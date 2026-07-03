夏日保養聯名太可愛！IPSA乖乖、嘉丹妮爾咖啡綠洲、怡麗絲爾蜜桃手搖好康一次看

7月高溫、強烈紫外線加上冷氣房乾燥，肌膚不只容易曬黑、出油、暗沉，也更容易鬧脾氣。今夏保養品牌也紛紛把保養變得更有生活感，從國民零食、精品咖啡到人氣手搖飲，都能成為夏日美肌儀式的一部分。IPSA攜手乖乖推出40週年限定聯名包裝，嘉丹妮爾聯名Cream & Bean打造夏日綠洲計畫，怡麗絲爾則把蜜桃小金管變成抿茶限定雙桃特調，讓保養控從肌膚到味蕾都被療癒。

IPSA：IPSA聯名乖乖！流金水MAX、ME小白瓶讓肌膚穩定不鬧脾氣

IPSA歡慶品牌40週年，特別攜手台灣國民零食「乖乖」推出限定聯名包裝，把經典保養組合「流金水MAX」與「ME小白瓶」化身肌膚界的乖乖守護神，主打補水、調理與穩膚，陪伴肌膚維持穩定透亮狀態。

這次聯名設計以IPSA兩大明星保養品「流金水MAX」與第一代「ME小白瓶」為主角，結合經典台式花窗元素，搭配乖乖角色照鏡子後驚喜發現肌膚透亮發光的趣味插畫，讓保養多了可愛收藏感。聯名概念也呼應台灣人熟悉的「乖乖文化」，就像在機器旁放乖乖，希望設備乖乖運作，IPSA也希望成為肌膚保養中的「乖乖」，讓肌膚穩定健康、不鬧脾氣。

即日起至7月31日，前往全台IPSA專櫃完成LINE「1對1處方箋師綁定」，即可免費兌換「IPSA X 乖乖 聯名奶油椰子包」乙份，數量有限，送完為止。

圖片來源：IPSA

圖片來源：IPSA

IPSA：IPSA 40週年明星穩膚組同步登場，水乳拍檔一次補齊

IPSA同步推出「40週年慶！肌膚乖乖明星穩膚組」，售價4,150元，價值5,466元。內容包含流金水MAX 200ml、ME自律循環液N／含舒緩 175ml，並贈送流金水MAX 30ml、角質發光液#2 E 30ml、自律循環夜間保養蜜粉 5.5g與化妝棉50入，從補水、調理到穩膚一次到位。

7月4日IPSA也將於新光三越信義A8館外1F門口舉辦「IPSA X 乖乖粉絲見面快閃」活動，乖乖人偶將於16:00至18:00驚喜現身，現場可拍照打卡、參與好運擲骰子小遊戲，還有機會獲得黑金水MAX 30ml旅行瓶與乖乖體驗組。

圖片來源：IPSA

嘉丹妮爾：嘉丹妮爾攜手Cream & Bean，打造夏日綠洲計畫

面對7月高溫熱浪與強烈紫外線，防曬早就不只是防止曬黑，而是晨間保養最後一步。台灣純淨保養品牌嘉丹妮爾（VECS GARDENIA）深知高溫濕熱環境下的肌膚痛點，專為台灣夏天研發兼具高效防護與輕透乳液質地的防曬系列，以純淨且海洋友善的溫和配方，翻轉傳統防曬厚重黏膩、流汗悶熱與化學怪味的印象。

圖片來源：嘉丹妮爾

嘉丹妮爾今夏首度跨界聯手精品咖啡與貝果品牌Cream & Bean，於6月26日至7月12日在Cream & Bean台北承德南西店限時推出「夏日綠洲計畫」，以「補一點咖啡，再補一下防曬」為概念，將味蕾能量補給與肌膚清爽防護結合，打造一場屬於盛夏午後的療癒感官儀式。

圖片來源：嘉丹妮爾

嘉丹妮爾：Bagelato、植萃飲品限定登場，買聯名餐點還能拿防曬

本次聯名中，Cream & Bean特別設計夏日限定餐點。最受矚目的「嘉丹限定 Bagelato」，以嚼勁十足的經典鹼水貝果，搭配開心果、鳳梨或牛奶三款義式冰淇淋，打造冷熱交織、鹹甜並存的夏日口感。

同步登場的還有三款「聯名植萃飲品」，包含橙花冷萃咖啡、香檸氣泡抹茶飲與Cream & Bean咖啡。聯名飲品每日皆可單點購買，週末期間更限時推出「聯名植萃飲花藝組」，售價250元，讓咖啡香、花植與防曬保養一起融入夏日午後。

