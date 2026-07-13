冷氣房肌膚又油又乾？5大夏季保養新品救暗沉、缺水與初老細紋

夏天保養最怕一邊出油、一邊缺水，肌膚還可能因日曬與冷氣出現暗沉、乾燥等問題。近期5大品牌分別從基礎清潔、密集修護、抗老與男性保養切入，帶來不同膚況都能對應的夏季保養選擇。

MUJI：夏天越洗越油？MUJI無印良品推9款清新臉部保養

天氣一熱，臉上出油、汗水與髒污增加，許多人會加強洗臉次數或頻繁使用去角質產品，希望快速擺脫油光與毛孔堵塞。不過，過度清潔反而可能影響肌膚原有的油水平衡，使肌膚因缺水而分泌更多油脂，甚至出現乾燥、粗糙與敏感不適。

MUJI無印良品以「溫和清潔、平衡油脂、清爽保濕」為夏季保養核心，推出「清新臉部保養系列」，全系列共9款商品，採取台灣企劃、日本製造，特別回應台灣高溫潮濕、冷氣環境切換頻繁的生活型態。

圖片來源：MUJI

清潔步驟可從「清新洗面乳」開始，配方添加炭與海淤泥，透過綿密泡沫溫和帶走毛孔髒污、多餘油脂與老廢角質。若鼻翼、額頭等部位容易堆積皮脂，也可每週搭配一次「清新潔淨泥膜」，利用海淤泥與皂土吸附髒污，進行較深入的清潔。

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洗臉後則可依照膚況選擇「清新角質調理化妝水」、「清新化妝水」或「清新化妝水保濕型」。偏油肌可使用質地較清爽的化妝水，長時間待在冷氣房或容易乾燥者，則可選擇保濕型，再搭配「清新乳液」或「清新乳霜」鎖住水分。

圖片來源：MUJI

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對於早上趕時間、出差旅行或不喜歡層層塗抹的人，「清新ALL IN ONE美容凝膠」結合化妝水、乳液與精華液功能，一瓶便能完成基礎保養；若在意局部暗沉，也可搭配添加維他命C誘導體的「清新皮脂平衡局部精華」，加強重點部位的日常護理。

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全系列添加甘草酸二鉀、積雪草、葡萄葉等14種植物由來成分，並標示不含礦物油、酒精、苯甲酸酯類防腐劑及合成香料。商品價格多落在290元至490元之間，適合想以簡單步驟建立夏季基礎保養的人。

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除了保濕與控油，隨著年齡增加、日曬與生活壓力累積，細紋、鬆弛、乾燥暗沉與輪廓線模糊，也成為不少人關注的肌膚問題。伊麗莎白雅頓推出全新升級「艾地苯全能防禦日霜」與「艾地苯全能修護晚霜」，分別被暱稱為「電波日霜」與「電波晚霜」，主打透過日間防禦、夜間修護，建立24小時居家抗老保養程序。

兩款新品以品牌經典成分艾地苯為核心，採用微囊包覆技術，每克配方含有超過10億顆艾地苯微球，透過層層釋放的方式維持成分穩定。包裝則使用真空按壓瓶，降低內容物與空氣直接接觸，也讓每次使用量更容易控制。

圖片來源：伊麗莎白雅頓 提供

白天使用的「艾地苯全能防禦日霜」具有SPF30 PA++防曬係數，搭配牡丹萃取複合物、脂質體與R-亞麻油酸，在保養最後一步形成日間防護。除了加強保濕，也針對紫外線、乾燥與環境壓力可能帶來的膚色不均、暗沉與細紋問題進行修護。

圖片來源：伊麗莎白雅頓 提供

夜間使用的「艾地苯全能修護晚霜」則加入植萃修護複合物與R-亞麻油酸，著重於肌膚休息期間的滋潤與修護。質地可作為晚間保養最後一道步驟，鎖住前面使用的化妝水與精華，同時改善乾燥粗糙、膚觸不平與彈性下降等老化跡象。

圖片來源：伊麗莎白雅頓 提供

「艾地苯全能防禦日霜」與「艾地苯全能修護晚霜」容量皆為50ml，建議售價皆為6000元，已於2026年7月上市。對於已經開始在意輪廓、彈性與細紋，又希望以日夜分工方式進行保養的人，可將兩款產品分別放入早晚程序中。

當肌膚遇到熬夜、壓力、日曬、換季或長時間待在冷氣房，容易突然出現乾燥脫皮、蠟黃暗沉、泛紅不適或細紋加深等狀況。寵愛之名以完整的「生物纖維面膜系列」，針對不同肌膚需求推出7款面膜與眼膜，從保濕、亮白、淡斑、舒敏到抗老修護，讓消費者能依當下膚況選擇。

圖片來源：寵愛之名

品牌生物纖維面膜的纖維直徑約20奈米，相較一般不織布面膜更細緻，可貼合肌膚紋理、鼻翼與下巴等細節部位。其3D立體結構則可形成單側鎖住精華、透氣不透水的微型保養環境，降低敷臉過程中精華快速揮發的情況。

