Melody曝感情現況！笑稱「愛工作勝過放假」，手提新歡美包展優雅女人味

義大利殿堂級皮件品牌 Valextra 迎來台中新光三越精品店的絕美升級！今（16）日舉辦重新開幕活動，特別邀請到「時尚媽咪」MELODY 優雅站台。

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向來以優雅品味與從容魅力深受喜愛的 Melody，無論是主持人、作家或母親身份，總能展現現代女性兼具自信與柔美的生活態度，與 Valextra 所追求的設計理念不謀而合。

活動中，她分別以 Iside Intarsia Lily 與 Iside Wicker 等夏日做不同風格詮釋，從細膩的皮革拼接、立體花卉刺繡，到手工藤編結合 Millepunte 小牛皮的精湛工藝，透過不同風格的包款，展現女性自在切換生活角色的多元魅力，也完整詮釋品牌將美學與實用性融入日常的精神。

圖片來源：品牌提供，Valextra台中新光煥新揭幕 時尚媽咪Melody優雅演繹夏日新品

圖片來源：編輯拍攝，MELODY以一襲優雅純白洋裝亮相，手提全新 Iside Tin 包款夏日冰藍新色包款

談及對包款的挑選，Melody難掩喜愛之情，特別鍾情於帶有夏日度假氣息的拉菲草包款。她分享，這系列不僅外觀精緻可愛，更具備多樣化的背法，日常只需搭配簡單的穿搭，就能輕鬆營造出隨性的時髦感。

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自認「不太擅長收納」的她也笑說，自己的每個包包裡總會隨手塞滿口紅與生活小物件，而兼具高質感與實用容量的設計，恰好完美契合她的日常習慣。

剛結束洛杉磯（LA）行程的她也透露，因深刻感受到當地氣候乾燥，非常開心這次能回到熟悉的台北過暑假，身兼多職的她更打趣地表示：「比起放暑假，我還是個更喜歡工作的媽媽！」面對繁忙日常，Melody 認為人生縱使有諸多挑戰與瑣事，但也絕對不能少了「Fun（樂趣）」。至於大眾關心的感情狀態，她坦言目前的生活重心全放在孩子與事業上，期許未來能多保留一些時間給自己，並強調「現在的一切都非常穩定」，展露出現代女性自愛與從容心境。

圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間

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宛如藝廊般的靜謐空間，沈浸式體驗義式美學

全新店裝完美移植了源自米蘭的建築美學，空間以經典的「羊皮紙白」與標誌性的「Valextra 綠」為主色調，營造出沉穩純粹的質感氛圍。店內最吸睛的莫過於獨特的「圓弧形展示空間」，流暢的弧形牆面打造出極具隱密性的購物環境，將限量工藝包款如藝術品般精緻陳列，讓每一次逛店都像在逛藝廊般充滿儀式感，透過大理石與金屬交錯的精緻櫥窗，細細品味品牌對細節的極致講究。

圖片來源：品牌提供，Valextra 以品牌經典元素打造全新精品空間

夏日爆款預定！致敬大師「Gio Tote」與輕盈「Canvas」系列

除了絕美空間，本季絕不能錯過的新品亮點絕對是全新 Gio Tote 包款！這款包向義大利建築大師 Gio Ponti 致敬，包身兩側極具辨識度的俐落「V字切角」，勾勒出經典的黑色 Costa 漆邊，不僅線條純粹俐落，更擁有搭配柔軟麂皮內襯的寬敞大容量，完美平衡都會女性的通勤與商務需求。

圖片來源：品牌提供，Valextra Gio Tote 包款向建築大師 Gio Ponti 致敬 演繹全新的當代設計語言

此外，帶來滿滿悠閒氛圍的 Canvas 帆布系列 也同步登場！以高品質純棉帆布拼接 Millepunte 小牛皮，輕盈材質結合自然柔和的色調，無論是肩背包、Hobo 包還是實用的後背包，都能為夏日穿搭注入輕鬆自在的義式渡假氣息，絕對是本季出遊必收的夢幻 IT Bag！

圖片來源：品牌提供，Valextra Canvas 系列以純棉帆布結合

圖片來源：品牌提供，Valextra 將工藝細節延伸至日常生活 讓每件小皮件皆成為優雅生活的一部分

同步推薦：

2026美包再加一！Ferragamo最受歡迎的經典「Hug包」迎來了絕美進化！在最新曝光的2026早秋系列中，品牌為這款人氣包款注入了嶄新的「East-West」橫向輪廓設計。不僅保留了歷久彌新的精緻工藝，更以修長俐落的嶄新比例，重新定義了毫不費力的從容與優雅，絕對是接下來必收的夢幻 IT Bag！

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絕美「橫向比例」展現從容優雅，細膩設計宛如溫柔擁抱

全新的 Hug East-West 包款，最吸睛的莫過於它延伸的橫向比例。線條簡潔流暢、造型均衡和諧，整體輪廓被巧妙拉長卻絲毫不顯誇張，反而自帶一種高級的從容自信。包身特別選用帶有細緻天然紋理的頂級小牛皮打造，觸感柔軟細膩，散發著出眾的迷人質感。

圖片來源：品牌提供，Dua Lipa(杜娃·黎波)於坎城影展穿搭示範

圖片來源：品牌提供，Gabrielle Caunesil於Ferragamo FW26 大秀

圖片來源：品牌提供，Rebecca Hall(蕾貝卡·霍爾)於紐約穿搭示範

而最讓人心動的，依然是它那標誌性的「擁抱」設計語彙！兩條由側面溫柔延伸至前方的皮革帶，搭配品牌經典的斜角 Gancini 金屬釦飾完美固定，彷彿給予佩戴者一個充滿情感的溫暖擁抱，細節處處展現工匠的用心。

這款 Hug East-West 不僅擁有極高的辨識度，更兼具了超強的多元搭配性與實用容量。以雋永美學為基礎，透過現代摩登的比例重新演繹，無論是日常通勤還是週末約會，都能靠它輕鬆點亮整體造型，展現獨一無二的時尚品味！

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