焦點。

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