2026-07-14 17:00 女子漾／編輯金柔葳
學生黨、小資族必收唇彩推薦！10大平價品牌一次看，rom&nd、peripera根本人手一支
學生族買唇彩最在意的，除了顏色好看，當然還要價格親民、不容易踩雷。上課想偷偷提氣色、約會想擦出水嫩果凍唇，月底預算有限又怕踩雷，平價唇彩就是最可靠的救星。這篇整理10個學生黨值得入手的品牌與明星系列，讓你不用吃土，也能每天換一種漂亮唇色。
推薦一：rom&nd
必買系列：Juicy Lasting Tint 果汁唇釉
如果只能選一個近年最紅的韓系唇彩品牌，rom&nd絕對榜上有名。由韓國知名美妝部落客閔賽綸創立後迅速爆紅，尤其Juicy Lasting Tint更是許多人踏入韓系唇彩坑的第一支。這系列最大的特色就是像水果糖漿般的透明光澤感，上唇後會逐漸形成自然染唇效果，即使光澤消失仍保有漂亮底色。色號選擇超級豐富，從裸粉、奶茶、無花果到莓果色應有盡有。
推薦色號：#07 Jujube、#25 Bare Grape、#31 Bare Apricot
推薦二：peripera
推薦二：peripera
必買系列：Ink Mood Glowy Tint
被許多人稱為「韓國高中女生制服配件」的peripera，價格親民又緊跟流行趨勢。其中Ink Mood Glowy Tint近年討論度超高，堪稱果凍唇代表作之一。質地輕盈不黏膩，能打造自然澎潤感，特別適合喜歡韓系水光唇妝的人，無論素顏或淡妝都很好搭配。
推薦色號：#03 Rose In Mind、#04 Pink Youth、#11 Brown Heaven
推薦三：Maybelline 媚比琳
推薦三：Maybelline 媚比琳
必買系列：超持久水光鎖吻唇釉
想要喝飲料、吃午餐後還有漂亮唇色，媚比琳這系列絕對值得關注。結合持久唇釉與鏡面光澤效果，上唇後顯色度高，維持時間也相當優秀。對於需要一整天上課、不方便一直補妝的學生來說非常友善。
推薦色號：#67 煙粉連衣裙、#120 濃焙摩卡、#105 微燻蜜柚
推薦四：BBIA
推薦四：BBIA
必買系列：Last Velvet Tint
BBIA堪稱韓系平價彩妝傳奇。許多韓國女團化妝師都曾推薦過它們家的唇彩。Last Velvet Tint採用輕盈絲絨霧面質地，擦起來不厚重、不容易顯唇紋，即使是霧面控也能輕鬆駕馭。
推薦色號：#12 Sweet Boss、#25 Final Note、#38 Feign Fine
推薦五：ETUDE
推薦五：ETUDE
必買系列：Glow Fixing Tint
ETUDE近年成功從甜美少女風轉型成韓系流行彩妝品牌，其中Glow Fixing Tint更被許多韓國美妝YouTuber列為必買清單。兼具染唇效果與自然水光感，即使重複疊擦也不容易結塊，打造韓劇女主角同款嫩唇效果。
推薦色號：#03 Dewy Fig、#05 Mauvement、#08 Red Sangria
推薦六：heme
推薦六：heme
必買系列：透潤水光唇膏
MIT彩妝品牌heme近年憑藉高質感包裝與實用色選圈粉無數，其中透潤水光唇膏更是品牌的人氣明星商品。質地滑順保濕，兼具唇膏的顯色度與唇蜜般的光澤感，上唇後能打造自然澎潤的水光效果，即使是唇況較乾的人也能輕鬆駕馭。色號設計特別符合亞洲膚色，從日常裸粉、奶茶色到顯白紅棕色都有，不論上課、打工還是約會都很好搭配，是許多學生與小資族化妝包中的常駐成員。
推薦色號：08 Soft Rose、11 Rosy Nude、13 Maple Brown
推薦七：CANMAKE
推薦七：CANMAKE
必買系列：Melty Luminous Rouge
喜歡日系透明感妝容的人，幾乎都曾買過CANMAKE。Melty Luminous Rouge最大的優點就是保濕度極高，擦起來像護唇膏般舒適，卻能同時擁有自然氣色感，非常適合剛開始接觸彩妝的新手。
推薦色號：T02 Rose Milk Tea、T06 Maple Red
推薦八：CEZANNE
推薦八：CEZANNE
必買系列：Watery Tint Lip
被網友封為「CP值之王」的CEZANNE，一支價格往往不到400元。Watery Tint Lip擁有自然透亮妝效，顯色度表現優秀，日常上課、考試或社團活動都很適合。
推薦色號：01 Natural Pink、06 Pink Beige、07 Bitter Red
推薦九：1028
推薦九：1028
必買系列：唇迷心竅好色唇釉
台灣開架彩妝品牌1028近年在年輕族群中人氣不斷攀升。唇迷心竅系列主打顯色與持久兼具，色號設計特別符合亞洲黃肌需求，擦起來不容易顯暗沉。
推薦色號：#202 叛逆焦糖、#303 放縱傾土、#505 辣不釋手
推薦十：I’M MEME
推薦十：I’M MEME
必買系列：我愛唇欲水光唇釉
想用學生預算擦出韓系果凍唇，I’M MEME的我愛唇欲水光唇釉很值得加入購物清單。質地清爽、保濕度佳，帶有透亮高光澤，能讓雙唇看起來更水嫩澎潤，疊擦也不容易顯得厚重黏膩。色號從日常裸粉、蜜桃色到顯白莓果色都有，上課薄擦自然提氣色，約會時疊擦則能增加飽滿光澤感，特別適合喜歡甜美韓系妝容的學生族。
推薦色號：#01 初次遇見、#02 怦然心動、#11 氣質女神
精華 FAQ
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文章鎖定學生族與小資族，強調在預算有限的情況下，仍能買到顏色好看、質地實用、且不容易踩雷的唇彩，適合日常上課、打工與約會使用。
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最受矚目的韓系品牌包括rom&nd、peripera、BBIA、ETUDE與I’M MEME，其中rom&nd的Juicy Lasting Tint和peripera的Ink Mood Glowy Tint特別常被提到。
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如果想要水光果凍感，可選rom&nd、peripera或I’M MEME；想要持久顯色可看媚比琳與1028；偏霧面自然則可考慮BBIA，日常通勤則很適合heme、CANMAKE與CEZANNE。
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