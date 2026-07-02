夏季彩妝新品開戰！YSL唇彩、Dior濾鏡底妝、媚比琳控油蜜粉、蘿拉蜜思薄荷雪酪、bareMinerals純淨礦物彩妝一次看

夏天最怕什麼？不是沒帶傘，是底妝中午就開始離家出走！高溫、悶熱、出油、毛孔、暗沉一起來報到，讓精心畫好的妝瞬間變成「早八到下午三點的殘酷實驗」。近期多個彩妝品牌同步推出新品，從柔焦蜜粉、校色定妝、濾鏡級底妝，到唇彩、護手霜與純淨礦物彩妝，主打讓妝容更輕、更透、更持久，也更適合夏天日常使用。

YSL BEAUTÉ 品牌大使ROSÉ 示範YSL奢華印記鎖吻霧唇釉。圖片來源：品牌提供

YSL BEAUTY 以奢華、性感與不被定義的品牌態度，帶來多款彩妝與香氛新品，包含熱賣的「情挑裸吻煙霧唇膏」、「情挑誘光唇膏系列」新色與「奢華印記唇釉系列」新色，從霧感裸吻、水光潤澤到飽滿光澤，讓唇妝可以依照不同場合切換氛圍。

由左至右：YSL情挑誘光潤唇膏0B透明水光、12B甜橙蜜糖+YSL奢華印記鎖心光唇釉446 蜜桃暗示、445輕粉呼喊。圖片來源：品牌提供

其中全新「YSL 奢華印記唇釉系列 獵心甜粉色選」以百搭裸色為基底，揉合春夏感十足的芭蕾粉與陽光蜜桃橙。主打色包含 #445 輕粉呼喊，帶有時髦芭蕾粉與優雅裸色調；#446 蜜桃暗示則把裸色與蜜桃橙調和，走的是甜而不膩的純欲路線。同步推出霧面質感「奢華印記鎖吻霧唇釉」，包含 #238 玫瑰呢喃、#239 紅橙宣言，適合想要顯氣色又不想太用力的春夏妝容。

YSL情挑誘光水唇膏 #219沁心之果。圖片來源：品牌提供

除了唇彩，YSL 也推出全新「獵心精華護手霜」，以聖羅蘭先生鍾愛的愛心珠寶為靈感，心形包裝搭配經典 CASSANDRE LOGO，像是可以放進包包裡的高訂小物。配方蘊含 2% 菸鹼醯胺、神經醯胺與茉莉花精萃，主打 96 小時長效潤澤，香氣則以無花果葉、橙花與岩蘭草交織出清新花香調。同步也能關注「自由不羈系列香氛」與「超模光感精華水氣墊」，讓唇色、香氣與底妝一次組成完整氛圍感。

YSL獵心精華護手霜。圖片來源：品牌提供

YSL BEAUTÉ 品牌大使ROSÉ 超模光感精華水氣墊-粉氣墊。圖片來源：品牌提供

Maybelline 媚比琳：薄紗蜜粉、束感睫毛、神角度眼線，夏日妝容不掉線

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。張念慈/攝影

開架彩妝控今年夏天可以鎖定媚比琳，從底妝、睫毛到眼線一次補齊。全新「FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉」主打16H柔焦控油，搭載微米六角薄紗粉體，一拍修飾毛孔與油光，打造乾淨透亮的柔焦薄紗肌；4色包含去黃提亮的#寶寶藍、柔焦修飾的#柔膚裸、提升氣色的#澎嫩粉，以及透明定妝的#晶透白，10g建議售價NT$450。

媚比琳 FIT ME 輕嫩透薄紗蜜粉。圖片來源：品牌提供

眼妝新品則有LE SSERAFIM宮脇咲良同款「挺豐翹束感防水睫毛膏 黑色」，主打根部增量、束感豐翹與24H持久捲翹，搭載3合1豐翹睫弧形刷，適合亞洲稀疏睫毛與夏日高溫潮濕氣候，8.6ml建議售價NT$528。

