毛孔大、卡粉又爆痘？4大品牌夏季保養救援清單：泥膜洗顏、酵素洗卸、抗痘精華到膠原補充全整理

高溫、汗水與紫外線輪番夾擊，夏季肌膚容易面臨油光、毛孔堵塞、黑頭粉刺、痘痘及暗沉等問題。肌研、DOT BUSTER 點點淨、Caudalie 歐緹麗與蜜露珂娜，分別從泥膜洗顏、酵素清潔、控油抗痘及日常膠原蛋白補充切入，讓夏季保養不再只靠反覆洗臉，而是依照膚況安排清潔、調理、保濕與日常補充。

肌研洗顏、泥膜一瓶完成 T字部位薄敷1分鐘加強清潔

肌研原生肌毛孔潔淨雙效泥膜洗面乳

肌研推出全新原生肌系列，其中「肌研原生肌毛孔潔淨雙效泥膜洗面乳」結合日常洗顏與深層泥膜兩種使用方式。作為洗面乳時，可加水搓揉出細緻泡沫清潔全臉；針對額頭、鼻翼等容易出油或毛孔較明顯的部位，則可直接薄敷約1分鐘，再加水洗淨。

「肌研原生肌毛孔潔淨雙效泥膜洗面乳」添加粉紅礦泥，鎖定毛孔髒污與多餘油脂，並搭配玫瑰茄花酸、植物性類A醇及小分子水解玻尿酸，在調理老廢角質與粗糙膚觸的同時，兼顧洗後水潤舒適感。容量100g，售價350元，配方無添加香料、色素、礦物油及酒精。

肌研原生肌毛孔潔淨雙效泥膜洗面乳

同系列還推出「肌研原生肌毛孔調理泡泡面膜」，採用膚溫感應發泡科技，敷上臉後會產生綿密細緻泡泡，主打清潔油脂髒污、老廢角質與黑頭粉刺；「肌研原生肌毛孔緊緻水凝霜」則採柔霧慕斯質地，輕抹後瞬間化水，訴求補水保濕並修飾粗大毛孔與肌膚紋理。

「肌研原生肌毛孔調理泡泡面膜」每盒4片，售價399元；「肌研原生肌毛孔緊緻水凝霜」容量55g，售價499元。

肌研原生肌毛孔緊緻水凝霜

肌研原生肌毛孔調理泡泡面膜

DOT BUSTER點點淨從卸妝開始 3步驟完成清潔與修護

日本的毛孔機能護理專家 DOT BUSTER（點點淨）

毛孔保養不能只從精華開始，卸妝與洗臉是否確實帶走彩妝、防曬、油脂及髒污，同樣影響洗後膚觸。來自日本的毛孔機能護理品牌DOT BUSTER點點淨，將毛孔護理延伸至日常洗卸與保養程序，依序安排酵素卸妝、酵素洗顏及雙層精華，相關系列目前於康是美獨家販售。

DOT BUSTER 點點淨 酵素卸妝凝膠維他命C+

第一步「DOT BUSTER 點點淨 酵素卸妝凝膠維他命C+」採水潤凝膠質地，結合五種維他命C、碳酸、果酸與酵素，主打卸除頑固彩妝與毛孔髒污，同時軟化老廢角質，售價450元。第二步「DOT BUSTER 點點淨 酵素洗顏粉」以酵素、碳酸及植萃成分組成清潔配方，透過泡沫洗去油脂與髒污，售價為10包入219元、30包入499元。

DOT BUSTER 點點淨 酵素洗顏粉

「DOT BUSTER 點點淨 酵素洗顏粉」依不同膚況推出三款選擇，包括黃色包裝「維他命C+透亮」、粉色包裝「炭+淨透」與綠色包裝「CICA+溫和」。清潔後可搭配第三步「DOT FORCE 點點光 雙層修護精華維他命C+」，產品將潤澤精華油與修護乳液結合，使用前需先搖勻，配方加入五種維他命C、三種神經醯胺、富勒烯、膠原蛋白及玻尿酸，售價550元。

DOT FORCE 點點光 雙層修護精華維他命C+

Caudalie 歐緹麗葡萄籽毛孔淨化系列 從潔顏一路照顧油光與痘痘

夏季毛孔問題若已伴隨大量油光、黑頭粉刺與痘痘，Caudalie 歐緹麗「葡萄籽毛孔淨化系列」則從潔顏、活膚水到抗痘精華，建立完整的三步驟保養程序。

Caudalie葡萄毛孔淨化洗面膠

第一步使用「Caudalie 葡萄毛孔淨化洗面膠」，添加天然水楊酸、有機葡萄籽水及6種天然植物精油，鎖定多餘油脂、毛孔粗大、黑頭粉刺與痘痘問題；第二步搭配「Caudalie 葡萄毛孔淨化活膚水」，以有機玫瑰水、薄荷精油、香茅精油、天然水楊酸及有機葡萄籽水，幫助調理油光與毛孔。

Caudalie葡萄毛孔淨化活膚水

第三步則使用「Caudalie 葡萄籽淨化抗痘精華」，配方結合天然水楊酸BHA、多羥基酸PHA及POLY+6抗痘專利複合物，鎖定痘痘、黑頭粉刺、粗大毛孔與多餘油脂等問題。

