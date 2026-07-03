看球熬夜頭皮也在抗議！LUSH推薦5款蓬鬆洗髮精，油頭、扁塌髮一次救回來

2026-07-03 16:41 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司、康定、Lush Taiwan
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世界盃賽事進入緊張階段，熬夜看球、情緒亢奮、長時間盯著螢幕，除了黑眼圈準備報到，頭皮也可能默默出油到失控。LUSH這次以「看球油頭救援」為主題，推薦5款適合夏天與熬夜後使用的蓬鬆洗髮精，從海鹽、山葵到水果精華，幫助頭皮恢復清爽感，也讓扁塌髮絲重新找回空氣感。

編輯推薦

熬夜看球頭皮狂出油？夏天洗髮關鍵是清爽與蓬鬆

一場90分鐘比賽看下來，另一半支持的球隊還沒進球，頭皮可能已經先變成扁塌油膩髮絲。尤其夏天氣溫高，加上熬夜、情緒緊繃與作息混亂，都容易讓頭皮狀態變得不穩定。想要隔天不讓髮根貼頭皮，選對具有清爽、蓬鬆感的洗髮產品就很重要。

LUSH這次推薦5款洗髮精與洗髮皂，適合想改善夏天油頭、扁塌、熬夜後頭皮悶悶感的人，讓洗頭不只是清潔，也像是幫頭皮重新開機。

豐盈洗髮露｜海鹽打造蓬鬆感，洗後像做完造型

LUSH經典「豐盈洗髮露」主打添加海鹽，能為髮絲帶來蓬鬆豐盈感，搭配檸檬、青檸幫助髮絲呈現光澤，香氣則有橙花與香草交織出的清新氣息。洗後髮根不容易貼頭皮，適合想要髮量看起來更有存在感，或平常頭髮容易塌的人使用。

如果你是看完球賽隔天還要上班、拍照、出門見人的類型，這款很適合當作油頭急救選手。

圖片來源：Lush Taiwan
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山葵洗髮露｜熬夜後頭皮醒醒吧！微涼感洗出清爽精神

「山葵洗髮露」蘊含新鮮辣根、咖啡因粉與薄荷醇，洗起來帶有微涼感，適合熬夜後想讓頭皮恢復清爽的人。香氣中融合玫瑰、梔子花與西西里檸檬精油，清新但不厚重，洗完有種頭皮被叫醒的感覺。

對於看球看到半夜、隔天覺得頭皮悶悶、精神也有點昏沉的人來說，這款很有「醒腦型洗髮精」的感覺。

圖片來源：Lush Taiwan
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水果特調洗髮露｜木瓜、鳳梨、奇異果，幫髮絲補回活力

「水果特調洗髮露」添加新鮮木瓜、鳳梨、奇異果與芒果汁，搭配有機初榨橄欖油、荷荷巴油等滋養成分，主打修護髮絲與呵護頭皮。配方中也有海鹽、海藻、胡椒薄荷與杜松果，幫助頭髮維持柔軟亮澤，同時讓頭皮感受更清新。

這款適合不只頭皮出油，髮尾也因熬夜、吹整或日曬變得乾燥的人，清潔之餘也兼顧髮絲狀態。

圖片來源：Lush Taiwan
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鮮果舒爽洗髮露｜35%海鹽加持，油頭族夏天可以收

「鮮果舒爽洗髮露」主打熱帶果香，配方中蘊含35%海鹽，可潔淨髮絲並帶來清爽感受，搭配新鮮木瓜汁、奇異果汁，讓頭髮恢復彈性。芒果與鹿角菜膠則能修護髮絲，使頭髮更有光澤。

這款特別適合頭髮容易出油、想洗出輕盈感的人。若你是夏天一出門髮根就扁、看完球賽頭皮更悶的油頭族，可以列入口袋名單。

圖片來源：Lush Taiwan
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再新洗髮皂｜固體洗髮更輕巧，重塑亮澤髮絲

「再新洗髮皂」是固體洗髮選擇，蘊含肉桂葉、丁香苞、胡椒薄荷等成分，搭配蕁麻與胡椒薄荷浸泡液調理頭皮狀態，並以迷迭香舒緩頭皮、為髮絲增添光澤。

固體洗髮皂的優點是攜帶方便，也適合想嘗試減少包裝、旅行或健身後快速清潔的人。對於夏天經常外出、運動或熬夜後想維持頭皮清爽的人來說，是相對輕巧的選擇。

圖片來源：Lush Taiwan
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看球油頭救援清單！5款LUSH洗髮推薦一次看