圖片來源：品牌提供

另外，全新限量「神角度超穩控激細眼線液」以15˚斜角激細筆尖打造零失手眼線，搭配NO.1「小黑霸眼線液」36H抗暈持久，讓通勤、約會、戶外活動都能維持俐落眼神。

媚比琳神角度超穩控激細眼線液。圖片來源：品牌提供

媚比琳神角度超穩控激細眼線液。圖片來源：品牌提供

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

Dior 2026全新「迪奧超完美底妝系列」全面升級，從妝前打底、柔焦定妝到氣墊底妝一次到位，主打讓肌膚在不同視角與光源下，都能呈現自然勻亮、宛如自帶濾鏡般的高級底妝。全新系列包含「迪奧超完美保濕妝前乳」、「迪奧超完美控油妝前乳」、「迪奧超完美定妝蜜粉」，以及 3 款限量「迪奧超完美氣墊外殼」。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。張念慈/攝影

「迪奧超完美氣墊外殼」共 3 款，每款NT$1,250，包含蝴蝶結、玫瑰、冰藍設計，可自由搭配 3 款不同妝效氣墊粉蕊。像是「迪奧超完美晶透光氣墊」主打水潤珍珠光澤；「迪奧超完美水潤光氣墊粉蕊」SPF50 PA+++，走澎潤透亮水光妝效；「迪奧超完美柔霧光氣墊粉蕊」SPF35 PA+++，則鎖定持久控油、修飾毛孔與膚色不均。

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

Dior迪奧：超完美氣墊限量外殼。圖片來源：品牌提供

另外，「迪奧超完美定妝蜜粉」共 4 色、20g每款NT$2,150，添加玻尿酸保濕成分，強調在控油與保濕間取得平衡。色選包含柔霧妝效 #00 透明、#01 白皙、#02 自然，以及亞洲限定珠光妝效 #05 珠光粉，可依照膚色與想要的光澤感選擇。

2026全新《迪奧超完美定妝蜜粉》。張念慈/攝影

LAURA MERCIER 蘿拉蜜思：冠軍蜜粉新色「薄荷雪酪」，泛紅肌夏天有救

LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉_薄荷雪落。圖片來源：品牌提供

專業後台彩妝品牌 Laura Mercier 蘿拉蜜思為保濕升級版「煥顏透明柔霧蜜粉」推出全新顏色「薄荷雪酪」，主打智慧校色、柔化泛紅與全日保濕，適合夏天容易泛紅、膚色不均，卻又不想底妝厚重的人。煥顏透明柔霧蜜粉共有透明、Rose、薄荷雪酪、Honey、健康色 5 色，20g售價NT$2,050，6g旅行版售價NT$1,150。

LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉_薄荷雪落。圖片來源：品牌提供

「薄荷雪酪」運用訂製薄荷綠粉體與輕柔校色透亮科技，輕拍後能中和臉部泛紅，同時柔化瑕疵、撫平細紋與毛孔，打造長達16小時的冷皮透亮妝感。配方也添加玻尿酸與胺基酸，提供16小時保濕感，對混合肌、乾燥肌來說，不只定妝，也更像是「上妝即保養」的柔霧蜜粉。

LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉_薄荷雪落。圖片來源：品牌提供

BareMinerals：礦物彩妝正式登台，Clean Beauty純淨美妝再添選擇

BareMinerals 美國礦物彩妝。圖片來源：品牌提供

來自美國的礦物彩妝品牌 BareMinerals正式進軍台灣市場。品牌創立於1995年，以礦物成分為核心理念，將彩妝與保養概念融合，打造兼具自然妝效、舒適膚感與肌膚友善體驗的礦物彩妝系列。

