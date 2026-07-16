韓國純素美妝台灣買得到了！nooni美唇油、Dinto女團氣墊、BRINGGREEN舒敏保養一次看

韓系美妝控又有新清單要收！近一年來，多個主打純素配方的韓國彩妝、保養品牌陸續進軍台灣。韓國植萃純淨品牌nooni於2026年進軍台灣，過去常靠代購入手的Dinto也開設台灣官方網站；OLIVE YOUNG旗下植萃護膚品牌BRINGGREEN則進駐康是美，並在2026年持續擴大門市布局。

從蘋果精萃美唇油、女團水光氣墊，到茶樹積雪草保養，純素美妝早已擺脫「顏色少、妝效普通」的刻板印象。不過，產品寫著Vegan，就代表天然、低敏又沒有動物實驗嗎？這篇先帶大家看懂純素彩妝，再帶你看nooni、Dinto、BRINGGREEN三大韓國品牌與必買熱門商品。

什麼是純素彩妝？不只是加入植物成分

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

純素彩妝一般指產品配方中沒有使用動物來源成分或動物副產品。除了容易辨認的蜂蜜、蜂蠟與羊毛脂，部分傳統彩妝也可能使用胭脂蟲紅、動物來源膠原蛋白、角蛋白、絲蛋白或珍珠等原料。

因此，產品強調「植萃」、「植物性成分」或「天然配方」，並不代表整項產品一定符合純素標準。植萃可能只是其中一部分配方，仍須檢查完整成分、品牌聲明或第三方純素認證。

需要特別注意的是，「純素」與「無動物實驗」關注的項目不同。「純素」主要代表產品不含動物來源成分；「無動物實驗」則表示產品開發過程沒有進行動物實驗，兩者不能直接畫上等號。

部分第三方認證會同時審查動物成分與動物實驗，要求認證產品不含動物來源成分，且不得由公司或其委託單位進行動物實驗。

純素彩妝為什麼愈來愈受歡迎？

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

過去純素美妝較常被視為小眾選擇，現在則逐漸與韓系水光肌、玻璃唇、低飽和妝容及敏弱肌保養結合。消費者除了關注動物友善，也在意包裝設計、膚感、持妝力及色彩是否跟得上流行。

純素產品類別也愈來愈完整，從粉底、氣墊、眼影、唇釉，到卸妝、面膜、精華液與潤唇產品都有選擇。

不過，純素不代表一定天然、無香料或不會過敏。肌膚容易敏感的人，仍要留意酒精、香料、精油、酸類及個人過敏原，初次使用時也建議先進行局部測試。

韓國純素美妝品牌1：nooni 植萃純淨品牌2026年登台，保養與水光唇妝一次包辦

nooni_全產品。圖片來源：品牌提供

韓國植萃純淨奢養品牌nooni以「少即是多」為核心，主打永續、純素與純淨植萃保養，強調使用韓國純淨水源與天然萃取成分，減少繁複添加，並將親膚配方與友善環境設計融入產品。

nooni於2026年6月正式進軍台灣，率先在酷澎成立官方旗艦館，並於7月登上MEMEBOX台灣官網。首波引進蘋果精萃美唇油、植萃亮顏淨透卸妝油、雪花泡沫植萃洗面乳及植萃煥膚修護棉片等商品。

nooni熱門商品1：蘋果精萃美唇油

nooni_蘋果莓果美唇油。圖片來源：品牌提供

蘋果精萃美唇油以天然蘋果籽油為基底，加入複方植物精萃及鎖水因子，主打滋養乾燥雙唇、修飾唇紋，並在唇部形成透亮水感薄膜。

產品搭載智能pH感溫校色設計，會依照雙唇的pH值、體溫及含水狀態呈現不同色澤。全系列共有11款色選，熱門色包括酸甜紅潤的「蘋果莓果」、柔嫩粉調的「蘋果牡丹」及顯白李子紅的「蘋果李子」，單支3.7ml，售價450元。

nooni熱門商品2：植萃亮顏淨透卸妝油

nooni_雪花泡沫植萃洗面乳、植萃亮顏淨透卸妝油、蘋果莓果美唇油。圖片來源：品牌提供

植萃亮顏淨透卸妝油採用無水精萃油技術，搭配10種植萃精油與LHA辛醯水楊酸，主打卸除彩妝、清潔毛孔髒污及代謝老廢角質。質地接觸水後能快速乳化，卸妝後保留水潤感；另加入α-紅沒藥醇，訴求在清潔過程中維持肌膚屏障穩定。容量200ml，售價650元。

nooni_蘋果莓果美唇油。圖片來源：品牌提供

韓國純素美妝品牌2：Dinto 把古典文學化成彩妝，過去代購夯牌正式來台

圖片來源：Dinto

韓國純素彩妝品牌Dinto以「Beauty with Depth」為核心，從《沉思錄》、《穿靴子的貓》與《白雪公主》等經典文學作品汲取靈感，將故事中的情緒、人物及思想轉化為彩妝色彩。

