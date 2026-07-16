居家擴香推薦！5大品牌把家變成精品飯店　花香、木質調到南法馬鞭草一次收

居家質感不只看家具與擺設，走進門後聞到的第一縷香氣，也悄悄決定了空間給人的印象。2026年居家香氛新品從紫茉莉花香、地中海柑橘木質調，到充滿森林氣息的雪松與檀香陸續登場，擴香也從單純芳香用品，升級成為塑造生活情境與個人風格的一部分。

以下整理 L'ERBOLARIO 蕾莉歐、CULTI MILANO、Rose et Marius、FARCENT 法頌及嬌蘭近期香氛新品，無論喜歡甜美花香、清爽草本或沉穩木質調，都能找到適合自己的「居家氣味」。

L'ERBOLARIO蕾莉歐紫茉花語擴香 把黃昏盛開的花香帶回家

L'ERBOLARIO 蕾莉歐紫茉花語擴香。圖片來源：品牌提供

L'ERBOLARIO 蕾莉歐「紫茉花語香氛系列」以傍晚綻放、清晨合攏的紫茉莉為靈感，香氣先從檸檬與粉紅胡椒的清新辛香展開，再揉合紫茉莉與橙花的甜美花香，最後由香草、白麝香柔和收尾，呈現溫暖又帶有女人味的香氣輪廓。

系列除了香水、沐浴膠與潤膚霜，也推出紫茉花語擴香瓶，適合放在臥室、梳妝空間或客廳角落，讓淡雅花香緩慢流動。紫茉花語擴香瓶容量為125ml，原價1,880元。

L'ERBOLARIO 蕾莉歐紫茉花語擴香。圖片來源：品牌提供

CULTI MILANO薑橙辛香與藍寶堅尼夜色版 打造不同空間個性

CULTI MILANO 薑橙辛香色彩系列擴香。圖片來源：品牌提供

CULTI MILANO 今年一次帶來兩款風格截然不同的擴香新品。全新色彩系列擴香「薑橙辛香 Mediterranea」，以檸檬、苦橙與佛手柑展開明亮氣息，接著浮現薑的微辛暖意，最後由雪松收束，形成溫暖又有深度的柑橘木質調。鮮明的黃色瓶身也能成為空間中的視覺亮點，適合搭配深色家具、現代簡約宅或採光明亮的客廳。容量共有500ml、1000ml與4300ml，售價分別為3,900元、5,600元及20,000元。

CULTI MILANO 裝飾系列擴香 藍寶堅尼夜色版。圖片來源：品牌提供

另一款「裝飾系列擴香藍寶堅尼夜色版」則是 CULTI MILANO 再度攜手 Lamborghini 推出的跨界作品，瓶身以藍寶堅尼消光火山灰色「Grigio Vulcano」為設計靈感，搭配磨砂玻璃與科技纖維擴香枝，整體充滿俐落未來感。香氣從佛手柑與海菲麝香的清新感展開，接著帶出莎草的煙燻氣息，最後沉入千龍木與安息香，形成冷冽而深沉的琥珀木質調，特別適合清水模、金屬材質或工業風空間。容量共有500ml、1000ml與2700ml，售價分別為4,500元、6,100元及21,000元。

Rose et Marius夏沐馬鞭草 不用飛法國也能聞到南法微風

夏沐馬鞭草_居家擴香。圖片來源：品牌提供

來自法國普羅旺斯的 Rose et Marius，以創辦人童年在祖母莊園度過的夏日時光為靈感，推出「夏沐馬鞭草」居家擴香。馬鞭草帶來明亮的柑橘草本氣息，檸檬花增添輕柔花香，後段再融入清澈木質與橡木苔，彷彿晨光穿過百葉窗，微風吹進南法宅邸。

產品採用20%濃度純香精、天然有機植物油與無酒精基底，使香氣能較穩定地緩慢釋放。居家擴香200ml售價2,980元，補充瓶200ml售價2,380元，適合喜歡清爽、乾淨又帶有度假氛圍的人。

