2026-07-14 10:44 女子漾／編輯金柔葳
上班、約會、旅行都能穿！5大品牌新品推薦，英倫格紋、編織包到法式髮飾一次收
如果夏天有專屬Dress Code，那一定少不了輕盈、清爽和一點度假感。從會讓人想立刻出門拍照的編織包，到綁個馬尾就能加分的法式髮飾，再到兼顧防曬與造型的機能外套，今年夏天想變好看，其實比想像中簡單許多。
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推薦一：Traditional Weatherwear輕盈針織、格紋套裝一秒有型
喜歡英倫風格，卻擔心格紋與針織單品在夏天顯得厚重，可以從Traditional Weatherwear本季的「涼夏衣著」系列下手。品牌以輕盈材質、短版輪廓與清爽色彩，讓經典英倫元素更符合台灣夏季氣候。
ARKLEY VS針織背心保留品牌招牌滾邊與金色圓形鈕扣，俐落短版設計可以單穿，也能搭配短袖上衣增加層次；RELUBBUS針織Polo衫則以乾爽的棉與尼龍混紡面料製作，搭配合身肩線與短版衣長，穿去上班、午餐約會都不會過於正式。
想減少每天搭配衣服的時間，推薦直接鎖定WIGMORE格紋襯衫與PARKESTON格紋長裙。上下身成套穿搭就很有造型感，分開搭配牛仔褲、素色背心也相當實穿。若偏好柔美女人味，STUDLEY抓褶洋裝與ARDLEGH抓褶上衣則以輕盈親膚的Liberty棉質面料，打造放鬆又不失精緻感的夏日輪廓。
品牌也推出紫外線遮蔽率達99.9%的自動摺疊傘與輕量摺疊傘，一把就能兼顧遮陽與擋雨，相當適合放進通勤包或旅行行李箱。 幫我簡短一點
推薦二：Gianni Chiarini從草編托特到鏤空包都好搭
推薦二：Gianni Chiarini從草編托特到鏤空包都好搭
有些單品不用刻意搭配，就能讓整體穿搭立刻有季節感，而編織包正是夏天最具代表性的存在。Gianni Chiarini今年以草編、鏤空設計與皮革編織工藝打造多款包型，讓包包不只是配件，更成為整體造型的視覺焦點。
從適合通勤的大容量托特包，到約會時能展現精緻感的小型肩背包，每款都保有品牌擅長的簡約義式美學。其中草編與皮革結合的設計特別受到歡迎，既保留夏季輕鬆氛圍，又不會顯得過於休閒。無論搭配洋裝、亞麻襯衫或牛仔褲，都能營造出彷彿置身南法海岸的悠閒氣息。
推薦三：Alexandre de Paris髮飾把陽光、蜜桃色戴上頭
推薦三：Alexandre de Paris髮飾把陽光、蜜桃色戴上頭
很多人夏天會添購新衣服、新包包，卻忽略其實最能快速改變造型氛圍的往往是髮飾。尤其在炎熱天氣裡，綁髮幾乎成為日常，一個設計精緻的髮夾或髮箍，就能讓整體造型看起來更加完整。
Alexandre de Paris全新「夏日之吻」系列以蜜桃色、暖棕色與柔和金色為主軸，搭配花卉、水晶與珍珠元素，展現浪漫又優雅的法式美學。無論是上班時的低馬尾、假日約會的公主頭，或是旅行時隨性綁起的丸子頭，都能透過一件髮飾提升精緻度。對於喜歡低調穿搭卻希望保有細節感的人來說，絕對是值得投資的小配件。
推薦四：Barbour x Mul把「奔跑的心」穿上身
推薦四：Barbour x Mul把「奔跑的心」穿上身
夏天是T恤出場率最高的季節，但如果每天都是素色T恤加牛仔褲，難免少了一點新鮮感。Barbour今年攜手英國藝術家Mul Draws推出聯名系列，透過充滿童趣與幽默感的插畫設計，替經典英倫戶外風注入更多創意元素。
系列中最具辨識度的「奔跑的心」角色，結合露營、釣魚、自然風景等戶外場景，讓每件T恤都像是在講述一個故事。搭配寬鬆剪裁與舒適棉料，不論是日常逛街、週末旅行或夏季音樂祭都相當適合。對於想穿得簡單卻不想和別人撞衫的人來說，這類藝術家聯名單品特別值得收藏。
推薦五：K-WAYPolo衫、抗UV外套實穿又不怕踩雷
推薦五：K-WAYPolo衫、抗UV外套實穿又不怕踩雷
每到父親節總會陷入送禮困擾，保健食品太常見、刮鬍刀怕用不到，其實一件實穿又舒適的機能服飾，往往更能真正融入爸爸的日常生活。
來自法國的K-WAY向來以機能外套聞名，今年夏季則推出多款兼具實用性與造型感的Polo衫、防曬外套與輕量風雨衣。Polo衫適合日常上班、聚餐或休閒穿搭，防曬外套則能應付夏季烈日與冷氣房溫差，而品牌經典風雨衣更具備輕量收納設計，旅行或外出攜帶都相當方便。
如果爸爸平時喜歡旅遊、運動或戶外活動，這類兼顧機能與舒適度的單品，不僅實用性高，也比一般禮盒更能展現心意。
精華 FAQ
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品牌以輕盈材質、短版輪廓和清爽色彩呈現涼夏衣著，包含針織背心、Polo衫、格紋襯衫與長裙，還有抓褶洋裝，兼顧英倫感與夏季舒適度。
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它以草編、鏤空和皮革編織工藝營造季節感，從大容量托特到小型肩背包都兼具簡約與實用，搭配洋裝、襯衫或牛仔褲都很自然。
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K-WAY的Polo衫、防曬外套與輕量風雨衣很適合送給常通勤、旅遊或戶外活動的人，因為它們同時具備舒適、好搭與方便收納的優點。
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