高溫悶熱不只讓人流汗！十大難受瞬間冠軍是它　舒適穿搭成關注焦點

2026-07-15 10:20 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網路聲量顯示，夏日最難受瞬間冠軍是長時間戶外工作。
  • 重點二：大太陽走路排隊、運動健身與沒冷氣空間也名列前段。
  • 重點三：文章同時點出AIRism等涼感快乾穿搭成為降溫關注焦點。

夏天最可怕的，往往不是氣象局冰冷的「高溫數字」，而是那些讓人瞬間理智斷線的「悶熱時刻」。

受到全球氣候變遷影響，極端高溫已成夏季常態。不只考驗每個人的體力與耐心，也影響生活品質。站在大太陽底下排隊五分鐘、走幾步路就汗流浹背、煮一頓飯像在蒸桑拿，甚至只是待在沒有冷氣的空間，都可能讓人瞬間失去耐心。消費者在酷暑中，如何維持舒適體感，難度正大幅提升。

究竟哪些情境最容易引爆大家的「高溫怒火」？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路上對「悶、熱」相關討論，找出「夏日極端高溫造成的難受瞬間TOP 10」。分析調查部副總監戴佳儀也於UNIQLO記者會中分享調查結果，帶領大家了解從工作、通勤到居家生活中，哪些情境最容易讓人熱到受不了，以及網友推薦哪些降溫方式。

No.10 待在人潮擁擠的場所

《網路溫度計DailyView》

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體感破40度的日子裡，尖峰時刻擠進捷運、公車，或者逛展覽、觀光夜市時，眾人肩膀貼肩膀、手臂碰手臂，香水、食物氣味與汗味混在一起，經常讓人想立刻逃離現場。

這樣的感受，也曾在社群上引發不少共鳴。2026年4月，一篇以「提醒大家小心捷運開始臭了」為題的Threads貼文，就吸引超過17萬人次瀏覽，不少網友哀號「聞狐線開始了嗎？」、「討厭夏天有時並不是因為討厭太陽熱，而是討厭聞到各種雜味」；也有人說「長期鼻塞人的世界是快樂的～」、「在口罩上滴薄荷精油，完全不用擔心味道」、「以後口罩要先噴香水」。

人擠人的場合最尷尬的，不只是聞到別人的味道，很多人也擔心自己流汗後，身上有臭味。除了使用體香膏、止汗產品，體味控管也可以從衣物著手，減少汗水長時間悶在衣服裡。UNIQLO AIRism主打吸濕快乾，男性款也有抗菌防臭設計，對容易流汗、常通勤或在意體味的人來說，也是日常穿搭中的解方之一。

No.9 奔跑、趕路

示意圖／Shutterstock

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看到公車快開走、捷運車廂即將關門、上班快遲到，很多人都會下意識加快腳步，甚至百米衝刺。明明只跑了短短一百公尺，在高溫天氣下，身體就像被瞬間加熱，一停下來就汗如雨下，濕透的衣服黏在身上、精心抓好的髮型塌了、妝容也跟著融化，原本想體面抵達目的地，最後只剩滿臉狼狽。最尷尬的是，擔心流汗後身上開始出現異味。

曾有網友表示：「每次在外面趕車或忙行程的時候，就是會爆汗到像從泳池裡爬出來」、「徹底感覺現在夏天了，因為會為了追公車而奔跑接著滿身大汗」。

No.8 吃火鍋或熱湯料理

示意圖／Shutterstock

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台灣人一年四季都愛吃鍋、喝湯，但大熱天挑戰火鍋、拉麵或熱湯料理，真的很考驗耐熱能力。冷氣夠強還好，最怕遇到半露天麵攤或冷氣不給力，一碗熱湯下肚，身體從裡到外都被熱氣籠罩，直接把人逼到冒汗。嘴裡吃的是美味，衣服卻早已被汗水浸透。

有脆友開玩笑說，「流出來的汗可能比喝下去的湯還多」、「在沒冷氣的狀況下吃過麵，分不清楚是汗水還是流鼻水」、「這種天氣沒有冷氣吃熱食都是勇者」。

No.7 廚房煮飯

示意圖／pixabay

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「夏天很熱不想進廚房」、「夏天在廚房煮飯，真的會熱到崩潰」、「呼吸就流汗的夏天，煮一餐真的會熱死在廚房」，網路上這些發言也道出不少人高溫下廚的心聲。

夏天的廚房就像一個大型烤箱，對一般人來說，夏天能一天煮一餐已經是極限；對每天站在爐火前的餐飲工作者來說，更是極大考驗。曾有餐飲業者在Threads發文詢問同行有什麼降溫妙招，有人分享「能通風就最大化通風，不行的話，沒那麼忙時用清水拖拖地降溫」、「我直接卡一個保冰袋在背後，瞬間降溫」、「瘋狂的噴涼感噴霧」、「濕毛巾放冷凍，拿出來放頭上稍微降溫」。

No.6 搬東西、打掃整理

示意圖／Shutterstock

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七、八月遇到搬家，或是心血來潮想大掃除，麻煩的不只是要出力，而是高溫會把疲累感放大。

就算室內能開冷氣，搬紙箱、拖地、擦櫃子、刷浴室這些動作一多，身體還是很快熱起來；若整理陽台、庭院、廚房，或在冷氣吹不到的角落忙進忙出，更容易一邊做事一邊冒汗。最心累的是，灰塵和汗水一混合，身體立刻變得黏膩不舒服，網友哀嘆「這天氣打掃比運動流的汗還多」、「現在天氣太熱了，我太容易爆汗，打掃完都滿頭大汗」。

No.5 穿到不透氣的衣物

示意圖／Shutterstock

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大熱天穿錯衣服出門，真的會讓人一整天都心累。像是西裝外套、牛仔褲，或為了追求俐落感而選擇的緊身褲，這些單品一旦離開冷氣房，不透氣的布料就像把身體包進小溫室，熱氣和汗水都散不出去。最尷尬的是，衣服貼在背上、腋下浮出明顯濕痕，甚至連坐下或起身時都覺得布料黏在皮膚上，整個人越穿越不自在。也有網友曾提到：「台灣氣候炎熱，感受到一種說不上來的味道，臭味散播真的很失禮。」擔心自己身上的異味影響他人。

外層穿搭有時受場合限制，貼身內搭就成了降低悶黏感的好夥伴。像UNIQLO AIRism極細纖維結構，只有頭髮直徑約1／10粗(註)，帶來輕盈柔滑的穿著感，加上吸濕快乾機能，也能減少衣物貼在肌膚上的不適，讓日常穿搭底下多一點透氣感。針對容易流汗、在意異味的男性，可選擇具抗異味設計的AIRism抗異味網眼內衣；女性則可依外層衣著搭配坦克背心或細肩帶背心，無標籤設計也能減少肌膚摩擦，穿起來更親膚自在。

*註：以頭髮直徑為80μm※計算，並與聚酯纖維比較。

No.4 待在沒冷氣的空間

示意圖／Shutterstock

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不管是突然停電、租屋處冷氣壞掉，還是待在老舊頂樓加蓋，沒有冷氣的空間在夏天就像烤箱。即使電風扇開到最大，吹出來的也只是熱風；人在屋裡就算不動，汗水還是會順著臉頰、背部一路往下流。

「我這條命是冷氣給的！！誰要敢再說冷氣的壞話，我就跟他拚命！」人氣插畫家聞氫哥曾用幽默語氣說中不少人的夏日心聲，貼文吸引超過8萬人次瀏覽，網友回應「發明冷氣的人才該得諾貝爾獎」、「現在冷氣上都放乖乖了」、「真的是耶！不能說冷氣的不是...哈哈」、「冷氣是神物啊！！！但電費就是它的剋星」。

No.3 大太陽下走路、排隊

示意圖／ChatGPT

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夏天的柏油路就像天然鐵板燒，出門走路完全是一場體感考驗。

有人受不了在毫無遮蔽的十字路口等紅綠燈，迎面吹來的全是熱浪與機車廢氣，曬一下皮膚就開始刺痛、發燙；也有人才出門沒幾分鐘，就已經滿身是汗。網友分享「上班走去捷運站約十分鐘的路程，我的背會濕一大片，看起來像剛運動完」、「出去外面一分鐘就會滿身是汗超級困擾」，說出不少人被高溫擊潰的日常。

偏偏台灣排隊文化盛行，吃拉麵、排名店、買演唱會周邊、等飲料，很多時候都得站在大太陽底下慢慢等。為了撐過這段被太陽直曬的時間，不少人出門也會準備降溫小物，「最近這種可怕的天氣，除了涼感濕紙巾外，小電風扇也是直接掛在手上」、「涼感巾真的很好用～」、「涼感褲有差」。

No.2 運動健身

示意圖／Shutterstock

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運動本來就會流汗，對有些人來說，流汗甚至是暢快感的一部分；但遇到高溫，身體升溫速度更快，體感負擔也會跟著提高。跑步、打球、爬山、重訓、騎車，甚至只是騎一段YouBike通勤，只要環境又曬又悶，就會比平常更快感到悶熱不適。

社群上也有不少跑者分享夏季練跑的心情，「今天超熱，想說趁傍晚太陽即將下山去跑步，沒想到還是被31度高溫打敗，跑5K就熱到受不了」、「夏天真的跑著跑著隨時要崩潰」；還有人提醒「跑的過程補充水及電解質，如果電解質失衡，身體會留不住水分（一直流汗）像水龍頭沒關」。

No.1 長時間在戶外工作

示意圖／Freepik

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奪下聲量冠軍的，是許多人每天都得面對的高溫工作現場。外送員穿梭大街小巷、營造工人在鷹架上施工，警察、攤販、農民等職業，也都可能長時間暴露在接近40度的高溫環境中，汗水濕了又乾、乾了又濕。

其中外送員的高溫工作日常，也常引發網友討論。有人說「好天氣外送，流汗流到懷疑人生」；也有人分享「我曾經跑中午十點到兩點這個區間，到一點多頭就開始暈了」、「真的很佩服外送員那麼熱的天氣還可以堅持下去」。工人們則說：「政府說要防護，但老闆連水都不多給，我們只能在悶熱的鐵皮屋下硬撐」；也有人提到「這種天氣在戶外割草，草腥味混著汗臭，悶到胸口發悶想吐」。

有鑑於此，不少人挑選夏天衣物時，也會特別在意涼感與快乾機能。例如，不少人會選擇主打吸濕快乾的UNIQLO AIRism系列，嘗試過的網友就讚嘆「衣服滴到水也很快乾，流汗不黏身」、「夏天穿不悶熱」、「穿起來真的超涼的」、「很舒適的布料，不會黏黏貼在身體」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月30日至2026年6月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 文章透過KEYPO大數據分析網友對夏日高溫不適情境的討論，整理出10大難受瞬間；其中聲量最高的是長時間在戶外工作，顯示高溫下的勞動環境最受關注。

  • 常見情境包括大太陽下走路與排隊、運動健身、待在沒有冷氣的空間、搬東西打掃，以及穿到不透氣衣物等，這些都會讓人快速爆汗、黏膩不適。

  • 文章在討論悶熱穿搭時提到AIRism，因其主打吸濕快乾、輕盈透氣與抗異味設計，能減少衣物貼身黏膩感，成為夏天維持舒適體感的關注選項。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

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2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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日韓女生都在穿！以「裙+褲」混搭5套造型營造層次加分的街頭時髦

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2026-06-30 01:11 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：wear@Hinari、@あやか、@Yurina
圖片來源：wear@Hinari@あやか@Yurina

夏天來臨，外出的穿搭選擇總讓人陷入煩惱，希望穿出時髦度又同時兼具理想風格的話，不妨可以先從日韓女生日常的造型為參考，喜歡關注日韓流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日韓街頭的時尚達人們，經常以「裙 + 褲」的穿衣方式為主軸，不僅可以提升衣著細節質感之外，整體視覺也會看起來顯豐富層次，想知道裙 + 褲有哪些合適的混搭技巧嗎？以下總整理 5 套靈感範本，讓你快速跟上時髦同時打造搶眼注目度，一起來看看吧。

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圖片來源：wear@あやか
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百搭實穿字母 TEE 向來是每季皆可穿的款式，但如果單穿又會顯得造型較無聊，推薦可以運用蕾絲短裙加牛仔褲混搭，瞬間讓衣著擁有聚焦亮點。

以「裙+褲」為搭配組合展現2026夏季的時髦個性LOOK 02.

圖片來源：wear@Kastane official
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精緻碎花罩衫，很適合想營造出輕甜女孩氛圍時使用，以罩衫、蛋糕裙與破損牛仔褲的搭配方式，層層堆疊出好感加倍又可愛的印象，隨性踏上球鞋就很好看加分。

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圖片來源：wear@ShioRi
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本季超夯的蕾絲單品，成為日韓街頭女生在夏季必穿的款式，透過短袖開襟衫加蕾絲氣球裙，連結優雅的簡約氣息，另外裙子還可再搭同款蕾絲，讓造型更加分搶眼。

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圖片來源：wear@Yurina
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當想展現不一樣的運動風穿搭時，不妨嘗試選搭運動風上衣、透膚裹裙、長褲混合，營造層次豐富且有重點的風格，再戴上棒球帽瞬間使造型更完整好看。

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圖片來源：wear@Hinari
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進階版的穿搭技巧，融入直條紋上衣、抓皺背心、百褶中長裙、蕾絲長褲，快速凸顯專屬個個性的時髦魅力，讓你輕鬆傳達不一樣的夏季風格。

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#流行穿搭 #外表管理

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出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片

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2026-07-07 08:07 女子漾／編輯桑泥
出國前一定要做！這幾款度假美甲拍照超上鏡，隨手拍都是時尚大片。 圖片來源：Pinterest
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旅行前準備行李、挑選穿搭之餘，真正會默默提升照片質感的，別忘了還有你的指尖！無論是在海邊拿著椰子水、提著草編包、曬飯店早餐，還是在歐洲街頭舉起咖啡杯，指尖往往是照片中最容易被忽略、卻最常入鏡的細節，一款適合度假的美甲，不只能提升整體精緻度，更能讓照片看起來更有氛圍。

如果你正在為你的度假做準備，快往下看這幾款堪稱 2026 夏季最值得收藏的「度假美甲範本」！

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01｜海洋風美甲：每張照片都自帶濾鏡

圖片來源：Pinterest
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海洋風美甲的色調以海藍、水藍色、天空藍、蒂芬妮藍等藍色系為主，再搭配白色、奶油黃、珊瑚橘等顏色增加層次與度假感；設計手法上最具代表性的是藍白色的漸層暈染，模擬海水由深至淺、由濃轉淡的自然過渡。不需要畫滿圖案，挑幾個甲面做海星、貝殼或海浪，其他留白，反而更耐看。

藍色系在戶外自然光下會發出一種清透冷感，跟沙灘、藍天放在一起，根本是天然色號，手機拍起來完全不需要後製。


02｜雞蛋花美甲：帶著海島靈魂出門

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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如果是去峇里島、泰國、東南亞這類熱帶目的地，這款就是為你而生的！

雞蛋花本身自帶熱帶感與柔和仙氣，奶白色花瓣搭配微微暈染的黃色花芯，不只能讓手部看起來更白，也很適合搭配現在流行的透明感裸色、蜜桃色、奶油色系。無論是做成手繪小花、立體花瓣，還是搭配貝殼光、水波紋元素，都有種度假專屬的慵懶漂亮感。

雞蛋花的白與黃是極度上鏡的配色，拍任何背景都好看，尤其是木質桌面或泳池水面，反差感讓指甲細節瞬間被放大。


03 | 多巴胺美甲：度假版「開心濾鏡」

圖片來源：Pinterest
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多巴胺美甲的核心在於將高飽和度的糖果色、螢光色或鮮明對比色進行大膽混搭，打破傳統配色的和諧規則，讓每一根手指都跳躍著不同的色彩旋律，搭配大面積的亮片、色彩斑斕的貼紙或彩色珠子，增添趣味和立體感。

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《醫到孤島愛上你》辛叡恩夏季簡約穿搭指南！以5款單品打造韓系率性度

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2026-07-07 23:36 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@__shinyeeu
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近期於 Disney+ 播出的韓劇《醫到孤島愛上你》，由李宰旭、辛叡恩領銜主演，是一部講述醫師與護理師之間攜手克服重重醫療困難，並發展浪漫愛情的故事，自開播後便引起粉絲熱門討論話題，而飾演女主角的辛叡恩，也因演技與劇中造型人氣更加激升，除了劇中造型成為焦點之外，辛叡恩私底下的穿搭同樣受到模仿與關注，擅長以簡約韓系風格呈現的她，經常以簡單不繁複的穿衣方式呈現，帶有一股精緻的高級感，令人不禁好起辛叡恩平常怎麼搭私服，以下為大家總整理 5 套盤點參考，一起來看看有哪些吧。

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跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 01.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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第一套辛叡恩以蕾絲勾勒細節的澎袖洋裝，精緻的節為造型注入一股優雅溫柔的質感氛圍，腰間合身的設計，也讓辛叡恩好身材更加凸顯，隨性拎個籐編手拿包，輕鬆打造韓系浪漫的迷人氣息。

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圖片來源：IG@__shinyeeu
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第二套辛叡恩換上白色洋裝外搭一件格紋襯衫，簡單不繁複的穿衣巧思，其實大家都可以參考看看，不僅適合平常上班上課穿，也很推在出遊或逛街與好姐妹聚餐時穿著。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 03.

圖片來源：IG@__shinyeeu
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俐落的西裝外套，能為身形製造顯瘦修飾的好比例，內搭藍色襯衫層層堆疊出注目的層次焦點，下身選搭打褶中長裙，營造出輕復古風格的知性女伶印象。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 04.

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一件開釦設計的背心上衣，讓辛叡恩看起來散發出活力女孩的魅力，再選搭同色系的寬褲，融入成套的混搭巧思，展現舒適好感的夏季造型。

跟著辛叡恩以簡約穿搭指南打造高級韓系質感LOOK 05.

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以運動風短版背心與百褶裙加乘，外搭一件襯衫便能立即增添豐富視覺，同樣結合同色的配色技巧，讓衣著帶來和諧且一致性的搶眼焦點。

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

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文章目錄

孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
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至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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