男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼

2026-07-15 16:53 女子漾／編輯張念慈
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供
男香選對比西裝更有魅力！6款「女生聞了會回頭」男香推薦 香奈兒成熟、LV度假感最搶眼。圖片來源：品牌提供

香水早已不只是男性出門前隨手噴上的配件，更像是一張看不見的名片，還沒開口，就先讓人感受到他的穿搭風格、個性與品味。近年的高級男香也不再一味追求濃烈與侵略感，從清新柑橘、薰衣草、海風，到煙燻鳳梨、琥珀與木質調，都能展現不同層次的男性魅力。

想替另一半挑一款不容易出錯的香水，或正在尋找適合上班、約會與正式場合的男香，這篇精選6款話題香氛，從LV的加州海洋感、BOSS清爽薰衣草，到香奈兒深邃琥珀、Dior經典野性、CREED煙燻果香與ysl中性花香，一次找到最適合他的香氣個性。

文章目錄

編輯推薦

男香推薦1：路易威登海洋感 Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

路易威登攜手加州當代藝術家Alex Israel，將Parfums de Cologne系列化為一輛微縮木質旅行車，推出Woody Wagon Colognes限量香氛禮盒。車內一次收進Afternoon Swim、Pacific Chill、Sun Song、California Dream、City of Stars與On The Beach共6款香水，從陽光柑橘、清新果香到日本柚子與微鹹海風，完整描繪一趟加州公路之旅。

路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供
路易威登攜手美國當代藝術家 Alex Israel，以加州經典木質旅行車為靈感，推出全球限量 66 件的 Woody Wagon Colognes。圖片來源：品牌提供

這款禮盒由60位工匠投入超過7,000小時打造，全車共有219個零件，結合桃花心木、天然米色半熟成皮革與Monogram花卉圖案，全球限量66件，向傳奇66號公路致敬，售價9,000歐元。

品牌同步為Sun Song、California Dream與Afternoon Swim推出3款全新旅行裝香水盒，以半透明樹脂結合漸層色彩，分別捕捉加州陽光、夕陽與海洋光影，並以金色金屬扣件、天然皮革飾板與Monogram圖騰延續旅行藝術與皮具工藝，每款限量100件，售價950歐元，兼具實用性與收藏價值。

男香推薦2：BOSS清爽派 自信奪目男性淡香精

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

夏天想噴男香，又擔心濃郁木質與辛香調太厚重，BOSS自信奪目男性淡香精以高濃度薰衣草為核心，打造清新卻不失深度的馥奇木質調。藍薰衣草與白薰衣草雙重精華交織出乾淨、純粹的芳香氣息，再以苔蘚香調增加沉穩木質尾韻。

形象廣告由足球球星Vinícius Júnior演繹，將香氣與球場上的速度、自信及進攻精神連結。亮面藍色瓶身搭配銀色字樣與黑色瓶蓋，同樣呈現清爽俐落的運動氣場。50ml售價3,200元、100ml售價4,300元，適合日常通勤、運動約會與休閒穿搭。

BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供
BOSS自信奪目男性淡香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦3：香奈兒神秘調 藍色男性淬煉香精

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

香奈兒藍色男性淬煉香精將系列標誌性的木質氣息全面強化，呈現層次豐富、氣息濃烈的琥珀調香氛。岩玫瑰帶出皮革與樹脂般的神秘感，木質與琥珀香調則增加溫暖深度；香氣必須接觸肌膚，才能逐漸展現最完整的濃烈餘韻。

全新方形瓶身以俐落線條表現力量與優雅，適合正式晚宴、重要聚會或夜間約會。共有60ml、100ml與160ml，售價分別為6,750元、9,290元與12,080元，推薦給喜歡深色襯衫、西裝與極簡高級穿搭，偏愛皮革、樹脂及琥珀木質香氣的男性。

香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供
香奈兒 藍色男性淬煉香精。圖片來源：品牌提供

男香推薦4：Dior野性派 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水以卡拉布里亞佛手柑揭開明亮序幕，再與龍涎香呈現的灰琥珀氣息交融，最後由木質香調平衡整體層次。香氣在清新柑橘與溫暖木質之間轉換，呈現瀟灑不羈、帶一點野性卻不顯厚重的男性形象。

這款香水適用場合廣泛，穿白T恤與牛仔褲時能增加乾淨俐落感，換上襯衫或西裝又能襯托成熟氣場。30ml售價2,850元、60ml售價3,400元、100ml售價4,500元，並提供香水瓶刻字服務，適合第一次購買精品男香，或作為送給另一半的實用禮物。

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供
Dior曠野之心淡香水。圖片來源：品牌提供

男香推薦5：CREED煙燻感 Aventus阿文圖斯

CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯系列。圖片來源：品牌提供

CREED Aventus阿文圖斯以前調的檸檬、粉紅胡椒、蘋果、香檸檬與黑醋栗揭開序幕，中調加入最具辨識度的鳳梨、茉莉與印尼廣藿香，最後由樺木、龍涎香、雪松、橡木苔與麝香收尾，形成明亮果香與沉穩煙燻木質的強烈反差。

剛噴時的鳳梨果香鮮明有活力，貼近肌膚後則慢慢轉為乾燥、沉穩，帶出近似皮革的溫暖質感。50ml售價8,900元、100ml售價12,800元，適合個性果斷、有主見，希望香水具備高辨識度與成熟氣場的男性。

CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯 龍蘊。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯。極。圖片來源：品牌提供

CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供
CREED 阿文圖斯_Leave Your Mark。圖片來源：品牌提供

男香推薦6：YSL中性派 自由不羈淡香精

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男生噴香水不一定只能選皮革、木質或辛香調，YSL自由不羈淡香精以法國薰衣草與摩洛哥橙花交織，清涼芳香感與柔美白花形成對比，聞起來率性俐落，又帶著若有似無的性感氣息。香氣遊走於傳統男女香界線之間，適合不喜歡典型濃厚男香的人。

婁峻碩曾以黑色西裝搭配自由不羈淡香精演繹YSL風格，並表示這類橙花與薰衣草交織的香氣不刻意卻有存在感，適合送給另一半，也能從白天一路使用到夜晚。推薦給穿搭偏時尚極簡，或希望和伴侶共用同一款香水的人。

YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供
YSL自由不羈沁心之果香水&自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

男香FAQ：怎麼挑、怎麼噴，才不會聞起來太用力？

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q1：第一次買男香，該從哪一種香調開始？

第一次挑男香，可以先從柑橘、薰衣草或清新木質調入手，接受度通常較高，也比較適合上班、約會與日常使用。像Dior曠野之心淡香水以佛手柑搭配木質氣息，BOSS自信奪目男性淡香精則以薰衣草與苔蘚為主，都是相對容易駕馭的類型。

若本身喜歡氣味更有存在感，可以再往煙燻木質、琥珀或皮革感延伸，例如CREED阿文圖斯或香奈兒藍色男性淬煉香精。

Q2：香水一天噴幾下才不會太濃？

一般室內上班、通勤或約會，建議先從2至3下開始。濃度較高、木質或琥珀感較重的香水，1至2下通常就很有存在感；清新柑橘或海洋調，則可依場合略微增加。

最重要的是不要一次大量噴灑。與其剛出門就香味太重，不如先少量使用，下午再視情況補香。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q3：香水噴在哪裡比較持久？

可以噴在手腕內側、手肘內側、頸側與鎖骨等有體溫的位置，讓香氣隨著溫度慢慢散開。也可以少量噴在胸口或後頸，走動時香氣會更自然。

噴在手腕後不要來回摩擦，讓香水自然乾燥即可，否則可能影響原本的香氣變化。

Q4：香水適合噴在衣服上嗎？

可以少量噴在一般衣物外側，留香通常比肌膚更久。不過，深色香水或濃度較高的香精，可能在白色、絲質、皮革與精緻布料上留下痕跡，最好先在不明顯處測試。

比較安全的方式，是將香水噴在胸口或後頸肌膚，再穿上衣服，香氣會從衣領自然散出。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q5：夏天和冬天要選不同香水嗎？

夏天適合柑橘、薰衣草、海洋與清新木質調，聞起來較輕盈，不容易在高溫中顯得厚重。像路易威登Afternoon Swim、On The Beach與BOSS自信奪目男性淡香精，都更容易融入炎熱天氣。

