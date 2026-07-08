2026夏日美妝新品推薦！NARS液態腮紅打造自然紅暈，蘭蔻粉底棒精雕骨相

腮紅是妝容靈魂，但液態腮紅一失手，真的會從「好氣色」變「太激動」。NARS 全新「激情誘色腮紅露」主打 0 技巧、0 失手，輕柔水霧質地貼膚不融妝，還能 16 小時持色不暗沉。這次共推出 10 款色選，從經典 Orgasm 到白桃嫩粉、奶甜莓粉都有，想找命定腮紅色，先從這篇看起。

一、NARS

NARS全新激情誘色腮紅露登場，液態腮紅新手也能安心入門

提到 NARS 腮紅，很多人第一個想到的就是經典炫色腮紅 #Orgasm。2026 年 NARS 推出全新「激情誘色腮紅露」，把經典腮紅魅力延伸成液態質地，主打極輕盈、好暈染、顯色又貼妝，用指尖輕點就能為雙頰帶出像肌膚自然透出的紅潤感。

圖片來源：NARS

全球品牌大使 Kaia Gerber 形象圖 (圖片來源：NARS)

輕柔水霧妝感，疊擦也不容易破壞底妝

「激情誘色腮紅露」觸膚後會轉為細緻柔霧粉質，絲滑好推、容易暈染，即使想加強顏色層次，也能少量多次慢慢疊擦，不容易把底妝蹭開。對夏天容易出油、脫妝，或害怕液態腮紅太難控制的人來說，這款會比較友善。

16小時長效持色，夏天也不怕腮紅先下班

腮紅最怕早上剛畫很美，下午就像沒上過妝。NARS 這次加入長效鎖色科技，主打能持妝長達 16 小時，全天候不暗沉、不掉色，適合通勤、約會、活動拍照，或需要長時間在外的妝容。

圖片來源：NARS

10款色號怎麼挑？7款絲絨霧光＋3款閃漾高潮色

經典不敗首選：Orgasm蜜桃香檳，日常百搭不挑人

第一次買 NARS 液態腮紅，可以先從經典 Orgasm 下手。蜜桃香檳色是 NARS 的招牌百搭色，帶有自然蜜桃調與細緻光澤，擦起來不會太粉嫩，也不會太成熟，很適合日常通勤、約會或想要自然好氣色的妝容。對於不知道自己適合冷調還是暖調的人來說，Orgasm 是最安全、最不容易出錯的入門色。

Orgasm 蜜桃香檳(圖片來源：NARS)

甜妹膨潤感推薦：Sex Appeal白桃嫩粉、Impassioned奶甜莓粉

想要臉頰看起來更澎、更嫩，可以挑「膨脹色」腮紅。Sex Appeal 白桃嫩粉屬於暖調膨脹色，適合打造白桃系、乾淨甜美的妝感，尤其適合淡妝、日系妝或想要減齡氛圍的人。

Impassioned 奶甜莓粉則是冷調膨脹色，比白桃嫩粉多一點莓果甜感，適合想要清甜紅潤、又不想太橘的人。這兩色都很適合畫在蘋果肌位置，讓臉頰視覺更飽滿。

Sex Appeal白桃嫩粉(圖片來源：NARS)

Impassioned 奶甜莓粉(圖片來源：NARS)

想要小臉修飾感：Que Calor知性薔薇、Behave杏桃玫瑰

想讓腮紅不只是氣色，而是順便修飾臉型，可以選「收縮色」。Que Calor 知性薔薇是暖調收縮色，妝感比較成熟、溫柔又有女人味，適合用在顴骨外側，讓輪廓看起來更俐落。

Behave 杏桃玫瑰是冷調收縮色，沒有太強烈的甜感，適合喜歡低調、乾淨、帶一點知性氣質的人。這類色號很適合搭配 A 形畫法，由臉部外側往內斜刷，讓臉部側邊有自然收斂效果。

Que Calor知性薔薇(圖片來源：NARS)

Behave 杏桃玫瑰(圖片來源：NARS)

元氣橘調推薦：Itsy Bitsy俏皮奶橘，夏天妝容更有活力

夏天想要更有朝氣，可以選 Itsy Bitsy 俏皮奶橘。橘調腮紅很適合搭配清透底妝、曬後妝、戶外出遊妝，能讓臉看起來更活潑有精神。這色很適合 W 形畫法，從左臉蘋果肌橫刷到鼻樑，再連到右臉蘋果肌，打造像被太陽輕輕曬過的自然曬痕感。

Itsy Bitsy 俏皮奶橘(圖片來源：NARS)

冷感氛圍妝推薦：Fast Ride丁香冷粉，打造清冷高級感

喜歡清冷妝、冷感美女氛圍的人，可以看 Fast Ride 丁香冷粉。這色比一般粉色多一點紫調與冷感，妝感更有個性，不會太甜膩。很適合搭配乾淨底妝、玫瑰色唇彩或冷調眼影，讓整體妝容看起來更有高級感。

Fast Ride丁香冷粉(圖片來源：NARS)

閃亮派必收：Orgasm Lust、Orgasm Crush、Orgasm Fantasy

如果喜歡臉頰帶有光澤感，或常常需要拍照、聚會、出席活動，可以考慮閃漾高潮色系列。Orgasm Lust 晶沙裸粉偏裸粉光澤，適合想要低調發亮的人；Orgasm Crush 閃漾莓果更有存在感，適合晚餐約會或派對妝；Orgasm Fantasy 幻境桃粉則是甜美桃粉調，適合想要可愛又帶亮感的妝容。

Orgasm Lust 晶沙裸粉(圖片來源：NARS)

Orgasm Crush 閃漾莓果(圖片來源：NARS)

Orgasm Fantasy 幻境桃粉(圖片來源：NARS)

NARS立體小臉畫法公開，C形、W形、A形、V形都能學

C形畫法：拉提修飾感

從太陽穴往顴骨方向畫出 C 字，能修飾臉部輪廓，也有視覺拉提效果。適合想讓臉看起來更俐落、輪廓更上鏡的人。

W形畫法：可愛曬痕感

從左臉蘋果肌橫刷到鼻樑，再延伸到右臉蘋果肌，形成 W 形。適合搭配粉橘、蜜桃色腮紅，打造像被陽光曬過的自然紅潤感。

A形畫法：立體收斂感

由臉部外側往內斜刷，類似修容畫法，適合搭配較深或玫瑰調腮紅。能讓臉部側邊有收縮效果，適合想修飾臉型、打造小臉感的人。

V形畫法：蘋果肌膨潤感

腮紅集中在蘋果肌位置，畫出自然 V 形紅潤感。適合淺粉、淺橘、淺蜜桃色系，能讓臉頰看起來更飽滿、更可愛。

NARS經典頰彩怎麼挑？液態腮紅主打原生紅潤感

1. 高調炫色眼頰棒：一支快速完妝

質地：霜轉粉質地

特色：可眼唇頰多用，隨擦隨美

適合：想要一支完成腮紅、眼影、唇彩，或喜歡快速出門妝的人

2. 炫色腮紅：經典粉狀腮紅

質地：細緻粉質

特色：可自由疊擦，從輕透到高顯色都能掌握

適合：喜歡經典粉狀腮紅、想慢慢堆疊妝感的人

3. 激情誘色腮紅露：原生紅潤感

質地：慕斯粉質地

特色：16小時控色不融妝，輕透柔霧光妝感

適合：想要像肌膚自然透出的紅潤感，或夏天需要腮紅更持久的人

圖片來源：NARS

夏季限定NARS美妝診斷室，到櫃打造金曲同款上鏡輪廓

NARS 也推出「2026 夏季限定 NARS 美妝診斷室」，由金曲彩妝團隊運用夏季全新頰彩、唇彩，搭配專業立體小臉技法，從修容、腮紅到打亮，打造更上鏡的精緻輪廓。預約到櫃消費可獲得後台彩妝豪華 10 件禮，也有機會抽金曲藝人同款全妝組。

NARS 全球品牌大使 JIALI ZHAO 趙佳麗 形象圖(圖片來源：NARS)