FARCENT法頌木質調精油 把家變成安靜的森林系飯店

法頌全新木質調精油系列推出「蒼木杜松」與「海嶼森木」兩款擴香。圖片來源：法頌

隨著「靜奢風」與空間氣味受到關注，FARCENT 法頌推出「蒼木杜松」與「海嶼森木」兩款木質調精油，希望透過香氣補上居家風格的最後一塊拼圖。

法頌全新木質調精油系列推出「蒼木杜松」與「海嶼森木」兩款擴香。圖片來源：法頌

「蒼木杜松」融合迷迭香、鼠尾草、松樹、雪松與檀香，氣味深邃沉穩，適合書房、辦公空間或侘寂風居家；「海嶼森木」則加入檸檬、薄荷、松針與絲柏，在木質調中保留清爽感，彷彿走進鄰近海岸的森林。系列並結合 WELLMOTION™正向愉悅氣息配方，讓擴香從空間裝飾延伸為日常放鬆儀式。

法頌全新木質調精油系列推出「蒼木杜松」與「海嶼森木」兩款擴香。圖片來源：法頌

嬌蘭居家藝術系列 從客製香氛蠟燭延伸到車用擴香

嬌蘭 居家藝術 車用擴香。圖片來源：品牌提供

嬌蘭則將品牌經典「GUERLINADE嬌蘭香」延伸至全新居家藝術系列，核心香氣取自佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆六大原料，推出香氛蠟燭、香氛皂與車用擴香。

嬌蘭 居家藝術 車用擴香。圖片來源：品牌提供

其中香氛蠟燭可搭配不同顏色與紋理的燭杯，並採可替換補充設計；車用擴香則將品牌香氛帶進移動空間，讓通勤路程也能維持專屬氣味。系列以香草的煙燻木質、佛手柑的清新綠意、鳶尾的粉質柔滑等不同個性，打造從居家到車內的完整嗅覺體驗。

擴香使用FAQ

精油、擴香示意圖。圖片來源：品牌提供

Q1：擴香要放在哪裡，味道才會明顯？

建議放在空氣會自然流動、但不會被強風吹拂的位置，例如玄關櫃、客廳邊桌或臥室斗櫃。避免直接放在冷氣出風口、電風扇旁與長時間日曬處，否則香液容易揮發過快。

Q2：為什麼擴香剛拆封很香，後來卻聞不到？

除了香液逐漸減少，也可能是嗅覺適應。長時間待在同一個空間，大腦會慢慢忽略熟悉的味道。可以短暫離開房間再回來，或將擴香移到另一處，重新感受香氣濃度。

精油、擴香示意圖。圖片來源：品牌提供

Q3：擴香棒放越多，味道會越香嗎？

通常擴香棒越多，香氣擴散速度越快，香液也會消耗得更快。小房間可先放3至4支，客廳等較大空間再逐步增加，避免一次插滿後覺得氣味過重。

Q4：擴香棒多久要翻面一次？

可依空間大小與個人喜好調整，大約每週翻面一次即可。翻面時建議戴手套或用紙巾包覆，並擦拭瓶口周圍，避免香液滴到木質家具、石材或烤漆表面。

精油、擴香示意圖。圖片來源：品牌提供

Q5：臥室適合什麼香調？

希望放鬆可選木質、麝香、鳶尾或柔和花香；怕甜膩的人可選馬鞭草、佛手柑、綠茶與清新草本。睡眠空間不宜使用過度濃烈或辛辣的香氣，香味淡淡存在通常更舒服。

Q6：家中有寵物或幼童，可以使用擴香嗎？

應放在寵物與幼童碰不到的位置，避免誤食或打翻。不同精油與香氛成分對動物的影響不一，使用前應查看品牌標示，並保持空間通風；寵物若出現不適，應立即停止使用並諮詢獸醫。

精油、擴香示意圖。圖片來源：品牌提供

Q7：擴香液可以倒進其他品牌的瓶子嗎？



可以更換容器，但必須確認瓶器材質適合盛裝香氛液，瓶口大小也會影響揮發速度。不同配方不建議混合，以免香味改變、產生沉澱，或影響擴香效果。