Caudalie葡萄淨化抗痘凝露

「Caudalie 葡萄毛孔淨化洗面膠」容量150ml，售價840元；「Caudalie 葡萄毛孔淨化活膚水」容量200ml，售價840元；「Caudalie 葡萄籽淨化抗痘精華」容量30ml，售價1,460元。系列另有「Caudalie 葡萄籽抗痘控油保濕乳」60ml，售價1,060元，主打兼顧控油與水潤保濕；針對突然冒出的局部痘痘，則可使用「Caudalie 葡萄淨化抗痘凝露」，容量15ml，售價580元。

Caudalie葡萄毛孔淨化活膚水

品牌也推出「Caudalie 葡萄籽毛孔淨化入門組」，內容包含「葡萄毛孔淨化洗面膠」30ml、「葡萄毛孔淨化活膚水」50ml、「葡萄籽淨化抗痘精華」10ml及「葡萄籽抗痘控油保濕乳」15ml。原價1,210元，新客體驗優惠價850元，適合想一次體驗完整保養程序，或需要旅行容量的人。

Caudalie 葡萄籽淨化系列

蜜露珂娜膠原蛋白粉換新裝 Melody分享10年愛用習慣

蜜露珂娜膠原蛋白粉

除了外在清潔、控油與保濕，蜜露珂娜則從日常營養補充切入夏季美容保養。迎接品牌15週年，「蜜露珂娜膠原蛋白粉」以「新的蜜，新的我，從純粹到璀璨」為概念換上全新包裝，主打成分「光速決膠原蛋白」、產品配方及沖泡方式皆維持不變，代言人Melody也分享已維持10年的愛用習慣。

「蜜露珂娜膠原蛋白粉」採獨立隨身小包裝設計，可加入常溫水、牛奶、豆漿、優格、果汁或氣泡水。忙碌早晨可拌入早餐，午後則能加入果汁或氣泡飲；外出旅行、運動或朋友聚會時，也可隨身攜帶沖泡，讓日常補充較不受時間與場景限制。

蜜露珂娜膠原蛋白粉

「蜜露珂娜膠原蛋白粉」全新包裝每盒30入，原定售價1,830元，新裝上市期間限時優惠1,500元，並加贈品牌收納包及旅行洗潤組。膠原蛋白粉屬於日常營養補充，無法取代防曬、均衡飲食、規律作息或醫療處置，仍需搭配完整的生活與保養習慣。

蜜露珂娜膠原蛋白粉

夏季保養別只顧控油 清潔、保濕與防曬都要做到

從4大品牌近期新品可以發現，夏季保養已從單純追求「洗得夠乾淨」，逐漸轉向分區清潔、角質調理、控油抗痘、補水保濕與日常營養補充並行。

泥膜、酵素與酸類成分雖可協助清除多餘油脂及老廢角質，但若在同一天大量疊加，也可能增加肌膚乾燥、脫屑、刺痛或泛紅的機會。日常可先以溫和洗臉為基礎，再依膚況穿插泥膜、酵素洗顏或酸類保養，後續搭配清爽保濕產品，白天則做好防曬。

夏季毛孔保養FAQ

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q1：毛孔粗大就是因為臉沒洗乾淨嗎？

不一定。多餘油脂、老廢角質及髒污堆積，確實可能讓毛孔看起來更明顯，但毛孔外觀也會受到遺傳、膚質、年齡、紫外線及肌膚彈性等因素影響。清潔可改善堵塞及粗糙感，卻無法讓毛孔永久消失。

Q2：泥膜洗面乳可以每天敷嗎？

一般洗顏模式可依照產品標示使用，泥膜模式則建議集中於容易出油的T字部位，頻率也應依個人膚況調整。乾性肌、敏感肌或肌膚正處於不穩定狀態時，不宜頻繁厚敷。

Q3：酵素洗顏粉可以取代一般洗面乳嗎？

應依產品標示與個人膚況判斷。酵素洗顏粉通常著重於老廢角質及毛孔髒污的加強清潔，不一定需要早晚使用。乾性肌、敏感肌或正在使用酸類產品的人，更應控制使用頻率。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q4：水楊酸、酵素洗顏與泥膜可以同一天使用嗎？

不建議初次使用時大量疊加。三者都可能加強角質及油脂清潔，可安排在不同天使用，並觀察肌膚反應。若出現紅、癢、刺痛或脫屑，應暫停刺激性產品。

Q5：油性肌膚夏天還需要擦保濕乳嗎？

需要。若只清潔與控油，卻沒有適度補充水分，肌膚可能出現外油內乾或緊繃不適。油性肌可選擇水凝霜、凝乳或質地清爽的保濕乳，依膚況薄擦。

Q6：膠原蛋白粉可以直接改善毛孔或痘痘嗎？

膠原蛋白粉不能視為治療毛孔或痘痘的產品。它屬於日常營養補充，實際膚況仍受到飲食、睡眠、紫外線、荷爾蒙、清潔方式與保養習慣等多重因素影響。

Q7：夏天一天需要洗幾次臉？

一般早晚各洗一次即可。運動或大量流汗後，可視情況使用清水或溫和潔面產品清潔，不需要因為出油就反覆洗臉，以免影響肌膚屏障。