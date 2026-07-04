夏季妝前產品推薦！BOBBI BROWN神霜、Dior妝前乳救回服貼底妝，加碼5招不脫妝秘訣

夏天底妝最怕一出門就翻車！早上還是精緻奶油肌，中午照鏡子卻發現鼻翼斑駁、T字出油、臉頰浮粉，怎麼補妝也救不回來。其實想讓底妝撐過高溫、汗水和冷氣房，不能只靠粉底努力，妝前保養才是關鍵！這篇整理妝前保養好物，也加碼夏季妝前保養秘訣，幫底妝打好地基，告別浮粉、暗沉和土石流！

3大夏季妝前產品推薦

夏季妝前產品推薦1. BOBBI BROWN維他命超完美乳霜

BOBBI BROWN經典「維他命完美乳霜」一直被美妝圈封為妝前神霜，2026年夏天全新升級為「維他命超完美乳霜」，主打粉底救星，特別適合底妝容易卡粉、浮粉，或一到冷氣房就乾到出現紋理的人。

圖片來源：BOBBI BROWN提供

這款最適合放在粉底前使用，質地是滑順奶油感，但推開後不會有厚重悶黏感，反而會讓肌膚表面變得柔潤平滑。全新配方加入5倍超級維他命亮膚精萃，搭配玻尿酸、角鯊烷、甘油與乳木果油，能先幫肌膚補足水潤度，讓後續粉底比較不會卡在乾紋和毛孔裡。

圖片來源：BOBBI BROWN提供

它的重點是獨家雙面無痕科技，一邊幫肌膚撫平粗糙紋理，一邊抓住後續底妝，妝前薄擦後，粉底會更好推開，也比較不容易出現斑駁、起屑或粉感過重的問題。不論乾肌、混合肌，或是粉底常常「浮在臉上」的人，可以把它當作夏季底妝前的打底霜。

夏季妝前產品推薦2. Dior超完美妝前乳

Dior全新升級「迪奧超完美妝前乳」這次推出保濕與控油2款，最方便的地方是可以依照膚質分區使用，不需要一款妝前乳硬擦全臉。

圖片來源：DIOR提供

「迪奧超完美保濕妝前乳」適合兩頰乾燥、底妝容易卡紋，或喜歡水光透亮妝感的人。質地輕盈貼膚，擦上後能讓肌膚看起來比較澎潤，也能柔化細小紋理。後續上粉底時，妝感會比較像貼在肌膚上，而不是一層粉浮在表面。

圖片來源：DIOR提供

「迪奧超完美控油妝前乳」則適合T字部位、鼻翼、下巴等容易出油脫妝的位置。透明杏色凝膠質地可修飾毛孔、平滑膚觸，讓粉底在出油區比較不容易滑走。夏天建議用「局部控油」方式，把控油款點在額頭、鼻子和下巴，再用保濕款照顧兩頰，底妝會比全臉同一款更自然耐看。

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夏季妝前產品推薦3. Caudalie皇后水、保濕噴霧、活膚水

夏天肌膚常常外油內乾，妝前補水和妝後定妝都會影響底妝精緻度，Caudalie這組妝前保養可以依照不同時間點使用，從保養第一步、上妝前到補妝前都能派上用場。

Caudalie葡萄籽活膚化妝水，也就是經典「皇后水」，很適合當作妝前醒膚噴霧或完妝後定妝使用。噴霧細緻，能讓粉感稍微融合進肌膚裡，減少剛上完妝時的厚粉感。下午底妝開始暗沉或浮粉時，也可以在補妝前輕噴，讓肌膚先回到比較柔軟的狀態，再補粉會更乾淨。

圖片來源：Caudalie提供

Caudalie有機葡萄籽水保濕噴霧則更偏向舒緩補水，適合冷氣房乾燥、曬後不舒服，或肌膚突然覺得緊繃時使用。它可以放在妝前保濕步驟，先幫肌膚補水，再接乳霜或妝前乳，對容易浮粉的乾燥肌很有幫助。

圖片來源：Caudalie提供

Caudalie葡萄籽清新活力活膚水適合當作夏季保養第一步，尤其是覺得肌膚悶、油水不平衡，或後續保養很難吸收的人。它能幫助再次清潔、調理油脂與穩定膚況，讓後續保濕與妝前產品更好銜接，不會一層一層堆在臉上。

圖片來源：Caudalie提供

夏季自然妝感＋不脫妝5大秘訣

夏季不脫妝秘訣1. T字部位不要上太多

夏天妝前保養最怕全臉同份量，因為T字部位本來就容易出油，如果乳霜、妝前乳、隔離霜都厚擦，反而會讓粉底更容易浮起來。建議兩頰乾燥處加強保濕，額頭、鼻子、下巴則薄擦即可。

夏季不脫妝秘訣2. 毛孔明顯處用旋轉方式按摩

毛孔粗大、凹凸不平或痘疤明顯的人，上妝前可在毛孔區用指腹小圈圈按摩妝前乳霜，幫助產品更均勻貼合肌膚紋理。尤其鼻翼與臉頰毛孔區，少量多次會比大面積亂推更自然。

夏季不脫妝秘訣3. 隔離霜不要整張臉厚擦

潤色隔離霜如果整張臉擦一樣份量，容易過白、顯灰，也可能和脖子產生色差。建議重點放在臉中央，兩側臉和輪廓線減少用量，妝感會更立體，也更像原生好膚質。

夏季不脫妝秘訣4. 粉底越輕薄越漂亮

夏天底妝不是越厚越持久，反而越厚越容易斑駁。妝前保養做好後，粉底薄擦均勻膚色，瑕疵再局部遮瑕，才能保留肌膚本身的透亮感，看起來更乾淨高級。

夏季不脫妝秘訣5. 粉餅上法要看膚況

皮膚狀態好的人，粉餅可用輕拍方式定妝，妝感會比較薄透。若毛孔、痘疤或瑕疵較明顯，可用粉撲取粉後局部按壓，加強需要修飾的位置，但不要全臉越壓越厚。