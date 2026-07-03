看球熬夜頭皮也在抗議！LUSH推薦5款蓬鬆洗髮精，油頭、扁塌髮一次救回來

世界盃賽事進入緊張階段，熬夜看球、情緒亢奮、長時間盯著螢幕，除了黑眼圈準備報到，頭皮也可能默默出油到失控。LUSH這次以「看球油頭救援」為主題，推薦5款適合夏天與熬夜後使用的蓬鬆洗髮精，從海鹽、山葵到水果精華，幫助頭皮恢復清爽感，也讓扁塌髮絲重新找回空氣感。

熬夜看球頭皮狂出油？夏天洗髮關鍵是清爽與蓬鬆

一場90分鐘比賽看下來，另一半支持的球隊還沒進球，頭皮可能已經先變成扁塌油膩髮絲。尤其夏天氣溫高，加上熬夜、情緒緊繃與作息混亂，都容易讓頭皮狀態變得不穩定。想要隔天不讓髮根貼頭皮，選對具有清爽、蓬鬆感的洗髮產品就很重要。

LUSH這次推薦5款洗髮精與洗髮皂，適合想改善夏天油頭、扁塌、熬夜後頭皮悶悶感的人，讓洗頭不只是清潔，也像是幫頭皮重新開機。

豐盈洗髮露｜海鹽打造蓬鬆感，洗後像做完造型

LUSH經典「豐盈洗髮露」主打添加海鹽，能為髮絲帶來蓬鬆豐盈感，搭配檸檬、青檸幫助髮絲呈現光澤，香氣則有橙花與香草交織出的清新氣息。洗後髮根不容易貼頭皮，適合想要髮量看起來更有存在感，或平常頭髮容易塌的人使用。

如果你是看完球賽隔天還要上班、拍照、出門見人的類型，這款很適合當作油頭急救選手。

圖片來源：Lush Taiwan

山葵洗髮露｜熬夜後頭皮醒醒吧！微涼感洗出清爽精神

「山葵洗髮露」蘊含新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇，洗起來帶有微涼感，適合熬夜後想讓頭皮恢復清爽的人。香氣中融合玫瑰、梔子花與西西里檸檬精油，清新但不厚重，洗完有種頭皮被叫醒的感覺。

對於看球看到半夜、隔天覺得頭皮悶悶、精神也有點昏沉的人來說，這款很有「醒腦型洗髮精」的感覺。

圖片來源：Lush Taiwan

水果特調洗髮露｜木瓜、鳳梨、奇異果，幫髮絲補回活力

「水果特調洗髮露」添加新鮮木瓜、鳳梨、奇異果與芒果汁，搭配有機初榨橄欖油、荷荷巴油等滋養成分，主打修護髮絲與呵護頭皮。配方中也有海鹽、海藻、胡椒薄荷與杜松果，幫助頭髮維持柔軟亮澤，同時讓頭皮感受更清新。

這款適合不只頭皮出油，髮尾也因熬夜、吹整或日曬變得乾燥的人，清潔之餘也兼顧髮絲狀態。

圖片來源：Lush Taiwan

鮮果舒爽洗髮露｜35%海鹽加持，油頭族夏天可以收

「鮮果舒爽洗髮露」主打熱帶果香，配方中蘊含35%海鹽，可潔淨髮絲並帶來清爽感受，搭配新鮮木瓜汁、奇異果汁，讓頭髮恢復彈性。芒果與鹿角菜膠則能修護髮絲，使頭髮更有光澤。

這款特別適合頭髮容易出油、想洗出輕盈感的人。若你是夏天一出門髮根就扁、看完球賽頭皮更悶的油頭族，可以列入口袋名單。

圖片來源：Lush Taiwan

再新洗髮皂｜固體洗髮更輕巧，重塑亮澤髮絲

「再新洗髮皂」是固體洗髮選擇，蘊含肉桂葉、丁香苞、胡椒薄荷等成分，搭配蕁麻與胡椒薄荷浸泡液調理頭皮狀態，並以迷迭香舒緩頭皮、為髮絲增添光澤。

固體洗髮皂的優點是攜帶方便，也適合想嘗試減少包裝、旅行或健身後快速清潔的人。對於夏天經常外出、運動或熬夜後想維持頭皮清爽的人來說，是相對輕巧的選擇。

圖片來源：Lush Taiwan

看球油頭救援清單！5款LUSH洗髮推薦一次看

這次LUSH推薦的5款洗髮產品，分別對應不同頭皮與髮絲需求。想要蓬鬆髮根可選「豐盈洗髮露」；想要熬夜後清醒感可選「山葵洗髮露」；想兼顧修護與清爽可選「水果特調洗髮露」；油頭族可鎖定「鮮果舒爽洗髮露」；偏好固體洗髮、外出攜帶方便，則可選「再新洗髮皂」。

看球可以熱血，但頭皮不要一起失控。趁夏天把洗髮品換成清爽蓬鬆路線，隔天就算睡不夠，至少髮根還能撐住一點體面。

同步推薦一：夏天油頭、痘痘、汗臭一次爆發？5款涼感好物推薦，控油洗髮、抗痘精華、降溫濕巾必收

台灣夏天又悶又熱，高溫加上高濕度，常常出門不到五分鐘就開始爆汗、出油，頭髮塌、身體黏、臉上顆粒感也跟著報到。想要撐住一整天的清爽感，除了冷氣不能少，從頭皮控油、臉部修護到身體瞬間降溫的夏日好物也該準備起來。這次整理5款夏季必備涼感與保養好物，從阿葵亞、思波綺、專科到SEA BREEZE，幫大家擊退油膩災難，維持乾淨舒服的夏日狀態。

夏天最怕油膩感！頭皮、臉部、身體都要分區清爽

夏天最崩潰的不是熱，而是熱完之後整個人開始黏。頭皮出油讓髮根貼頭皮，皮脂分泌旺盛容易冒粉刺痘痘，通勤、運動或戶外活動後，身體汗味與黏膩感更讓人只想立刻衝去洗澡。

這時候保養重點可以分成三大方向：頭皮要控油蓬鬆、肌膚要溫和修護、身體則需要快速降溫與擦拭清爽。選對產品，才有機會把「出門五分鐘變油膩」的夏日災難降到最低。

阿葵亞淨水賦活洗髮精｜油性頭皮必備，洗出水波光蓬鬆髮

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型主打針對台灣悶熱潮濕氣候打造，600mL售價NT259。配方採用「淨味平衡技術」結合檜木精萃，可深層潔淨並抑制異味分子，幫助頭皮維持舒適清香。

產品也添加「瞬吸油脂配方」與薄荷精萃，能舒緩頭皮出油，洗後帶來沁涼爽快感；同時注入含氨基酸的「水潤光澤髮芯賦活成分」，在控油之餘也兼顧保濕。加上0矽靈設計，讓髮根更有蓬鬆感，適合夏天容易頭皮出油、髮根扁塌的人。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司

思波綺瞬亮涼感洗髮乳｜雙薄荷配方，洗後像在家做頭皮SPA

思波綺瞬亮涼感洗髮乳450mL售價NT300，主打「雙薄荷沁涼修護配方」，添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取，洗後能帶來明顯清爽涼感，是油性頭皮在夏天很需要的洗髮選擇。

除了涼感與控油，這款也嚴選日本長崎五島列島初榨山茶花精油，幫助滋養受損髮絲、維持水潤光澤。0矽靈配方在清潔髮根髒污與油脂的同時，也能減少頭皮負擔，讓髮絲保有蓬鬆輕盈感，不會一味追求控油而讓髮尾乾澀毛躁。

專科淨荳煥膚修護精華｜夏天粉刺痘痘救援，溫和煥膚更穩膚

高溫讓皮脂分泌變多，加上生活壓力、睡眠不足，粉刺、痘痘與泛紅痘印都可能在夏天變得更明顯。專科淨荳煥膚修護精華30mL售價NT680，主打添加積雪草萃取，能溫和舒緩肌膚。

配方搭配水楊酸、傳明酸與雙重玻尿酸三重修護，訴求1週實證有效抗痘，並可預防粉刺、減少臉上顆粒感，同時強化肌膚屏障。產品無酒精、無香料、無色素，適合想要改善夏天膚況，又擔心保養太刺激的敏弱肌族群。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾｜通勤、運動後一擦像剛洗完澡

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾30枚入售價NT149，是通勤、運動或出遊後的黏膩救星。產品添加薄荷醇清爽成分，擦拭後能快速帶來涼感，適合放在包包裡隨時補救夏天的汗水與油膩感。

其中「沁涼柑橘版」與「沁涼薄荷版」具備持續涼感配方，訴求有感降溫-3°C。濕巾採用20 x 25公分大尺寸延展設計，一張就能擦拭全身，並結合百合花與薰衣草草本精華，帶來清新自然香調，除去汗水污垢的同時也撫平肌膚，大人小孩皆適用。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司

SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版｜戶外活動必帶，像行動小冷氣

長時間在戶外、運動賽事應援或夏日出遊，最怕脖子流汗又悶熱。SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版5入售價NT159，48cm超大尺寸可直接掛在脖子上，就像隨身攜帶一條降溫濕巾。

產品含持續冷感成分與薄荷醇清爽配方，經測試能快速降低肌膚表面溫度-4°C，並持續1小時維持涼爽感。加上柑橘香氣、100%純棉紙巾觸感與獨立單包裝，外出攜帶方便，也能解決一般濕巾容易乾、毛巾不好收納的困擾。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司

夏日涼感好物怎麼挑？油頭選洗髮、痘痘選修護、爆汗選濕巾

想要夏天清爽不狼狽，可以依照自己的困擾對症選擇。頭皮容易出油、髮根容易塌，可選阿葵亞淨水賦活洗髮精或思波綺瞬亮涼感洗髮乳；臉部容易冒粉刺、痘痘或顆粒感，可把專科淨荳煥膚修護精華加入保養；通勤、運動、出遊容易爆汗，則可以準備SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾或極涼掛脖濕巾，讓身體快速降溫、恢復乾淨清爽感。

