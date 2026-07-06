夏日美妝新品一次看！MAKE UP FOR EVER高溫不脫妝求生包、伊麗莎白雅頓花香香水登場

2026-07-06 16:15 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司、MAKE UP FOR EVER
圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司、MAKE UP FOR EVER

夏天最怕什麼？不是太陽太大，而是精心畫好的妝才剛出門就開始斑駁、暗沉，連香氣都被汗水打敗。想在酷暑裡維持漂亮狀態，底妝要夠撐、彩妝要有氛圍，香氣也要跟得上。從控油定妝、度假感妝容到優雅花香新品，這波夏日美妝重點一次整理，讓你從白天到夜晚都能維持精緻續航。

一、MAKE UP FOR EVER

面對 7 月酷暑，MAKE UP FOR EVER 主打三大「夏日生存系妝容求生包」，對應夏天常見的妝容困擾，包括底妝不持久、出油暗沉、旅行化妝包太重，以及想打造度假感彩妝等需求。品牌以「牢固底妝、度假風彩妝、旅行輕便組合」為方向，延長妝感續航力。

1. 底妝漂亮求生包：抗汗、抗脫妝、抗暗沉

夏天底妝最怕和汗水、油光混在一起，想讓妝容撐得久，關鍵其實從妝前就開始。容易出油的膚質可以先使用抑油妝前乳，薄薄一層幫助降低油光，讓後續粉底更服貼。

底妝部分推薦使用持久型粉底液，像是HD SKIN 粉無痕平衡肌底粉底液，主打輕盈持妝，能依照肌膚狀態調節油水平衡，容易出油的位置幫助控油，偏乾部位則維持保濕感，減少夏天底妝厚重、卡紋或暗沉的問題。

完妝後則可搭配HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅定妝，幫助柔焦毛孔、細緻膚況並加強控油。若想讓妝容更牢固，最後再噴上超光肌控油定妝噴霧，幫助二次吸附妝後油光，提升整體底妝續航力。

【百貨限定】保濕控油妝前組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)
【百貨限定】保濕控油妝前組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)

【百貨限定】平衡粉底定妝組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)
【百貨限定】平衡粉底定妝組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)

底妝漂亮求生包：抗高溫定妝法寶 抗汗-抗脫-抗暗沉 (圖片來源：MAKE UP FOR EVER)
底妝漂亮求生包：抗高溫定妝法寶 抗汗-抗脫-抗暗沉 (圖片來源：MAKE UP FOR EVER)

2. 彩妝漂亮求生包：零失手海灘度假曬後妝

夏天不一定真的要飛去海邊，也能先把「度假感」畫上臉。這次彩妝重點是打造像被陽光親吻過的健康紅潤感，利用古銅、金棕、蜜桃色調，讓臉頰與鼻樑呈現自然曬後光澤。

藝術大師多功能玩色彩妝棒推薦色號 #160 Glorious Bronze，帶有古銅金棕色調，可以橫向掃過鼻樑與蘋果肌，營造慵懶又自然的日曬妝感。霜狀質地滑順好暈染，也具備防水抗汗特色，很適合夏季外出或海邊妝容。

唇妝則可以搭配水光感單品，先用藝術大師多功能玩色彩妝筆#606 蜜糖核桃描繪唇線、修飾唇形，再疊擦超能量冰沙翹唇萃 #5 無花果冰沙，打造透亮水光唇，同時帶來薄荷冰涼感，讓夏日妝容看起來更清爽。

【百貨限定】海灘度假曬後妝組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)
【百貨限定】海灘度假曬後妝組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)

3. 旅行漂亮求生包：迷你包也能完成精緻妝

玫瑰水感防曬乳推出 15ml 旅行輕便裝，具備 SPF50+／PA+++ 防護力，可抵禦 UVA 與 UVB，並添加玫瑰植萃、仙人掌花萃取與珍珠光澤，除了防曬，也能作為妝前提亮使用。

HD SKIN 粉無痕全能亮顏粉霜盤亞洲限定版則是一盤多用，包含粉底、修容、打亮與眼唇頰彩，霜狀質地防水抗汗，適合旅行時精簡化妝步驟。色調也更貼近亞洲膚色，包含杏桃色、蜜桃色、玫瑰色、豆沙色等韓系腮紅色，以及冷色調修容，方便打造自然骨相妝或日常淡妝。

旅行中若長時間走路、流汗導致肌膚乾燥卡粉，也可隨身攜帶超光肌活氧定妝噴霧 30ml，幫助補水與穩定妝容。最後使用 HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 #02 小仙紫補妝，能修飾蠟黃感、提亮膚色，同時吸油定妝。

【百貨限定】旅行輕鬆妝備組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)
【百貨限定】旅行輕鬆妝備組(圖片來源：MAKE UP FOR EVER)

夏日妝容優惠組合整理

平衡粉底定妝組

內容包含 HD SKIN 粉無痕平衡肌底粉底液、HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅，以及 HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 #1.1 4.5g。推薦價 3,260 元，原價 4,160 元。

海灘度假曬後妝組

內容包含藝術大師多功能玩色彩妝棒、超能量冰沙翹唇萃、超光肌活氧定妝噴霧 30ml。推薦價 2,385 元，原價 2,550 元。

旅行輕鬆妝備組

內容包含 HD SKIN 粉無痕全能亮顏粉霜盤亞洲限定、HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅 4.5g。推薦價 3,430 元，原價 3,700 元。

保濕控油妝前組

內容包含 STEP1 第一步澎彈潤妝前乳 30ml、STEP1 第一步抑油光妝前乳 30ml、第一步玫瑰水感防曬乳 15ml。推薦價 3,730 元，原價 3,900 元。

二、Elizabeth Arden 永恆光韻

夏天想換上一支更有氣質、又不會太厚重的香水，伊麗莎白雅頓全新高訂旗艦香氛「永恆光韻花漾淡香精」可以列入口袋名單。這款香氛由國際調香大師 Anne Flipo 與資深調香師 Natasha Côté-Mouzannar 攜手打造，並找來《花邊教主》女星蕾頓・米斯特（Leighton Meester）演繹，以芍藥、玫瑰、木蘭花、茉莉等花香為主軸，揉合琥珀、檀香與麝香氣息，打造柔美又帶有高級感的女性香氣。

1.Elizabeth Arden 永恆光韻花漾淡香精

規格價格：50ml 2,700元、100ml 3,500元

上市時間：2026年7月1日

前調：火龍果、黃金梨先登場，清甜果香開啟第一印象

這樣的前調很適合白天使用，不會太濃烈，卻能讓人一靠近就感受到乾淨、柔亮的氣質。

中調：粉紅芍藥、玫瑰香葵與茉莉，打造花束般的女性魅力

整體不是濃烈花香，而是帶有光澤感的高雅花香，適合約會、上班、正式場合，或是想讓自己聞起來更有質感的日常時刻。

後調：琥珀、檀香與麝香收尾，溫柔卻有記憶點

這樣的木質與麝香收尾，可以讓香氣更貼近肌膚，也讓整體多了記憶點，不會只是單純甜美，而是帶有一種「溫柔但很有存在感」的氣場。

雅頓粉瓶身超有辨識度，延續品牌沙龍美學

除了香氣，瓶身設計也是亮點。永恆光韻花漾淡香精以雅頓經典的「雅頓粉」為主色調，搭配瓶蓋與外盒上的柔和拉絲金 EA 字母設計，靈感來自經典雅頓沙龍屏風圖案。

厚實玻璃瓶身讓整體看起來更有份量，無論擺在梳妝台或拿在手上，都帶有現代奢華感。粉紅色不只是視覺上的柔美，也呼應雅頓品牌長久以來的優雅女性形象。

Elizabeth Arden 永恆光韻花漾淡香精 100ml (圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司)
Elizabeth Arden 永恆光韻花漾淡香精 100ml (圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司)

2.香氛舒體霜同步推出，讓花香從肌膚慢慢散發

規格價格：125ml 1,500元

特色：輕盈乳霜質地、潤澤肌膚、延續花香氣息、提升肌膚光澤與彈性觸感

這次同步推出「永恆光韻花漾香氛舒體霜」，舒體霜可用在手臂、肩頸、腿部等容易散發香氣的位置，讓肌膚帶有淡淡花香，也能改善暗沉、提升肌膚彈性與平滑觸感。對喜歡香氣不那麼直接、想要由肌膚自然散發香味的人來說，是很適合疊香的選擇。

Elizabeth Arden 永恆光韻花漾香氛舒體霜125ml (圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司)
Elizabeth Arden 永恆光韻花漾香氛舒體霜125ml (圖片來源：伊麗莎白雅頓台灣分公司)

購買100ml可享手工刻字，打造專屬香氛印記

伊麗莎白雅頓也推出「永恆印記 香水刻字活動」，活動期間於全台6間指定雅頓專櫃購買永恆光韻花漾淡香精 100ml，即可獲得限量手工刻字服務乙次，數量有限、送完為止。

精華 FAQ

  • 品牌以夏日生存系妝容求生包為概念，聚焦底妝持久、控油定妝、度假感彩妝與旅行輕便組合，讓妝容在高溫流汗環境下仍能維持完整與精緻感。

  • 永恆光韻花漾淡香精以火龍果、黃金梨開場，中調結合芍藥、玫瑰與茉莉，後調以琥珀、檀香、麝香收尾，走柔美高級、適合日常與約會的花果木質調。

  • MAKE UP FOR EVER整理四款夏日組合，涵蓋粉底定妝、曬後妝、旅行妝備與妝前保養；雅頓則提供100ml購買手工刻字活動，並於全台指定專櫃限量推出。

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#美妝推薦 #香水香氛 #生存系妝容 #夏日美妝重點

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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#時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

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孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

2026-07-02 17:07 女子漾／編輯張念慈
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這
孫淑媚金曲辣成收視冠軍！醫師拆解「台版 Jennie」逆齡關鍵：電波、音波、肉毒，逆齡感原來差在這

孫淑媚最近真的美到全網暴動！先是被封為「台版 Jennie」，接著在第37屆金曲獎火辣唱跳，表演橋段更拿下收視冠軍，讓網友狂問：「她到底怎麼保養的？」面對外界好奇，孫淑媚也大方公開自己的變美清單。不過，名人同款療程真的每個人都適合嗎？沐西醫美診所院長何君平醫師也從專業角度拆解，電波音波肉毒各自能改善什麼，想打造自然逆齡感，關鍵其實不只一招。

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孫淑媚金曲炸出新高度，表演收視打敗田馥甄、莫文蔚

孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供
孫淑媚（中）演唱創下典禮最高收視率。圖／台視提供

第37屆金曲獎落幕後，討論度最高的名字之一就是孫淑媚。她在典禮上帶來〈秘密情人〉、〈媽媽你無對我講〉、〈Catch Me〉組曲，從大家熟悉的台語歌后，一秒切換成火辣唱跳姐姐，反差魅力直接炸出話題。

孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供
孫淑媚在高空中盡情歌唱。圖／台視提供

根據收視資料，孫淑媚這段表演收視達4.36，吸引92.9萬人收看，成為金曲獎表演節目最高收視點，甚至超越田馥甄緬懷逝世音樂人的感人演出，以及莫文蔚重返金曲舞台的精彩組曲。

也因為舞台狀態太驚人，孫淑媚「45歲像女團成員」的討論再次升溫。網友不只稱她是「台版 Jennie」，更瘋狂敲碗她的保養祕訣，從醫美、妝容到生活習慣都被放大檢視。

全台都在問醫生是誰，孫淑媚親曝變美清單

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

面對外界狂問「孫淑媚的醫生是誰」，她也曾親自在社群公開自己的變美清單，澄清沒有隆鼻、沒有裝任何東西，也沒有大家想像中的神祕醫師。不過她並沒有否認自己有做維持型保養，而是大方分享自己會定期打咀嚼肌肉毒與電音波。

孫淑媚提到，自己固定在咀嚼肌部位打肉毒，大約一年兩次；至於音波類療程，則大約半年評估一次。她也分享其他變美關鍵，包括牙齒矯正、補充膠原蛋白、化妝、維持好心情等，並提醒大家不要因為「大家都做」就盲目跟風，還是要先了解自己適合什麼、需要什麼。

換句話說，孫淑媚的逆齡感不是單靠一個神祕療程，而是一整套「輪廓管理、皮膚維持、妝髮修飾、生活狀態」堆疊出來的成果。

醫師解析：電波主打緊緻，改善皮膚鬆弛與細紋

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

沐西醫美診所院長何君平醫師表示，許多人把電波、音波都歸類成「拉提療程」，但兩者作用層次與改善重點並不一樣。電波主要是利用高頻電流產生熱能，將皮膚與皮下組織加熱，刺激膠原蛋白立即收縮，並促進新生膠原蛋白與彈力蛋白。

簡單來說，電波比較偏向改善皮膚品質，像是皮膚開始鬆、細紋變多、彈性下降、臉部緊緻度不如從前，都可能會被納入評估。何君平醫師指出，若開始出現輕中度鬆弛、法令紋變深、嘴邊肉增加、下顎線模糊、眼周細紋，或覺得皮膚失去彈性，電波會是常見的非手術選項之一。

尤其對於不想開刀拉皮、工作忙碌、希望恢復期短，又想要自然變年輕的人來說，電波常被視為維持型保養選擇。不過何君平醫師也提醒，若皮膚已經非常鬆弛，單靠電波效果可能有限，仍要由醫師評估是否需要其他治療方式。

音波偏向拉提輪廓，嘴邊肉、下顎線模糊更常被討論

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

至於音波拉提，何君平醫師說明，音波是利用高強度聚焦超音波，在皮膚深層形成微小熱凝結點，不需要切開皮膚，就能刺激組織修復。它最大的特色是可以作用到 SMAS 筋膜層，因此更偏向拉提、輪廓改善與下垂改善。

如果是下巴線條變模糊、嘴邊肉明顯、雙下巴、臉開始往下垂，或出現輕中度老化，音波通常會比單純保養更有感。何君平醫師也指出，30至55歲、開始感覺臉部輪廓不如以往緊實的人，通常會是較常見的評估族群。

不過音波也不是人人適合。何君平醫師提醒，若本身過度消瘦、臉部脂肪很少，治療後可能看起來更凹；若皮膚極度鬆弛，也可能需要手術才能達到理想效果。懷孕、治療區感染、嚴重皮膚疾病者，也都不建議貿然進行。

肉毒不是只為了小臉，咀嚼肌管理也會影響臉型線條

圖片來源：FB@孫淑媚
圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開提到自己會打咀嚼肌肉毒，也讓不少人好奇，肉毒在逆齡感裡到底扮演什麼角色。一般來說，肉毒常被用在動態紋或肌肉型線條調整，像咀嚼肌較明顯的人，臉型可能會看起來比較方、比較有力量感，經醫師評估後進行咀嚼肌肉毒，有機會讓臉部線條看起來更柔和。

不過，肉毒也不是「想小臉就一定要打」。若臉型變寬是骨架、脂肪、鬆弛或水腫造成，處理方式就不一定相同。若過度施打，也可能影響咀嚼力、臉部支撐或表情自然度，因此仍需要專業醫師依臉型與肌肉狀態評估。

這也是孫淑媚分享中最值得注意的一點：她不是鼓勵大家照單全收，而是提醒每個人都要「自我評估」需要什麼。名人分享可以參考，但不能直接複製。

電波、音波、肉毒差在哪？逆齡感其實是分層管理

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所
何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程。圖片來源：沐西醫美診所

何君平醫師表示，想要自然逆齡，不能只看單一療程，而是要看老化發生在哪一層。皮膚鬆、細紋、彈性下降，和筋膜下垂、嘴邊肉、下顎線模糊，其實是不同問題。

電波偏向處理皮膚品質與緊緻度，重點在膠原蛋白重建；音波偏向深層拉提與輪廓線條，重點在下垂改善；肉毒則多與肌肉張力、動態紋或咀嚼肌線條調整有關。也就是說，真正的逆齡感不是單點變美，而是讓皮膚、輪廓、表情與妝髮都看起來協調。

若同時有臉往下掉、嘴邊肉、皮膚變鬆、細紋增加等狀況，何君平醫師指出，臨床上有時會依不同層次評估合併治療，讓電波與音波分別處理緊緻與拉提問題。不過療程頻率仍需依個人狀況判斷，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可約6至12個月評估一次；音波則多為每6至12個月評估一次。

醫美是地基，妝容是裝潢！孫淑媚少女感也靠妝髮加分

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚的「台版 Jennie」感，當然不只來自醫美保養。她自己也曾提到化妝、濾鏡、妝髮對視覺效果的重要性。像是貼雙眼皮、加深鼻影、拉長眼線、畫厚唇，都會讓五官比例更鮮明，也更容易營造年輕、精緻、有舞台感的氛圍。

