2026-07-08 13:50 女子漾／編輯劉芫榛
夏日眼鏡話題一次看！Mrs. GREEN APPLE代言抗UV太陽眼鏡，李珠珢公益首秀為浪浪義賣
夏天不只防曬要顧好，眼睛也需要好好防護！近期兩大眼鏡品牌接連端出話題企劃，「眼鏡市場」邀請日本超人氣樂團 Mrs. GREEN APPLE 擔任全新「抗UV太陽眼鏡」代言人，廣告同步在台曝光；JINS則以永續與公益為核心，推出「廢鏡新思」第5彈，邀請人氣啦啦隊女神李珠珢擔任活動大使，透過義賣眼鏡為浪浪募集善款。從夏日穿搭、防曬機能到公益永續，這波眼鏡新品與活動亮點一次整理。
文章目錄
眼鏡市場：Mrs. GREEN APPLE代言眼鏡市場，抗UV太陽眼鏡夏日登場
眼鏡市場宣布推出全新「抗UV太陽眼鏡」，並邀請日本超人氣樂團 Mrs. GREEN APPLE 擔任代言人。全新電視廣告《眼鏡市場「天空景色」篇》於7月3日起正式曝光，廣告以「太陽是我們的夥伴。」為主打標語，搭配充滿夏日感的藍天、陽光與成員笑容，呈現清爽又明亮的夏季氛圍。
這次廣告中，Mrs. GREEN APPLE三位成員分別配戴不同款式的彩色鏡片太陽眼鏡登場，透過輕盈造型展現夏日防曬與時尚感。廣告正片15秒也同步公開，粉絲可以在廣告中感受三人充滿活力的夏日魅力。
眼鏡市場：廣告搭〈青與夏〉太有感，三人擊掌瞬間藍天倒映地面
全新廣告以 Mrs. GREEN APPLE成員配戴「抗UV太陽眼鏡」漫步的畫面開場，藤澤涼架對眼前景色發出讚嘆，若井滉斗與大森元貴則向天空伸出手臂。當三人重逢並熱烈擊掌的瞬間，藍天倒映於地面，呈現充滿張力的視覺效果。
廣告配樂選用 Mrs. GREEN APPLE的夏日經典名曲〈青與夏〉，讓整體氛圍更加青春、明亮。拍攝現場也充滿成員間的好默契，若井滉斗在過程中不經意展現「天然呆」一面，立刻引來大森元貴幽默吐槽，三人大笑互動的模樣，也讓廣告多了自然可愛的幕後亮點。
眼鏡市場：眼鏡市場抗UV太陽眼鏡7月3日開賣，代言人配戴款曝光
眼鏡市場全新「抗UV太陽眼鏡」於7月3日起在全台門市與官方網站正式發售。品牌希望透過此系列，讓配戴者能以更舒適、真實的視角欣賞夏日景色，也讓太陽眼鏡不只是造型配件，更成為日常紫外線防護的重要選擇。
這次廣告形象代言人配戴款也同步公開，大森元貴配戴款為 MUV-L201 LGR，若井滉斗配戴款為 MUV-L203 LBR，藤澤涼架配戴款為 MUV-M002 GR。
JINS：JINS「廢鏡新思」邁入第5年，李珠珢公益首秀為浪浪發聲
另一邊，日本眼鏡品牌 JINS 長期深耕SDGs，以平權與永續為主軸的「廢鏡新思」計畫今年正式邁入第5年。品牌五年來於全台累計回收超過11萬副眼鏡，今年更成功號召民眾響應，總計回收4萬副廢棄眼鏡，回收率較去年成長25%。
JINS於三創生活園區舉辦公益記者會，宣布《動物友好樂園：魔法療癒森林》特展正式揭幕，並邀請人氣啦啦隊女神「珠珠寶貝」李珠珢擔任活動大使，透過公益義賣為浪浪募集善款，期盼大眾一起投入動物友善與永續議題。
JINS：李珠珢大跳三振舞，眼鏡義賣近10萬元全數捐出
首度參與公益活動的李珠珢，活動當天身穿青春洋溢的熱褲登場，近距離為現場粉絲大跳超人氣「三振舞」，瞬間點燃全場氣氛。她臉上配戴的金屬框眼鏡也成為造型亮點，為球場上的活力風格增添俐落時尚感。
身為毛小孩媽媽的李珠珢，也暖心介紹現場待領養的瑪爾濟斯「甜糕」，並鼓勵大家以認真負責的態度看待領養。她也多次感謝主辦單位邀請自己參與公益活動，希望能幫助更多貓犬，支持動物平權。
活動義賣商品為三副李珠珢現場配戴展示的眼鏡，吸引粉絲熱烈競標，其中一位競標者最高喊到13,000元，讓全場驚呼。李珠珢更驚喜加碼捐出自己前一年穿著的「香氣私服」恐龍裝應援服義賣，最後義賣總計募得近10萬元，全數捐贈予「社團法人毛腿腿浪愛幸福協會」，支持受虐、重病及傷殘浪浪的救援與安置。
JINS：珠珠寶貝同款眼鏡公開，極簡鈦度系列成造型亮點
李珠珢活動中配戴的是 JINS 極簡鈦度系列，鐵灰色方形金屬框搭配輕巧鈦金屬材質，不論跳舞或日常配戴都保有舒適感，也讓造型更顯俐落。她也笑說「粉絲喜歡，我也喜歡」，展現對粉絲的寵愛。
此外，活動中拍出最高價的鏡框則為 RIM BY JINS 工作時尚系列桶形框金屬眼鏡，不只帶有潮流感，也有放大眼睛的效果，呼應 RIM BY JINS 專注於穿搭與時尚的品牌形象。
JINS：《動物友好樂園：魔法療癒森林》展至8月2日，回收眼鏡還可拿折價券
JINS同步揭幕的《動物友好樂園：魔法療癒森林》限定展覽將展出至8月2日。展區鋪設草皮，讓毛孩也能與主人一同入場玩耍，並以回收眼鏡再製成多種森林動物互動裝置，打造城市中的療癒森林。
展覽中包含5大療癒聚落，像是馬賽克寵物滾輪裝置「穿山甲運動場」，以及由藍鵲站長引導的沉浸式「柯基星空影城」等互動體驗。即日起，民眾持任一品牌眼鏡或墨鏡至 JINS 回收，並追蹤 JINS Taiwan IG 官方帳號，即可獲得 JINS 100元折價券一張，讓永續行動也能成為日常生活的一部分。
精華 FAQ
-
眼鏡市場推出全新抗UV太陽眼鏡，並邀請日本人氣樂團Mrs. GREEN APPLE擔任代言人，相關廣告自7月3日起在台曝光，主打夏日防曬與時尚兼具。
-
JINS廢鏡新思今年邁入第5年，累計回收超過11萬副眼鏡，本年度也回收4萬副廢鏡，回收率較去年成長25%，並結合特展與公益義賣推動永續。
-
李珠珢首次參與公益活動，不僅現場大跳三振舞、介紹待領養毛孩，也義賣自己配戴的眼鏡與恐龍裝應援服，最終募得近10萬元，全數捐給浪浪救援團體。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower