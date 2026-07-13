父親節送禮不踩雷！香奈兒、LUSH、K-WAY、DOLCE&GABBANA新品一次看

父親節將近，男性送禮選擇也不再只有皮夾與刮鬍刀。從香奈兒男香、LUSH沐浴保養，到K-WAY機能服飾與Dolce&Gabbana Beauty男士秀場妝容，近期新品兼顧香氣、保養與實穿需求，無論是送給爸爸、另一半，或自己收藏，都能找到適合選擇。

香奈兒：Jacob Elordi接棒香奈兒藍色男性系列 首度拍攝動作片形象廣告

香奈兒藍色男性系列迎來全新篇章，由澳洲演員Jacob Elordi擔任全新形象大使，演繹「香奈兒藍色男性淬煉香精」。這次品牌更找來曾執導《地心引力》、《羅馬》的墨西哥導演艾方索．柯朗（Alfonso Cuarón）掌鏡，打造香奈兒品牌史上第一部以動作片形式呈現的香氛形象廣告。

圖片來源：CHANEL

新廣告以追逐、競爭與相遇為敘事核心，結合驚險場面、大膽張力與幽默反轉，不只展現動作片的速度感，也重新探問當代男性如何面對慾望、自由與自我選擇。Jacob Elordi在片中展現熱血、叛逆又帶點調皮的形象，延續好萊塢經典男主角的迷人氣場，同時加入更細膩、感性的當代男性特質。

「香奈兒藍色男性淬煉香精」由香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨（Olivier Polge）創作，香氣以強烈的琥珀木質調為主軸。鮮明檀木帶出深邃與溫暖張力，再由岩玫瑰的皮革、樹脂氣息增添神祕層次，整體氣味濃郁卻不失優雅，適合偏好成熟木質香氣的男性。

圖片來源：CHANEL

DOLCE&GABBANA：DG男裝秀場吹起西西里夏風 男士妝容也要有自然曬後光澤

DOLCE&GABBANA 2027春夏男裝大秀《Vacanze Siciliane》，以西西里的陽光、海洋、島嶼文化與石牆景色為靈感，服裝呈現結構感與輕鬆氛圍並存的夏日風格。秀場妝容則延續地中海度假感，主打「自然清透、健康曬後光澤」，讓男模肌膚看起來像剛從海岸度假歸來。

妝前先使用神經醯胺透亮修護彈力霜補充澎潤感，再搭配佛手柑保濕妝前精華提亮膚況；底妝使用藍莓精萃粉露，以可疊擦方式保留肌膚原生質感，接著運用超持色眼頰兩用彩盤修飾輪廓，避免妝感過度厚重。

圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

雙唇則使用全新「DG沁檸修護潤唇膏 Icy-Touch Lemon Balm」，以檸檬香氣與清涼膚感呼應西西里夏天。配方添加義大利檸檬萃取與乳木果油，兼顧抗氧化、滋潤與唇紋修護，使用後留下自然透亮光澤。霧面外殼搭配柔黃色膏體，視覺上就像海邊常見的沁涼檸檬冰沙，售價1600元。

沁檸修護潤唇膏 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

DOLCE&GABBANA：DG金鑽炫光打亮棒登場 臉部、身體都能一抹發光

除了男裝秀場的自然妝感，DOLCE&GABBANA Beauty也推出全新「DG金鑽炫光打亮棒 Glazelighter」，加入Bold Look系列，主打臉部與身體皆可使用。

打亮棒採便利的棒狀設計，可直接塗抹於顴骨、鼻樑、肩頸、鎖骨及手臂，再以指腹或工具推開。妝效能依照使用量自由調整，薄擦呈現細緻光澤，疊擦則可打造派對或紅毯般的高調閃耀感。

金鑽炫光打亮棒 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

配方通過抗汗與抗潮濕測試，適合台灣炎熱夏季使用，並加入義大利杏仁萃取與純素膠原蛋白，在打亮同時維持肌膚保濕感。全新00 Multiversal色號呈現多維度蛋白石光澤，可隨光線與角度展現不同層次，售價1800元。

金鑽炫光打亮棒 圖片來源：DOLCE&GABBANA Beauty

LUSH：父親節限定系列有夠可愛 DAD汽泡彈、鬍鬚保養禮盒全登場

不想再送一成不變的男性用品，LUSH推出2026父親節限定系列，帶來8款單品、3款精選禮盒與多款環保禮物包裝，從泡澡、沐浴到鬍鬚護理皆有選擇，適合喜歡香氣、注重保養或想在家放鬆的爸爸。系列目前已於全台門市、官方網站與LUSH App販售。

其中最吸睛的「父親大人汽泡彈」直接拼出DAD字樣，散發清新薄荷香氣，並加入啤酒花成分，售價290元；「舞林高手汽泡彈」以甜蜜柑橘香氣與繽紛色彩營造復古氣氛，售價320元；「輕輕鬆鬆汽泡彈」則融合苦薄荷、檀香與薰衣草，適合想安靜泡澡、放鬆身心的爸爸，售價380元。

父親大人汽泡彈 圖片來源：LUSH

全能爸爸泡泡浴芭 圖片來源：LUSH

喜歡幽默造型的人，可以選擇橘色蝦子外型的「蝦趴爸爸汽泡彈」，以諧音哏呼應爸爸冷笑話，售價260元；「全能爸爸泡泡浴芭」則以檸檬糖霜蛋糕為靈感，搭配赤鐵樹果脂與燭果脂，製造清爽泡泡與滋潤觸感，售價480元。

蝦趴爸爸汽泡彈 圖片來源：LUSH

LUSH：留鬍子爸爸也有專屬禮物 從清潔到保養一次包辦

針對有留鬍鬚習慣的男性，LUSH推出「純素皮革鬚髮保養油」與「Dirty鬚髮保養油」，兩款售價皆為900元。

Dirty 鬚髮保養油 圖片來源：LUSH

純素皮革鬚髮保養油帶有大地煙燻氣息，並以多種精油滋潤鬍鬚，使毛髮更柔順有光澤；Dirty鬚髮保養油則添加杏仁油、摩洛哥堅果油及荷荷巴油，搭配檀香、香柏木與百里香精油，適合偏好清新木質調香氣的人。

純素皮革鬚髮保養油 圖片來源：LUSH

不確定爸爸平時使用哪些產品，也可直接選擇組合禮盒。「父親大人禮盒」內含柑橘調浸浴與沐浴產品，售價750元；「鬍鬚爸爸禮盒」集結3款產品，一次完成潔淨、保濕與鬍鬚護理，售價1500元；「雨後微風禮盒」則以羅勒、橙花及紅木香氣為主，售價1300元。

父親大人禮盒 圖片來源：LUSH

鬍鬚爸爸禮盒 圖片來源：LUSH

K-WAY：把父親節禮物穿上身 Polo衫通勤、聚餐都實用

比起只在特定場合使用的禮物，能直接融入日常穿搭的服飾，對許多爸爸來說更實用。法國機能時尚品牌K-WAY以2026春夏系列推薦多款父親節單品，涵蓋Polo衫、抗UV外套、風雨衣與雙面防水夾克，兼顧舒適、機能與都會造型。

「Pleyr華夫格針織衫」以抗起毛球棉紗製作，搭配Polo領、羅紋袖口與華夫格針織結構，外觀俐落又不會過度正式，可搭配西裝褲、卡其褲或休閒短褲，售價6300元。

Pleyr 華夫格針織衫 圖片來源：K-WAY

「Vincelle彈性Polo衫」則採96%棉與4%彈性纖維製作，修身剪裁搭配撞色袖口、珠光鈕扣及側邊品牌織帶，適合日常通勤、聚餐與週末外出，售價5000元。

Vincelle 彈性Polo衫 圖片來源：K-WAY

K-WAY：怕曬、怕雨都照顧到了 K-WAY抗UV外套與風雨衣適合外出型爸爸

經常騎車、旅行或進行戶外活動的爸爸，可選擇「Gamalieul Ultralight抗UV外套」。外套採防風、透氣且具有防紫外線塗層的彈性尼龍面料，搭配可調式連帽、背部透氣開口與雙拉鍊口袋，寬鬆版型也方便活動，為亞洲限定款，售價7900元。

Gamalieul Ultralight 抗UV外套 圖片來源：K-WAY

K-WAY經典「Le Vrai 4.0 Claude East風雨衣」以100%再生尼龍製作，採升級防撕裂面料，具備防水、防風與透氣機能，防水係數及透濕度皆達10,000。整件外套還能收進拉鍊口袋中，方便旅行或通勤攜帶，售價5400元。

Le Vrai 4.0 Claude East經典風雨衣 圖片來源：K-WAY

需要更完整遮蔽範圍，可選擇售價7300元的「Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣」；想一件外套穿出兩種風格，則有「Arsene Cotton Double雙面防水夾克」，外層為再生尼龍混紡棉質，內層採100%防水再生尼龍，翻面即可改變造型，售價10400元。

Le Vrai 4.0 Eiffel East 長板風雨衣 圖片來源：K-WAY

Arsene Cotton Double 雙面防水夾克 圖片來源：K-WAY