冬天則可以選琥珀、煙燻木質、樹脂與皮革感較明顯的香氣，例如香奈兒藍色男性淬煉香精或CREED阿文圖斯，低溫下會顯得更溫暖、有層次。

Q6：送男友香水，怎麼挑才不容易踩雷？

可以先觀察他的穿搭與生活習慣。平常偏運動休閒，適合清爽薰衣草或柑橘調；常穿襯衫、西裝，則可考慮木質、琥珀與煙燻調；喜歡時尚中性風格，可以選YSL自由不羈淡香精這類帶花香與薰衣草的共享香。

不確定喜好時，優先選30ml或50ml容量，試香與送禮負擔都比較低，也較不容易造成浪費。

香水香氛是意圖。圖片來源：Canva
香水香氛是意圖。圖片來源：Canva

Q7：為什麼同一款男香，噴在不同人身上味道不一樣？

每個人的體溫、皮脂量、肌膚乾燥程度與生活環境不同，都會影響香水的甜度、木質感與留香表現。同一款香水在試香紙上可能很清新，噴到肌膚後卻可能變得更暖、更甜或更煙燻。

因此買香水時，不要只聞試香紙。建議實際噴在手腕或手臂內側，等待至少30分鐘，再確認中後調是否仍然喜歡。

Q8：香水怎麼保存才不容易變質？

香水應避免陽光直射、高溫、潮濕與劇烈溫差，建議放在陰涼乾燥的櫃子裡，不要長時間擺在浴室、窗邊或車內。

使用後記得將瓶蓋蓋緊。若香氣明顯改變、液體顏色異常加深，或出現不正常混濁與沉澱，就不建議繼續使用。

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#LV #淡香精 #香奈兒 #ysl #香水香氛 #男用香水 #情人節禮物 #父親節禮物

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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日韓女生都在穿！以「裙+褲」混搭5套造型營造層次加分的街頭時髦

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2026-06-30 01:11 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@Hinari、@あやか、@Yurina
圖片來源：wear@Hinari@あやか@Yurina

夏天來臨，外出的穿搭選擇總讓人陷入煩惱，希望穿出時髦度又同時兼具理想風格的話，不妨可以先從日韓女生日常的造型為參考，喜歡關注日韓流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日韓街頭的時尚達人們，經常以「裙 + 褲」的穿衣方式為主軸，不僅可以提升衣著細節質感之外，整體視覺也會看起來顯豐富層次，想知道裙 + 褲有哪些合適的混搭技巧嗎？以下總整理 5 套靈感範本，讓你快速跟上時髦同時打造搶眼注目度，一起來看看吧。

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以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 01.

圖片來源：wear@あやか
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百搭實穿字母 TEE 向來是每季皆可穿的款式，但如果單穿又會顯得造型較無聊，推薦可以運用蕾絲短裙加牛仔褲混搭，瞬間讓衣著擁有聚焦亮點。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 02.

圖片來源：wear@Kastane official
圖片來源：wear@Kastane official

精緻碎花罩衫，很適合想營造出輕甜女孩氛圍時使用，以罩衫、蛋糕裙與破損牛仔褲的搭配方式，層層堆疊出好感加倍又可愛的印象，隨性踏上球鞋就很好看加分。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 03.

圖片來源：wear@ShioRi
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本季超夯的蕾絲單品，成為日韓街頭女生在夏季必穿的款式，透過短袖開襟衫加蕾絲氣球裙，連結優雅的簡約氣息，另外裙子還可再搭同款蕾絲，讓造型更加分搶眼。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 04.

圖片來源：wear@Yurina
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當想展現不一樣的運動風穿搭時，不妨嘗試選搭運動風上衣、透膚裹裙、長褲混合，營造層次豐富且有重點的風格，再戴上棒球帽瞬間使造型更完整好看。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 05.

