韓國服飾快閃來台！ooowl塗鴉T、marie claire首次來台、MTTIRÉ韓系街頭

韓系穿搭控這個夏天真的有得逛！從台北東區到台中新光三越，韓國人氣潮流品牌陸續來台快閃，不只可以入手韓國插畫藝術家 INAPSQUARE 打造的 ooowl 塗鴉T恤與周邊，還有韓國設計師品牌 23.65、MTTIRÉ 帶來 Z 世代最愛的街頭日常穿搭。想找一件有記憶點的 Graphic Tee、好搭的厚底鞋，或是不費力就有韓系感的帽T、老帽，這篇一次幫你整理。

韓國服飾快閃1：ooowl × INAPSQUARE，把韓國塗鴉藝術穿上身

韓國超人氣插畫藝術家 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，去年在台北東區開設海外首間實體店後，就成為不少韓系插畫迷與潮流控的朝聖點。今夏品牌再度帶來期間限定企劃，於店內打造「INAPSQUARE 快閃店」，同步推出「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的黑白塗鴉變成可以穿出門的T恤與日常小物。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

INAPSQUARE 由擅長繪畫創作的 INA 與藝術視覺 P 組成，作品以黑白手繪線條、隨性塗鴉笑臉與童趣符號著稱，看似簡單卻很有辨識度，風格療癒又不幼稚。這次快閃店中店將販售藝術家原創限定T恤、舒壓吊飾、塗鴉掛鐘、THERMOS 聯名保溫杯等商品，讓粉絲像走進 INAPSQUARE 筆下的黑白創作宇宙。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

同步登場的「ooowl 夏日踢恤季」則以「Wear the Original」為主題，把T-shirt變成日常畫布。系列設計融入品牌標誌性語句「Whatever We Love」、童趣手繪線條與復古色彩，除了塗鴉文字T-shirt，也延伸到棒球帽、折傘、後背包、保齡球包等單品，適合喜歡可愛但不想太甜、想把穿搭穿出一點藝術感的人。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

活動期間還有限定互動，來店拍照分享至 IG 或 Threads 並標註官方帳號 ooowl.tw，即可獲得自拍塗鴉卡；消費滿 NT$2,000 贈塗鴉魚眼自拍鏡，現場也有 INAPSQUARE 塗鴉限定別針扭蛋，5款基本款加2款隱藏款，收藏控很容易失手。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

ooowl 店家資訊

地點：台北市大安區敦化南路1段161巷14號

營業時間：週一至週日 13:30～22:00

INAPSQUARE 期間限定快閃店：2026年7月4日至8月8日

ooowl 夏日踢恤季：2026年7月4日至8月30日

韓國服飾快閃2：23.65來台中，韓國國民情侶鞋代表必逛

如果你是韓系休閒鞋控，這次 23.65 快閃台中可以列入口袋名單。來自韓國的原創設計師品牌 23.65，主打街頭潮流與大膽前衛的設計風格，其中厚底鞋、帆布鞋等經典鞋款，在韓國被視為國民情侶鞋代表，兼具造型感與實穿度。

圖片來源：品牌提供

23.65 的魅力在於它不像傳統運動鞋那麼制式，卻又比純設計師鞋款更好搭。無論是短版上衣配寬褲、oversized T-shirt 配短裙，或是韓系最常見的帽T加寬鬆牛仔褲，一雙厚底休閒鞋就能把比例拉起來，也很適合想嘗試韓國街頭感、但不想穿得太用力的人。

圖片來源：品牌提供

本次 23.65 將與 MTTIRÉ 一起進駐新光三越台中中港店，以「Daily Uniform of Seoul」為概念，打造像首爾年輕人日常衣櫃一樣的穿搭場景。比起單純賣鞋，這場快閃更像是一個韓系日常穿搭提案，讓你現場就能想好整套Look怎麼搭。

23.65 × MTTIRÉ 聯合快閃店

日期：2026年7月6日至7月15日

地點：新光三越台中中港店10樓快閃櫃位

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

韓國服飾快閃3：MTTIRÉ韓系街頭日常，不用思考就很好看

同樣來到台中的 MTTIRÉ，是近年在韓國快速竄紅的年輕潮流設計師品牌。品牌以「簡約輪廓 × 街頭休閒感」為主軸，常見單品包含棒球帽、大學T、帽T與寬鬆休閒外套，風格不走浮誇路線，而是主打輕鬆、舒適、好搭，穿上就有一種韓國Z世代的日常感。

圖片來源：品牌提供

MTTIRÉ 最適合喜歡「看起來很隨性，但其實很有型」的女生。它的單品輪廓簡單，卻能靠版型與搭配營造街頭感，不管是通勤後換上去逛街、週末咖啡廳聚會，或是旅行時想拍出韓系街拍感，都很容易融入日常衣櫃。

圖片來源：品牌提供

這次與 23.65 共同快閃，剛好可以把鞋款與服飾一起搭起來。想走韓系街頭，可以用 MTTIRÉ 帽T、大學T搭配 23.65 厚底鞋；想要更清爽，也可以用棒球帽、寬鬆外套做重點，搭出不費力的首爾街頭感。

除了韓系街頭品牌，這次現代百貨快閃企劃也帶來首次來台的 marie claire。marie claire 源自1954年法國，延續時尚媒體的生活風格基因，將巴黎的內斂優雅與都會氣息放進日常服飾中，主打舒適與精緻並存的休閒風格。

圖片來源：品牌提供

marie claire快閃店

日期：2026年7月16日至7月26日

地點：新光三越台中中港店10樓快閃櫃位

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

女子漾小編逛街筆記

想找可愛又有藝術感的T恤，可以先衝台北 ooowl，把 INAPSQUARE 的黑白塗鴉宇宙穿上身；想補韓系鞋款與街頭日常穿搭，就把台中新光三越列進行程，23.65 的厚底鞋、MTTIRÉ 的帽T與老帽都很適合夏天搭配。這波韓系品牌快閃不只好買，也很適合拍照打卡，衣櫃缺一點首爾感的人，可以準備安排一趟。