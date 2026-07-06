江詩丹頓絕美特展空降台北南山！李政厚私服靠 TAG Heuer「方形神錶」帥出新高度

創立於 1847 年、擁有超過 170 年歷史的經典珠寶品牌 Cartier 卡地亞，素有「皇帝的珠寶商、珠寶商的皇帝」之稱，是許多人心目中首選的定情信物與求婚戒指品牌，從 LOVE 戒指、Trinity 三環戒到 Santos 手錶，每一件作品背後都藏有耐人尋味的故事與巧思。這回 JUKSY 特別整理出關於 Cartier 卡地亞的冷知識和經典系列推薦，帶你深入了解這個被譽為「珠寶之王」的奢華品牌，感受其背後深厚的文化底蘊與浪漫詩意。

Cartier 卡地亞冷知識、經典系列推薦｜揭開珠寶之王的祕密！

Cartier 卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕

Cartier 卡地亞是什麼品牌？

你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！

1. Cartier 卡地亞由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族

2. Cartier 卡地亞被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商

3. Cartier 卡地亞經典美洲豹源自生死危機的愛情故事

4. Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製「馭夫」胸針

Cartier 卡地亞經典系列推薦！

1. Cartier 卡地亞 LOVE 系列

2. Cartier 卡地亞 Trinity de Cartier 系列

3. Cartier 卡地亞 Santos de Cartier 系列

4. Cartier 卡地亞 Tank 系列

5. Cartier 卡地亞 Juste un Clou 系列

6. Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列

圖片來源：pinterest

Cartier 卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕

Cartier 卡地亞高雄漢神專賣店自 1995 年進駐漢神百貨以來深耕南台灣逾三十年，此次首度擴展為橫跨 1F 與 B1 的雙層旗艦空間、總計約 180 坪，並規劃四大 VIP 鑑賞區與專屬電梯，全面升級尊榮體驗，整體設計融入高雄港都城市意象與藝術語彙，從西子灣夕陽靈感的外牆，到結合法國藝術家 François Mascarello 創作、將美洲豹與大港橋、85 大樓交織呈現的主視覺牆面，再到由 Tollis Studio 打造的頂級珠寶空間與手工花卉細節，層層展現工藝美學與在地文化的對話；空間中亦延伸品牌標誌性美洲豹意象，串連木棉花色調、自然圖騰與光影設計，並透過腕錶、珠寶、皮件與生活藝術精品分層陳列，搭配多間 VIP 隱密鑑賞室，營造兼具優雅、藝術性與沉浸感的全新精品體驗場域。

蘊藏木棉色彩的空間。圖片來源：Cartier卡地亞提供

美洲豹巧妙融入。圖片來源：Cartier卡地亞提供

高雄漢神精品店新開幕。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 於 2026 年 6 月 26 日至 7 月 3 日，於卡地亞高雄漢神百貨精品店首度登場《Watchmaker of Shapes, Master of Crafts》腕錶新品鑑賞活動，為慶祝高雄漢神精品店全新開幕，特別南移舉辦規模盛大的製錶展演，集結近百件作品，涵蓋全球首度抵台新錶、經典限量之作，以及備受矚目的 Cartier Privé 系列第十篇章，完整呈現 Crash 鏤空、Tortue 單按鈕計時碼錶與 Tank Normale 等標誌性造型腕錶，並延伸至 La Collection 經典再詮釋。

展區以「Watchmaker of Shapes」、「The Eye of the Jeweller」、「Shaping Movement」三大主題貫穿，橫跨經典造型腕錶、頂級珠寶腕錶、高級製錶與 Cartier Vintage 近現代典藏時計，並同步展出擺件與珠寶晚宴包，展現品牌從製錶到生活藝術的完整美學脈絡。此次亦特別聚焦品牌「造型腕錶大師」精神，從 Baignoire、Tank、Santos 到 Tortue 等經典系列進化新作，延伸至雪花鑲嵌、鍊帶重構與微型尺寸等工藝突破；同時以 Cartier Privé 系列致敬 Tank Normale、Tank Cintrée 與 Cloche 等歷史名作，結合鉑金與酒紅色設計語彙；高級珠寶腕錶與頂級製錶則融合寶石工藝、琺瑯與鏤空機械美學，並透過 Cartier Vintage 珍稀時計與西洋棋、珠寶盒及晚宴包等生活逸品，共同構築一場跨越製錶工藝與奢華生活藝術的沉浸式鑑賞盛宴。

特別為顧客設計的專區聚焦於腕錶皮件及生活精品。圖片來源：Cartier卡地亞提供

頂級珠寶區由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio 打造。圖片來源：Cartier卡地亞提供

Cartier 卡地亞是什麼品牌？

說到 Cartier 卡地亞，許多人第一時間會聯想到經典的 LOVE 手環、三環戒指或是優雅的美洲豹設計，Cartier 卡地亞是一個來自法國的精品珠寶與高級鐘錶品牌，創立於 1847 年，由 Louis-François Cartier 在巴黎創辦，品牌自創立以來，憑藉獨到的設計美學與卓越工藝，迅速成為歐洲皇室與上流社會鍾愛的珠寶選擇，曾被英王愛德華七世譽為「皇帝的珠寶商，珠寶商中的皇帝」。如今 Cartier 卡地亞不僅是奢華與品味的象徵，更是全球無數情侶定情、結婚的重要選擇，從鑽石戒指、經典手鐲到高級腕錶，Cartier 卡地亞的每一件作品都兼具藝術價值與情感意涵，其標誌性的 LOVE 系列象徵忠誠與束縛；Trinity 系列以三環代表愛情、友情與忠誠；Panthère 系列則展現女性力量與神祕氣質。作為全球頂尖的珠寶品牌之一，Cartier 卡地亞至今仍保有百年工坊的手工製作傳統，結合現代創意與經典設計語彙，成就跨越時代的精品美學。

你不知道的 Cartier 卡地亞冷知識！

1. 由拿破崙三世堂姐引薦給皇室貴族

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立，當時正逢拿破崙三世執政，整個巴黎又回歸到了比較浮華的風氣，很多社交名流也開始舉辦派對，其中，拿破崙三世的堂姐瑪蒂爾德非常喜歡 Cartier 卡地亞這個品牌，於是就推薦給她的皇室貴族朋友們，讓 Cartier 卡地亞慢慢為人所知。

Cartier 卡地亞在 1847 年由 Louis François Cartier 接掌其師傅 Adolphe Picard 位於巴黎蒙特吉爾街 31 號的珠寶工坊所創立。圖片來源：michaelrose

2. 被英國愛德華七世委任為皇家珠寶供應商

1874 年，Louis François Cartier 的兒子 Alfred Cartier 繼承了管理權，而後由他的三個兒子 Pierre Cartier、Louis Cartier 以及 Jacques Cartier 卡地亞發展成世界著名的珠寶品牌，業務逐漸拓展至海外，1904 年時便被國王愛德華七世委任為英國皇家珠寶供應商，其後亦獲得世界多國皇室，包括西班牙、葡萄牙、俄羅斯、暹羅、希臘、塞爾維亞、比利時、羅馬尼亞、埃及、阿爾巴尼亞等國委任為珠寶供應商。直到 1970 年代，Cartier 卡地亞決定將品牌轉手給投資者經營，終止了家族企業的傳承模式，現今的 Cartier 卡地亞則隸屬於世界上第二大奢侈品公司歷峰集團（Richemont）。

由左至右分別是 Pierre Cartier、Louis Cartier、 Alfred Cartier、Jacques Cartier。圖片來源：thejewelleryeditor

