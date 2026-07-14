一直擦錯保養品？四大膚質保養一次看！混合肌、乾肌、油肌、敏感肌保養方式＋12款產品推薦

每天認真擦保養品，臉卻還是越擦越油、兩頰乾到脫皮，甚至反覆泛紅冒痘？問題不一定是保養品沒有效果，而是產品可能根本不適合你的膚質。

常見膚質大致可分為混合性、乾性、油性與敏感性肌膚，不同膚質需要的清潔力、保濕質地與保養成分都不一樣。尤其台灣夏季炎熱潮濕，室內又長時間吹冷氣，肌膚很容易同時面臨出油、乾燥與缺水。

以下整理四大膚質的判斷方式、日常保養重點，並從過去介紹過的保養產品中，精選12個不同品牌推薦，幫助你找到更適合自己的日常保養方式。

混合性肌膚：T字控油、兩頰補水，保養要學會分區

圖片來源：IU IG

混合性肌膚最明顯的特徵，就是臉上不同部位的油脂分泌不一致。額頭、鼻子與下巴容易泛油光、長粉刺，兩頰與眼周卻可能乾燥緊繃，換季時甚至會出現脫皮。

這類膚質不能全臉使用強效控油產品，也不適合直接厚敷滋潤乳霜。保養重點應放在「油水平衡」與「分區保養」，先用溫和的清潔產品洗去多餘油脂，再搭配水感精華或凝膠補水。T字部位可以薄擦保養品，乾燥的兩頰則增加乳液或乳霜用量。想改善粉刺與粗糙，可以局部使用溫和的角質調理產品，但不需要每天刷酸，以免讓兩頰更加乾燥。

混合肌產品推薦1：倩碧水磁場100H活水循環保濕凝膠

倩碧水磁場100H活水循環保濕凝膠。圖片來源：品牌提供

混合肌最怕保濕產品太油、太厚，倩碧水磁場100H活水循環保濕凝膠採用清爽水凝膠質地，擦開後不易留下厚重黏膩感，適合台灣夏季或長時間待在冷氣房使用。產品結合蘆薈益生發酵精華、咖啡因與玻尿酸等保濕成分，主打補充水分並維持肌膚水潤感。可以全臉薄擦，也能在乾燥的兩頰、嘴角局部加強。

混合肌產品推薦2：MUJI無印良品清新ALL IN ONE美容凝膠



MUJI無印良品清新ALL IN ONE美容凝膠。圖片來源：品牌提供

早上沒有時間層層疊擦保養品，可以選擇結合化妝水、精華液與乳液機能的ALL IN ONE凝膠。MUJI無印良品清新ALL IN ONE美容凝膠採水感凝膠質地，加入甘草酸二鉀、積雪草與葡萄葉等植物來源成分，使用後較為清爽，適合容易外油內乾、不喜歡乳霜厚重感的混合肌。

混合肌產品推薦3：寵愛之名黃金藍銅玻尿酸保濕精華

寵愛之名黃金藍銅玻尿酸保濕精華。圖片來源：品牌提供

寵愛之名黃金藍銅玻尿酸保濕精華第四代結合大小分子玻尿酸、藍銅胜肽及葡萄糖酸銅等成分，訴求補水、維持彈潤並改善肌膚乾燥粗糙感。精華質地相較乳霜輕盈，適合放在化妝水之後使用。混合肌可以全臉薄擦，兩頰乾燥處再增加用量，T字則不用反覆疊擦。

乾性肌膚：不只要補水，更要靠乳霜與油脂鎖水

乾性肌膚通常皮脂分泌較少，洗完臉後容易感到緊繃，兩頰、嘴角與鼻翼也可能出現脫屑。上妝時經常有卡粉、浮粉問題，細紋看起來也會更加明顯。

乾肌保養不能只擦化妝水或敷面膜，因為單純補水後，如果沒有乳液、乳霜或美容油幫助鎖水，水分仍會快速流失。每天可使用溫和潔顏產品清潔，早晨如果沒有明顯出油，也可以只用清水洗臉。洗臉後趁肌膚仍帶有微微水分時，依序擦上保濕精華與乳霜，通常比等到臉部完全乾燥後再保養更舒服。