這次LUSH推薦的5款洗髮產品，分別對應不同頭皮與髮絲需求。想要蓬鬆髮根可選「豐盈洗髮露」；想要熬夜後清醒感可選「山葵洗髮露」；想兼顧修護與清爽可選「水果特調洗髮露」；油頭族可鎖定「鮮果舒爽洗髮露」；偏好固體洗髮、外出攜帶方便，則可選「再新洗髮皂」。

看球可以熱血，但頭皮不要一起失控。趁夏天把洗髮品換成清爽蓬鬆路線，隔天就算睡不夠，至少髮根還能撐住一點體面。

同步推薦一：夏天油頭、痘痘、汗臭一次爆發？5款涼感好物推薦，控油洗髮、抗痘精華、降溫濕巾必收

台灣夏天又悶又熱，高溫加上高濕度，常常出門不到五分鐘就開始爆汗、出油，頭髮塌、身體黏、臉上顆粒感也跟著報到。想要撐住一整天的清爽感，除了冷氣不能少，從頭皮控油、臉部修護到身體瞬間降溫的夏日好物也該準備起來。這次整理5款夏季必備涼感與保養好物，從阿葵亞、思波綺、專科到SEA BREEZE，幫大家擊退油膩災難，維持乾淨舒服的夏日狀態。

夏天最怕油膩感！頭皮、臉部、身體都要分區清爽

夏天最崩潰的不是熱，而是熱完之後整個人開始黏。頭皮出油讓髮根貼頭皮，皮脂分泌旺盛容易冒粉刺痘痘，通勤、運動或戶外活動後，身體汗味與黏膩感更讓人只想立刻衝去洗澡。

這時候保養重點可以分成三大方向：頭皮要控油蓬鬆、肌膚要溫和修護、身體則需要快速降溫與擦拭清爽。選對產品，才有機會把「出門五分鐘變油膩」的夏日災難降到最低。

阿葵亞淨水賦活洗髮精｜油性頭皮必備，洗出水波光蓬鬆髮

阿葵亞淨水賦活洗髮精控油型主打針對台灣悶熱潮濕氣候打造，600mL售價NT259。配方採用「淨味平衡技術」結合檜木精萃，可深層潔淨並抑制異味分子，幫助頭皮維持舒適清香。

產品也添加「瞬吸油脂配方」與薄荷精萃，能舒緩頭皮出油，洗後帶來沁涼爽快感；同時注入含氨基酸的「水潤光澤髮芯賦活成分」，在控油之餘也兼顧保濕。加上0矽靈設計，讓髮根更有蓬鬆感，適合夏天容易頭皮出油、髮根扁塌的人。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司
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思波綺瞬亮涼感洗髮乳｜雙薄荷配方，洗後像在家做頭皮SPA

思波綺瞬亮涼感洗髮乳450mL售價NT300，主打「雙薄荷沁涼修護配方」，添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取，洗後能帶來明顯清爽涼感，是油性頭皮在夏天很需要的洗髮選擇。

除了涼感與控油，這款也嚴選日本長崎五島列島初榨山茶花精油，幫助滋養受損髮絲、維持水潤光澤。0矽靈配方在清潔髮根髒污與油脂的同時，也能減少頭皮負擔，讓髮絲保有蓬鬆輕盈感，不會一味追求控油而讓髮尾乾澀毛躁。

專科淨荳煥膚修護精華｜夏天粉刺痘痘救援，溫和煥膚更穩膚

高溫讓皮脂分泌變多，加上生活壓力、睡眠不足，粉刺、痘痘與泛紅痘印都可能在夏天變得更明顯。專科淨荳煥膚修護精華30mL售價NT680，主打添加積雪草萃取，能溫和舒緩肌膚。

配方搭配水楊酸、傳明酸與雙重玻尿酸三重修護，訴求1週實證有效抗痘，並可預防粉刺、減少臉上顆粒感，同時強化肌膚屏障。產品無酒精、無香料、無色素，適合想要改善夏天膚況，又擔心保養太刺激的敏弱肌族群。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司
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SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾｜通勤、運動後一擦像剛洗完澡

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾30枚入售價NT149，是通勤、運動或出遊後的黏膩救星。產品添加薄荷醇清爽成分，擦拭後能快速帶來涼感，適合放在包包裡隨時補救夏天的汗水與油膩感。

其中「沁涼柑橘版」與「沁涼薄荷版」具備持續涼感配方，訴求有感降溫-3°C。濕巾採用20 x 25公分大尺寸延展設計，一張就能擦拭全身，並結合百合花與薰衣草草本精華，帶來清新自然香調，除去汗水污垢的同時也撫平肌膚，大人小孩皆適用。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司
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SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版｜戶外活動必帶，像行動小冷氣

長時間在戶外、運動賽事應援或夏日出遊，最怕脖子流汗又悶熱。SEA BREEZE極涼掛脖濕巾加大版5入售價NT159，48cm超大尺寸可直接掛在脖子上，就像隨身攜帶一條降溫濕巾。

