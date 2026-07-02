保養界「急救包」來了！La Colline、StriVectin、MATIS新品打造類醫美無痕肌

換季、熬夜、長時間滑手機，最先出賣狀態的往往不是心情，而是臉。肌膚一乾，細紋、粗糙、暗沉接著報到；眼周一疲態，整個人看起來直接老三歲。近期三大保養品牌同步帶來新品與明星系列，從瑞士高端保濕科技、10分鐘眼周急救，到法國沙龍級類醫美保養，一次鎖定現代女生最在意的「水潤、澎彈、細緻、年輕感」。

La Colline 科麗妍超智能激活水系列：把瑞士湖泊水潤感搬進保養日常

LA COLLINE科麗妍超智能激活水系列。圖片來源：品牌提供

瑞士高端保養品牌 La Colline 科麗妍推出「超智能激活水系列」，主打以保濕作為年輕美肌的基礎。品牌指出，肌膚保濕關鍵包含減少經皮水分流失與提升角質層鎖水力，當肌膚維持理想水分平衡，才能展現柔嫩、飽滿與透亮光采。

這次系列靈感來自瑞士阿爾卑斯山麓與湖泊氣息，香氣也很有度假感，揉合小蒼蘭、木蘭花、茉莉花，再以麝香與檀香木收尾，讓保養不只是擦上臉，更像一場高級感嗅覺旅行。

LA COLLINE科麗妍超智能激活水系列。圖片來源：品牌提供

核心成分為品牌獨家「超智能激活水因子 HydraCell Factor™」，結合玻尿酸、智能保濕微脂囊、瑞士礦物精萃、野生三色堇萃取與阿爾卑斯高山玫瑰多酚，主打持續補水、提升肌膚保水力與澎潤感。系列品項包含超智能激活水噴霧、精華、精華霜、精萃與面膜，適合乾燥缺水、容易暗沉，或想把日常保養升級成奢華補水儀式的人。

LA COLLINE科麗妍超智能激活水系列。圖片來源：品牌提供

其中「超智能激活水噴霧」以細緻微霧打造隨行保濕感，150ml售價NT$3,600；「超智能活水精華」30ml售價NT$8,600；「超智能激活水精華霜」50ml售價NT$8,500；「超智能激活水精萃」30ml售價NT$15,200；「超智能激活水面膜」50ml售價NT$5,600。品牌也於台北微風廣場專櫃打造專屬護膚空間，結合瑞士抗老科研產品與按摩手法，提供更完整的奢華護膚體驗。

LA COLLINE科麗妍超智能激活水系列。圖片來源：品牌提供

StriVectin 超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜：10分鐘救回熬夜雙眼

StriVectin 超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜。圖片來源：品牌提供

眼周是最容易被熬夜、壓力、手機藍光與揉眼習慣影響的地方。StriVectin 推出全新「超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜」，主打10分鐘可見的眼周急救感，鎖定暗沉、眼袋、細紋、魚尾紋等眼周老化與疲態問題。

這款眼膜以 StriVectin 核心 NIA-114™ 專利科技搭配 Alpha-3 Peptide™、微藻胜肽與海洋發酵成分，主打強化眼周屏障、提升有效成分吸收，並針對眼周支撐、細紋與浮腫感進行保養。眼膜採用水凝膠襯底，敷貼時能貼合眼周曲線，不容易滑落，冰涼觸感也很適合早上消腫、妝前急救，或重要約會前快速讓眼神回神。

StriVectin 超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜。圖片來源：品牌提供

使用方式也很簡單，清潔後將凝膠面貼在眼周，敷10分鐘後取下，不需沖洗。品牌建議每週使用3次，也可依個人需求作為急救保養。根據品牌提供的40位受試者自我評估結果，一次使用後有95%使用者認為眼周看起來更年輕；持續使用兩週後，100%使用者表示魚尾紋、細紋與皺紋獲得改善。商品規格為6對，售價NT$1,550。

MATIS 快速無痕系列：法國沙龍級保養，在家打造細緻澎彈肌

MATIS 快速無痕系列。圖片來源：品牌提供

法國專業沙龍品牌 MATIS 則以「快速無痕系列」切入居家類醫美保養需求，主打透過高效活性成分改善肌膚粗糙與紋路，讓肌膚呈現細緻無瑕、紋路撫平、水嫩亮澤、澎彈豐潤等效果。

快速無痕系列核心亮點包含三大型態玻尿酸、活性拉提網膜 Sr2O、動態平紋胜肽 M2R+與膠原活化胜肽 BCL，從補水、澎潤、柔化紋路到緊緻感一次照顧。對於不想做太複雜保養步驟，但又希望膚況看起來更平滑、有光的人，這系列很適合作為日常進階保養。

