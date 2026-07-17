2026-07-17 12:02 潮健康
頭髮分岔、毛躁怎麼改善？研發師解析5大原因與7個日常保養方法
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文章重點整理：
- 重點一：頭髮分岔屬於髮絲受損，常見於染燙、熱傷害與乾燥環境。
- 重點二：明顯Y字分岔通常無法修復，建議先修剪受損髮尾。
- 重點三：靠修剪、深層護髮與防曬等習慣，可降低反覆分岔。
圖說：頭髮分岔代表髮絲受損，若出現明顯 Y 字分岔，建議及早修剪
頭髮留長後，最讓人困擾的問題之一就是分岔。明明每天洗頭、護髮也沒少做，但髮尾還是越來越乾、越來越毛躁，甚至一梳頭就看到好幾根分岔髮絲。
到底頭髮為什麼會分岔？分岔後還有救嗎？是不是多擦護髮產品就能修復？《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧將一次解析頭髮分岔常見原因、分岔類型，以及日常保養時可以留意的護髮重點，幫助大家降低髮尾反覆分岔、毛躁與斷裂問題。
頭髮分岔是什麼？其實代表髮絲已經受損
頭髮分岔在醫學上稱為毛髮縱裂症，是指髮絲末端出現裂開、分叉的現象。朱靜慧研發師表示，健康頭髮主要由角蛋白組成，當髮絲長期受到外在刺激，角蛋白結構被破壞後，頭髮就容易失去原本的韌性與保護力，進一步出現乾燥、毛躁、失去光澤甚至分岔等問題。許多人以為分岔只是髮尾不好看，但如果持續放著不處理，分岔可能一路往上延伸，讓整體髮質越來越差。
頭髮分岔種類有哪些？先看看自己屬於哪一種
雖然大家都統稱為頭髮分岔，但實際上受損程度並不完全相同，不同類型的分岔也反映出不同的受損狀況 ：
- 單裂型分岔
最常見的一種，髮尾像英文字母 Y 一樣裂成兩股，通常屬於較初期的受損。
- 多裂型分岔
髮尾同時出現多條裂痕，看起來像樹枝向外延伸，代表受損程度已經加重。
- 不規則型分岔
髮尾出現毛邊、碎裂與粗糙感，常伴隨明顯毛躁問題。
- 結節型分岔
髮尾形成小結節或打結情況，較容易出現在乾燥髮質或自然捲髮族群。
頭髮為什麼一直分岔？5大頭髮分叉常見原因告訴你
朱靜慧研發師表示，頭髮分岔多半是長期累積造成，常見原因如下：
- 染髮、漂髮與燙髮過於頻繁：化學藥劑會讓毛鱗片受到影響，使頭髮保護力下降。
- 經常使用吹風機、離子夾：高溫容易帶走髮絲中的水分，讓頭髮變得乾燥脆弱。
- 紫外線與環境傷害：長時間日曬、風吹與空氣污染，都可能讓髮絲流失水分與油脂。
- 濕髮時用力梳頭：濕髮是髮絲最脆弱的時候，此時過度拉扯容易造成毛鱗片受損。
- 沒有護髮：頭髮長期沒有補充滋潤與保護，分岔機率自然也會提高。
頭髮分岔後可以補救嗎？研發師：Y字分岔通常只能剪掉
朱靜慧研發師表示，若頭髮已出現明顯 Y 字分岔，代表髮絲結構已裂開，通常無法自行恢復。建議先修剪受損髮尾，再透過日常護髮降低分岔反覆發生。 如果想自行修剪，建議使用專業理髮剪刀，並沿著分岔位置往上修剪約 1 至 2 公分，避免殘留受損部分持續往上延伸。
圖說：洗髮後搭配護髮產品，可幫助減少乾燥與毛躁，降低髮尾分岔機率
頭髮分岔怎麼改善？7個護髮習慣現在就能開始
想降低分岔反覆發生的機率，日常護髮習慣才是關鍵。以下由朱靜慧研發師分享 7 個護髮小習慣：
- 每 6 至 8 週修剪一次髮尾
分岔後的髮絲無法自行修復，建議每 6 至 8 週修剪一次髮尾， 有助於避免裂痕持續擴大，維持髮質與整體造型。
- 洗髮後搭配護髮產品
可選擇含有天然植物油、水解蛋白或維生素 E 的護髮產品，幫助提升保濕度，維持髮絲柔順與光澤。
- 減少吹整與造型造成的熱傷害
吹風機、電棒捲與離子夾等高溫造型工具，容易使頭髮水分流失並破壞角蛋白結構。使用前建議先塗抹抗熱產品，並避免長時間停留在同一部位。
- 擦頭髮改用按壓方式
頭髮在潮濕時較脆弱，若用毛巾來回搓揉，容易損傷毛鱗片。建議洗髮後以毛巾輕壓吸乾水分，再用吹風機吹乾，減少摩擦傷害。
- 每週進行1～2次的深層護髮
深層護髮產品可優先選擇含有角蛋白、維生素B5或精華油的護髮膜，能修復已經受損的髮絲，減少分岔的發生。
- 選擇較溫和的洗髮產品
清潔力過強的洗髮產品容易帶走過多油脂，使頭髮乾燥脆弱，建議選擇成分溫和的「 胺基酸類洗髮精」 ，幫助清潔頭皮同時減少髮絲乾澀感。
- 外出時做好頭髮防曬
長時間曝曬容易使毛鱗片受損、髮絲乾燥脆弱，增加分岔風險。外出時可戴帽子、撐陽傘或使用具防護功能的護髮產品，減少紫外線對頭髮的傷害。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：頭髮分岔、毛躁怎麼改善？研發師解析5大原因與7個日常保養方法
精華 FAQ
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主要是髮絲角蛋白結構受損，常見原因包括染髮漂髮、燙髮、吹風機與離子夾高溫、紫外線曝曬、濕髮硬梳，以及長期缺乏護髮保養。
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文章建議先接受分岔髮絲通常無法自行復原，尤其明顯Y字分岔多半只能剪掉。可用專業理髮剪刀沿分岔往上修剪約1至2公分，避免受損持續上延。
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可從每6至8週修剪髮尾、使用含植物油與蛋白的護髮品、減少熱造型、洗後輕壓吸乾、每週深層護髮、選溫和洗髮精與做好防曬等習慣著手。