全系列採用純素配方，搭配低飽和色調與極簡包裝，讓每款商品都帶有濃厚的文學氣息。過去台灣消費者多半透過海外代購入手，2026年Dinto正式開設台灣官方網站，熱門底妝與唇彩不必再跨海苦等。

圖片來源：Dinto

Dinto熱門商品1：水光柔焦氣墊

圖片來源：Dinto

有「女團氣墊」之稱的水光柔焦氣墊，添加43%純素養膚精華，搭配勻光微米網膜及四層超導粉撲，主打以輕薄妝感修飾毛孔與瑕疵，打造透亮、有遮瑕度又不顯厚重的水光底妝。產品同時具備SPF50+、PA++++防曬係數，適合喜歡韓系光澤肌，希望日常底妝兼顧修飾與防曬的人。

Dinto熱門商品2：沉思錄水光鎖色唇釉

沉思錄系列水光鎖色唇釉接觸雙唇後，會形成輕盈的鏡面薄膜，主打保留透亮水光，同時減少沾杯與掉色情況。人氣色號包括灰粉色「#204低語煙粉」、赤茶色「#209堅定赤茶」、冷玫瑰色「#210寂靜冷玫」、紅棕色「#218曠野紅棕」及紫紅色「#220秘紗暮紫」，適合偏愛低飽和、冷調及紅棕唇妝的人。

圖片來源：Dinto

韓國純素保養品牌3：BRINGGREEN OLIVE YOUNG植萃護膚品牌進駐康是美

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影

BRINGGREEN是OLIVE YOUNG旗下植萃護膚品牌，以「溫和植萃、高效維穩」為特色，結合純素配方、植物原料與護膚科技，產品主要針對敏弱、出油、乾燥及毛孔粗糙等常見肌膚困擾。

品牌隨OLIVE YOUNG四大自有品牌進駐台灣康是美，熱門商品已導入全台門市，2026年更持續擴大專區布局，預計拓展至全台120家康是美門市。

BRINGGREEN熱門商品1：高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。張念慈/攝影

這款精華液以Zinc Teca積雪草鋅為核心配方，主打調理油光、補充水分，並改善毛孔粗糙與膚質不均。質地走輕盈清爽路線，適合肌膚容易出油，卻又擔心控油產品造成乾燥緊繃的人，也是品牌主打的「毛孔救星」。

BRINGGREEN熱門商品2：茶樹積雪草舒敏保濕面膜



BRINGGREEN 茶樹積雪草舒敏保濕面膜

茶樹積雪草舒敏保濕面膜結合茶樹及積雪草成分，訴求清爽補水、舒緩與溫和修護，適合熬夜、曝曬或膚況不穩定時使用。系列另有清新蘆薈舒緩與胡蘿蔔萃取亮白等選擇，其中茶樹積雪草款是品牌熱銷榜上的常見商品。

BRINGGREEN OLIVE YOUNG植萃護膚品牌進駐康是美。圖片來源：品牌提供

純素彩妝FAQ

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q1：純素彩妝一定沒有動物實驗嗎？

不一定。Vegan主要代表產品沒有使用動物來源成分；Cruelty-Free則是指產品沒有進行動物實驗。產品可能符合其中一項，卻不一定同時符合兩項。部分第三方認證會同時審查兩者，選購時應查看標章規範及品牌聲明。

Q2：純素彩妝一定是天然或有機的嗎？



不一定。純素代表不含動物來源成分，配方仍可能使用人工合成色料、防腐劑、香料或其他化妝品原料。天然、有機、純素是三種不同概念，不能互相取代。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q3：純素彩妝比較適合敏感肌嗎？

不一定。即使不含蜂蠟、羊毛脂或其他動物來源成分，產品仍可能加入香料、酒精、植物精油或酸類。敏感肌使用前仍要檢查成分，並先在耳後、手臂內側等部位局部測試。

Q4：常見的動物來源彩妝成分有哪些？



常見成分包括蜂蠟、蜂蜜、羊毛脂、胭脂蟲紅、動物來源膠原蛋白、角蛋白、絲蛋白及部分珍珠成分。但部分原料也可能有植物或人工合成版本，不能只看中文名稱判斷，仍要確認品牌提供的來源資料。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q5：產品寫「植萃」就等於純素嗎？

不一定。「植萃」只表示配方含有植物萃取物，產品中仍可能加入蜂蠟、羊毛脂或其他動物衍生成分。想確認是否為純素產品，應查看完整成分、品牌純素聲明及第三方認證。

Q6：全品牌都是純素，還是只有部分商品？

每個品牌的情況不同。有些品牌全系列採純素配方，也有品牌只有特定系列或單品通過純素認證。購買時應以當下商品包裝、官方說明及認證標章為準，不宜只因品牌曾推出純素商品，就認定所有產品皆為純素。

彩妝保養示意圖。圖片來源：Canva

Q7：純素彩妝的妝效會比較差嗎？

不會因為純素就必然影響妝效。現今純素彩妝已涵蓋高遮瑕底妝、持色唇釉、水光唇油及多色眼影盤，差異主要仍取決於配方技術、產品定位與個人膚質，而非是否含有動物來源成分。