3. 經典美洲豹源自生死危機的愛情故事

說到 Cartier 卡地亞的經典代表作，絕對少不了「Panthère de Cartier 美洲豹系列」，充滿野性的美洲豹對於 Cartier 卡地亞而言，不只是品牌象徵，更是優雅高貴又充滿致命誘惑力的展現。不過，你知道為什麼 Cartier 卡地亞會以美洲豹作為品牌標誌嗎？據傳當年繼承 Cartier 卡地亞的二兒子 Louis Cartier 在 1919 年參加某場上流社會的派對時，認識了可可香奈兒（Coco Chanel）的朋友珍妮杜桑（Jeanne Toussaint），通常在這樣的盛會上遇到了品牌高層，大多數的人都會先美言幾句，沒想到珍妮杜桑一開口就跟 Louis Cartier 說：「Cartier 卡地亞的珠寶什麼時候才能打破這種一成不變的設計呢？」

珍妮杜桑（Jeanne Toussaint）。 圖片來源：artnet

Louis Cartier 聽到後頗為震驚，想說這個人怎麼說中了他內心正在煩惱的事，後來 Louis Cartier 發現了珍妮杜桑的才華，就把她帶到公司擔任珠寶設計師，在珍妮杜桑的操刀下，Cartier 卡地亞的作品慢慢有了改變。某天，Louis Cartier 和珍妮杜桑去了一趟美洲找靈感，在叢林時突然有隻美洲豹虎視眈眈地想獵捕他們倆，珍妮杜桑發現後就叫 Louis Cartier 趕快跑，Louis Cartier 突發奇想用他的萊卡相機閃光燈拍美洲豹，兩人也趁亂逃跑成功。

Cartier 卡地亞的經典代表標誌——美洲豹。 圖片來源：Cartier 卡地亞官網

在歷經一番生死關頭後，Louis Cartier 和珍妮杜桑因此陷入愛河，美洲豹便成了這趟旅程中最難忘的靈感，也成了現今品牌最具標誌性的招牌。（不過這個故事沒有被明確證實，現在也無從考證。）

4. 為溫莎公爵夫人訂製「馭夫」胸針

而提到 Cartier 卡地亞最著名的美洲豹系列作品，當屬珍妮杜桑為溫莎公爵夫人訂製的美洲豹藍寶石胸針，這枚胸針以柔軟度高且可塑性極佳的鉑金打造，完整呈現出美洲豹立體輪廓的風采。除了卓越的工藝與設計，這枚胸針背後還蘊藏了一個非常可愛的巧思，因為這個豹頭是可以左右轉動的，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」是不是很酷呢？

Cartier 卡地亞為溫莎公爵夫人訂製的這款美洲豹胸針，豹頭可以左右轉動，據說當溫莎公爵夫人在宴會上把豹頭往左邊轉，就是在暗示公爵：「該離開（回家）囉！」 圖片來源：Google

Cartier 卡地亞經典系列推薦！

1. Cartier 卡地亞 LOVE 系列

Cartier 卡地亞 LOVE 手環自 1969 年於紐約首次亮相以來，以大膽螺絲設計與獨特開合機制，將愛情化作勇敢無畏的宣言，迅速成為跨世代珠寶經典。如今，這段經典傳奇迎來嶄新篇章「LOVE Unlimited 系列」，將經典橢圓手環重新演繹為柔軟靈活的設計，如同第二層肌膚般服貼，延續 LOVE 系列的文化印記。手環由多枚圓模雕紋鍊節組成，點綴標誌性螺絲圖案，每枚螺絲皆手工拋光，綻放耀眼光芒。垂直圓模雕刻與圓潤螺絲相互呼應，交織出動人的珠寶韻律；螺絲間距依手環尺寸精準調整，確保整體比例與和諧美感；開合裝置與手環結構完美融合，僅需一枚螺絲即可開啟或閉合，手環宛如金質緞帶展現眼前。其由 200 枚微縮部件組裝而成，隱藏切割痕跡與鍊節，帶來柔軟舒適的配戴體驗。新版 LOVE 手環可透過開合釦環與另一手環相連，甚至多枚手環連接，象徵愛的紐帶，見證無盡愛意，系列提供白 K 金、玫瑰金與黃 K 金款，適合作為交換愛禮或成對配戴，別具意義，同時亦推出相應款式戒指，可雙枚或多枚疊戴，展現多樣造型風格。