圖片來源：寵愛之名

今年全新推出的「PDRN泌肽水光生物纖維面膜」，結合微生物PDRN、牛奶外泌體與六胜肽，鎖定乾燥疲憊、暗沉、細紋鬆弛與屏障脆弱等問題，可作為重要場合前的密集保養選擇。

圖片來源：寵愛之名

肌膚極度缺水、容易脫屑或需要加強修護者，可選擇「三分子玻尿酸藍銅保濕生物纖維面膜」，配方加入藍銅胜肽、大中小三分子玻尿酸與孔雀石萃取，從補水、抓水到鎖水同步加強。

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若主要困擾是膚色暗沉與蠟黃，「亮白淨化光之鑰生物纖維面膜」主打勻亮膚色並兼顧彈潤；有局部斑點、曬後暗沉問題，則可選擇添加乙基維他命C的「白．無瑕乙基維他命C生物纖維面膜」。

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開始出現乾燥細紋、鬆弛與初老感的人，可使用加入神經醯胺、角鯊烷與Matrixyl 3000的「全能抗皺神經醯胺角鯊生物纖維面膜」。熬夜、長時間盯著電腦與手機，則可搭配「晶亮明眸生物纖維眼膜」，針對眼周暗沉、乾紋與疲態進行局部護理。

圖片來源：寵愛之名

容易因換季、壓力或環境刺激而泛紅不適的人，則可使用添加有機金盞花萃取、油橄欖葉萃取與鎖水磁石的「金盞花柔敏修護生物纖維面膜」。使用時敷約15至20分鐘，取下面膜後不需沖洗，可接續日常乳液或乳霜保養。

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純淨保養近年成為美妝市場的重要趨勢，消費者除了關注產品功效，也更加在意成分來源、認證標準、環境永續與動物實驗等議題。台灣純淨保養品牌OUI ORGANIC唯有機迎接創立10週年，品牌表示目前累積10萬名會員，並維持75%回購率。

品牌從早期引進歐洲有機保養選品出發，於2025年進一步轉型為100%自主研發，從原料溯源、配方設計到製程把關，皆以ECOCERT有機標準與歐洲研發科技為基礎，希望讓純淨配方不只訴求溫和，也能兼顧抗老、保濕與修護效果。

圖片來源：OUI ORGANIC

為慶祝品牌10週年，OUI ORGANIC唯有機推出限定「巴黎時光有機保養禮盒」，核心商品為換上粉紅紀念瓶身的「法國玫瑰時光活膚精華」，搭配玫瑰時光活膚乳、緊緻活顏亮采精華油、極效緊緻胜肽面膜與山茶雪絨花保濕修護防曬乳，從精華、乳液、油類保養、面膜到防曬一次備齊。

圖片來源：OUI ORGANIC

禮盒原價10980元，10週年限定優惠5980元，並加贈品牌旅行盥洗組，內含卸妝水、潔顏慕斯、洗潤髮產品，以及精華、乳液與防曬旅行小樣，適合出國、短期旅行或健身後使用。

圖片來源：OUI ORGANIC

品牌也同步推出多款10週年生日慶組合，包括「玫瑰時光瓶3入組買3送2」、「極緻逆齡玫瑰雙精萃」、「法國有機純露花水2大2小組」及「義大利堅果OMEGA柔順洗護潤4入組」，活動期間自7月1日至8月16日。

圖片來源：OUI ORGANIC

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圖片來源：OUI ORGANIC

除了線上購物，OUI ORGANIC唯有機也於台北大直NOKE忠泰樂生活開設品牌首間實體店，消費者可現場感受產品質地、香氣與使用方式，並接受專櫃保養諮詢。對偏好有機植萃、重視配方認證或正在尋找保養送禮組合的人來說，10週年限定禮盒兼具實用性與收藏感。

圖片來源：OUI ORGANIC

男性保養近年逐漸從「偶爾洗臉」轉向更完整的日常管理，不過，相較於繁複的多步驟程序，多數男性仍偏好簡單、快速且容易持續的保養方式。巴黎萊雅男士宣布由肖戰接任全球代言人，並主打「肖戰同款」8效勁能系列，以洗面乳加保濕乳液的極簡2步驟，處理油光、暗沉、毛孔與疲憊膚況。

圖片來源：巴黎萊雅 提供

「8效勁能深層洗面乳」添加瓜拿納精華、薄荷提取物與維生素C，主打清潔毛孔髒污與多餘油脂，同時兼顧清爽保濕、明亮膚色、平滑肌膚與洗後不緊繃等需求。100ml建議售價149元，適合每天早晚作為第一道清潔步驟。

圖片來源：巴黎萊雅 提供

洗臉後可接續使用「8效勁能保濕乳液」，全新升級配方添加2倍維生素C、2倍咖啡因與2倍菸鹼醯胺B5，針對暗沉、倦容、毛孔與保濕進行日常護理。質地強調輕盈、快速吸收與清爽無油感，在悶熱天氣或運動後使用，也不容易產生厚重黏膩感。

圖片來源：巴黎萊雅 提供

保濕乳液容量50ml，建議售價460元。從洗臉到保濕只需要兩個步驟，不僅適合剛開始接觸保養的男性，也可作為情人節、父親節、生日或日常送給男友、爸爸的入門保養組合。