產品含持續冷感成分與薄荷醇清爽配方，經測試能快速降低肌膚表面溫度-4°C，並持續1小時維持涼爽感。加上柑橘香氣、100%純棉紙巾觸感與獨立單包裝，外出攜帶方便，也能解決一般濕巾容易乾、毛巾不好收納的困擾。

圖片來源：菲婷絲台灣股份有限公司
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夏日涼感好物怎麼挑？油頭選洗髮、痘痘選修護、爆汗選濕巾

想要夏天清爽不狼狽，可以依照自己的困擾對症選擇。頭皮容易出油、髮根容易塌，可選阿葵亞淨水賦活洗髮精或思波綺瞬亮涼感洗髮乳；臉部容易冒粉刺、痘痘或顆粒感，可把專科淨荳煥膚修護精華加入保養；通勤、運動、出遊容易爆汗，則可以準備SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾或極涼掛脖濕巾，讓身體快速降溫、恢復乾淨清爽感。

同步推薦二：夏天拒絕「海苔頭」！康定植萃洗護科技登場，悶濕季頭皮控油、蓬鬆養護一次搞定

台灣夏季高溫濕熱，加上梅雨季濕氣夾擊，不少人早上才整理好的髮型，出門沒多久就變得扁塌、黏膩，甚至出現俗稱「海苔頭」的尷尬狀態。面對悶熱天氣引發的頭皮出油與髮根扁塌問題，台灣植萃品牌康定 CONTIN 以植物發酵科技為核心，推出主打頭皮平衡管理的洗護產品，希望從清潔、調理到吹整，幫助消費者維持清爽蓬鬆髮感。

梅雨加熱浪太崩潰！頭皮出油引爆「海苔頭」危機

台灣夏天最讓人崩潰的地方，就是高溫加上濕氣。當頭皮出油、汗水與空氣濕度混在一起，髮根很容易貼在頭皮上，不只髮型看起來沒精神，也容易讓整體形象變得黏膩、不清爽。

康定指出，現代人對頭皮健康越來越重視，過去一味追求強力去油的洗髮習慣，可能反而破壞頭皮屏障，造成「越洗越油」的惡性循環。因此夏季頭皮管理關鍵，不只是把油洗掉，更要溫和維持頭皮油水平衡。

康定主打植物發酵科技，從頭皮平衡開始養出蓬鬆感

康定以植物發酵科技為核心，推出主打頭皮平衡管理的洗護產品，訴求以溫和酵素分解與調理方式，協助改善悶濕夏季常見的油膩、扁塌困擾。

品牌表示，好的頭皮管理不只是在洗頭當下追求乾澀清爽，而是讓頭皮維持穩定環境，髮根自然就能呈現比較輕盈、有呼吸感的狀態。這也呼應近年洗髮市場從「強效去油」走向「頭皮保養」的趨勢。

圖說：顛覆傳統強效去除油脂的清潔邏輯，回歸天然珍稀植萃成分，有助維持頭皮防護屏障，改善夏季代償性出油現象。（資料來源：康定）
圖說：顛覆傳統強效去除油脂的清潔邏輯，回歸天然珍稀植萃成分，有助維持頭皮防護屏障，改善夏季代償性出油現象。（資料來源：康定）

專利成分GFE廣林素，溫和調理頭皮油水平衡

康定長期投入發酵科學，核心保養成分取得美國、日本、歐盟等15個國家、共24項專利認證。品牌以天然植物為基底，歷經180天以上自然深度發酵，再透過五道繁複工法萃取出專利成分「GFE廣林素」。

GFE廣林素含有天然胺基酸、維生素與礦物質等成分，訴求能滋養並強健髮根，在不破壞頭皮保護屏障的前提下，溫和維持頭皮油水平衡。康定也將這項成分應用於洗髮產品中，主打洗後能賦予髮絲輕盈空氣感。

圖說：康定酵素植萃洗髮精不只洗淨日常髒污，更深入髮根溫和潔淨、調理頭皮健康。（資料來源：康定）
圖說：康定酵素植萃洗髮精不只洗淨日常髒污，更深入髮根溫和潔淨、調理頭皮健康。（資料來源：康定）

拒絕越洗越油！夏天洗頭關鍵不是「猛去油」

很多人一到夏天就會選擇清潔力很強的洗髮精，希望把頭皮油脂徹底洗掉，但如果過度清潔，反而可能讓頭皮屏障受到刺激，導致油脂分泌更旺盛。

康定提出夏日洗頭「黃金三步驟」概念：洗2遍、停3分、必吹乾。第一遍先洗去表層髒污與油脂，第二遍再做更完整的頭皮清潔；洗髮時停留約3分鐘，讓洗護成分有時間作用；洗後務必吹乾頭皮與髮根，避免濕氣悶住頭皮，造成扁塌與異味問題。

