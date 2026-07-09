2026-07-09 12:17 女子漾／編輯ANDREA
天梭表「環法快閃店」空降台北101！挑戰8秒抽萬元錶、帝舵表震撼結盟致敬跑者
想感受地表最狂單車賽的飆速快感嗎？瑞士百年品牌TISSOT天梭表把「環法自行車賽」搬來台灣啦！即日起進駐台北101打造限時快閃店，不僅能朝聖空運來台的冠軍黃衫與63萬神級戰駒，現場更祭出超刺激「8秒挑戰賽」，精準按下計時器就有機會免費抽中萬元神錶！
賈董現身力挺！殿堂級「黃衫與冠軍戰駒」超震撼
天梭表擔任環法賽官方計時多年，為慶祝成為「2026環法挑戰賽・日月潭站」夥伴，霸氣於台北101設展。台北101董事長賈永婕更以動感裝束絕美亮相力挺！店內祭出兩大夢幻神物：法國直送的「傳奇冠軍黃衫」，以及身價高達63萬元的Colnago冠軍同款戰駒，超強氣場絕對讓單車迷大飽眼福。
全新熱血聯名錶登場！攜手Pinarello帥度破表
延續賽道激情，天梭表強勢推出三款新錶。「PR100環法特別版」以瀝青紋理面盤搭配黃黑漸層秒針，熱血感拉滿；最猛的是與「單車界勞斯萊斯」Pinarello聯手的特別版，採用頂級鍛造碳纖維打造，完美展現極致的賽道基因。
神手看過來！挑戰「8秒奇蹟」狂抽1.4萬名錶
快閃店好康大放送！現場報名日月潭站賽事即享現折500元優惠。此外，致敬賽史經典的「8秒奇蹟」挑戰賽也同步開跑，只要精準按中08:00秒，即享人人有獎的神祕好禮；現場掃碼填寫資料，再加碼抽價值14,300元的最新聯名腕錶！趕緊衝一波台北101挑戰你的神級手氣吧！
全台僅50只！天梭表攜手Pinarello打造鍛造碳超跑級腕錶
自行車界夢幻聯名重磅登場！Tissot 天梭表攜手「單車界勞斯萊斯」Pinarello，推出全台極度珍稀、僅限量 50只 的專屬腕錶。此款傑作隨附印有 Pinarello 原始設計手稿的特殊蒐藏錶盒，為藏家帶來極致的尊榮體驗。
這款腕錶完美融合了賽道基因與尖端製錶工藝。錶殼採用輕量化「鍛造碳」與 316L 精鋼打造，整體重量僅 74克（錶徑 40 x 43.14mm，厚度 12.15mm）。最吸睛的細節巧思，莫過於設在 10 點鐘位置的錶冠，其設計靈感直指 Pinarello 標誌性的 Forkflap 前叉；透過防眩光藍寶石水晶鏡面，可盡賞細緻的顆粒紋理面盤與黑色鍍鎳時標。其中，採用 Pinarello 原廠塗料的「極光藍」秒針更是畫龍點睛，尾端巧妙綴飾品牌 LOGO。此外，獨特的雙層內圈由外凸過渡至內凹，精準勾勒出分鐘刻度，搭配 Super-LumiNova® 夜光塗層，展現層次分明的科技美學。
動力心臟同樣強悍，透視底蓋下搭載獲瑞士官方天文台認證（COSC）的 Powermatic 80 自動上鍊機芯，具備 80 小時動力儲存與 Nivachron™ 鈦合金抗磁游絲，防水深度達 100 米，並享有 3 年全球保固。為滿足多元穿搭，腕錶配備快拆系統，不僅附有一條背部飾有單車鍊條紋理的運動風黑色橡膠錶帶，更提供一條義大利製高級皮革錶帶，讓佩戴者能一秒切換，完美駕馭熱血競速與都會優雅雙重風格！
同場加映：退賽率高達40%！地表最狂越野賽UTMB登場，帝舵表震撼結盟致敬「天生敢為」跑者
想要挑戰人體極限嗎？被譽為全球最狂越野賽事的「HOKA UTMB Mont-Blanc」（環勃朗峰超級越野耐力賽）絕對是一場終極試煉！面對高達40%的退賽率，只有真正的勇者能站上起跑線。瑞士頂級製錶品牌TUDOR帝舵表重磅宣布，正式成為UTMB世界系列賽官方合作夥伴，致敬選手們「天生敢為」的不屈精神！
地獄級賽道！溫差40度、爬升一萬米的極限試煉
這可不是一般的馬拉松！全長達106英里、環繞白朗峰山群的UTMB，是越野跑系列賽的巔峰之戰。選手必須在睡眠嚴重不足的狀態下，克服高達一萬米的駭人爬升高度，更要面對從攝氏零下5度到35度的劇烈溫差。這不僅是體能的極限折磨，更是意志力的終極考驗！高達40%的超高退賽率，讓「取得參賽資格」本身就成了頂尖實力的最高證明。
從賽道到腕間！堅固機械錶見證榮耀時刻
在超級越野跑的世界裡，時間不再只是以時、分、秒來計算，而是長達數年的刻苦備戰，以及衝線那一刻化為永恆的回憶。儘管頂尖跑者在賽道上未必佩戴機械錶，但當賽事落幕，腕間那只堅固可靠的瑞士帝舵表，便成了銘記非凡成就與慶祝勝利的最佳勳章。這股締造紀錄、重新定義極限的能量，完美呼應了帝舵表「天生敢爲」（Born to Dare）的品牌核心精神。
致敬無畏勇者！與2026頂尖跑者熱血同行
能站上UTMB的舞台絕非偶然，沒有任何人能憑空入場，背後全是無數汗水與意志力的交織。帝舵表將一路見證這段艱辛卻輝煌的旅程，紀錄下每一次的完賽與榮耀。對於即將迎戰2026 UTMB世界系列賽的跑者們，真正的挑戰才正要展開，而帝舵表將化身最堅實的後盾，與各位無畏的勇者並肩同行！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower