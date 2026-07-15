高溫悶熱不只讓人流汗！十大難受瞬間冠軍是它　舒適穿搭成關注焦點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網路聲量顯示，夏日最難受瞬間冠軍是長時間戶外工作。

網路聲量顯示，夏日最難受瞬間冠軍是長時間戶外工作。 重點二： 大太陽走路排隊、運動健身與沒冷氣空間也名列前段。

大太陽走路排隊、運動健身與沒冷氣空間也名列前段。 重點三：文章同時點出AIRism等涼感快乾穿搭成為降溫關注焦點。

夏天最可怕的，往往不是氣象局冰冷的「高溫數字」，而是那些讓人瞬間理智斷線的「悶熱時刻」。

受到全球氣候變遷影響，極端高溫已成夏季常態。不只考驗每個人的體力與耐心，也影響生活品質。站在大太陽底下排隊五分鐘、走幾步路就汗流浹背、煮一頓飯像在蒸桑拿，甚至只是待在沒有冷氣的空間，都可能讓人瞬間失去耐心。消費者在酷暑中，如何維持舒適體感，難度正大幅提升。

究竟哪些情境最容易引爆大家的「高溫怒火」？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路上對「悶、熱」相關討論，找出「夏日極端高溫造成的難受瞬間TOP 10」。分析調查部副總監戴佳儀也於UNIQLO記者會中分享調查結果，帶領大家了解從工作、通勤到居家生活中，哪些情境最容易讓人熱到受不了，以及網友推薦哪些降溫方式。

No.10 待在人潮擁擠的場所

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

體感破40度的日子裡，尖峰時刻擠進捷運、公車，或者逛展覽、觀光夜市時，眾人肩膀貼肩膀、手臂碰手臂，香水、食物氣味與汗味混在一起，經常讓人想立刻逃離現場。

這樣的感受，也曾在社群上引發不少共鳴。2026年4月，一篇以「提醒大家小心捷運開始臭了」為題的Threads貼文，就吸引超過17萬人次瀏覽，不少網友哀號「聞狐線開始了嗎？」、「討厭夏天有時並不是因為討厭太陽熱，而是討厭聞到各種雜味」；也有人說「長期鼻塞人的世界是快樂的～」、「在口罩上滴薄荷精油，完全不用擔心味道」、「以後口罩要先噴香水」。

人擠人的場合最尷尬的，不只是聞到別人的味道，很多人也擔心自己流汗後，身上有臭味。除了使用體香膏、止汗產品，體味控管也可以從衣物著手，減少汗水長時間悶在衣服裡。UNIQLO AIRism主打吸濕快乾，男性款也有抗菌防臭設計，對容易流汗、常通勤或在意體味的人來說，也是日常穿搭中的解方之一。

No.9 奔跑、趕路

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

看到公車快開走、捷運車廂即將關門、上班快遲到，很多人都會下意識加快腳步，甚至百米衝刺。明明只跑了短短一百公尺，在高溫天氣下，身體就像被瞬間加熱，一停下來就汗如雨下，濕透的衣服黏在身上、精心抓好的髮型塌了、妝容也跟著融化，原本想體面抵達目的地，最後只剩滿臉狼狽。最尷尬的是，擔心流汗後身上開始出現異味。

曾有網友表示：「每次在外面趕車或忙行程的時候，就是會爆汗到像從泳池裡爬出來」、「徹底感覺現在夏天了，因為會為了追公車而奔跑接著滿身大汗」。

No.8 吃火鍋或熱湯料理

示意圖／Shutterstock

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台灣人一年四季都愛吃鍋、喝湯，但大熱天挑戰火鍋、拉麵或熱湯料理，真的很考驗耐熱能力。冷氣夠強還好，最怕遇到半露天麵攤或冷氣不給力，一碗熱湯下肚，身體從裡到外都被熱氣籠罩，直接把人逼到冒汗。嘴裡吃的是美味，衣服卻早已被汗水浸透。

有脆友開玩笑說，「流出來的汗可能比喝下去的湯還多」、「在沒冷氣的狀況下吃過麵，分不清楚是汗水還是流鼻水」、「這種天氣沒有冷氣吃熱食都是勇者」。

No.7 廚房煮飯

示意圖／pixabay

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「夏天很熱不想進廚房」、「夏天在廚房煮飯，真的會熱到崩潰」、「呼吸就流汗的夏天，煮一餐真的會熱死在廚房」，網路上這些發言也道出不少人高溫下廚的心聲。

夏天的廚房就像一個大型烤箱，對一般人來說，夏天能一天煮一餐已經是極限；對每天站在爐火前的餐飲工作者來說，更是極大考驗。曾有餐飲業者在Threads發文詢問同行有什麼降溫妙招，有人分享「能通風就最大化通風，不行的話，沒那麼忙時用清水拖拖地降溫」、「我直接卡一個保冰袋在背後，瞬間降溫」、「瘋狂的噴涼感噴霧」、「濕毛巾放冷凍，拿出來放頭上稍微降溫」。

No.6 搬東西、打掃整理

示意圖／Shutterstock

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七、八月遇到搬家，或是心血來潮想大掃除，麻煩的不只是要出力，而是高溫會把疲累感放大。

就算室內能開冷氣，搬紙箱、拖地、擦櫃子、刷浴室這些動作一多，身體還是很快熱起來；若整理陽台、庭院、廚房，或在冷氣吹不到的角落忙進忙出，更容易一邊做事一邊冒汗。最心累的是，灰塵和汗水一混合，身體立刻變得黏膩不舒服，網友哀嘆「這天氣打掃比運動流的汗還多」、「現在天氣太熱了，我太容易爆汗，打掃完都滿頭大汗」。

No.5 穿到不透氣的衣物

示意圖／Shutterstock

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大熱天穿錯衣服出門，真的會讓人一整天都心累。像是西裝外套、牛仔褲，或為了追求俐落感而選擇的緊身褲，這些單品一旦離開冷氣房，不透氣的布料就像把身體包進小溫室，熱氣和汗水都散不出去。最尷尬的是，衣服貼在背上、腋下浮出明顯濕痕，甚至連坐下或起身時都覺得布料黏在皮膚上，整個人越穿越不自在。也有網友曾提到：「台灣氣候炎熱，感受到一種說不上來的味道，臭味散播真的很失禮。」擔心自己身上的異味影響他人。

外層穿搭有時受場合限制，貼身內搭就成了降低悶黏感的好夥伴。像UNIQLO AIRism極細纖維結構，只有頭髮直徑約1／10粗(註)，帶來輕盈柔滑的穿著感，加上吸濕快乾機能，也能減少衣物貼在肌膚上的不適，讓日常穿搭底下多一點透氣感。針對容易流汗、在意異味的男性，可選擇具抗異味設計的AIRism抗異味網眼內衣；女性則可依外層衣著搭配坦克背心或細肩帶背心，無標籤設計也能減少肌膚摩擦，穿起來更親膚自在。

*註：以頭髮直徑為80μm※計算，並與聚酯纖維比較。

No.4 待在沒冷氣的空間

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

不管是突然停電、租屋處冷氣壞掉，還是待在老舊頂樓加蓋，沒有冷氣的空間在夏天就像烤箱。即使電風扇開到最大，吹出來的也只是熱風；人在屋裡就算不動，汗水還是會順著臉頰、背部一路往下流。

「我這條命是冷氣給的！！誰要敢再說冷氣的壞話，我就跟他拚命！」人氣插畫家聞氫哥曾用幽默語氣說中不少人的夏日心聲，貼文吸引超過8萬人次瀏覽，網友回應「發明冷氣的人才該得諾貝爾獎」、「現在冷氣上都放乖乖了」、「真的是耶！不能說冷氣的不是...哈哈」、「冷氣是神物啊！！！但電費就是它的剋星」。

No.3 大太陽下走路、排隊

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

夏天的柏油路就像天然鐵板燒，出門走路完全是一場體感考驗。

有人受不了在毫無遮蔽的十字路口等紅綠燈，迎面吹來的全是熱浪與機車廢氣，曬一下皮膚就開始刺痛、發燙；也有人才出門沒幾分鐘，就已經滿身是汗。網友分享「上班走去捷運站約十分鐘的路程，我的背會濕一大片，看起來像剛運動完」、「出去外面一分鐘就會滿身是汗超級困擾」，說出不少人被高溫擊潰的日常。

偏偏台灣排隊文化盛行，吃拉麵、排名店、買演唱會周邊、等飲料，很多時候都得站在大太陽底下慢慢等。為了撐過這段被太陽直曬的時間，不少人出門也會準備降溫小物，「最近這種可怕的天氣，除了涼感濕紙巾外，小電風扇也是直接掛在手上」、「涼感巾真的很好用～」、「涼感褲有差」。

No.2 運動健身

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

運動本來就會流汗，對有些人來說，流汗甚至是暢快感的一部分；但遇到高溫，身體升溫速度更快，體感負擔也會跟著提高。跑步、打球、爬山、重訓、騎車，甚至只是騎一段YouBike通勤，只要環境又曬又悶，就會比平常更快感到悶熱不適。

社群上也有不少跑者分享夏季練跑的心情，「今天超熱，想說趁傍晚太陽即將下山去跑步，沒想到還是被31度高溫打敗，跑5K就熱到受不了」、「夏天真的跑著跑著隨時要崩潰」；還有人提醒「跑的過程補充水及電解質，如果電解質失衡，身體會留不住水分（一直流汗）像水龍頭沒關」。

No.1 長時間在戶外工作

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

奪下聲量冠軍的，是許多人每天都得面對的高溫工作現場。外送員穿梭大街小巷、營造工人在鷹架上施工，警察、攤販、農民等職業，也都可能長時間暴露在接近40度的高溫環境中，汗水濕了又乾、乾了又濕。

其中外送員的高溫工作日常，也常引發網友討論。有人說「好天氣外送，流汗流到懷疑人生」；也有人分享「我曾經跑中午十點到兩點這個區間，到一點多頭就開始暈了」、「真的很佩服外送員那麼熱的天氣還可以堅持下去」。工人們則說：「政府說要防護，但老闆連水都不多給，我們只能在悶熱的鐵皮屋下硬撐」；也有人提到「這種天氣在戶外割草，草腥味混著汗臭，悶到胸口發悶想吐」。

有鑑於此，不少人挑選夏天衣物時，也會特別在意涼感與快乾機能。例如，不少人會選擇主打吸濕快乾的UNIQLO AIRism系列，嘗試過的網友就讚嘆「衣服滴到水也很快乾，流汗不黏身」、「夏天穿不悶熱」、「穿起來真的超涼的」、「很舒適的布料，不會黏黏貼在身體」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月30日至2026年6月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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