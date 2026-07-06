2026-07-06 16:15 女子漾／編輯金柔葳
夏日美妝新品一次看！MAKE UP FOR EVER高溫不脫妝求生包、伊麗莎白雅頓花香香水登場
夏天最怕什麼？不是太陽太大，而是精心畫好的妝才剛出門就開始斑駁、暗沉，連香氣都被汗水打敗。想在酷暑裡維持漂亮狀態，底妝要夠撐、彩妝要有氛圍，香氣也要跟得上。從控油定妝、度假感妝容到優雅花香新品，這波夏日美妝重點一次整理，讓你從白天到夜晚都能維持精緻續航。
一、MAKE UP FOR EVER
面對 7 月酷暑，MAKE UP FOR EVER 主打三大「夏日生存系妝容求生包」，對應夏天常見的妝容困擾，包括底妝不持久、出油暗沉、旅行化妝包太重，以及想打造度假感彩妝等需求。品牌以「牢固底妝、度假風彩妝、旅行輕便組合」為方向，延長妝感續航力。
1. 底妝漂亮求生包：抗汗、抗脫妝、抗暗沉
夏天底妝最怕和汗水、油光混在一起，想讓妝容撐得久，關鍵其實從妝前就開始。容易出油的膚質可以先使用抑油妝前乳，薄薄一層幫助降低油光，讓後續粉底更服貼。
底妝部分推薦使用持久型粉底液，像是HD SKIN 粉無痕平衡肌底粉底液，主打輕盈持妝，能依照肌膚狀態調節油水平衡，容易出油的位置幫助控油，偏乾部位則維持保濕感，減少夏天底妝厚重、卡紋或暗沉的問題。
完妝後則可搭配HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅定妝，幫助柔焦毛孔、細緻膚況並加強控油。若想讓妝容更牢固，最後再噴上超光肌控油定妝噴霧，幫助二次吸附妝後油光，提升整體底妝續航力。
2. 彩妝漂亮求生包：零失手海灘度假曬後妝
夏天不一定真的要飛去海邊，也能先把「度假感」畫上臉。這次彩妝重點是打造像被陽光親吻過的健康紅潤感，利用古銅、金棕、蜜桃色調，讓臉頰與鼻樑呈現自然曬後光澤。
藝術大師多功能玩色彩妝棒推薦色號 #160 Glorious Bronze，帶有古銅金棕色調，可以橫向掃過鼻樑與蘋果肌，營造慵懶又自然的日曬妝感。霜狀質地滑順好暈染，也具備防水抗汗特色，很適合夏季外出或海邊妝容。
唇妝則可以搭配水光感單品，先用藝術大師多功能玩色彩妝筆#606 蜜糖核桃描繪唇線、修飾唇形，再疊擦超能量冰沙翹唇萃 #5 無花果冰沙，打造透亮水光唇，同時帶來薄荷冰涼感，讓夏日妝容看起來更清爽。
3. 旅行漂亮求生包：迷你包也能完成精緻妝
玫瑰水感防曬乳推出 15ml 旅行輕便裝，具備 SPF50+／PA+++ 防護力，可抵禦 UVA 與 UVB，並添加玫瑰植萃、仙人掌花萃取與珍珠光澤，除了防曬，也能作為妝前提亮使用。
HD SKIN 粉無痕全能亮顏粉霜盤亞洲限定版則是一盤多用，包含粉底、修容、打亮與眼唇頰彩，霜狀質地防水抗汗，適合旅行時精簡化妝步驟。色調也更貼近亞洲膚色，包含杏桃色、蜜桃色、玫瑰色、豆沙色等韓系腮紅色，以及冷色調修容，方便打造自然骨相妝或日常淡妝。
旅行中若長時間走路、流汗導致肌膚乾燥卡粉，也可隨身攜帶超光肌活氧定妝噴霧 30ml，幫助補水與穩定妝容。最後使用 HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 #02 小仙紫補妝，能修飾蠟黃感、提亮膚色，同時吸油定妝。
夏日妝容優惠組合整理
平衡粉底定妝組
內容包含 HD SKIN 粉無痕平衡肌底粉底液、HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅，以及 HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 #1.1 4.5g。推薦價 3,260 元，原價 4,160 元。
海灘度假曬後妝組
內容包含藝術大師多功能玩色彩妝棒、超能量冰沙翹唇萃、超光肌活氧定妝噴霧 30ml。推薦價 2,385 元，原價 2,550 元。
旅行輕鬆妝備組
內容包含 HD SKIN 粉無痕全能亮顏粉霜盤亞洲限定、HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 4.5g。推薦價 3,430 元，原價 3,700 元。
保濕控油妝前組
內容包含 STEP1 第一步澎彈潤妝前乳 30ml、STEP1 第一步抑油光妝前乳 30ml、第一步玫瑰水感防曬乳 15ml。推薦價 3,730 元，原價 3,900 元。
二、Elizabeth Arden 永恆光韻
夏天想換上一支更有氣質、又不會太厚重的香水，伊麗莎白雅頓全新高訂旗艦香氛「永恆光韻花漾淡香精」可以列入口袋名單。這款香氛由國際調香大師 Anne Flipo 與資深調香師 Natasha Côté-Mouzannar 攜手打造，並找來《花邊教主》女星蕾頓・米斯特（Leighton Meester）演繹，以芍藥、玫瑰、木蘭花、茉莉等花香為主軸，揉合琥珀、檀香與麝香氣息，打造柔美又帶有高級感的女性香氣。
1.Elizabeth Arden 永恆光韻花漾淡香精
規格價格：50ml 2,700元、100ml 3,500元上市時間：2026年7月1日
前調：火龍果、黃金梨先登場，清甜果香開啟第一印象這樣的前調很適合白天使用，不會太濃烈，卻能讓人一靠近就感受到乾淨、柔亮的氣質。
中調：粉紅芍藥、玫瑰香葵與茉莉，打造花束般的女性魅力整體不是濃烈花香，而是帶有光澤感的高雅花香，適合約會、上班、正式場合，或是想讓自己聞起來更有質感的日常時刻。
後調：琥珀、檀香與麝香收尾，溫柔卻有記憶點這樣的木質與麝香收尾，可以讓香氣更貼近肌膚，也讓整體多了記憶點，不會只是單純甜美，而是帶有一種「溫柔但很有存在感」的氣場。
雅頓粉瓶身超有辨識度，延續品牌沙龍美學
除了香氣，瓶身設計也是亮點。永恆光韻花漾淡香精以雅頓經典的「雅頓粉」為主色調，搭配瓶蓋與外盒上的柔和拉絲金 EA 字母設計，靈感來自經典雅頓沙龍屏風圖案。
厚實玻璃瓶身讓整體看起來更有份量，無論擺在梳妝台或拿在手上，都帶有現代奢華感。粉紅色不只是視覺上的柔美，也呼應雅頓品牌長久以來的優雅女性形象。
2.香氛舒體霜同步推出，讓花香從肌膚慢慢散發
規格價格：125ml 1,500元特色：輕盈乳霜質地、潤澤肌膚、延續花香氣息、提升肌膚光澤與彈性觸感
這次同步推出「永恆光韻花漾香氛舒體霜」，舒體霜可用在手臂、肩頸、腿部等容易散發香氣的位置，讓肌膚帶有淡淡花香，也能改善暗沉、提升肌膚彈性與平滑觸感。對喜歡香氣不那麼直接、想要由肌膚自然散發香味的人來說，是很適合疊香的選擇。
購買100ml可享手工刻字，打造專屬香氛印記
伊麗莎白雅頓也推出「永恆印記 香水刻字活動」，活動期間於全台6間指定雅頓專櫃購買永恆光韻花漾淡香精 100ml，即可獲得限量手工刻字服務乙次，數量有限、送完為止。
精華 FAQ
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品牌以夏日生存系妝容求生包為概念，聚焦底妝持久、控油定妝、度假感彩妝與旅行輕便組合，讓妝容在高溫流汗環境下仍能維持完整與精緻感。
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永恆光韻花漾淡香精以火龍果、黃金梨開場，中調結合芍藥、玫瑰與茉莉，後調以琥珀、檀香、麝香收尾，走柔美高級、適合日常與約會的花果木質調。
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MAKE UP FOR EVER整理四款夏日組合，涵蓋粉底定妝、曬後妝、旅行妝備與妝前保養；雅頓則提供100ml購買手工刻字活動，並於全台指定專櫃限量推出。
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