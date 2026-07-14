上班、約會、旅行都能穿！5大品牌新品推薦，英倫格紋、編織包到法式髮飾一次收

如果夏天有專屬Dress Code，那一定少不了輕盈、清爽和一點度假感。從會讓人想立刻出門拍照的編織包，到綁個馬尾就能加分的法式髮飾，再到兼顧防曬與造型的機能外套，今年夏天想變好看，其實比想像中簡單許多。

喜歡英倫風格，卻擔心格紋與針織單品在夏天顯得厚重，可以從Traditional Weatherwear本季的「涼夏衣著」系列下手。品牌以輕盈材質、短版輪廓與清爽色彩，讓經典英倫元素更符合台灣夏季氣候。

ARKLEY VS針織背心保留品牌招牌滾邊與金色圓形鈕扣，俐落短版設計可以單穿，也能搭配短袖上衣增加層次；RELUBBUS針織Polo衫則以乾爽的棉與尼龍混紡面料製作，搭配合身肩線與短版衣長，穿去上班、午餐約會都不會過於正式。

圖片來源：品牌提供。ARKLEY VS針織背心 NT6,500

想減少每天搭配衣服的時間，推薦直接鎖定WIGMORE格紋襯衫與PARKESTON格紋長裙。上下身成套穿搭就很有造型感，分開搭配牛仔褲、素色背心也相當實穿。若偏好柔美女人味，STUDLEY抓褶洋裝與ARDLEGH抓褶上衣則以輕盈親膚的Liberty棉質面料，打造放鬆又不失精緻感的夏日輪廓。

圖片來源：品牌提供。左：WIGMORE格紋襯衫 NT7,500/右：PARKESTON格紋長裙 NT8,200

圖片來源：品牌提供。左：STUDLEY抓褶洋裝 NT8,800/右：ARDLEGH抓褶上衣 NT6,500

品牌也推出紫外線遮蔽率達99.9%的自動摺疊傘與輕量摺疊傘，一把就能兼顧遮陽與擋雨，相當適合放進通勤包或旅行行李箱。 幫我簡短一點

圖片來源：品牌提供。自動摺疊傘 NT2,800

推薦二：Gianni Chiarini從草編托特到鏤空包都好搭

有些單品不用刻意搭配，就能讓整體穿搭立刻有季節感，而編織包正是夏天最具代表性的存在。Gianni Chiarini今年以草編、鏤空設計與皮革編織工藝打造多款包型，讓包包不只是配件，更成為整體造型的視覺焦點。

從適合通勤的大容量托特包，到約會時能展現精緻感的小型肩背包，每款都保有品牌擅長的簡約義式美學。其中草編與皮革結合的設計特別受到歡迎，既保留夏季輕鬆氛圍，又不會顯得過於休閒。無論搭配洋裝、亞麻襯衫或牛仔褲，都能營造出彷彿置身南法海岸的悠閒氣息。

圖片來源：品牌提供。左：Alifa草編輕量包 NT10,800/右：Paloma鏤空編織托特包 NT16,800

圖片來源：品牌提供。左：Paloma鏤空編織托特包 NT16,800/右：Mashup小型帆布鏤空雕花手提包 NT5,800

很多人夏天會添購新衣服、新包包，卻忽略其實最能快速改變造型氛圍的往往是髮飾。尤其在炎熱天氣裡，綁髮幾乎成為日常，一個設計精緻的髮夾或髮箍，就能讓整體造型看起來更加完整。

Alexandre de Paris全新「夏日之吻」系列以蜜桃色、暖棕色與柔和金色為主軸，搭配花卉、水晶與珍珠元素，展現浪漫又優雅的法式美學。無論是上班時的低馬尾、假日約會的公主頭，或是旅行時隨性綁起的丸子頭，都能透過一件髮飾提升精緻度。對於喜歡低調穿搭卻希望保有細節感的人來說，絕對是值得投資的小配件。

圖片來源：品牌提供。左：微風綁帶髮箍-棕色 NT5,900/中：水晶蝴蝶結緞帶仕女夾-粉色 NT13,200/右：幾何珠寶系列

圖片來源：品牌提供。左： 珍珠魚仔仕女夾-棕色 NT6,900/中：微風綁帶髮箍-黑色 NT5,900/右：U形交疊齒梳髮箍-米沙色 NT9,900

推薦四：Barbour x Mul把「奔跑的心」穿上身

夏天是T恤出場率最高的季節，但如果每天都是素色T恤加牛仔褲，難免少了一點新鮮感。Barbour今年攜手英國藝術家Mul Draws推出聯名系列，透過充滿童趣與幽默感的插畫設計，替經典英倫戶外風注入更多創意元素。

系列中最具辨識度的「奔跑的心」角色，結合露營、釣魚、自然風景等戶外場景，讓每件T恤都像是在講述一個故事。搭配寬鬆剪裁與舒適棉料，不論是日常逛街、週末旅行或夏季音樂祭都相當適合。對於想穿得簡單卻不想和別人撞衫的人來說，這類藝術家聯名單品特別值得收藏。

圖片來源：品牌提供。左：Barbour x Mul Camping Trip短袖T恤 NT2,600/右：Barbour x Mul Good Life短袖T恤 NT2,600_白色

每到父親節總會陷入送禮困擾，保健食品太常見、刮鬍刀怕用不到，其實一件實穿又舒適的機能服飾，往往更能真正融入爸爸的日常生活。

來自法國的K-WAY向來以機能外套聞名，今年夏季則推出多款兼具實用性與造型感的Polo衫、防曬外套與輕量風雨衣。Polo衫適合日常上班、聚餐或休閒穿搭，防曬外套則能應付夏季烈日與冷氣房溫差，而品牌經典風雨衣更具備輕量收納設計，旅行或外出攜帶都相當方便。

如果爸爸平時喜歡旅遊、運動或戶外活動，這類兼顧機能與舒適度的單品，不僅實用性高，也比一般禮盒更能展現心意。

圖片來源：品牌提供。左：Le Vrai 4.0 Claude East經典風雨衣 NT5,400/右：Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣 NT7,300

圖片來源：品牌提供。Vincelle彈性Polo衫 NT5,000