圖片來源：wear@Hinari
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進階版的穿搭技巧，融入直條紋上衣、抓皺背心、百褶中長裙、蕾絲長褲，快速凸顯專屬個個性的時髦魅力，讓你輕鬆傳達不一樣的夏季風格。

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出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

2026-07-07 08:07 女子漾／編輯桑泥
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest
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旅行前準備行李、挑選穿搭之餘，真正會默默提升照片質感的，別忘了還有你的指尖！無論是在海邊拿著椰子水、提著草編包、曬飯店早餐，還是在歐洲街頭舉起咖啡杯，指尖往往是照片中最容易被忽略、卻最常入鏡的細節，一款適合度假的美甲，不只能提升整體精緻度，更能讓照片看起來更有氛圍。

如果你正在為你的度假做準備，快往下看這幾款堪稱 2026 夏季最值得收藏的「度假美甲範本」！

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01｜海洋風美甲：每張照片都自帶濾鏡

圖片來源：Pinterest
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海洋風美甲的色調以海藍、水藍色、天空藍、蒂芬妮藍等藍色系為主，再搭配白色、奶油黃、珊瑚橘等顏色增加層次與度假感；設計手法上最具代表性的是藍白色的漸層暈染，模擬海水由深至淺、由濃轉淡的自然過渡。不需要畫滿圖案，挑幾個甲面做海星、貝殼或海浪，其他留白，反而更耐看。

藍色系在戶外自然光下會發出一種清透冷感，跟沙灘、藍天放在一起，根本是天然色號，手機拍起來完全不需要後製。


02｜雞蛋花美甲：帶著海島靈魂出門

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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如果是去峇里島、泰國、東南亞這類熱帶目的地，這款就是為你而生的！

雞蛋花本身自帶熱帶感與柔和仙氣，奶白色花瓣搭配微微暈染的黃色花芯，不只能讓手部看起來更白，也很適合搭配現在流行的透明感裸色、蜜桃色、奶油色系。無論是做成手繪小花、立體花瓣，還是搭配貝殼光、水波紋元素，都有種度假專屬的慵懶漂亮感。

雞蛋花的白與黃是極度上鏡的配色，拍任何背景都好看，尤其是木質桌面或泳池水面，反差感讓指甲細節瞬間被放大。


03 | 多巴胺美甲：度假版「開心濾鏡」

圖片來源：Pinterest
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多巴胺美甲的核心在於將高飽和度的糖果色、螢光色或鮮明對比色進行大膽混搭，打破傳統配色的和諧規則，讓每一根手指都跳躍著不同的色彩旋律，搭配大面積的亮片、色彩斑斕的貼紙或彩色珠子，增添趣味和立體感。

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《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

2026-07-07 23:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@__shinyeeu
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近期於 Disney+ 播出的韓劇《醫到孤島愛上你》，由李宰旭、辛叡恩領銜主演，是一部講述醫師與護理師之間攜手克服重重醫療困難，並發展浪漫愛情的故事，自開播後便引起粉絲熱門討論話題，而飾演女主角的辛叡恩，也因演技與劇中造型人氣更加激升，除了劇中造型成為焦點之外，辛叡恩私底下的穿搭同樣受到模仿與關注，擅長以簡約韓系風格呈現的她，經常以簡單不繁複的穿衣方式呈現，帶有一股精緻的高級感，令人不禁好起辛叡恩平常怎麼搭私服，以下為大家總整理 5 套盤點參考，一起來看看有哪些吧。

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跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 01.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第一套辛叡恩以蕾絲勾勒細節的澎袖洋裝，精緻的節為造型注入一股優雅溫柔的質感氛圍，腰間合身的設計，也讓辛叡恩好身材更加凸顯，隨性拎個籐編手拿包，輕鬆打造韓系浪漫的迷人氣息。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 02.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第二套辛叡恩換上白色洋裝外搭一件格紋襯衫，簡單不繁複的穿衣巧思，其實大家都可以參考看看，不僅適合平常上班上課穿，也很推在出遊或逛街與好姐妹聚餐時穿著。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 03.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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俐落的西裝外套，能為身形製造顯瘦修飾的好比例，內搭藍色襯衫層層堆疊出注目的層次焦點，下身選搭打褶中長裙，營造出輕復古風格的知性女伶印象。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 04.

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一件開釦設計的背心上衣，讓辛叡恩看起來散發出活力女孩的魅力，再選搭同色系的寬褲，融入成套的混搭巧思，展現舒適好感的夏季造型。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 05.

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以運動風短版背心與百褶裙加乘，外搭一件襯衫便能立即增添豐富視覺，同樣結合同色的配色技巧，讓衣著帶來和諧且一致性的搶眼焦點。

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

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文章目錄

孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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