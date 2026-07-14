2026-07-14 19:34 女子漾／編輯周意軒
把Care Bears穿出門！adidas毛絨拖鞋萌到犯規，彩虹熊聯名新品一次收
care bears彩虹熊最近根本忙著攻佔大家的衣櫃與生活用品！從adidas Originals推出毛絨拖鞋、短版上衣與童裝，到SKECHERS將彩虹熊搬上經典氣墊鞋，愛康衛生棉也祭出燈箱磁鐵、束口袋及旅行收納組。粉嫩配色加上每隻熊熊不同的表情，不只勾起千禧世代的童年回憶，也正好搭上近年大受歡迎的y2k穿搭風潮。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：adidas Originals聯名Care Bears推出服飾與毛絨拖鞋。
- 重點二：SKECHERS將彩虹熊元素融入UNO氣墊鞋與童鞋。
- 重點三：愛康衛生棉搭配聯名周邊與滿額贈活動。
Care Bears聯名推薦1：adidas Originals彩虹熊毛絨拖鞋像把娃娃穿出門
adidas Originals攜手療癒系角色Care Bears推出夢幻聯名系列，將經典三葉草Logo融合彩虹熊的繽紛色彩與可愛表情，打造一系列兼具街頭感與童趣氛圍的服飾、童裝及鞋款。這次登場的角色包括奶油白Sweet Celebrations Bear、橘色Birthday Bear、寶寶粉Love-a-lot Bear、薰衣草紫Sweet Dreams Bear，以及淺藍色Bedtime Bear。住在Care-A-Lot天空城堡裡的熊熊們，有的在上衣上排排站，有的從彩虹上滑下來，每一款都像把童年收藏直接穿上身。
系列涵蓋寬鬆版型T恤、合身短版上衣、圖像短袖及童裝套裝，價格約落在NT$1,290至NT$2,290之間。喜歡寬鬆街頭風格，可以鎖定BIG CB OS TEE與CB OS TEE；偏好甜辣穿搭，則能選擇合身短版的SLIM CALI TEE J，搭配高腰牛仔褲或百褶裙都相當可愛。
全系列最吸睛的單品，絕對是將Care Bears製成立體毛絨造型的ADILETTE W拖鞋。蓬鬆熊熊直接趴在鞋面上，每個顏色還有不同的小表情，穿上腳就像把大型玩偶一起帶出門，療癒程度完全超標。
adidas Originals × Care Bears聯名品項
CARE BEAR TL：NT$1,490
BIG CB OS TEE：NT$1,890
ADILETTE W毛絨拖鞋：NT$2,890(粉色款預計8月上市)
CB TEE：NT$1,690
SHORTS TEE SET童裝套裝：NT$1,690，預計8月上市
GFX TEE：NT$1,290
SLIM CALI TEE J：NT$1,290
CB OS TEE：NT$2,290
Care Bears聯名推薦2：SKECHERS把彩虹熊搬上經典UNO氣墊鞋
彩虹熊不只出現在服裝上，也正式進軍繽紛鞋櫃！SKECHERS JAPAN G.K.推出「SKECHERS × Care Bears」聯名系列，將Care Bears經典角色、彩虹元素與粉嫩色彩，結合品牌標誌性的舒適鞋履科技，打造充滿Y2K復古氣息的休閒鞋款。女鞋系列以Skechers Street UNO經典氣墊運動鞋為主角，共推出兩款設計。「Care Bears: Uno – Care Bears Party」以歡樂派對氛圍為靈感，鞋面注入彩虹熊角色與繽紛圖案，售價14,850日圓；「Care Bears: Uno – Care Bears BFFs」則以熊熊之間的友情為設計重點，售價15,290日圓。
童鞋系列共有三款，包括採用輕量化大底的「Care Bears: Uno Lite – Care Bears BFFs」，售價9,790日圓；另外兩款「Care Bears: Hugs & Snugs」與「Care Bears: Lil Snugs」，則搭載小朋友最愛的發光燈鞋設計，走路時就能閃出可愛光芒，售價分別為10,890日圓及9,790日圓。
「SKECHERS × Care Bears」系列自2026年7月10日起於日本指定實體門市販售，包括新宿店、澀谷店、心齋橋店及神戶元町旗艦店。台灣是否上市仍應以品牌後續公布資訊為準，近期準備前往日本旅遊的彩虹熊粉絲，可以先把門市加入行程。
Care Bears聯名推薦3：愛康衛生棉送燈箱磁鐵、束口袋與旅行收納組
就連生理期也能被彩虹熊包圍！愛康衛生棉再度攜手Care Bears推出第二彈聯名企劃，不只將繽紛角色搬上產品包裝，還針對夏季容易悶熱不適的需求，搭配品牌涼感衛生棉，讓女生在經期也能維持舒適與好心情。
本次聯名同步推出五款限定周邊，並依照不同通路規劃滿額贈活動。寶雅、屈臣氏及7-ELEVEN旗下K-Seren等通路，可收集經典款或美味款迷你燈箱磁鐵及徽章；愛康官網與指定電商平台，則推出旅行收納三件組、Care Bears束口袋與玻璃杯等贈品。
其中，迷你燈箱磁鐵不只可以吸附在冰箱或辦公室櫃子上，還能點亮生活中的小角落；Care Bears徽章適合裝飾包包、衣物與收納袋；附有提把的旅行收納三件組，則能分類整理衣物、內衣及盥洗用品，正好符合暑假出遊的打包需求。最實用的Care Bears束口袋，也很適合放入衛生棉、化妝品與隨身小物。即使遇上生理期，打開包包看到繽紛熊熊，心情似乎也能瞬間被療癒。目前至各大指定通路購買愛康Care Bears聯名商品，達到活動門檻即可獲得對應限定周邊。由於各通路贈品、滿額條件與數量可能不同，實際活動內容仍以愛康及各販售通路公告為準。
精華 FAQ
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adidas Originals推出T恤、短版上衣、童裝套裝與ADILETTE W毛絨拖鞋等品項，將三葉草Logo結合彩虹熊角色與繽紛配色，呈現兼具街頭感與童趣的穿搭選擇。
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SKECHERS以UNO經典氣墊鞋為主軸，推出女鞋與童鞋共5款設計，融入彩虹熊、彩虹與粉嫩元素，部分童鞋還有發光燈鞋效果，並自2026年7月10日起於日本指定門市販售。
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愛康第二彈聯名提供燈箱磁鐵、徽章、旅行收納三件組、束口袋與玻璃杯等贈品，依寶雅、屈臣氏、7-ELEVEN K-Seren及官網等通路設定滿額條件兌換，內容以各通路公告為準。