MATIS 快速無痕系列。圖片來源：品牌提供

品項包含「無痕水嫩精華露」200ml／NT$2,700，主打玻尿酸補水與柔和臉部線條；「頂級黑無痕水精萃」30ml／NT$4,600，結合雙重玻尿酸、果酸與肌膚放鬆活性成分，鎖定澎潤與細緻感；「頂級黑無痕水嫩霜」50ml／NT$4,500，以3D玻尿酸保濕科技與填充型微球科技，針對乾燥細紋進行撫平與澎潤；「微珍100拋光霜」50ml／NT$3,130，透過天然矽石微粒與三重果酸，幫助帶走老廢角質，讓肌膚觸感更細緻平滑。

MATIS 快速無痕系列。圖片來源：品牌提供

除了快速無痕系列，MATIS 也同步介紹「活妍肌因系列」，以白玫瑰幹細胞萃取、高低分子玻尿酸與角質調理活性成分作為核心，主打抗老、平滑紋路與改善膚色不均。品項包含活妍肌因專家、活妍肌因精萃霜、御緻煥能活妍晶瓶與活妍煥采冰鑽眼霜，適合想要更完整抗老修護的人。

保養FAQ

Q1：換季保養最容易出現哪些肌膚問題？

換季時肌膚最常出現乾燥、脫皮、粗糙、暗沉、細紋變明顯等狀況，主要和肌膚水分流失、角質層鎖水力下降有關。這時保養重點不一定是狂疊厚重乳霜，而是先把「補水＋鎖水＋穩定屏障」做好，讓肌膚回到比較舒服的狀態。

Q2：La Colline 超智能激活水系列適合哪種膚況？



La Colline 超智能激活水系列主打保濕、澎潤與透亮感，適合乾燥缺水、換季容易緊繃、妝前容易卡粉，或想要提升肌膚水潤光澤的人。系列中有噴霧、精華、精華霜、精萃與面膜，可以依照保養習慣搭配使用，想快速補水可從噴霧或面膜開始，想進階保養則可加入精華與乳霜。

LA COLLINE科麗妍超智能激活水系列。張念慈/攝影

Q3：眼膜真的可以改善黑眼圈和細紋嗎？

眼膜比較適合作為「短時間急救」與「日常輔助保養」。像 StriVectin 超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜主打10分鐘眼周保養，針對暗沉、眼袋、細紋與魚尾紋設計，成分包含 NIA-114™、Alpha-3 Peptide™、微藻胜肽與海洋發酵成分，適合熬夜後、妝前或重要約會前使用。若黑眼圈與細紋已經很明顯，仍建議搭配規律作息、眼霜與防曬一起改善。

StriVectin 超級皺效胜肽澎彈膠原眼膜。張念慈/攝影

Q4：MATIS 快速無痕系列和一般保濕產品差在哪？



MATIS 快速無痕系列除了保濕，也主打「類醫美級」居家保養感，透過三大型態玻尿酸、活性拉提網膜 Sr2O、動態平紋胜肽 M2R+與膠原活化胜肽 BCL，鎖定細緻、撫紋、水潤、澎彈等需求。簡單來說，如果只是單純乾燥，可以先用基礎保濕；若同時在意紋路、粗糙、膚觸不平滑，MATIS 會更偏向進階抗老與膚質修飾型保養。

Q5：這三個品牌新品怎麼挑才不會買錯？



乾燥缺水、妝前卡粉，優先看 La Colline；眼周疲態、黑眼圈、細紋，優先看 StriVectin 眼膜；臉部紋路、粗糙、膚觸不平滑，則可選 MATIS 快速無痕系列。最簡單的挑法是看自己「最先被看見的膚況問題」：全臉乾荒選補水、眼神疲累選眼膜、紋路粗糙選撫紋澎彈。

Q6：敏感肌可以用這些新品嗎？

敏感肌使用任何新品前都建議先做局部測試，尤其是含果酸、胜肽、香氛或高效活性成分的產品。MATIS 快速無痕系列中有拋光霜與果酸相關成分，敏感肌或正在泛紅脫皮時要更謹慎；StriVectin 眼膜用在眼周，也建議避開傷口與過度摩擦；La Colline 系列則帶有香氛設計，對香精敏感者可先確認肌膚接受度。

MATIS 快速無痕系列。張念慈/攝影

Q7：妝前急救最推薦哪一類保養？

妝前急救可以抓三個重點：眼周消疲態、全臉補水、局部平滑。眼周浮腫或黑眼圈明顯，可先敷 StriVectin 眼膜；全臉乾燥卡粉，可使用 La Colline 噴霧、精華或面膜補水；如果鼻翼、嘴角或臉頰有粗糙感，則可在前一晚安排溫和去角質或撫紋型保養，避免上妝當天過度刺激肌膚。

Q8：保養順序可以怎麼排？

一般順序可以參考：清潔 → 化妝水／精華露 → 眼膜或眼霜 → 精華 → 乳霜 → 防曬。La Colline 超智能活水精華可放在精華步驟，精華霜放在乳霜步驟；StriVectin 眼膜可在清潔後、眼霜前使用；MATIS 無痕水嫩精華露可作為前導保濕，精萃與乳霜再依照膚況搭配。白天最後一定要記得防曬，抗老保養才不會做一半。