Melody曝感情現況！笑稱「愛工作勝過放假」，手提新歡美包展優雅女人味

2026-07-16 17:41 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
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義大利殿堂級皮件品牌 Valextra 迎來台中新光三越精品店的絕美升級！今（16）日舉辦重新開幕活動，特別邀請到「時尚媽咪」MELODY 優雅站台。

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向來以優雅品味與從容魅力深受喜愛的 Melody，無論是主持人、作家或母親身份，總能展現現代女性兼具自信與柔美的生活態度，與 Valextra 所追求的設計理念不謀而合。

活動中，她分別以 Iside Intarsia Lily 與 Iside Wicker 等夏日做不同風格詮釋，從細膩的皮革拼接、立體花卉刺繡，到手工藤編結合 Millepunte 小牛皮的精湛工藝，透過不同風格的包款，展現女性自在切換生活角色的多元魅力，也完整詮釋品牌將美學與實用性融入日常的精神。

圖片來源：品牌提供，Valextra台中新光煥新揭幕 時尚媽咪Melody優雅演繹夏日新品
圖片來源：品牌提供，Valextra台中新光煥新揭幕 時尚媽咪Melody優雅演繹夏日新品

圖片來源：編輯拍攝，MELODY以一襲優雅純白洋裝亮相，手提全新 Iside Tin 包款夏日冰藍新色包款
圖片來源：編輯拍攝，MELODY以一襲優雅純白洋裝亮相，手提全新 Iside Tin 包款夏日冰藍新色包款

談及對包款的挑選，Melody難掩喜愛之情，特別鍾情於帶有夏日度假氣息的拉菲草包款。她分享，這系列不僅外觀精緻可愛，更具備多樣化的背法，日常只需搭配簡單的穿搭，就能輕鬆營造出隨性的時髦感。

圖片來源：品牌提供
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自認「不太擅長收納」的她也笑說，自己的每個包包裡總會隨手塞滿口紅與生活小物件，而兼具高質感與實用容量的設計，恰好完美契合她的日常習慣。

剛結束洛杉磯（LA）行程的她也透露，因深刻感受到當地氣候乾燥，非常開心這次能回到熟悉的台北過暑假，身兼多職的她更打趣地表示：「比起放暑假，我還是個更喜歡工作的媽媽！」面對繁忙日常，Melody 認為人生縱使有諸多挑戰與瑣事，但也絕對不能少了「Fun（樂趣）」。至於大眾關心的感情狀態，她坦言目前的生活重心全放在孩子與事業上，期許未來能多保留一些時間給自己，並強調「現在的一切都非常穩定」，展露出現代女性自愛與從容心境。

圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間
圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間

圖片來源：品牌提供
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宛如藝廊般的靜謐空間，沈浸式體驗義式美學

全新店裝完美移植了源自米蘭的建築美學，空間以經典的「羊皮紙白」與標誌性的「Valextra 綠」為主色調，營造出沉穩純粹的質感氛圍。店內最吸睛的莫過於獨特的「圓弧形展示空間」，流暢的弧形牆面打造出極具隱密性的購物環境，將限量工藝包款如藝術品般精緻陳列，讓每一次逛店都像在逛藝廊般充滿儀式感，透過大理石與金屬交錯的精緻櫥窗，細細品味品牌對細節的極致講究。

圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間
圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間

夏日爆款預定！致敬大師「Gio Tote」與輕盈「Canvas」系列

除了絕美空間，本季絕不能錯過的新品亮點絕對是全新 Gio Tote 包款！這款包向義大利建築大師 Gio Ponti 致敬，包身兩側極具辨識度的俐落「V字切角」，勾勒出經典的黑色 Costa 漆邊，不僅線條純粹俐落，更擁有搭配柔軟麂皮內襯的寬敞大容量，完美平衡都會女性的通勤與商務需求。

圖片來源：品牌提供，Valextra Gio Tote 包款向建築大師 Gio Ponti 致敬 演繹全新的當代設計語言
圖片來源：品牌提供，Valextra Gio Tote 包款向建築大師 Gio Ponti 致敬 演繹全新的當代設計語言

