2026-07-17 11:49 女子漾／編輯周意軒
2026台灣限定T恤推薦！adidas黑熊、mark gonzales珍奶、Wacky WiLLY夜市上身，送外國朋友一眼認出台灣人
出國探親、交換禮物或接待海外朋友，鳳梨酥和茶葉當然經典，但想送一份更年輕、更實穿，又能讓人立刻聯想到台灣的伴手禮，「台灣限定T恤」或許是今年最有存在感的選擇。2026年夏天，adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLy與Mark Gonzales相繼推出台灣限定設計，將台灣黑熊、珍珠奶茶、茄芷袋、藍白拖、夜市與龍虎塔穿上身。少了傳統紀念衫的觀光感，多了潮流品牌的設計巧思，不只適合送給外國朋友，台灣人自己穿出國，也能靠一件衣服完成「無聲自我介紹」。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：adidas、Wacky WiLLy與Mark Gonzales推台灣限定T恤。
- 重點二：黑熊、珍奶、茄芷袋與夜市等元素濃縮台味。
- 重點三：兼具送禮與日常穿搭，外國朋友也能秒懂台灣。
adidas Originals城市限定黑熊系列：藍白拖、茄芷袋都被黑熊穿上身
論台灣元素的豐富程度，adidas Originals「城市限定黑熊系列」幾乎把大家熟悉的生活記憶全部集合。系列以台灣黑熊為靈感，打造全新角色「三葉草貝兒熊」，讓牠從山林走進台北街頭，化身最可愛的城市導遊。
系列共推出黑、白、粉、灰四款T恤，每件都印上「Hi Taipei」字樣，圖案則各自代表不同台灣日常。粉色款中的貝兒熊戴著三葉草漁夫帽、腳踩藍白拖，手上還提著茄芷袋；黑色款喝起童年記憶中的彈珠汽水；灰色款以台灣棒球文化為主題；白色款則讓貝兒熊抱著珍珠奶茶享受夏日時光。
四款之中，粉色款的台灣辨識度最高，藍白拖配茄芷袋的組合，幾乎是「台味」的視覺懶人包；喜歡百搭款的人則可以選擇白色珍奶款，可愛但不會太高調，搭配牛仔褲或長裙都很實穿。城市限定黑熊系列T恤每件售價1,690元，成人款已於2026年7月7日限定上市；系列也首度推出黑、白兩色孩童款T恤，搭配「貝兒熊愛喝珍奶」圖案，售價1,290元，預計7月底上市。
同系列SUPERSTAR II連鞋底都藏台灣梗
想把台灣元素從上衣延伸到鞋款，同系列SUPERSTAR II也充滿細節。鞋舌取材自台灣黑熊胸前的V字白色毛紋，搭配貝兒熊喝彈珠汽水、珍珠奶茶的圖案；鞋帶頭加入茄芷袋常見的紅、綠、藍配色，鞋墊中還藏著「有BEAR來」的諧音設計，售價3,890元。
Wacky WiLLy台灣限定系列：Kiky逛夜市、喝珍奶，韓系潮T也很台
喜歡韓系Oversize穿搭，可以鎖定Wacky WiLLy首次推出的台灣限定系列。品牌將招牌角色Kiky安排進台灣日常，讓牠和台灣黑熊相遇、穿梭熱鬧夜市，還跑到高雄龍虎塔旅行，把一件T恤變成Kiky的台灣遊記。
系列圖案涵蓋台灣黑熊、珍珠奶茶、夜市、霓虹招牌與高雄龍虎塔等元素。比起直接印上地名，插畫中加入角色互動與小故事，更像韓國潮流品牌為台灣畫出的限定漫畫，既保有辨識度，也不會看起來像一般觀光紀念品。
版型延續Wacky WiLLy招牌的中性寬鬆剪裁，搭配棉質面料，單穿便能營造韓系街頭的慵懶感，也可以搭配背心、襯衫或長袖上衣做層次穿搭。全系列短袖T恤售價皆為1,490元。
其中，台灣黑熊款最適合送給喜歡可愛角色的外國朋友；龍虎塔款則有別於常見的台北地標，對曾經到高雄旅遊、交換或工作的朋友來說，更有專屬紀念感。珍奶款設計直覺又沒有語言門檻，無論送給哪個國家的朋友，幾乎都能立刻理解圖案代表台灣。隨著限定系列登場，Wacky WiLLy與COVERNAT台灣官方網站也同步上線，消費者可直接透過台灣官方平台入手新品。
Mark Gonzales台灣限定T恤：小天使與SHMOO一起喝珍奶
Mark Gonzales也推出台灣限定「小天使與SHMOO喝珍奶T恤」，讓品牌經典角色小天使與SHMOO一起喝起珍珠奶茶，以簡單、帶點童趣的圖案呈現台灣代表性飲料。相較前兩個系列大量放入地標和生活文化，Mark Gonzales選擇集中火力在珍奶上，設計更簡約，日常搭配難度也最低。喜歡低調台灣味，又不想讓整件衣服塞滿圖案的人，這款會是相對耐穿的選擇。
台灣限定T恤推出兩款配色，採用100%棉質單層Jersey面料與寬鬆肩線剪裁，售價1,680元。品牌台灣官網目前可見綠色款販售資訊。
精華 FAQ
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文章重點介紹adidas Originals、韓國街頭品牌Wacky WiLLy，以及Mark Gonzales推出的台灣限定T恤，三者都以台灣元素結合潮流設計，主打實穿與辨識度。
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adidas Originals以台灣黑熊打造「三葉草貝兒熊」，推出黑、白、粉、灰4款T恤，融入藍白拖、茄芷袋、珍奶與彈珠汽水等元素，售價1,690元起。
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文章認為珍珠奶茶、藍白拖搭配茄芷袋，或夜市、高雄龍虎塔等圖案都很有辨識度，其中珍奶款最沒有語言門檻，幾乎能讓不同國家的朋友一眼聯想到台灣。