圖說：康定（CONTIN）產品內含高濃度「GFE廣林素®」精華，洗後賦予髮絲無重力的空氣感。（資料來源：康定）
圖說：康定（CONTIN）產品內含高濃度「GFE廣林素®」精華，洗後賦予髮絲無重力的空氣感。（資料來源：康定）

康定酵素植萃洗髮精，洗淨也養護頭皮

康定酵素植萃洗髮精不只清潔日常髒污，也主打深入髮根溫和潔淨、調理頭皮健康。產品中添加高濃度GFE廣林素，洗後可讓髮絲呈現較輕盈的空氣感，適合夏天容易出油、髮根容易塌，或想要改善頭皮悶熱感的人。

品牌也強調，產品通過國內SGS檢測，專利成分並取得美國PCC、中國INC、德國Dermatest皮膚科學研究所Excellent最高認證殊榮，訴求以科技實力作為植萃洗護的基礎。

真正清爽，是讓髮根會呼吸

在梅雨與熱浪雙重夾擊下，清爽不只是洗掉油膩，更是讓頭皮維持舒適穩定。康定這次以植萃發酵科技切入夏季頭皮管理，提醒消費者與其只追求強力去油，不如從頭皮平衡、髮根清潔與正確吹乾習慣開始。

對容易頭皮出油、髮根扁塌、早上整理好下午就崩壞的人來說，夏天洗護重點可以從「控油」升級成「頭皮保養」，讓髮絲不再黏成一片，找回乾淨蓬鬆的輕盈感。

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

圖片來源：品牌提供
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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
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今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

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玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

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#時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

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「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

2026-06-23 08:39 女子漾／編輯周意軒
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMAadidasASICSVans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供
Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供

Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。

精華 FAQ

  • 球鞋穆勒鞋是以運動鞋為基底，去掉後跟改成一腳套的設計，保留包覆感又方便穿脫。它介於拖鞋與球鞋之間，既不過於隨便，也能兼顧夏天的清爽與造型感。

  • PUMA推出Speedcat Mule，adidas有Samba OG穆勒鞋，ASICS則是GEL-1130 Mule，Vans推出Super Lowpro Mule。四款都以經典鞋型改造，主打不同風格與穿搭需求。

  • PUMA適合低調精品感與優雅運動風，adidas適合簡約黑白搭配，ASICS適合重視舒適與復古跑鞋風，Vans則適合街頭休閒與薄底滑板鞋愛好者。

#PUMA #Vans #好物推薦 #外表管理 #ASICS #球鞋穆勒鞋 #adidas

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

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2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息

2026-06-22 08:49 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：weibo@章若楠
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因純愛劇《難哄》成為新一代人氣女星的章若楠，近期帶著全新古裝陸劇《雨霖鈴》回歸，不僅開播後便引起關注討論，劇情更成為粉絲關注話題，除此之外非常令人期待的是，《雨霖鈴》劇中有許多高難度武打鏡頭，也讓章若楠一改過往的形象展現精湛演技，加上章若楠的古裝造型不僅靈動俏皮，有著甜美外表的她，古裝風格超顯高雅仙氣，而章若楠私服穿搭也是很多人爭相模仿的對象，自帶高級時髦氣勢的章若楠，經常以可甜可鹽的風格呈現，想知道有哪些必學穿搭技巧嗎？一起從以下總整理推薦一探究竟。

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圖片來源：weibo@章若楠
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想跟章若楠一樣穿出的好感系女神穿搭嗎？只要擅用基本款單品準沒錯，例如以橫條紋上衣為搭配，瞬間增添一股簡約舒適的日常風格，下身不論搭長褲或裙裝都很合適。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 02.

圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

第二套章若楠選擇拉鍊開領的單品加乘，呈現簡約俐落的休閒氣息，隨性加上白色長褲再戴上棒球帽就很加分。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 03.

圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

當希望增加造型重點的話，不妨跟著章若楠以亮色系單品混搭，像是藍色背心就能立即讓視覺層次更顯著，混搭寬鬆版型的牛仔褲，營造個性兼具的街頭魅力。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 04.

圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

印花洋裝一直以來都是夏季不可或缺的必備，以碎花洋裝外搭一件防曬罩衫，輕鬆傳達優雅高級的度假風格，不論踏上夾腳拖或者球鞋都很好看。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 05.

圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

以同色系為主的混搭技巧，讓整體連結和諧一致性的迷人氣息，選用寶寶藍連帽上衣 + 丹寧藍短裙，利用字母 Logo 和刺繡細節，打造可甜可鹽的日常造型。

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