何君平醫師也指出，好的妝容可以提升氣色、修飾法令紋、放大眼神、改善臉部立體感，但妝容無法真正改善皮膚鬆弛、膠原蛋白流失、下垂、筋膜老化或頸部鬆弛。

他形容，醫美是地基，化妝是裝潢。當皮膚緊緻、輪廓清楚、毛孔細緻、光澤自然，妝感就可以更輕薄、更自然，也更容易呈現逆齡感；但若只靠厚重妝容遮掩明顯鬆弛或下垂，效果往往有限。

醫師提醒：別盲目追求名人同款，先搞懂自己需要什麼

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

孫淑媚這波逆齡話題之所以迷人，不只是因為她看起來年輕，而是她大方承認自己有努力維持狀態，也不把變美包裝成天生奇蹟。她的保養方式包含醫美、妝髮、保養、生活習慣與心態管理，並不是靠單一療程就完成。

何君平醫師也建議，一般民眾想維持年輕感，還是要從良好生活習慣做起，包括睡眠、防曬、體重管理、適合自己的保養、自然妝容與髮型；必要時再搭配醫美療程，若老化程度較明顯，也可進一步評估注射治療或手術。

真正聰明的變美方式，不是追問「孫淑媚的醫生是誰」，而是先搞懂自己缺的是皮膚緊緻、輪廓拉提、肌肉線條調整，還是妝髮風格更新。畢竟孫淑媚最讓人羨慕的，不只是45歲還像女團成員，而是她敢唱、敢跳、敢漂亮，還能把自律與幽默都活成一種高級感。

FAQ

Q1：孫淑媚真的有做醫美嗎？

孫淑媚曾公開表示，自己沒有隆鼻，也沒有裝任何東西，但有定期做咀嚼肌肉毒與電音波等維持型保養。她也提到牙齒矯正、膠原蛋白、妝容、濾鏡與生活習慣，都是維持狀態的一部分。

Q2：電波和音波最大差別是什麼？

電波偏向改善皮膚品質、緊緻度與細紋，重點在刺激膠原蛋白重建；音波則偏向深層拉提、輪廓改善與下垂改善，對下顎線、嘴邊肉、雙下巴等問題較常被討論。

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

Q3：多久打一次電波、音波比較適合？

何君平醫師表示，多數高能量電波約一年一次，部分新型電波可依需求約6至12個月評估一次；音波通常也是約每6至12個月評估一次。不過實際頻率仍要依膚況、年齡、老化程度與醫師評估為準。

Q4：肉毒可以讓臉變小嗎？

孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書
孫淑媚。圖片來源：孫淑媚臉書

如果臉型較寬是因為咀嚼肌發達，經醫師評估後施打咀嚼肌肉毒，可能讓臉部線條看起來更柔和。但如果是骨架、脂肪或鬆弛造成的臉型問題，就不一定適合用肉毒處理。

Q5：想像孫淑媚一樣逆齡，可以直接照抄她的保養清單嗎？

不建議。每個人的臉型、脂肪量、膚況、老化層次都不同，名人清單只能當參考。何君平醫師提醒，醫美療程需要先由專業醫師評估，並搭配睡眠、防曬、保養、體重管理、妝髮與生活習慣，才比較能維持自然逆齡感。

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#電波 #音波 #肉毒 #孫淑媚 #彩妝保養 #醫美保養

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「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

2026-06-23 08:39 女子漾／編輯周意軒
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMAadidasASICSVans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供
Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供

Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。

精華 FAQ

  • 球鞋穆勒鞋是以運動鞋為基底，去掉後跟改成一腳套的設計，保留包覆感又方便穿脫。它介於拖鞋與球鞋之間，既不過於隨便，也能兼顧夏天的清爽與造型感。

  • PUMA推出Speedcat Mule，adidas有Samba OG穆勒鞋，ASICS則是GEL-1130 Mule，Vans推出Super Lowpro Mule。四款都以經典鞋型改造，主打不同風格與穿搭需求。

  • PUMA適合低調精品感與優雅運動風，adidas適合簡約黑白搭配，ASICS適合重視舒適與復古跑鞋風，Vans則適合街頭休閒與薄底滑板鞋愛好者。

#PUMA #Vans #好物推薦 #外表管理 #ASICS #球鞋穆勒鞋 #adidas

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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