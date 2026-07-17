2026-07-17 15:35 女子漾／編輯金柔葳
夏天也能放心「以油養膚」！蘭蔻黑鑽精萃油、肯園植物油保養攻略一次看
夏天一聽到「油保養」，很多人腦中立刻響起警報：會不會太黏、太悶，最後還附贈滿臉痘？其實用油不可怕，擦錯油、下手太重才更容易翻車。這次從頂奢科技型精萃油到芳療師提倡的植物油減法保養，一次整理兩種油養思路，教你在冷氣房的乾與戶外高溫的油之間，找到肌膚剛剛好的平衡。
推薦一：肯園犬香薷滋養活膚精萃油
推薦一：肯園犬香薷滋養活膚精萃油
芳療師夏季保養提醒：別再和臉上的油光硬碰硬
夏季保養不必一看到油光就拼命控油，也不用把精華液、乳液、乳霜層層疊滿。真正重要的是先分辨肌膚究竟缺水、缺油，還是正處於敏感、發炎狀態，再調整保養方式。溫和清潔後先補水，最後用少量油分鎖住水分，就能減少乾燥與緊繃。油保養的關鍵從來不是擦得多，而是找到適合自己膚況的「剛剛好」，才不會別人養出發光肌，自己卻先悶出痘痘。
哪些膚質適合油保養？
乾性、熟齡肌：容易乾燥緊繃，可選玫瑰籽油、沙棘果油等滋潤型植物油。
敏感、換季肌：可選成分精簡的產品，但第一次使用仍要先局部測試，天然不代表一定不刺激。
混合肌、外油內乾肌：建議分區保養，雙頰乾燥處多一點，額頭、鼻翼等易出油部位少一點。
油性肌：不是完全不能用油，重點是少量。可先用純露補水，再薄擦荷荷芭油，局部泛油處再以純露濕敷。
發炎性痘痘肌：紅腫、疼痛時先暫停油保養，改用溫和純露舒緩；情況嚴重應先看皮膚科。
臉部保養油推薦1：ANIUS鹿女聖油產品資訊：30ml，售價1,950元
ANIUS鹿女聖油結合沙棘油、玫瑰籽油與雷公根浸泡油，屬於純植物油配方，不含精油，含有多種維生素與胡蘿蔔素，特色是提亮與滋潤，保養訴求聚焦於暗沉、乾燥與紋路調理。可單獨使用，也能滴入乳液或乳霜中混合，適合偏乾肌、暗沉肌，或希望提升晚間保養滋潤度的人。
臉部保養油推薦2：肯園犬香薷滋養活膚精萃油產品資訊：15ml，售價1,450元
肯園犬香薷滋養活膚精萃油以荷荷芭油與玫瑰果油為基底，搭配台灣雙連埤友善種植的犬香薷精油，以及橙花、小花茉莉等植萃。產品特色是質地輕盈、吸收速度快，並針對高溫潮濕與冷氣房環境設計，適合混合肌、外油內乾肌，或擔心植物油太厚重的人。
臉部保養油推薦3：Oshadhi玫瑰果極致修護菁華油產品資訊：10ml，售價570元
Oshadhi玫瑰果極致修護菁華油結合玫瑰果與沙棘果油，呈現天然橘紅色澤，含有不飽和脂肪酸與類胡蘿蔔素，定位為中性肌、乾性肌的夜間滋潤修護產品，特色是夜間修護疲憊暗沉肌。建議先使用純露，再搭配面油與後續精華液，適合壓力大、膚色暗沉，或希望在晚間加強滋潤的人。
夏季減法保養怎麼做？清潔、補水、鎖水缺一不可
植物油卸妝後仍要清潔
植物油可利用「以油溶油」帶走淡妝與防曬，但之後仍需搭配溫和潔面產品洗淨。
油露保養只要1至2滴
先用純露或化妝水補水，再加入1至2滴滋養油混合按壓全臉。乾肌可增加用量，油肌則從一滴、局部開始。
夏季植物油怎麼挑？4種常見油品特色整理
1、荷荷芭油特色：質地輕盈，適合油保養新
荷荷芭油結構與人體皮脂相近，穩定度高，膚感相對輕盈，是夏季或第一次嘗試油保養時較容易入門的選擇。
2、玫瑰籽油特色：滋潤度較高，適合乾燥暗沉肌
玫瑰籽油含有多元脂肪酸，質地滋潤但相對容易吸收，適合乾燥、暗沉肌膚於晚間保養使用。油性肌或容易悶痘的人，則可從少量、局部開始。
3、大馬士革玫瑰浸泡油特色：兼具滋養與芳香療癒感
大馬士革玫瑰浸泡油以杏仁油為基底，加入玫瑰花瓣浸泡，具有柔潤膚感與淡雅香氣，適合偏好保養儀式感的人。
4、雷公根浸泡油特色：著重修護與穩定膚況
雷公根也就是常見的積雪草，是修護保養中的經典成分，適合肌膚容易乾燥不穩、希望維持穩定狀態的人使用。
推薦二：蘭蔻黑鑽精萃油
NAD+活能極萃結合永生玫瑰修護力
配方首度加入「NAD+活能極萃」，並搭配黑鑽系列原有的「黑鑽逆齡再生極酵分子」與永生玫瑰相關成分，保養方向聚焦於肌膚乾燥、疲憊、彈力流失與熟齡修護。依品牌資料，NAD+活能極萃萃取自法國瓦朗索爾高原永生玫瑰根部的微生態系統，主打提升肌膚青春能量與修護表現；黑鑽逆齡再生極酵分子則取自永生玫瑰花瓣，著重親膚、滋潤與彈潤光澤。
保養效果從肌理、緊緻到彈潤一次照顧
蘭蔻表示，奈米油滴技術可協助精萃油中的修護成分均勻延展，並針對肌膚不同層次提供保養效果。在肌膚表層，主打柔嫩膚觸與細緻肌理；中層著重緊緻感與輪廓支撐；深層則以維持膠原蛋白、改善彈性與飽滿度為主要訴求。
加入「油、精、霜」完整抗老程序
「絕對完美黑鑽奢燦精萃油」在黑鑽系列中被定位為保養打底步驟。使用精露後，可先以少量精萃油按壓全臉，再搭配「黑鑽奢燦超導活萃」與「絕對完美黑鑽奢燦乳霜」，完成「油、精、霜」三步驟保養。夏季使用時不必一次擦太多，可先從一滴或局部開始，集中在雙頰、嘴角等容易乾燥的位置；偏油肌則可避開額頭、鼻翼，避免影響後續防曬與底妝。
推薦乾性、熟齡與冷氣房乾燥肌
這款精萃油的滋養與抗老定位較明確，適合乾性肌、熟齡肌，以及長時間待在冷氣房、肌膚容易出現乾燥緊繃的人。若在意彈力下降、肌膚粗糙或保養後仍不夠潤澤，也可將它作為晚間加強保養。不過，油性肌、痘痘肌或肌膚正處於紅腫不穩定期，建議先局部測試，並依膚況減少用量。
1.絕對完美黑鑽奢燦玫瑰精露：清爽補水，打好保養底子產品資訊：150ml，建議售價7,800元。
以大馬士革晨露玫瑰水為基底，搭配黑鑽逆齡再生極酵分子、普拉絲鏈與精氨酸，質地清爽水潤，作為黑鑽保養第一步，先補水並調理膚況。
2.絕對完美黑鑽奢燦精萃油：奈米油滴，輕盈油養不厚重產品資訊：30ml，建議售價21,800元。
運用奈米油滴科技，油滴精細至與前一代相比約1／1000大小，主打快速延展、輕盈滋潤。配方加入NAD+活能極萃與永生玫瑰相關成分，適合乾燥、缺乏彈性與熟齡肌膚。
3.蘭蔻黑鑽奢燦超導活萃：加強緊緻，撐起輪廓線條產品資訊：30ml，建議售價23,000元；補充瓶19,550元。
搭載黑鑽金緻超導微囊科技，結合黑鑽逆齡再生極酵分子、永生修護極萃分子與撫紋超胜肽，主打彈潤、緊實與輪廓支撐。
4.絕對完美黑鑽奢燦眼霜：滋潤眼周，改善乾燥與浮腫感產品資訊：15ml，建議售價13,500元。
專為熟齡眼周設計，加入黑鑽逆齡再生極酵分子、永生修護極萃分子與大馬士革晨露玫瑰複方，著重滋潤、明亮與緊緻保養。
5.絕對完美黑鑽奢燦乳霜：最後鎖水，封存滋潤感產品資訊：50ml，建議售價23,000元；補充蕊19,000元。
作為整套保養最後一步，質地豐潤，主打鎖住前面保養，並加強肌膚柔嫩、彈潤與緊實。夏季可依膚況減量使用。
精華 FAQ
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重點不是擦得多，而是擦得剛剛好。文章建議先判斷肌膚是缺水、缺油還是敏感，再以少量、分區與先補水後鎖水的方式使用，避免厚重悶膚。
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乾性、熟齡與冷氣房乾燥肌較適合滋潤型植物油；混合肌與油肌則要少量、分區使用。若是紅腫發炎的痘痘肌，先暫停油保養並以溫和舒緩為主。
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蘭蔻黑鑽精萃油主打NAD+活能極萃與永生玫瑰修護力，搭配奈米油滴科技，訴求輕盈不厚重，適合乾性、熟齡肌與長時間待在冷氣房、需要抗老修護的人。
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