夏天底妝最怕的不是遮不住，而是早上還是精緻仙女，下午就變成「毛孔開會、暗沉報到、卡粉分區營業」。高溫、出油、流汗輪番上陣，底妝真的很容易直接進入災難片模式。蘭蔻零粉感超持久底妝系列這次全新擴軍，推出粉底棒、聚光棒、頰彩棒三大新品，從快速遮瑕、光影打亮到氣色修飾一次到位，主打 24 小時持妝零卡紋、近看零毛孔、出油後更貼膚，讓夏天底妝不只撐得住，還能乾淨、立體、不厚重，妝感一路漂亮續航。

夏日底妝進入「骨相美」時代，不只遮瑕更要立體

2026 年底妝趨勢不再只是高遮瑕，而是更講究「高質感骨相美」。也就是底妝要能修飾瑕疵，同時保留通透細緻的膚感，還要讓臉部輪廓看起來更立體。蘭蔻以零粉感超持久底妝系列為基礎，透過粉底棒、聚光棒與頰彩棒的搭配，讓妝感從單純無瑕底妝升級成完整的骨相立體妝。

零粉感新品清單推薦

推薦一：零粉感超持久粉底棒

全新《零粉感超持久粉底棒》很適合早上趕時間、想快速完成底妝的人。它承襲零粉感系列的超彈力持妝科技，能瞬間柔焦毛孔、控油零油光，主打 10 秒完成高遮瑕底妝。無論是搭配粉底液做局部精修，或單獨用來打造縮時通勤妝，都能讓底妝看起來乾淨俐落。

綿密奶霜質地一抹融膚，遮瑕不厚重、不假面

粉底棒最怕擦起來乾、厚、卡紋，但這款使用綿密奶霜質地，一抹化水、滑順融膚，能呈現比磨皮更自然的高清真肌感。它主打高遮瑕但不厚重、不假面，適合想遮瑕又不想讓底妝看起來太濃的人。

零粉感超持久粉底棒手部刷色_建議售價,250(圖片來源：蘭蔻)

添加角鯊烷與維他命E，高溫也能保濕不卡粉

除了持妝與遮瑕，粉底棒也添加頂級角鯊烷與維他命 E，上妝同時幫助保濕、修復肌膚屏障，並兼具抗氧化防護。面對高溫夏日，也主打能維持保濕持妝、不易卡粉，讓底妝保持輕盈舒適。

推薦二、零粉感超持久聚光棒

打亮不只是讓臉變亮，更是讓五官看起來更立體的關鍵。全新《零粉感超持久聚光棒》推出「幻紫霓光」色號，以 3D 偏光揉合冷調紫光，能修飾亞洲肌膚常見的蠟黃與暗沉，也能用在顴骨、鼻樑、雙頰、眼下與輪廓轉折處，打造自然但有存在感的高級光澤。

零粉感超持久聚光棒產品情境圖2_建議售價,150(圖片來源：蘭蔻)

推薦三、零粉感超持久頰彩棒

全新《零粉感超持久頰彩棒》不只是氣色加分，更可以作為修飾臉部邊界的進階工具。柔滑奶霜質地能瞬間融入肌膚，幫助勾勒臉部輪廓，同時讓雙頰呈現飽滿紅潤感。這次推出兩款色號，#Burning Rose 是低飽和玫瑰粉，適合打造優雅立體氣色；#Stretching Pink 則是清冷嫩粉，能烘托柔和紅潤感。

零粉感超持久頰彩棒色號03(主打色)_建議售價,150(圖片來源：蘭蔻)

推薦四、唯我水霧光氣墊換上夏日粉殼

除了三大新品，蘭蔻也為《唯我水霧光精華持久氣墊》換上夏日限定粉殼。這款氣墊主打 84% 水光精華注入與空氣水凝粉體，上妝輕拍成膜，妝感輕薄、不黏膩，也訴求超持妝、更遮瑕、不暗沉。粉色限定外殼很有度假感，讓日常補妝也變成包包裡的時尚小物。

唯我水霧光精華持久氣墊夏日限定版產品去背圖_建議售價,050(圖片來源：蘭蔻)