此外，帶來滿滿悠閒氛圍的 Canvas 帆布系列 也同步登場！以高品質純棉帆布拼接 Millepunte 小牛皮，輕盈材質結合自然柔和的色調，無論是肩背包、Hobo 包還是實用的後背包，都能為夏日穿搭注入輕鬆自在的義式渡假氣息，絕對是本季出遊必收的夢幻 IT Bag！

圖片來源：品牌提供，Valextra Canvas 系列以純棉帆布結合
圖片來源：品牌提供，Valextra Canvas 系列以純棉帆布結合

圖片來源：品牌提供，Valextra 將工藝細節延伸至日常生活 讓每件小皮件皆成為優雅生活的一部分
圖片來源：品牌提供，Valextra 將工藝細節延伸至日常生活 讓每件小皮件皆成為優雅生活的一部分

同步推薦：

FERRAGAMO經典「Hug包」變身時髦長型，全新East-West輪廓絕美必收！

2026美包再加一！Ferragamo最受歡迎的經典「Hug包」迎來了絕美進化！在最新曝光的2026早秋系列中，品牌為這款人氣包款注入了嶄新的「East-West」橫向輪廓設計。不僅保留了歷久彌新的精緻工藝，更以修長俐落的嶄新比例，重新定義了毫不費力的從容與優雅，絕對是接下來必收的夢幻 IT Bag！

圖片來源：品牌提供
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絕美「橫向比例」展現從容優雅，細膩設計宛如溫柔擁抱

全新的 Hug East-West 包款，最吸睛的莫過於它延伸的橫向比例。線條簡潔流暢、造型均衡和諧，整體輪廓被巧妙拉長卻絲毫不顯誇張，反而自帶一種高級的從容自信。包身特別選用帶有細緻天然紋理的頂級小牛皮打造，觸感柔軟細膩，散發著出眾的迷人質感。

圖片來源：品牌提供，Dua Lipa(杜娃·黎波)於坎城影展穿搭示範
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圖片來源：品牌提供，Gabrielle Caunesil於Ferragamo FW26 大秀
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圖片來源：品牌提供，Rebecca Hall(蕾貝卡·霍爾)於紐約穿搭示範
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而最讓人心動的，依然是它那標誌性的「擁抱」設計語彙！兩條由側面溫柔延伸至前方的皮革帶，搭配品牌經典的斜角 Gancini 金屬釦飾完美固定，彷彿給予佩戴者一個充滿情感的溫暖擁抱，細節處處展現工匠的用心。

這款 Hug East-West 不僅擁有極高的辨識度，更兼具了超強的多元搭配性與實用容量。以雋永美學為基礎，透過現代摩登的比例重新演繹，無論是日常通勤還是週末約會，都能靠它輕鬆點亮整體造型，展現獨一無二的時尚品味！

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供，Ferragamo Hug 包款系列
圖片來源：品牌提供，Ferragamo Hug 包款系列

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#義大利 #Hug包 #好物推薦 #外表管理 #包款推薦 #台中新光三越 #MELODY #Valextra #FERRAGAMO

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日韓女生都在穿！以「裙+褲」混搭5套造型營造層次加分的街頭時髦

日韓女生都在穿！以「裙+褲」混搭5套造型營造層次加分的街頭時髦

2026-06-30 01:11 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@Hinari、@あやか、@Yurina
圖片來源：wear@Hinari@あやか@Yurina

夏天來臨，外出的穿搭選擇總讓人陷入煩惱，希望穿出時髦度又同時兼具理想風格的話，不妨可以先從日韓女生日常的造型為參考，喜歡關注日韓流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日韓街頭的時尚達人們，經常以「裙 + 褲」的穿衣方式為主軸，不僅可以提升衣著細節質感之外，整體視覺也會看起來顯豐富層次，想知道裙 + 褲有哪些合適的混搭技巧嗎？以下總整理 5 套靈感範本，讓你快速跟上時髦同時打造搶眼注目度，一起來看看吧。

編輯推薦

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 01.

圖片來源：wear@あやか
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百搭實穿字母 TEE 向來是每季皆可穿的款式，但如果單穿又會顯得造型較無聊，推薦可以運用蕾絲短裙加牛仔褲混搭，瞬間讓衣著擁有聚焦亮點。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 02.

圖片來源：wear@Kastane official
圖片來源：wear@Kastane official

精緻碎花罩衫，很適合想營造出輕甜女孩氛圍時使用，以罩衫、蛋糕裙與破損牛仔褲的搭配方式，層層堆疊出好感加倍又可愛的印象，隨性踏上球鞋就很好看加分。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 03.

圖片來源：wear@ShioRi
圖片來源：wear@ShioRi

本季超夯的蕾絲單品，成為日韓街頭女生在夏季必穿的款式，透過短袖開襟衫加蕾絲氣球裙，連結優雅的簡約氣息，另外裙子還可再搭同款蕾絲，讓造型更加分搶眼。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 04.

圖片來源：wear@Yurina
圖片來源：wear@Yurina

當想展現不一樣的運動風穿搭時，不妨嘗試選搭運動風上衣、透膚裹裙、長褲混合，營造層次豐富且有重點的風格，再戴上棒球帽瞬間使造型更完整好看。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 05.

圖片來源：wear@Hinari
圖片來源：wear@Hinari

進階版的穿搭技巧，融入直條紋上衣、抓皺背心、百褶中長裙、蕾絲長褲，快速凸顯專屬個個性的時髦魅力，讓你輕鬆傳達不一樣的夏季風格。

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#流行穿搭 #外表管理

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短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦

2026-07-16 00:29 女子漾／編輯桑泥
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest
短甲也可以很高級！2026 夏天極簡美甲範本，乾淨感比長甲更時髦。 圖片來源：Pinterest

當靜奢風與極簡風持續席捲時尚圈，美甲也開始回歸「少即是多」的美感。比起一眼就吸引目光的華麗彩繪，現在更流行的是看似低調，卻藏著細節的精緻感。

今年不少韓國女星與歐美名人紛紛把指甲修剪得短短的，搭配乾淨的裸色、透粉或微法式設計，讓「短甲美學」成為近期美甲設計的熱門趨勢之一。

編輯推薦

1｜裸感透粉

圖片來源：Pinterest
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這款帶有乳白的粉色搭配自然甲型，能讓指尖看起來乾淨、有光澤，同時修飾膚色，比起厚重色彩，它更容易搭配各種穿搭，不論是上班、約會或旅行，都非常百搭。

這款色系也被不少美妝媒體形容為「No-Makeup Makeup」的指甲版本。


2｜微法式

圖片來源：Pinterest
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經典法式依舊流行，但今年的白色指尖變得更細、更低調，只在甲片最前端留下一道極細白線，不僅能拉長指甲視覺比例，也讓整體更精緻，是短甲最百搭的設計之一。


３｜極細珠光

圖片來源：Pinterest
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如果覺得單色太簡單，不妨加入細緻珠光，不是那種大亮片，而是隨光線若隱若現的珍珠光澤，這款既保有簡約感，又能提升整體精緻度，非常適合夏天。


４｜奶油色系單色光療

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年另一個熱門趨勢，就是奶油黃、燕麥白、霧灰藍等低飽和色系，這些顏色在短甲上特別耐看，不僅容易搭配日常穿搭，也符合今年夏季「柔和色彩」的流行方向。

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#穿搭 #指甲油 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦 #夏天美甲趨勢

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出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

2026-07-07 08:07 女子漾／編輯桑泥
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest

旅行前準備行李、挑選穿搭之餘，真正會默默提升照片質感的，別忘了還有你的指尖！無論是在海邊拿著椰子水、提著草編包、曬飯店早餐，還是在歐洲街頭舉起咖啡杯，指尖往往是照片中最容易被忽略、卻最常入鏡的細節，一款適合度假的美甲，不只能提升整體精緻度，更能讓照片看起來更有氛圍。

如果你正在為你的度假做準備，快往下看這幾款堪稱 2026 夏季最值得收藏的「度假美甲範本」！

編輯推薦

01｜海洋風美甲：每張照片都自帶濾鏡

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海洋風美甲的色調以海藍、水藍色、天空藍、蒂芬妮藍等藍色系為主，再搭配白色、奶油黃、珊瑚橘等顏色增加層次與度假感；設計手法上最具代表性的是藍白色的漸層暈染，模擬海水由深至淺、由濃轉淡的自然過渡。不需要畫滿圖案，挑幾個甲面做海星、貝殼或海浪，其他留白，反而更耐看。

藍色系在戶外自然光下會發出一種清透冷感，跟沙灘、藍天放在一起，根本是天然色號，手機拍起來完全不需要後製。


02｜雞蛋花美甲：帶著海島靈魂出門

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如果是去峇里島、泰國、東南亞這類熱帶目的地，這款就是為你而生的！

雞蛋花本身自帶熱帶感與柔和仙氣，奶白色花瓣搭配微微暈染的黃色花芯，不只能讓手部看起來更白，也很適合搭配現在流行的透明感裸色、蜜桃色、奶油色系。無論是做成手繪小花、立體花瓣，還是搭配貝殼光、水波紋元素，都有種度假專屬的慵懶漂亮感。

雞蛋花的白與黃是極度上鏡的配色，拍任何背景都好看，尤其是木質桌面或泳池水面，反差感讓指甲細節瞬間被放大。


03 | 多巴胺美甲：度假版「開心濾鏡」

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多巴胺美甲的核心在於將高飽和度的糖果色、螢光色或鮮明對比色進行大膽混搭，打破傳統配色的和諧規則，讓每一根手指都跳躍著不同的色彩旋律，搭配大面積的亮片、色彩斑斕的貼紙或彩色珠子，增添趣味和立體感。

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

編輯推薦

文章目錄

孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

2026-07-07 23:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@__shinyeeu
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近期於 Disney+ 播出的韓劇《醫到孤島愛上你》，由李宰旭、辛叡恩領銜主演，是一部講述醫師與護理師之間攜手克服重重醫療困難，並發展浪漫愛情的故事，自開播後便引起粉絲熱門討論話題，而飾演女主角的辛叡恩，也因演技與劇中造型人氣更加激升，除了劇中造型成為焦點之外，辛叡恩私底下的穿搭同樣受到模仿與關注，擅長以簡約韓系風格呈現的她，經常以簡單不繁複的穿衣方式呈現，帶有一股精緻的高級感，令人不禁好起辛叡恩平常怎麼搭私服，以下為大家總整理 5 套盤點參考，一起來看看有哪些吧。

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跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 01.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第一套辛叡恩以蕾絲勾勒細節的澎袖洋裝，精緻的節為造型注入一股優雅溫柔的質感氛圍，腰間合身的設計，也讓辛叡恩好身材更加凸顯，隨性拎個籐編手拿包，輕鬆打造韓系浪漫的迷人氣息。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 02.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第二套辛叡恩換上白色洋裝外搭一件格紋襯衫，簡單不繁複的穿衣巧思，其實大家都可以參考看看，不僅適合平常上班上課穿，也很推在出遊或逛街與好姐妹聚餐時穿著。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 03.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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俐落的西裝外套，能為身形製造顯瘦修飾的好比例，內搭藍色襯衫層層堆疊出注目的層次焦點，下身選搭打褶中長裙，營造出輕復古風格的知性女伶印象。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 04.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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一件開釦設計的背心上衣，讓辛叡恩看起來散發出活力女孩的魅力，再選搭同色系的寬褲，融入成套的混搭巧思，展現舒適好感的夏季造型。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 05.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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以運動風短版背心與百褶裙加乘，外搭一件襯衫便能立即增添豐富視覺，同樣結合同色的配色技巧，讓衣著帶來和諧且一致性的搶眼焦點。

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