同步推薦二：夏天拒絕「海苔頭」！康定植萃洗護科技登場，悶濕季頭皮控油、蓬鬆養護一次搞定

台灣夏季高溫濕熱，加上梅雨季濕氣夾擊，不少人早上才整理好的髮型，出門沒多久就變得扁塌、黏膩，甚至出現俗稱「海苔頭」的尷尬狀態。面對悶熱天氣引發的頭皮出油與髮根扁塌問題，台灣植萃品牌康定 CONTIN 以植物發酵科技為核心，推出主打頭皮平衡管理的洗護產品，希望從清潔、調理到吹整，幫助消費者維持清爽蓬鬆髮感。

梅雨加熱浪太崩潰！頭皮出油引爆「海苔頭」危機

台灣夏天最讓人崩潰的地方，就是高溫加上濕氣。當頭皮出油、汗水與空氣濕度混在一起，髮根很容易貼在頭皮上，不只髮型看起來沒精神，也容易讓整體形象變得黏膩、不清爽。

康定指出，現代人對頭皮健康越來越重視，過去一味追求強力去油的洗髮習慣，可能反而破壞頭皮屏障，造成「越洗越油」的惡性循環。因此夏季頭皮管理關鍵，不只是把油洗掉，更要溫和維持頭皮油水平衡。

康定主打植物發酵科技，從頭皮平衡開始養出蓬鬆感

康定以植物發酵科技為核心，推出主打頭皮平衡管理的洗護產品，訴求以溫和酵素分解與調理方式，協助改善悶濕夏季常見的油膩、扁塌困擾。

品牌表示，好的頭皮管理不只是在洗頭當下追求乾澀清爽，而是讓頭皮維持穩定環境，髮根自然就能呈現比較輕盈、有呼吸感的狀態。這也呼應近年洗髮市場從「強效去油」走向「頭皮保養」的趨勢。

圖說：顛覆傳統強效去除油脂的清潔邏輯，回歸天然珍稀植萃成分，有助維持頭皮防護屏障，改善夏季代償性出油現象。（資料來源：康定）

專利成分GFE廣林素，溫和調理頭皮油水平衡

康定長期投入發酵科學，核心保養成分取得美國、日本、歐盟等15個國家、共24項專利認證。品牌以天然植物為基底，歷經180天以上自然深度發酵，再透過五道繁複工法萃取出專利成分「GFE廣林素」。

GFE廣林素含有天然胺基酸、維生素與礦物質等成分，訴求能滋養並強健髮根，在不破壞頭皮保護屏障的前提下，溫和維持頭皮油水平衡。康定也將這項成分應用於洗髮產品中，主打洗後能賦予髮絲輕盈空氣感。

圖說：康定酵素植萃洗髮精不只洗淨日常髒污，更深入髮根溫和潔淨、調理頭皮健康。（資料來源：康定）

拒絕越洗越油！夏天洗頭關鍵不是「猛去油」

很多人一到夏天就會選擇清潔力很強的洗髮精，希望把頭皮油脂徹底洗掉，但如果過度清潔，反而可能讓頭皮屏障受到刺激，導致油脂分泌更旺盛。

康定提出夏日洗頭「黃金三步驟」概念：洗2遍、停3分、必吹乾。第一遍先洗去表層髒污與油脂，第二遍再做更完整的頭皮清潔；洗髮時停留約3分鐘，讓洗護成分有時間作用；洗後務必吹乾頭皮與髮根，避免濕氣悶住頭皮，造成扁塌與異味問題。

圖說：康定（CONTIN）產品內含高濃度「GFE廣林素®」精華，洗後賦予髮絲無重力的空氣感。（資料來源：康定）

康定酵素植萃洗髮精，洗淨也養護頭皮

康定酵素植萃洗髮精不只清潔日常髒污，也主打深入髮根溫和潔淨、調理頭皮健康。產品中添加高濃度GFE廣林素，洗後可讓髮絲呈現較輕盈的空氣感，適合夏天容易出油、髮根容易塌，或想要改善頭皮悶熱感的人。

品牌也強調，產品通過國內SGS檢測，專利成分並取得美國PCC、中國INC、德國Dermatest皮膚科學研究所Excellent最高認證殊榮，訴求以科技實力作為植萃洗護的基礎。

真正清爽，是讓髮根會呼吸

在梅雨與熱浪雙重夾擊下，清爽不只是洗掉油膩，更是讓頭皮維持舒適穩定。康定這次以植萃發酵科技切入夏季頭皮管理，提醒消費者與其只追求強力去油，不如從頭皮平衡、髮根清潔與正確吹乾習慣開始。

對容易頭皮出油、髮根扁塌、早上整理好下午就崩壞的人來說，夏天洗護重點可以從「控油」升級成「頭皮保養」，讓髮絲不再黏成一片，找回乾淨蓬鬆的輕盈感。