2026-07-16 16:16 女子漾／編輯金柔葳
2026穿搭升級靠這些！韓系、復古、機能風都回來了，這些單品一秒變高級
2026年的時尚關鍵字，不再只有低調基本款，而是重新找回穿搭的樂趣。有線耳機、蕾絲、鮮豔配色紛紛回歸，包款則在實用大容量與優雅手提輪廓之間擺盪；鞋款也從薄底鞋、夾腳拖一路延伸到個性十足的尖頭鞋。以下整理2026年10大流行趨勢，從服裝、鞋子、包包到配件一次掌握。
流行趨勢1：年度代表色上身，薄荷綠穿出清爽高級感
2026年的穿搭開始從沉穩中性色走向更清新、有生命力的色彩，其中薄荷綠特別適合春夏。介於綠色與淡藍色之間的柔和色調，視覺上清爽降溫，又不會像螢光色那麼難駕馭，從洋裝、襯衫到包包、鞋款都能輕鬆融入日常造型。敢大面積穿亮色，可以先從薄荷綠包包、球鞋、帽子或髮飾入手；想讓造型更有存在感，則可選擇薄荷綠西裝外套、針織上衣或長裙。搭配白色、米色與淺灰色最顯乾淨，配上丹寧藍則能穿出輕鬆的韓系氛圍。
流行趨勢2：蕾絲與薄透材質，甜美卻不裝可愛
蕾絲滾邊、薄紗與透膚材質持續走紅，但今年不再只走浪漫公主風，而是與寬褲、皮革、運動鞋等中性單品混搭。細緻的蕾絲背心外搭西裝，或透膚長裙配寬鬆上衣，都能讓日常造型多一點層次。擔心太過性感，可以選擇只有領口、袖口或裙襬加入蕾絲的款式，露出面積不大，也能帶出精緻感。
流行趨勢3：有線耳機逆勢回歸，科技用品也能變成穿搭配件
無線耳機普及多年，有線耳機卻因復古千禧風再度受到注意。耳機線自然垂落在服裝前方，搭配連帽上衣、復古運動外套或簡單背心，反而成為造型的一部分，也帶有一種不刻意追逐高科技的隨性感。有線耳機的魅力不只在懷舊感，鮮豔線材、金屬耳機、透明外殼與復古頭戴款，都能替基本穿搭增加細節。
流行趨勢4：排釦上衣回歸，釦子怎麼扣就是穿搭巧思
2026年上衣不只看版型，釦子也成為造型重點。從合身針織衫、亨利領上衣到短版開襟衫，排釦設計能自由調整領口與衣襬，全部扣上顯得俐落，解開上方幾顆則能拉長頸部線條，只扣中間一兩顆，更能營造隨性又帶點性感的韓女氛圍。日常可用合身排釦上衣搭配寬版牛仔褲，呈現「上窄下寬」的顯瘦比例；想增加層次，也能將開襟衫當罩衫，內搭背心或薄透長袖。
流行趨勢5：尖頭鞋與夾腳拖並行，俐落女人味與鬆弛感一次擁有
一邊是線條俐落的尖頭鞋，一邊則是帶有隨性感的夾腳拖。尖頭鞋能拉長腳背線條，搭配西裝褲、窄裙或長洋裝都很適合，通勤穿也能立刻增加精緻感；夾腳拖則從海灘鞋升級成皮革、低跟與極簡款式，搭配襯衫、長裙或寬褲，也能穿出輕鬆卻不邋遢的造型。
流行趨勢6：運動風混搭，不去健身房也能穿
Mode Sportif運動時尚持續延燒，球衣、運動外套、連帽上衣與機能短褲開始和裙裝、襯衫及精品包搭配。2026年的運動風更強調混搭，不必從頭到腳都像剛運動完。
流行趨勢7：鉚釘設計強勢回歸，基本款多一點叛逆感
鉚釘元素在2026年重新回到穿搭焦點，從皮外套、牛仔褲一路延伸到包包、腰帶與鞋款。比起過去密集又搶眼的搖滾風格，今年更流行將金屬鉚釘局部點綴在衣領、口袋、鞋面或包身，替簡單造型增加俐落感，又不會顯得太過張揚。想穿得更有個性，則可加入鉚釘皮帶、牛仔外套或皮革單品，打造帶有千禧復古感的街頭穿搭。
流行趨勢8：大容量肩背包，通勤族終於等到了
小廢包熱潮暫時退燒，2026包款明顯朝實用方向發展。能裝筆電、水瓶與化妝包的大型肩背包重新回歸，輪廓則比傳統托特包更加柔軟修長，背在腋下仍能保有俐落感。秋季伸展台也持續出現大型肩背包與加長版包型。挑選時可留意寬背帶、柔軟皮革與簡潔五金，容量夠大卻不會看起來像旅行袋。
流行趨勢9：疊穿成為造型重點，基本款也能穿出層次感
背心搭襯衫、短袖上衣內搭薄透長袖，或以洋裝疊穿長褲，都能讓原本簡單的衣服多出層次，成為提升造型完成度的關鍵。春夏可以利用薄紗、蕾絲與輕薄針織減少厚重感，秋冬則適合加入背心、西裝外套與長版大衣。初次嘗試時，建議控制在兩到三層，並以相近色系或一深一淺搭配，避免整體看起來過於凌亂。
流行趨勢10：草編與編織包，夏天一背就有度假感
藤編、草編、帆布與鏤空編織材質仍是春夏熱門元素，今年則從海灘托特包延伸到精緻小包、方形包與皮革拼接款。伸展台上的編織包也加入更多色彩與珠寶感裝飾，讓度假包變得更適合日常穿搭。搭配上不必真的穿去海邊，用草編包搭襯衫、西裝短褲或素色洋裝，就能替城市穿搭增加輕盈感。
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