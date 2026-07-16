2026-07-16 17:41 女子漾／編輯ANDREA
Melody曝感情現況！笑稱「愛工作勝過放假」，手提新歡美包展優雅女人味
義大利殿堂級皮件品牌 Valextra 迎來台中新光三越精品店的絕美升級！今（16）日舉辦重新開幕活動，特別邀請到「時尚媽咪」MELODY 優雅站台。
向來以優雅品味與從容魅力深受喜愛的 Melody，無論是主持人、作家或母親身份，總能展現現代女性兼具自信與柔美的生活態度，與 Valextra 所追求的設計理念不謀而合。
活動中，她分別以 Iside Intarsia Lily 與 Iside Wicker 等夏日做不同風格詮釋，從細膩的皮革拼接、立體花卉刺繡，到手工藤編結合 Millepunte 小牛皮的精湛工藝，透過不同風格的包款，展現女性自在切換生活角色的多元魅力，也完整詮釋品牌將美學與實用性融入日常的精神。
談及對包款的挑選，Melody難掩喜愛之情，特別鍾情於帶有夏日度假氣息的拉菲草包款。她分享，這系列不僅外觀精緻可愛，更具備多樣化的背法，日常只需搭配簡單的穿搭，就能輕鬆營造出隨性的時髦感。
自認「不太擅長收納」的她也笑說，自己的每個包包裡總會隨手塞滿口紅與生活小物件，而兼具高質感與實用容量的設計，恰好完美契合她的日常習慣。
剛結束洛杉磯（LA）行程的她也透露，因深刻感受到當地氣候乾燥，非常開心這次能回到熟悉的台北過暑假，身兼多職的她更打趣地表示：「比起放暑假，我還是個更喜歡工作的媽媽！」面對繁忙日常，Melody 認為人生縱使有諸多挑戰與瑣事，但也絕對不能少了「Fun（樂趣）」。至於大眾關心的感情狀態，她坦言目前的生活重心全放在孩子與事業上，期許未來能多保留一些時間給自己，並強調「現在的一切都非常穩定」，展露出現代女性自愛與從容心境。
宛如藝廊般的靜謐空間，沈浸式體驗義式美學
全新店裝完美移植了源自米蘭的建築美學，空間以經典的「羊皮紙白」與標誌性的「Valextra 綠」為主色調，營造出沉穩純粹的質感氛圍。店內最吸睛的莫過於獨特的「圓弧形展示空間」，流暢的弧形牆面打造出極具隱密性的購物環境，將限量工藝包款如藝術品般精緻陳列，讓每一次逛店都像在逛藝廊般充滿儀式感，透過大理石與金屬交錯的精緻櫥窗，細細品味品牌對細節的極致講究。
夏日爆款預定！致敬大師「Gio Tote」與輕盈「Canvas」系列
除了絕美空間，本季絕不能錯過的新品亮點絕對是全新 Gio Tote 包款！這款包向義大利建築大師 Gio Ponti 致敬，包身兩側極具辨識度的俐落「V字切角」，勾勒出經典的黑色 Costa 漆邊，不僅線條純粹俐落，更擁有搭配柔軟麂皮內襯的寬敞大容量，完美平衡都會女性的通勤與商務需求。
此外，帶來滿滿悠閒氛圍的 Canvas 帆布系列 也同步登場！以高品質純棉帆布拼接 Millepunte 小牛皮，輕盈材質結合自然柔和的色調，無論是肩背包、Hobo 包還是實用的後背包，都能為夏日穿搭注入輕鬆自在的義式渡假氣息，絕對是本季出遊必收的夢幻 IT Bag！
同步推薦：FERRAGAMO經典「Hug包」變身時髦長型，全新East-West輪廓絕美必收！
2026美包再加一！Ferragamo最受歡迎的經典「Hug包」迎來了絕美進化！在最新曝光的2026早秋系列中，品牌為這款人氣包款注入了嶄新的「East-West」橫向輪廓設計。不僅保留了歷久彌新的精緻工藝，更以修長俐落的嶄新比例，重新定義了毫不費力的從容與優雅，絕對是接下來必收的夢幻 IT Bag！
絕美「橫向比例」展現從容優雅，細膩設計宛如溫柔擁抱
全新的 Hug East-West 包款，最吸睛的莫過於它延伸的橫向比例。線條簡潔流暢、造型均衡和諧，整體輪廓被巧妙拉長卻絲毫不顯誇張，反而自帶一種高級的從容自信。包身特別選用帶有細緻天然紋理的頂級小牛皮打造，觸感柔軟細膩，散發著出眾的迷人質感。
而最讓人心動的，依然是它那標誌性的「擁抱」設計語彙！兩條由側面溫柔延伸至前方的皮革帶，搭配品牌經典的斜角 Gancini 金屬釦飾完美固定，彷彿給予佩戴者一個充滿情感的溫暖擁抱，細節處處展現工匠的用心。
這款 Hug East-West 不僅擁有極高的辨識度，更兼具了超強的多元搭配性與實用容量。以雋永美學為基礎，透過現代摩登的比例重新演繹，無論是日常通勤還是週末約會，都能靠它輕鬆點亮整體造型，展現獨一無二的時尚品味！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower