夏季機能服飾推薦！王一博同款Helly Hansen登場，Arc'teryx、ECCO也必看

天穿得清爽還不夠，面對台灣動輒破表的高溫、強烈紫外線與說下就下的午後雷陣雨，防曬、透氣、快乾及防潑水，已成為挑選服飾時不能忽略的關鍵。Arc'teryx、Helly Hansen與ECCO近期不約而同推出夏季機能穿搭提案，從一日郊山健行、海外旅行，到城市通勤與週末休閒，都能找到兼顧舒適度與造型感的單品。

夏季機能服飾推薦1：Arc'teryx輕量登山系列，一日健行也能穿得俐落

台灣山林與城市距離近，利用一天時間就能從都市走進森林、瀑布或稜線，讓「One Day Hike一日健行」成為夏季熱門戶外活動。Arc'teryx全新登山系列便以輕盈、透氣及防曬為主軸，針對炎熱氣候下的徒步健行與越野活動打造完整穿搭。

圖片來源：Arc'teryx 提供

男裝推薦全新Incendo Hybrid Hoody外套，採高透氣與彈性設計，適合快節奏健行或高強度活動；Ossa Overshirt長袖襯衫使用UPF 50+防曬面料，輕巧可收納，也能作為外罩衫層次搭配。Cormac Hoody同樣具備UPF 50+防曬機能，適合長時間曝曬環境。

圖片來源：Arc'teryx 提供

下身則可搭配Gamma SL Short 9吋短褲或Gamma SL Pant長褲，兩款皆以輕量、透氣為特色，同時具備基本防風與防潑水效果，能應付山區忽晴忽雨的天氣。

圖片來源：Arc'teryx 提供

圖片來源：Arc'teryx 提供

女裝部分，全新Gamma Lightweight Hoody採輕量軟殼設計，兼具防風、防潑水與透氣性；Sinsola Jacket使用UPF 40+防曬梭織材質，並設有散熱開口，適合林線以上或曝曬時間較長的健行路線。內搭Sunna Speed Bird Crop短袖可快速排汗導濕，下身則有Sonii SL Skort 4褲裙與Gamma Short 9短褲，讓戶外穿搭保有活動彈性，也多了一點日常造型感。

圖片來源：Arc'teryx 提供

配件可搭配KOPEC GTX登山鞋、Aerios 18後背包及Sinsolo Bandana多功能頭巾。頭巾除了遮陽，也可轉換為髮帶，適合無遮蔽路線；Aerios 18則以貼合背負系統減少行進間晃動，從郊山健行到日常移動都實用。Arc'teryx同步推出於日本屋久島拍攝的全新形象企劃，透過苔蘚森林、雨境與高山天候變化，呈現裝備在真實環境中的穿著表現，呼應品牌「Go Further｜邁向更遠之境」精神。

夏季機能服飾推薦2：Helly Hansen航海科技走進城市，防曬快乾適合台灣濕熱天氣

來自挪威的Helly Hansen正式進駐台北信義東門商圈，開設全新信義旗艦店，並將累積近150年的專業航海科技延伸至高山戶外與城市穿搭。品牌此次首度將「Ægir海神系列」專業航海裝備調度來台展出。系列專為極端海象打造，具備高規格防水、防風機能，即日起至9月30日於信義旗艦店限定展示，不對外販售，戶外迷可近距離欣賞專業航海服裝的結構與細節。

圖片來源：Helly Hansen提供

圖片來源：Helly Hansen提供

Helly Hansen此次也由全球品牌代言人王一博演繹品牌機能精神，將專業戶外服飾穿出俐落又具都會感的風格。王一博同款單品包含Hydropower男立領防曬抗UV外套與ODIN輕量防水外套，前者具備UPF 50+防曬、快乾與透氣機能，適合夏季通勤、旅行及戶外活動；後者則兼具防水、防風與輕量設計，從城市穿搭到山野行程都能靈活應對，也讓專業機能服飾多了更多日常搭配可能。

圖片來源：Helly Hansen提供

實際適合日常穿著的系列，則可鎖定「ODIN奧丁系列」。ODIN輕量防水外套採三層結構，在約200公克的輕量條件下，兼具防水、防風及透氣效果，帽兜內更加入RECCO®救援反射系統，能協助山域搜救定位，適合登山、旅行或多雨地區穿著，售價14,800元。

圖片來源：Helly Hansen 提供

針對台灣炎熱氣候打造的Hydropower系列，則以輕量、快乾、透氣為主，並加入UPF 50+防曬及涼感印花。Hydropower男立領防曬抗UV外套售價7,180元，除了水上活動，也適合夏季通勤、旅行或騎車時穿著。ARCV海上先鋒系列則將海上救援靈感轉化為都會機能服，結合高效防曬、四向彈性及多口袋設計，即使沒有安排戶外行程，也能融入日常街頭造型。其他夏季單品還包括H2Explorer男防曬抗UV涼感短袖T恤，售價3,980元；Wateractive男女款涼感短袖T恤與抗撕裂防曬彈性短褲，適合高溫旅行、水上活動或戶外運動。

Helly Hansen信義旗艦店即日起至7月31日推出開幕優惠，全館消費享95折，單筆滿15,000元加贈品牌手提袋一個。

夏季機能服飾推薦3：ECCO兩大聯名系列，戶外機能也能穿出時尚感

不想把機能服穿得太像專業登山裝，可鎖定ECCO與日本戶外潮流品牌White Mountaineering，以及設計師Natacha Ramsay-Levi推出的兩大限量聯名系列。ECCO x White Mountaineering系列以戶外旅行為出發點，加入防曬、透氣快乾與防潑水設計。男式梭織短袖T恤使用快乾面料，胸前搭配幾何壓膠口袋，呈現俐落極簡風格；女式寬鬆短款T恤除了輕量柔軟，也具抗UV功能，下擺抽繩可自由調整，能在休閒長版與短版造型之間切換。

圖片來源：ECCO提供

圖片來源：ECCO提供

戶外遇到溫差或午後陣雨，可選口袋長袖襯衫與女式輕薄連帽外套。男式口袋長袖襯衫售價6,800元，袖子可拆卸，白天能轉換為短袖，入夜降溫後再恢復長袖穿法；女式輕薄連帽外套售價11,200元，以輕盈、透氣及防潑水材質應付旅行中的多變天候。

圖片來源：ECCO提供

短褲部分，男式梭織短褲具吸濕快乾與抗菌防護，售價5,800元；女式梭織打褶短褲以高腰A字剪裁修飾身形，同樣使用防潑水材質，適合健行、旅行或日常休閒。喜歡都會運動風的女性，則可選ECCO x NRL系列。女式輕薄短版梭織外套以立領與短版剪裁打造俐落比例，售價8,200元；女式輕薄套頭外套採寬鬆中長版型，可摺疊收進包內，在冷氣房、運動前後或旅行途中都能派上用場。

ECCO《夏裝賞》於7月1日至7月31日登場，指定店櫃購買服飾單件享85折，兩件以上再享95折。