做完醫美可以搭飛機嗎？醫師解析眼袋、隆乳、抽脂術後搭機注意事項與恢復重點

AI重點 文章重點整理： 重點一： 醫美術後搭機恐受氣壓、乾燥與久坐影響恢復。

醫美術後搭機恐受氣壓、乾燥與久坐影響恢復。 重點二： 眼袋手術建議至少等十四天，長途飛行更需延後。

眼袋手術建議至少等十四天，長途飛行更需延後。 重點三：隆乳與抽脂術後宜等二至四週及二至三週再飛。

暑假想出國，又想趁機變美？許多人會在旅遊前安排醫美手術，但手術後搭飛機其實暗藏風險－機艙低氣壓、乾燥空氣加上長時間久坐，都可能讓術後腫脹加劇、傷口癒合變慢，甚至在少數情況下可能增加靜脈血栓風險。

佳思優醫美整形診所整形外科專科黃仁吳醫師與李兆翔醫師指出，門診中不乏有患者因為術後太快搭機，導致恢復期延長並可能影響恢復進度。，十分可惜。想兼顧變美與出遊，建議提早規劃並預留恢復時間，給身體足夠的恢復時間。

圖說：暑假旅遊旺季，不少人在出發前安排醫美手術，術後搭機時間的掌握至關重要

飛行環境對術後恢復的影響，主要來自三個面向。第一是氣壓變化：飛機在高空中艙壓較低，可能導致術後局部組織的血管輕微擴張，加重腫脹或出血的風險。第二是乾燥空氣：機艙濕度極低，傷口及眼周等敏感部位容易因乾燥而影響癒合。第三是長時間久坐：血液循環減慢，尤其是抽脂、隆乳等範圍較廣的手術，久坐更容易加重下肢水腫，在少數情況下甚至提高靜脈血栓的風險。

黃仁吳醫師說明：「手術後的恢復是一個精細的過程，傷口、組織、植入物都需要穩定的環境來完成癒合。飛行帶來的氣壓與環境變化，雖然對一般健康的人影響不大，但對剛做完手術的身體來說，可能就是讓恢復過程出現波折的變數。更重要的是，一旦在國外發生術後問題，當地的醫療資源與原主治醫師的追蹤都會中斷，處理起來更加複雜。」

眼袋手術屬於眼周精細手術，術後初期眼周腫脹、有可能會有瘀青問題，部分患者還會出現結膜水腫等暫時性反應，是恢復期需要特別留意的階段。機艙的乾燥空氣與氣壓變化，可能加重眼周不適、影響傷口穩定，嚴重時甚至延長腫脹時間。

眼袋手術依術式不同，恢復期略有差異。內開眼袋手術傷口位於眼瞼內側，外觀無明顯疤痕，腫脹期通常較短；外開眼袋手術切口位於睫毛下方，需要額外等待拆線與疤痕穩定。黃仁吳醫師建議：「無論哪一種術式，都建議術後至少等候14 天，待眼周腫脹明顯消退、確認無出血及傷口異常後，再評估是否適合搭機。如果是長途飛行，建議等候時間拉長至兩週以上，出發前也要備好足量的術後眼藥水，隨身攜帶以防萬一。」

隆乳手術涉及植入物的放置與組織包覆，術後初期胸部仍處於腫脹、植入物位置尚未完全固定的階段。此時若搭乘飛機，艙壓變化對義乳本身雖無直接影響（現代矽膠義乳在正常飛行氣壓下不會變形或破裂），但長時間受限坐姿可能影響胸部血液循環，加上術後若發生不適，在機上或異地處理都相當不便。

黃仁吳醫師說明：「隆乳術後前兩週是傷口癒合與植入物穩定的關鍵期，這段期間建議盡量避免長途飛行。一般來說，術後2至4週、傷口癒合穩定、腫脹明顯消退後，可與主治醫師確認恢復狀況再安排出行，但不同術式及恢復情形可能有所差異。出發前也要確保備有足量的術後用藥，並了解目的地當地的醫療資源，以備不時之需。」

抽脂手術（尤其是威塑 VASER 等超音波抽脂）手術範圍通常較廣，術後需穿著塑身衣加壓輔助恢復，局部腫脹與瘀青可能持續數週。飛行時長時間固定坐姿，會減慢下肢血液循環，對抽脂後的腰腹、大腿等部位而言，可能加重局部積水與腫脹，在少數情況下提高靜脈血栓風險。

李兆翔醫師提醒：「抽脂術後搭機，我最擔心的是兩件事：一是長時間坐著不動對循環的影響，二是在外地萬一出現積液或其他術後問題時，處理起來非常麻煩。建議術後至少等候2至3週，讓腫脹穩定、塑身衣的加壓效果也有足夠時間發揮。如果一定要提前搭機，飛行途中請務必定時起身活動、多補充水分，並全程穿著塑身衣。」

想在暑假出發前完成醫美手術，最理想的做法是在出發日前4至 6週完成手術，給身體足夠的恢復緩衝時間。以下幾點是兩位醫師一致建議的行前準備：

術前先告知醫師出行計畫：讓主治醫師在諮詢階段就掌握你的行程安排，可以在手術時機與術後追蹤上做最適合的調整，也能協助判斷是否需要提前或延後手術。

出發前回診確認恢復狀況：不要只根據「感覺還好」就自行決定搭機，術前最後一次回診讓醫師親自確認傷口與恢復狀態，才是最安全的做法。

備足術後用藥隨身攜帶：眼藥水、抗生素、消腫藥等術後藥物，隨身行李與托運行李各備一份，避免行李延誤時措手不及。

了解目的地醫療資源：若在飛行途中或旅遊期間出現術後異狀，能否在當地獲得適當的醫療協助，是出發前需要評估的重要因素。

李兆翔醫師補充：「手術不是結束，而是恢復的開始。許多人花了心思選擇手術、選擇醫師，卻在術後的行程安排上輕忽了恢復期的重要性。提早規劃、充分溝通，出國時才能真正放心享受旅程，也讓手術的效果完整呈現。」

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

參考資料

・衛福部食藥署 – 出遊常備用藥及攜帶藥品出入境規定

・Bharadwaj S et al. (2024). VTE risk in surgical patients with recent air travel. NCBI / PubMed Central

・Journal of Vascular Surgery – Deep vein thrombosis and air travel

原文出處：做完醫美可以搭飛機嗎？醫師解析眼袋、隆乳、抽脂術後搭機注意事項與恢復重點