活動期間，凡於Cream & Bean購買任一餐點，並追蹤嘉丹妮爾與Cream & Bean官方Instagram帳號，即可免費獲贈「嘉丹妮爾夏日體驗包」乙份；若購買「夏日綠洲計畫」聯名餐點並拍照上傳Instagram或Threads分享、標記雙品牌官方帳號，即可獲得「嘉丹妮爾水感輕透防曬凝乳15g」乙份，數量有限，送完為止。

圖片來源：嘉丹妮爾

怡麗絲爾：怡麗絲爾聯名抿茶！蜜桃小金管變成4款雙桃特調

日本膠原蛋白保養專家ELIXIR怡麗絲爾，今夏則攜手人氣手搖品牌「抿茶Mincha」，以品牌人氣話題商品「蜜桃小金管」為靈感，推出4款以完熟水蜜桃為基底的限定飲品，將蜜桃般自然紅潤、澎彈透亮的好氣色，轉化成夏日限定味蕾體驗。

怡麗絲爾觀察到，現代女性在忙碌生活與夏日氣候雙重壓力下，肌膚容易出現蠟黃與疲態，因此提出「內打底、外發光」1+1美肌保養公式，主打從肌底養出澎潤彈嫩、自然透亮的膠原蜜桃肌。這次聯名則把蜜桃小金管的粉嫩意象延伸到手搖飲中，讓保養儀式感變得更日常、更可愛。

圖片來源：ELIXIR 怡麗絲爾

怡麗絲爾：抿茶4款膠原美肌特調限時登場，買飲品送體驗組

本次聯名飲品即日起至9月15日限時登場，包含「生奶蓋完熟雙桃青」L杯95元，以乳酪芝士生奶蓋搭配完熟粉桃、白桃與台灣四季青茶，喝起來柔潤又有茶香層次；「雙桃燕麥奶白」M杯70元、L杯80元，以完熟雙桃果韻揉合燕麥穀香與焙糖奶香，入口溫潤絲滑。

喜歡清爽系的人，可以選擇「完熟雙桃青」L杯75元，以熟成粉桃、白桃搭配台灣四季青茶，呈現輕盈透亮風味；「雙桃多多」L杯80元，則融合完熟雙桃與多多乳酸氣息，酸甜平衡、清爽無負擔。

即日起至9月15日，凡於抿茶門市購買任一聯名飲品，即可獲得限量獨家「定格美肌小相機造型體驗組」，內容包含膠原多效美肌乳體驗禮2份，以及膠原新肌光速精華體驗禮1份。消費者於現場拍照上傳Instagram並標記@elixirtw，憑美肌小相機內的兌換紙卡回到資生堂東京櫃指定櫃點體驗小金管系列，還可再獲得小金管系列5g兩份，數量有限，送完為止。

圖片來源：ELIXIR 怡麗絲爾

圖片來源：ELIXIR 怡麗絲爾

怡麗絲爾：蜜桃小金管怎麼用？一抹修飾暗沉蠟黃，打造自然偽素顏

怡麗絲爾「膠原亮妍多效美肌乳 蜜桃小金管 SPF50+ PA++++」主打修飾暗沉蠟黃，蜜桃粉嫩色調可校正膚色，一抹提升白裡透紅氣色，同時結合保濕乳、妝前乳與高規格防曬三合一功能，是夏天打造輕盈裸妝感的秘密武器。

若夏天長時間待在冷氣房，肌膚容易乾悶、浮粉或卡線，也可以搭配「膠原新肌光速精華」作為日間保養第一步，再疊加蜜桃小金管，打造「內打底、外發光」的雙星保養公式，讓底妝更服貼細緻。

圖片來源：ELIXIR 怡麗絲爾

三大夏日保養聯名活動好康資訊一次看！

IPSA X 乖乖聯名活動：即日起至7月31日，前往全台IPSA專櫃完成LINE「1對1處方箋師綁定」，即可免費兌換「IPSA X 乖乖 聯名奶油椰子包」乙份。7月4日於新光三越信義A8館外1F門口舉辦粉絲見面快閃，乖乖人偶16:00至18:00現身。

嘉丹妮爾 X Cream & Bean夏日綠洲計畫：6月26日至7月12日於Cream & Bean承德南西店登場。活動包含聯名餐飲、嘉丹妮爾防曬體驗、打卡贈禮與指定門市消費回饋。

怡麗絲爾 X 抿茶膠原美肌特調：即日起至9月15日，於抿茶門市推出4款完熟雙桃聯名飲品。購買任一聯名飲品可獲得限量「定格美肌小相機造型體驗組」，回資生堂東京櫃指定櫃點體驗小金管系列，還可再獲得小金管系列5g兩份，數量有限，送完為止。