BareMinerals 美國礦物彩妝。圖片來源：品牌提供

BareMinerals 強調天然成分與輕盈服貼的妝感體驗，從妝前、底妝、遮瑕到定妝都有完整選擇。PRIME TIME系列包含超經典完美柔膚妝前凝露、礦物保濕水光妝前乳、礦物保濕舒緩妝前乳與礦物保濕防護妝前乳，皆為NT$1,350，分別針對毛孔修飾、泛紅舒緩、水潤光澤與SPF30防護需求。

BareMinerals 美國礦物彩妝。圖片來源：品牌提供

底妝方面，BareMinerals也推出多款人氣品項，像是礦物裸肌無瑕潤色霜、礦物裸肌柔霧潤色霜皆為NT$1,650；BAREPRO系列則包含完美持妝礦物粉餅NT$1,800，以及完美修護礦物遮瑕筆NT$1,250。對追求輕透妝感、敏弱肌友善感與Clean Beauty概念的人來說，是近期值得注意的新登台品牌。

BareMinerals 美國礦物彩妝。圖片來源：品牌提供

夏季美妝新品FAQ

Q1：夏天底妝容易出油、斑駁，最該先換哪一類產品？



可以先從妝前乳與蜜粉下手。妝前乳能讓底妝更服貼，蜜粉則能加強控油與定妝。像Dior超完美系列有保濕與控油妝前乳，媚比琳FIT ME輕嫩透薄紗蜜粉主打16H控油，Laura Mercier薄荷雪酪蜜粉則強調16小時保濕定妝。

Q2：蠟黃肌適合哪款蜜粉？



蠟黃肌可以優先看媚比琳 #寶寶藍，主打以藍色校正亞洲肌常見黃感，一拍提亮淨透。若是泛紅肌，則更適合Laura Mercier「薄荷雪酪」，以薄荷綠校色柔化泛紅。

Q3：泛紅肌適合用綠色蜜粉嗎？

可以。綠色校色通常用來中和泛紅，但重點是粉體要輕、妝感要透，才不會讓臉看起來灰灰的。Laura Mercier「薄荷雪酪」主打薄荷綠粉體與透亮校色科技，適合局部鼻翼、臉頰泛紅，或全臉膚色不均的人。

LAURA MERCIER 煥顏透明柔霧蜜粉_薄荷雪落。圖片來源：品牌提供

Q4：油肌適合Dior哪款氣墊？

油肌或喜歡柔霧妝效的人，可以看「迪奧超完美柔霧光氣墊粉蕊」SPF35 PA+++，主打持久控油、修飾毛孔與膚色不均；若偏乾肌或喜歡水光妝感，則可選晶透光或水潤光氣墊。

Q5：YSL這次最值得注意的是什麼？

YSL這次可以看唇彩與護手霜。唇彩包含裸霧、水光與唇釉新色，像 #445 輕粉呼喊、#446 蜜桃暗示很適合春夏；獵心精華護手霜則有心形包裝與96小時潤澤訴求，適合當成包包裡的香氛保養小物。

YSL情挑誘光潤唇膏自由不羈淡香精。圖片來源：品牌提供

Q6：BareMinerals適合什麼樣的人？

BareMinerals適合喜歡自然妝感、礦物彩妝、Clean Beauty概念，或不喜歡厚重底妝的人。它的妝前乳、潤色霜、粉餅、遮瑕與蜜粉選擇完整，適合想打造輕盈乾淨底妝的人。

Q7：如果只能買一款夏季定妝產品，怎麼選？

油肌、容易暗沉選媚比琳 #寶寶藍；泛紅肌選Laura Mercier薄荷雪酪；追求精品濾鏡感與高級妝效選Dior超完美定妝蜜粉。預算、膚況與妝感需求不同，選法也會不同。

Q8：夏天補妝可以直接狂拍蜜粉嗎？

不建議直接在滿臉油光上狂拍。可以先用衛生紙或吸油面紙輕壓多餘油脂，再少量疊加蜜粉，妝感會更乾淨，也比較不容易結塊。尤其柔焦型蜜粉建議少量多次，才能保留薄紗感。