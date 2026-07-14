2026-07-14 14:14 女子漾／編輯ANDREA
仙氣爆棚！Roger Vivier巴黎高訂週「蝴蝶工坊」絕美現身，Max Mara全球限量50件大衣獨家首發
巴黎高級訂製時裝週正如火如荼展開，身為全球女孩心中的「夢幻鞋履指標」Roger Vivier，再度端出讓人尖叫的絕美大作啦！創作總監 Gherardo Felloni 於品牌殿堂 Maison Vivier 重磅發佈 2026/27 秋冬「Pièce Unique」系列，打造如夢似幻的「L'Atelier des Papillons 蝴蝶工坊」。
最狂的是，這次不僅將極致高訂工藝首度延伸至標誌性鞋履，全系列每件作品更是「全球僅此一件」，根本是行走的無價藝術品！快跟著小編一起跌入這場極致奢華的法式浪漫宇宙！
經典蝴蝶華麗蛻變！神級手工藝美到窒息
說到 Roger Vivier 最富詩意的靈魂印記，絕對少不了「蝴蝶」！從 1950 年代 Vivier 先生為 Dior 等大秀設計的系列起，蝴蝶就成了女性柔美、動感與蛻變的不朽象徵。這次 Gherardo Felloni 拒絕照本宣科的無聊復刻，而是以細膩的手工珠飾、手繪羽毛、輕透歐根紗及璀璨的水晶雕塑等神級技法，讓蝴蝶在 Efflorescence Jewel 手袋與刺繡馬甲上翩翩起舞。正如大自然中沒有兩隻完全相同的蝴蝶，這系列每一件都是獨一無二的專屬臻品，完美讚頌著個體的獨特美學！
高訂鞋履初登場！經典Choc高跟與神級運動鞋必收
本季讓鞋控們全嗨翻的最大亮點，就是 Pièce Unique 系列終於把奢華觸角延伸到鞋款啦！以 Vivier 先生於 1959 年首創的「Choc 弧形鞋跟」為靈感，推出絕美的專屬高跟鞋。更讓人驚喜的是，竟然連「運動鞋」也強勢加入了高訂行列！這雙最初誕生於 2018 年的鞋款，完美融合了極具雕塑感的 Choc 弧形跟，以頂級工藝的高訂手法重新演繹，霸氣宣告時尚語言早已超越傳統訂製服的框架，日常穿搭也能時髦得毫不費力。
沉浸式夢幻殿堂！翻開時光淬鍊的優雅篇章
這次的發表會特別選在品牌沙龍內舉辦，現場宛如一座精緻的時尚博物館！透過珍貴的歷史文獻、設計草稿與刺繡骨董交織而成的靈感牆，引領時尚迷們沉浸於 Roger Vivier 的創意宇宙。不僅完美致敬了傳承數十載的非凡技藝，更展現了品牌將經典符號與當代美學完美融合的永恆魅力。
全球僅50件！Max Mara巴黎旗艦店揭幕秋冬系列，高訂級大衣美到犯規
Max Mara 2026/27秋冬Atelier系列在巴黎蒙田大道旗艦店重磅登場啦！這次不僅把帥氣的包浩斯工業風完美融入設計，更祭出全球限量僅 50 件的「高訂級大衣」，還採超狂的「即看即買」模式！想知道這件夢幻單品有多迷人？往下來看看
包浩斯美學發威！極致還原「形隨機能」
本季系列靈感大玩「粗獷主義」美學，完美致敬了品牌首座包浩斯風格工廠。整體設計徹底貫徹了「形追隨功能而生（Form follows function）」的實用哲學，將建築般的俐落感與高級時裝無縫接軌，穿上身瞬間自帶強大氣場！
全球限量50件！高訂級「太空棉」大衣超欠收
全場討論度破表的亮點，絕對是獨家於巴黎旗艦店以「即看即買」模式首發的限量大衣！這款全球僅 50 件的夢幻逸品，採用超奢華的「雙面雙色緞面」打造，一面閃耀著優雅光澤，另一面則是低調高級的霧面羊毛。其充滿雕塑感的立體圓潤廓形，更
被業界大讚是高訂等級的「太空棉」！
魔鬼藏在細節裡！極致柔軟的奢華膚觸
除了外觀美到令人窒息，內在細節也完全沒在馬虎！大衣精心配置了隱藏式天然牛角扣，並牢牢固定於內側的羊毛羅緞上；內襯更是嚴選銅氨纖維（cupro）材質，為肌膚帶來宛如「桃皮絨」般的極致柔軟觸感。這件兼具顏值與實穿性的神級大衣，絕對是今年秋冬的高級感天花板！
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