2026-07-03 12:12 女子漾／編輯ANDREA
太欠買！Fauré Le Page 2026絕美新包登場，Polène全新手袋限量600顆根本藝術品
來自法國、擁有三百年歷史的精品品牌 Fauré Le Page（馥瑞樂爵），2026春夏系列迎來壓軸高潮！全新登場的「First Page」包款，以「小說翻開第一頁的瞬間」為靈感，巧妙將巴黎文學精神與當代生活美學完美揉合。這不只是一顆包，更是一本等待被你書寫的全新故事書，揹上它，彷彿一秒置身巴黎街角，準備展開充滿法式風情的嶄新旅程！
必看亮點搶先看
亮點一：走入法國文學史的深厚底蘊
Fauré Le Page 可不是單純拿文學當靈感，品牌可是真實存在於大仲馬、巴爾札克、普希金等文學巨匠的作品中！「First Page」將這份深植於巴黎的文學底蘊化為實體，讓包款不僅是時尚配件，更散發著濃濃的文藝知性氣息。
亮點二：經典龍鱗紋 × 三款絕美新色
包身延續了品牌最具代表性的「Scale Canvas 龍鱗紋帆布」，並拼接柔軟細膩的小牛皮，質感滿分。本季共推出三款百搭又吸睛的專屬色彩，描繪不同的城市風景：充滿知性的「Paris Blue 巴黎藍」、優雅貴氣的「Empire Green 皇家綠」，以及率性百搭的「Powder Black 鋼鐵黑」。（台灣售價皆為 NT$49,100）
亮點三：一包多揹，實用度爆表
除了顏值超高，「First Page」的實用性也沒在開玩笑！簡潔流暢的輪廓下，擁有安全的拉鍊開口與內部收納設計，還能自由切換肩背、斜背與手提等多種背法，無論是日常通勤還是出國旅行都能輕鬆Hold住。此外，現場也同步展出超受歡迎的經典「Double Battle_19」系列（共四色），絕對讓你選擇困難症發作！
亮點四：限時4天！快閃超Chill的「FLP CAFÉ」
歡慶新包上市，品牌更加碼寵粉！只要在 7 月 2 日至 7 月 5 日期間，蒞臨 Fauré Le Page 台北精品店（Taipei Boutique），就能免費兌換一杯「FLP CAFÉ 限定咖啡」。週末快約上閨蜜，一起在充滿巴黎街頭咖啡館的悠閒氛圍中賞美包吧！
同步推薦：美到捨不得揹！Polène超狂「立體落葉包」絕美登場，15小時純手工打造...全球只有600顆
說到近年最火紅的小眾設計師品牌，絕對少不了法國巴黎的 Polène！如果你也是他們家的死忠鐵粉，那這次全新推出的限量版「Béri Lif」絕對會讓你尖叫出聲！以大自然萬物生長的律動為靈感，結合品牌引以為傲的神級皮革工藝，將經典包款化作宛如藝術品般「會呼吸」的絕美神包。揹上它，保證走在街上的回頭率直接破表！
必看亮點搶先看
亮點一：媲美高級訂製服的極致工藝
這顆包的製作過程簡直是藝術等級！工匠們將 437 片精心裁剪的皮革葉片，利用長達 20 多米的細繩，一片一片手工排列並固定於包身。光是製作一顆包，就需要耗費經驗豐富的工匠整整 15 個小時才能完成，從葉片邊緣的精準染色到立體塑形，每一個細節都展現了無可挑剔的匠人精神。
亮點二：會隨風搖曳的「仿生浪漫」
「Béri Lif」保留了 Béri 系列經典的四片弧形皮革拼接與中心搭扣設計，但在外觀上大膽突破。層層疊疊的立體皮革葉片，讓整顆包彷彿擁有了生命力，宛如隨風搖曳的植物。走動時，包身細節會好似飄逸的拖尾般輕盈舞動，完美詮釋大自然充滿詩意的浪漫美感。
亮點三：零廢棄！頂級邊角料華麗變身
作為 Plèi 系列的全新力作，這款包不僅顏值高，更極具環保意義！Béri Lif 完美彰顯了品牌對「皮革升級再造」的承諾。包身上的每一片皮革，都是來自 Polène 位於西班牙烏布里克（Ubrique）工坊所收集的頂級餘料，經過工匠巧手裁剪，讓原本的邊角料華麗蛻變成獨一無二的珍品。
亮點四：3款仙氣配色，限量發售快筆記
Béri Lif 這次共推出三種絕美色選：氣質滿分的「瓷白」、百搭高級的「烏木色」，以及自帶清冷仙氣的「北極藍」。不管是視覺還是觸覺，都能帶來全方位的奢華感官體驗。
這款宛如藝術品的限量版 Béri Lif 包款，全球僅限量發行 600 件！已於 6 月 26 日起正式發售，官方定價為 750 歐元。
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