乾肌產品推薦1：DR.WU玻尿酸保濕精華乳

DR.WU 玻尿酸保濕精華乳。圖片來源：品牌提供

DR.WU玻尿酸保濕精華乳採用輕盈的高保濕乳液質地，搭載第六代「智慧型玻尿酸水循環科技」，結合大、小、微分子玻尿酸，從補水、鎖水到聚水，改善乾燥、粗糙與緊繃問題。

配方另加入B3、B5、三重神經醯胺與植萃角鯊，幫助舒緩肌膚不適、修護肌膚屏障。質地清爽不黏膩，適合乾性肌膚在精華液後使用，也可於兩頰、嘴角等容易乾燥的位置增加用量，敏弱肌與醫美術後肌膚也可依實際膚況使用。

乾肌產品推薦2：Water Pay水能亮保濕活膚霜

寵愛之名Water Pay水能亮保濕活膚霜。圖片來源：品牌提供

Water Pay水能亮保濕活膚霜以二裂酵母為核心，搭配玻尿酸鈉、鎖水磁石與虞美人花萃取，主打在肌膚表面形成輕盈的保濕膜。質地比傳統油潤乳霜清爽，適合不喜歡厚重膚感，卻仍需要加強鎖水的乾肌。夜間可以在兩頰、鼻翼與嘴角等容易乾燥的位置增加用量。

乾肌產品推薦3：OUI ORGANIC緊緻活顏亮采精華油

緊緻活顏亮采精華油、法國絲絨玫瑰時光活膚乳。圖片來源：唯有機 Oui Organic

肌膚乾到擦完乳霜仍覺得緊繃，可以在保養最後加入少量美容油。OUI ORGANIC緊緻活顏亮采精華油適合乾燥、缺乏光澤或希望提升柔嫩感的肌膚。使用時不需要一次擦太多，取少量於掌心溫熱後，輕壓在兩頰與容易乾燥的位置；也可以混合乳霜使用，增加滋潤度，避免全臉塗得過於油膩。

油性肌膚：不要洗到乾澀，清爽保濕才能減少失衡

陳都靈。圖片來源：陳都靈 官方微博

油性肌膚常見全臉容易泛油、毛孔明顯、粉刺較多，底妝也容易融化。不過，臉部出油並不代表肌膚完全不缺水，過度清潔或完全不擦保濕產品，反而可能破壞水油平衡。

油肌每天早晚清潔即可，不需要頻繁洗臉，也不用追求洗完完全沒有油脂的乾澀感。保養品可以選擇水感、凝膠或清爽乳液質地，避開過度厚重、容易造成悶黏感的產品。水楊酸與泥膜可以幫助調理角質、改善毛孔與粉刺，但使用頻率不宜太高。臉上正有紅腫痘痘、脫皮或刺痛時，應先停止刷酸與磨砂。

油肌產品推薦1：蘭芝米活萃穩膚無油光保濕乳

【LANEIGE蘭芝】米活萃穩膚無油光保濕乳。圖片來源：品牌提供

油性肌膚不是不能擦乳液，而是要挑選質地輕盈的產品。蘭芝米活萃穩膚無油光保濕乳以米活萃肌醇與菸鹼醯胺為特色，主打維持清爽膚感並調理油光。產品屬於水感乳液，適合在化妝水或精華之後薄擦。全臉容易出油的人不需要擦得太厚，按壓一至兩次、均勻帶過全臉即可。

油肌產品推薦2：FULLY綠番茄潔膚泥膜

FULLY綠番茄潔膚泥膜。圖片來源：品牌提供

FULLY綠番茄潔膚泥膜主打清潔毛孔與帶走多餘皮脂，適合鼻翼、額頭與下巴容易出油、堆積粉刺的人使用。泥膜不需要天天敷，建議依膚況每週使用一至兩次，並以T字部位為主。敷完後記得立刻補充保濕，避免肌膚因清潔過度而出現緊繃感。

