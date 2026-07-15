AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏季潔顏重點在溫和清潔，不必追求洗到完全無油感。

夏季潔顏重點在溫和清潔，不必追求洗到完全無油感。 重點二： 水溫過高、搓揉過久與忽略保濕，都會加重洗後乾澀。

水溫過高、搓揉過久與忽略保濕，都會加重洗後乾澀。 重點三：依膚質與妝感調整清潔強度，洗後立即保濕更重要。

氣溫升高、外出流汗、通勤戴口罩，加上每日防曬與淡妝，讓不少人回家後第一件事就是想把臉洗得徹底一點。不過，清潔的重點並非一味追求去油，而是兼顧清潔與肌膚舒適度；若為了追求「洗到完全無油感」而提高水溫、延長搓揉時間，反而可能讓洗後乾澀、緊繃或保養品上臉不舒服。

專家提醒，潔顏的目標是帶走汗水、油脂、防曬與日常髒污，同時盡量維持洗後舒適度。尤其夏天容易因出油而頻繁洗臉，若忽略水溫、摩擦力與洗後保濕，乾燥與緊繃感可能在清潔後更明顯。

圖說：夏天流汗、防曬與淡妝後，清潔重點不是洗到乾澀，而是兼顧乾淨與洗後舒適。

洗臉看似簡單，但很多乾澀與不適感，常常來自日常小習慣。若近期洗完臉容易緊繃，可先檢查以下幾項：

水溫偏高

熱水會讓清潔當下感覺更乾淨，但對容易乾燥或敏感的人來說，洗後緊繃感也可能更明顯。

熱水會讓清潔當下感覺更乾淨，但對容易乾燥或敏感的人來說，洗後緊繃感也可能更明顯。 搓揉時間太久

鼻翼、下巴與髮際線容易堆積防曬或油脂，但反覆用力搓揉，不等於更溫和有效。

鼻翼、下巴與髮際線容易堆積防曬或油脂，但反覆用力搓揉，不等於更溫和有效。 洗完沒有銜接保濕

清潔後角質層處於較容易乾燥的狀態，若長時間不做後續保養，冷氣房或乾燥環境下更容易覺得緊。

NHS 衛教資料指出，部分清潔產品可能增加皮膚乾燥感，因此乾燥或敏弱肌膚族群，日常更應留意溫和清潔與後續保濕。National Eczema Association 的沐浴照護建議也提到，清潔時可使用溫和、無香精的清潔品，並在洗後趁肌膚仍帶濕潤感時補上保濕。

這些建議不代表每個人都必須使用同一種產品，而是提醒日常潔顏要看整體流程：水溫、清潔時間、摩擦方式、洗後保濕，以及是否有防曬或彩妝殘留。若洗後乾、刺、紅或脫皮持續出現，應諮詢皮膚科醫師評估。

圖說：洗後以毛巾輕拍吸乾，並依膚況銜接保濕，是降低乾澀不適的日常細節。

先確認當天臉上是否有防曬、底妝或較厚重的彩妝，再決定清潔強度。若只是日常防曬與流汗，可先以溫和潔顏搭配足夠沖洗；若有濃妝、防水彩妝或厚重防曬，則可依產品特性搭配卸妝步驟。

洗臉時建議以指腹輕柔帶過，不需要用力搓到發紅；洗後以毛巾輕拍吸乾，再依膚質補上清爽或滋潤型保濕。乾性肌可更注意洗後緊繃時間，油性肌則不必因為出油就無限加強清潔。

潔顏產品的選擇，應回到膚質、妝感與洗後舒適度。偏乾或容易不適的人，可優先觀察洗後是否長時間緊繃；經常擦防曬或淡妝的人，則需要在清潔力與溫和度之間找到平衡。

若希望簡化日常清潔流程，也可依個人需求選擇兼具潔顏與卸除淡妝、防曬清潔用途的產品，例如極淨水潤雙效潔顏凝露，作為日常清潔選擇之一；但仍建議依個人膚質、妝感濃淡與洗後舒適度調整用量與頻率，不應把保養品視為醫療治療或立即改善保證。

不一定。洗後短暫清爽很正常，但若清爽感伴隨長時間緊繃、乾癢或刺痛，就可能代表清潔方式需要調整。潔顏不是把油脂全部洗掉，而是把當天不需要的髒污、汗水、油脂與殘留帶走。

若夏天容易出油，可先從洗臉次數、水溫與保濕銜接檢查；若同時有粉刺、痘痘、泛紅或脫皮等困擾，建議由皮膚科醫師判斷，避免自己頻繁更換產品或過度清潔。

夏天流汗與防曬殘留確實需要清潔，但更重要的是選擇適合膚況的方式，並避免把臉洗到乾澀不適。溫和清潔、減少摩擦、洗後保濕與白天防曬一起搭配，才是讓肌膚長期維持穩定舒適的日常保養方向。

健康管理師張恆恩最後分享：夏季流汗、皮脂分泌增加，加上防曬與環境髒污，確實需要做好日常清潔，但並不代表清潔力越強越好。若反覆使用高溫熱水或過度搓揉，反而可能讓肌膚感到乾燥或不適。

建議依照個人膚質選擇適合的潔顏產品，搭配溫和清潔、洗後保濕及白天防曬，建立穩定的保養習慣，比頻繁更換產品或過度清潔更重要。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質、膚質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

參考資料：

・1.NHS：Emollients

・2.National Eczema Association：Bathing and Moisturizing

原文出處：夏季潔顏觀念升級！專家提醒：不是洗得越乾淨越好，重點在溫和清潔與洗後保濕