2. Cartier 卡地亞 Trinity de Cartier 系列

Cartier 卡地亞 Trinity 系列以三個交織的環圈聞名，分別代表玫瑰金、白金和黃金，每個金環都有其獨特的象徵意涵，玫瑰金象徵愛情，白金象徵友情，而黃金則象徵忠誠，因此成為無數人心目中永恆愛情與情感聯繫的象徵。

圖片來源：Cartier卡地亞提供

3. Cartier 卡地亞 Santos de Cartier 系列

1904 年，Cartier 卡地亞曾為飛機師 Alberto Santos Dumont 設計生產出公司歷史上第一款腕錶——Cartier Santos，這也是世界上第一款專為飛行設計的腕錶，以其方形表盤和獨特的螺絲裝飾聞名，展現出 Cartier 卡地亞在設計與技術上的創新精神，如今也衍生為 Santos de Cartier 系列，融合優雅與實用性，不僅象徵著冒險精神，還散發著現代風格的魅力，成為 Cartier 卡地亞腕錶中不可或缺的經典之作。

圖片來源：Cartier卡地亞提供

4. Cartier 卡地亞 Tank 系列

Cartier 卡地亞 Tank 腕錶的創作靈感源自俯瞰坦克的獨特造型，並將其輪廓融入到腕錶設計之中，垂直錶耳宛如履帶，錶殼則形似坦克車身，將錶殼與錶帶渾然一體，體現出品牌全新的設計理念。而這般突破時代傳統的設計，自 Tank 腕錶 1917 年面世起，旋即觸動當時的美學名家，備受許多前衛藝術文化人士的推崇。

圖片來源：Cartier卡地亞提供

5. Cartier 卡地亞 Juste un Clou系列

Juste un Clou 手環於 1971 年在卡地亞紐約誕生，最初被命名為 Nail 手環，這款經典之作在 2000 年代經過重新演繹，以其線條簡潔俐落而得名「Juste Un Clou」。這一系列如今備有黃 K 金、玫瑰金和白 K 金手環，各款均搭配鋪鑲鑽石或非鋪鑲鑽石的釘尖，另亦推出戒指、胸針、項鍊或墜飾耳環等作品，為系列錦上添花。

圖片來源：Cartier卡地亞提供

6. Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列

Cartier 卡地亞 Panthère de Cartier 美洲豹系列自 1914 年首次問世以來，便以其獨具魅力的美洲豹造型，成為品牌最具代表性的經典符碼之一，靈感源自美洲豹的優雅與力量，系列作品無論在珠寶、腕錶或配件上，都巧妙結合流暢線條與精緻工藝，展現野性與高貴並存的獨特氣質，Panthère de Cartier 不僅象徵自由與自信，更承載了卡地亞對精湛技藝的極致追求，每一件作品都像是一件藝術品，細膩刻畫出美洲豹的靈動神韻，使佩戴者散發出自信且無畏的優雅魅力。除了珠寶戒指、項鍊與手環，Panthère de Cartier 美洲豹系列亦推出包款，其中粒面小牛皮半月型包款，以金色鍍層美洲豹圖案點綴提把，翻蓋採磁釦開合設計，內部燙印金色 Cartier 標誌，設有一個隔層與拉鍊平貼袋，收納更有條理，搭配可調節肩帶，可手提、肩背或斜背，容量充足，並提供黑色及葡萄色兩種選擇，無論日常上班、聚會晚宴或外出旅行皆完美適用。

圖片來源：Cartier卡地亞提供

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