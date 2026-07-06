七夕不只送花！3款精品香水新品推薦，把愛意變成最貼膚的告白

七夕不一定要用花束或燭光晚餐告白，有時候，一瓶香水反而更像是最貼近肌膚的情書。2026年夏季，多款香氛新品陸續登場，從法國香氛品牌 D’ORSAY 以雨後愛情為靈感打造的《K.M. 雨後依然淡香精》，到 Calvin Klein 重新演繹經典 CK One 的夜晚版本「CK One 夜境香精」，再到嬌蘭為七夕推出的限定「星辰熾愛淡香精 燦夜星河紙藝蜂印瓶」，每一款都用不同方式詮釋愛、陪伴與悸動。

七夕香水推薦1：D’ORSAY《K.M. 雨後依然淡香精》

源自法國的香氛品牌 D’ORSAY 推出全新創作《K.M. 雨後依然淡香精》，並選擇於亞洲獨家首發。這款香氣以當代視角重新演繹經典西普調，打造嶄新的「新式花香西普調」，像是雨停之後，空氣重新變得清澈，兩個人也終於能在沉默後好好相望。

D’ORSAY 的品牌故事本身就充滿浪漫色彩。1830年，Alfred d’Orsay 伯爵為了將對靈魂繆思 Marguerite de Blessington 的愛意化為永恆，創作出第一款能由兩人共同穿戴的香水，也開啟品牌近兩百年的香氛篇章。D’ORSAY 每一款無性別淡香精都獻給「她」與「他」，以愛的片語命名、以神秘縮寫署名，讓每個人都能在香氣裡留下自己的想像。

圖片來源：D'ORSAY 提供

《K.M. 雨後依然淡香精》捕捉的是「雨停後，對方依然留在身邊」的安定感。前調以梨子與鳶尾醛展開，像雨後第一口深呼吸，清澈、明亮又帶著一點濕潤的透明感；中調則透過鈴蘭、鳶尾凝脂與黃葵籽原精，帶出柔軟又優雅的花香氣息；基調落在苔蘚調、東加豆原精與活力木質調，讓香氣慢慢轉為貼膚、安靜、溫柔的陪伴感。

這款香水的香精濃度達27%，並使用 Orpur® 天然珍稀原料，展現 D’ORSAY 對天然香材、製香工藝與永續農業的重視。調香師 Fanny Bal 形容，這款香氣最迷人的不是單一花香，而是它濃郁、包覆、近乎親密的質地，如同一種能帶來深層安撫的存在。

圖片來源：D'ORSAY 提供

視覺設計則由法國藝術家 Frédéric Forest 操刀，他受到日本「物哀」美學影響，以細膩克制的線條，描繪雨後重生、微光回歸的情感瞬間。從瓶身標籤到包裝字體，都像是一場香氣與影像的對話，讓《K.M. 雨後依然淡香精》不只是香水，也像是一件關於承諾與相守的收藏品。

即日起至2026年7月31日止，凡購買50ml，即贈K.M.風呂敷巾一條，數量有限，贈完為止。

圖片來源：D'ORSAY 提供

七夕香水推薦2：CK One 夜境香精

如果說 D’ORSAY《K.M. 雨後依然》是雨後安靜相守的愛，那 Calvin Klein 全新推出的「CK One 夜境香精」，就是夜幕降臨後的低調性感。這款香水為經典 CK One 香氛系列帶來大膽新演繹，以更深層次的麝香，延伸出清新、挑逗又迷人的夜晚氣息。

CK One 一直以極簡、中性與包容感受到喜愛，而「CK One 夜境香精」則把這份熟悉的清新，推向更濃郁、更有溫度的香氣領域。由 dsm-firmenich 調香師 Alberto Morillas 與 Frank Voelkl 攜手創作，香精濃度為原版 CK One淡香水的兩倍，香氣表現更鮮明，也更適合想在夜晚留下存在感的人。

圖片來源：CALVIN KLEIN 提供

香氣前調以柔和明亮的鳶尾香氣展開，一開始就帶出乾淨卻有質感的印象；中調加入溫暖廣藿香、麂皮質感與祁門紅茶氣息，讓香氣逐漸變得沉穩、有層次，也多了一點若有似無的挑逗感；後調則落在三重麝香與絲滑檀香之中，營造出立體、柔滑、帶有磁性的尾韻。

這款香水很適合喜歡中性香、木質香與麝香調的人。他沒有過度甜膩的約會感，反而更像是夜晚出門前最後噴上的那一層自信，清新裡帶著深沉，低調卻很有記憶點。

圖片來源：CALVIN KLEIN 提供

七夕香水推薦3：嬌蘭星辰熾愛淡香精 燦夜星河紙藝蜂印瓶

七夕若想送出更具收藏感的香氛禮物，嬌蘭於2026年7月推出的七夕限定「星辰熾愛淡香精 燦夜星河紙藝蜂印瓶」，絕對是精品香水迷會心動的一款。這不只是一瓶香水，更像是一件為七夕打造的藝術收藏。

嬌蘭以東方七夕情人節為靈感，推出全新千禧限定款「超凡之作」，並邀請法國藝術家 Lucie Toure 詮釋經典蜂印瓶。瓶身以深藍色星星構成視覺主軸，再以精心剪裁的金色紙張點綴，花冠中心鑲嵌藍色調玻璃珠，並以刺繡技法縫合固定。紙藝剪裁、刺繡針法與吹製玻璃彼此對話，讓瓶身彷彿被一片燦爛星河環繞。

圖片來源：嬌蘭 提供

「星辰熾愛淡香精」的香氣以佛手柑揭開序幕，清新明亮的氣息像是星光初現；中調則展開細緻花香，茉莉帶來絲滑純淨感，桂花散發天鵝絨般的柔美層次，玫瑰則增添安心而柔和的浪漫氣息。整體香氣像一杯完美沖泡的花草茶，溫暖、細膩，卻不會過度濃烈。

這款香水非常適合喜歡精緻花香、收藏瓶身設計，或想在七夕送出「有紀念意義」禮物的人。比起單純日常用香，他更像是把愛意化成可收藏、可凝視，也能長久保存的永恆物件。

圖片來源：嬌蘭 提供

三款香水怎麼選？

如果喜歡溫柔、乾淨、有故事感的香氣，可以選 D’ORSAY《K.M. 雨後依然淡香精》。他像是一場雨後和解，適合想送給長久陪伴、懂彼此沉默的人。

如果偏愛中性、夜晚、低調性感的氣息，CK One 夜境香精會更適合。他保留 CK One 經典的清新輪廓，但加入更深的麝香、木質與茶感，適合約會、派對或夜晚出門使用。

如果想送出更有儀式感與收藏價值的七夕禮物，嬌蘭星辰熾愛淡香精 燦夜星河紙藝蜂印瓶則更有節慶感。精緻瓶身、星河意象與花香調性，都讓他成為一款很適合七夕告白或紀念日收藏的香水。

七夕送香水，最浪漫的地方不只是香氣本身，而是你選擇用哪一種味道，替一段關係留下記憶。無論是雨後依然相守的安定、夜晚微醺的吸引力，還是星辰般閃耀的承諾，這三款香水都把「愛」變成了可以被聞見的樣子。