油肌產品推薦3：OHIR白山茶花光透白潔顏乳

OHIR白山茶花光透白潔顏乳。圖片來源：品牌提供

油性肌膚清潔時最怕洗得太乾，反而讓肌膚緊繃、油水失衡。OHIR白山茶花光透白潔顏乳以山茶花精粹搭配品牌發酵技術，主打清潔同時維持臉部pH值與油水平衡，減少洗完臉後的乾澀不適。產品通過油痘肌與敏感肌適用測試，適合容易出油、膚況又不穩定的人作為日常潔顏使用。早晚取適量加水起泡後輕柔按摩全臉，鼻翼與下巴等容易堆積油脂的位置可稍微加強，清潔後再搭配清爽型保濕產品。

敏感性肌膚：先修護屏障，再談美白、抗老與煥膚

圖片來源：微博@白鹿my

敏感性肌膚容易受到溫差、日曬、熬夜或保養成分刺激，出現泛紅、刺癢、灼熱、乾燥與脫皮等狀況。敏感肌的保養原則不是擦得越多越好，而是盡量簡化步驟。日常可以先保留溫和清潔、保濕與防曬，暫時減少磨砂、刷酸、頻繁濕敷及多款高機能精華疊擦。

選購時可以留意是否含有酒精、香精或刺激性較高的酸類。即使產品標示敏弱肌適用，第一次使用時仍建議先在耳後或下顎局部測試。

敏感肌產品推薦1：專科水潤保濕精華

專科水潤保濕超微米瞬效精華。圖片來源：品牌提供

專科水潤保濕系列採無酒精、無香料與無色素的配方設計，並加入玄米、蜂蜜、蠶絲蛋白保濕精華及玻尿酸等成分。水潤保濕精華採清爽的一抹化水質地，適合容易乾燥、卻不喜歡黏膩感的敏弱肌。膚況不穩定時，可減少其他高機能產品，只保留精華與乳霜加強保濕。

敏感肌產品推薦2：一理潤ILLIYOON神經醯胺舒敏保濕精華露

一理潤ILLIYOON神經醯胺舒敏保濕精華露。圖片來源：品牌提供

一理潤ILLIYOON神經醯胺舒敏保濕精華露又被稱為「拍拍水」，主打神經醯胺保濕與肌膚屏障照顧，適合乾燥、容易緊繃或換季時膚況不穩定的人。產品可以在清潔後輕拍全臉，再搭配乳液或乳霜鎖水。敏感肌不需要同時使用太多化妝水與精華，簡化保養反而比較容易觀察肌膚反應。

敏感肌產品推薦3：Caudalie歐緹麗有機葡萄籽水保濕噴霧

Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧。圖片來源：品牌提供

Caudalie歐緹麗有機葡萄籽水保濕噴霧以有機葡萄水、葡萄多酚與益生元相關成分為特色，主打補充水分並舒緩乾燥不適。

可以在洗臉後作為第一道補水，也適合冷氣房、日曬後或肌膚感到乾燥時使用。不過，噴霧主要負責補水，後續仍需要搭配乳液或乳霜，才能減少水分蒸散。

如何判斷自己的膚質？洗臉後觀察30分鐘

圖片來源：孟子義微博

想初步判斷膚質，可以在洗臉後暫時不要擦保養品，等待約30分鐘，再觀察肌膚狀態。T字泛油、兩頰緊繃，通常較接近混合性肌膚；全臉快速出油，可能屬於油性肌膚；全臉乾燥、緊繃甚至出現細小脫屑，則較接近乾性肌膚。

敏感肌並不是單純依照出油量分類，乾肌、油肌與混合肌都可能同時具有敏感狀態。因此，除了觀察油脂分泌，也要留意自己是否容易泛紅、刺痛，以及對香精、酒精與酸類成分的耐受程度。膚質也不是一輩子都不會改變。季節、年齡、作息、荷爾蒙與生活環境，都可能影響肌膚狀態。比起固定認定自己是哪一種膚質，每天依照實際的出油、乾燥與敏感程度調整產品用量，才是更實用的保養方式。