2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼
香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。
想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。
文章目錄
男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒
路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。
這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。
品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。
男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精
夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。
形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。
男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精
香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。
全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。
男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水
Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。
這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。
男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯
CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。
剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。
男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精
男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。
婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。
男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？
Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？
第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。
若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。
Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？
一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。
最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。
Q3：香水噴在哪裡比較持久？
可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。
噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。
Q4：香水適合噴在衣服上嗎？
可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。
比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。
Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？
夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。
冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。
Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？
可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。
不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。
Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？
每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。
因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。
Q8：香水怎麼保存才不容易變質？
香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。
使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。
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