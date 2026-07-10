2026-07-10 17:58 女子漾／編輯張念慈
倩碧水磁場養出玻璃水光肌！專科聯名dtto friends，3品牌夏季保濕新品一次看
夏天肌膚不只容易出油，高溫、紫外線與冷氣房也會加速水分流失，出現外油內乾、粗糙暗沉與底妝卡粉。近期倩碧、專科與Water Pay推出夏季保濕新品，從煥膚補水、開架清爽保濕到微生態修護一次整理，並附上使用順序，幫肌膚穩穩度過悶熱季節。
倩碧水磁場雙星 煥膚、補水、鎖水養成玻璃水光肌
倩碧以「水磁場嫩亮保濕煥膚精華」搭配「水磁場100H活水循環保濕凝膠」，打造激活、補水、鎖水三步驟保養。
全新水磁場嫩亮保濕煥膚精華添加5%乳酸、玻尿酸、蘆薈水與維他命C，主打溫和代謝老廢角質，同時改善粗糙暗沉、補充肌膚水分。30ml售價2,000元、50ml售價2,900元。
水磁場100H活水循環保濕凝膠則以蘆薈益生發酵精華、大小分子玻尿酸與咖啡因等成分，提供清爽補水與長效鎖水，凝膠質地不易黏膩，適合夏天使用。50ml售價1,750元、75ml售價2,100元、125ml售價3,000元。
使用時可在清潔、化妝水後，先擦煥膚精華，再以保濕凝膠鎖水。初次使用酸類保養，可先從每週2至3次開始，白天記得搭配防曬。保濕凝膠也能當作妝前打底，改善卡粉；需要急救時可厚敷5分鐘，晚上則能增加用量作為晚安面膜，也可少量擦在指緣、手肘或髮尾等乾燥處。
專科聯名dtto friends 保濕組買就送盲盒娃娃
SENKA專科水潤保濕系列首度聯名dtto friends，推出保濕化妝水、保濕精華與保濕水凝露3款限定組合，每組隨機附贈一隻盲盒娃娃，共有Dinu狗狗、Hoya好鴨、Saugy腸太郎與Saugy應援棒4款，於寶雅、屈臣氏限定販售。
系列採無酒精、無香料、無色素配方，搭配玄米、蜂蜜、蠶絲蛋白保濕精華與玻尿酸成分，適合偏好清爽保濕的人。
保濕化妝水聯名組售價499元，適合洗臉後補水；保濕精華聯名組459元，可加強乾燥與妝前卡粉位置；保濕水凝露聯名組369元，作為最後一步鎖水。建議順序為化妝水、保濕精華、水凝露。油肌白天可減少水凝露用量，集中擦在雙頰等乾燥位置。
寵愛之名Water Pay水能亮保濕系列 從微生態穩定膚況
寵愛之名Water Pay水能亮保濕系列以二裂酵母為核心，搭配玻尿酸鈉與鎖水成分，從精華水、精華、活膚霜到面膜，建立完整保濕程序。水能亮保濕精華水採噴霧設計，可用於洗臉後、妝前打底或日間補水，200ml售價880元；水能亮保濕精華質地清爽，適合經常待冷氣房或容易乾燥粗糙的肌膚，30ml售價1,200元。
水能亮保濕活膚霜加入虞美人花萃取，質地輕盈，30ml售價1,280元；微酵保濕大光圈面膜採高服貼雲絲膜材，適合熬夜或重要場合前急救，4片售價600元。使用順序為精華水、保濕精華、活膚霜；面膜則放在精華水之後、精華與乳霜之前。
夏季保濕FAQ
夏天臉很油，還需要保濕嗎？
需要。出油不一定代表肌膚水分充足，長時間吹冷氣、曝曬或清潔過度，都可能造成外油內乾。建議選擇水感精華、凝膠或輕盈乳霜，避免一次厚擦太多。
夏季保濕產品的正確順序是什麼？
原則上依照質地由稀到濃，順序為化妝水或精華水、精華液、凝膠或乳霜，白天最後加上防曬。
保濕凝膠可以當面膜嗎？
部分凝膠可厚敷使用，例如倩碧水磁場100H活水循環保濕凝膠可厚敷約5分鐘，或在晚間增加用量作為密集保濕。使用前仍應確認產品說明。
妝前保濕要擦多少才不會起屑？
薄擦即可，並等待產品充分吸收後再上妝。容易卡粉的位置可局部加強，若一次疊擦過多精華與乳霜，反而可能造成底妝搓泥。
夏天可以每天敷保濕面膜嗎？
不一定需要。一般可依膚況每週使用1至3次；若肌膚出現刺痛、泛紅或悶痘，應先暫停使用，避免過度密集保養。
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