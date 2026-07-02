度假感香水推薦｜16款夏日香氛整理包！從巴西夕陽、西西里海岸到南法花園 一噴就像出國

夏天的香水，最迷人的地方就是不用真的請假，也能聞起來像剛度假回來。今年香氛新品很懂把「旅行感」裝進瓶子裡，從 Maison Margiela REPLICA 把巴西伊帕內瑪海灘的金色夕陽封存成熱帶果香，到 TOM FORD 以西西里陶爾米納海岸打造高級柑橘木質香，再到源自南法普羅旺斯艾克斯的香墅旅程 Parfums De Bastide，用檸檬、無花果、玫瑰與薰衣草勾勒南法日常。

這次整理3大品牌、多款度假感香水選擇，無論你喜歡熱帶果香、高級柑橘，還是自然花草調，都能找到屬於自己的夏日命定香。

度假香水推薦1：Maison Margiela REPLICA

把巴西夕陽封進瓶子裡

Maison Margiela REPLICA香水。圖片來源：品牌提供

Maison Margiela Fragrances 2026夏季推出 REPLICA 系列全新創作「Chasing Sunsets 日不落幕淡香水」，靈感來自1965年巴西里約熱內盧伊帕內瑪海灘，捕捉人們為了一場絕美落日奔向海岸的期待感。香氣以芒果香調為核心，加入小豆蔻精油的微辛氣息，再以陽光花香調與檀香精油收尾，讓熱帶果香多了夕陽曬過肌膚後的暖意。

Maison Margiela REPLICA香水。圖片來源：品牌提供

這款不是單純的水果甜香，而是更有畫面感的「熱帶夕陽香」。剛噴上時，芒果香調帶出豐潤多汁的度假感，像在黃昏前喝下一杯冰涼芒果飲；中後段的小豆蔻與檀香則讓香氣變得更溫暖、更耐聞，不會甜到膩，反而多了一點成熟性感。很適合喜歡果香、但不想聞起來太少女的人，像穿著白襯衫走在海邊，空氣裡有陽光、果香、微風，還有一點點曖昧的夏日心情。

Maison Margiela REPLICA香水。圖片來源：品牌提供

Maison Margiela「日不落幕淡香水」推出30ml與100ml容量，售價分別為NT$2,800與NT$5,600，即日起於 Maison Margiela Fragrances 香氛專門店、10/10 APOTHECARY 與 10X 全台門市販售。

度假香水推薦2：TOM FORD 私人調香系列

高級感滿分的地中海柑橘假期

TOM FORD私人調香系列。張念慈/攝影

TOM FORD 私人調香系列今年推出全新作品 TAORMINA ORANGE「橙光陶爾米納」，靈感來自義大利西西里島東岸度假勝地陶爾米納。這座俯瞰愛奧尼亞海的懸崖小鎮，以壯麗海景、金色陽光與山坡上的柑橘果園聞名，而「橙光陶爾米納」正是把陽光灑落懸崖海岸、清冽海風迎面吹來，以及成熟血橙果園散發出的鮮活氣息，轉化成一款柑橘木質調香水。

TOM FORD私人調香系列。張念慈/攝影

橙光陶爾米納：把西西里血橙與海風曬成高級性感香

TOM FORD私人調香地中海系列 橙光陶爾米納。圖片來源：品牌提供

「橙光陶爾米納」一開始以青橘、萊姆與血橙般的鮮活果香揭開序幕，像剝開一顆剛成熟的西西里血橙，汁液在指尖綻放，明亮又充滿生命力。接著，小荳蔻帶出微辛層次，讓柑橘香不只是清爽，而是多了冷冽與溫暖交錯的張力；香氣核心則由橙花原精與苦橙香調交織，慢慢帶出西西里夕陽時分的性感光影。最後以廣藿香、橡木苔與帶有海風鹹感的貼膚麝香收尾，像夕陽西下後，肌膚上仍留下海風與體溫。

這款不是一般夏天常見的輕盈柑橘，而是很 TOM FORD 的高級度假香。它有血橙爆汁的明亮感，也有木質與麝香堆疊出的氣場，適合喜歡柑橘調、但又想要香氣更有存在感的人。全新「橙光陶爾米納」推出10ml、30ml、50ml與100ml容量，售價從NT$3,350至NT$13,800。

暖陽橙花：像走在義大利里維耶拉海岸

TOM FORD 私人調香地中海系列 暖陽橙花。圖片來源：品牌提供

如果想找一瓶乾淨、明亮、帶有白襯衫感的夏日香，TOM FORD 地中海系列中的「暖陽橙花」很適合放入口袋名單。這款以義大利里維耶拉海岸為靈感，用明亮柑橘與白花香氣描繪地中海的清澈與洗鍊，聞起來像港灣微風、陽光與橙花交織在一起，清爽但不隨便，日常上班、約會或週末出門都很有質感。

阿瑪菲海岸：義式傍晚的柑橘草本香

TOM FORD 私人調香地中海系列 阿瑪菲海岸。圖片來源：品牌提供

「阿瑪菲海岸」則是比較放鬆、愉悅的義式度假感。它捕捉陽光灑落義大利南岸柑橘果園的氣息，以明亮柑橘揉合薄荷與百里香的芳香調性，像是傍晚走在白色海岸別墅旁，海風輕輕吹過，空氣裡帶著柑橘果皮與草本香氣。這款很適合喜歡清新香水、但又想要一點南義浪漫氛圍的人。

沁夏萊姆：私人海岸俱樂部的清爽午後

TOM FORD 私人調香地中海系列 沁夏萊姆。圖片來源：品牌提供

「沁夏萊姆」則更俐落、更清爽，鮮活萊姆與芳香草本交織出明亮純淨的柑橘氣息，像地中海夏日午後的湛藍天空與閃耀池水。它的氣質比較中性、不羈，適合不喜歡甜香、想找一瓶乾淨但有個性的夏日香水的人。噴上它，很像走進私人海岸俱樂部，整個人都變得自在又有一點距離感。

度假香水推薦3：香墅旅程 Parfums De Bastide

南法艾克斯的市集、花園、原野都能噴上身



香墅旅程 香氛。圖片來源：品牌提供

源自法國普羅旺斯艾克斯的香墅旅程 Parfums De Bastide，以「嚴謹製香，自由玩香」為品牌主張，選用來自法國格拉斯 Robertet 的天然香材，並於普羅旺斯工坊製作。品牌特色是線性香調，讓每款香氣從開始到結束都維持清晰穩定的輪廓，因此很適合單噴，也能依照心情與場景自由疊香。

晨間市集果香：芒通檸檬、索利耶蓬無花果、瓦洛里柑橘

香墅旅程 香氛。圖片來源：品牌提供

想要一噴就有南法早晨的明亮感，可以從果香作品開始。「芒通檸檬」結合檸檬、馬鞭草、羅勒與木質香氣，清爽又有精神；「索利耶蓬無花果」則以無花果、黑醋栗、無花果葉與雪松勾勒成熟果香，聞起來溫潤又有生活感；「瓦洛里柑橘」融合佛手柑、血橙、檸檬、橘子與杏仁奶，比一般柑橘香多了柔和尾韻。

南法花園香：格拉斯玫瑰、呂貝宏櫻桃花、圖爾雷特紫羅蘭

香墅旅程香氛。張念慈/攝影

喜歡浪漫花香的人，可以看「格拉斯玫瑰」，以玫瑰、血橙、粉紅莓果、茉莉與黑胡椒交織，讓玫瑰香不老派，反而帶點果香與微辛感。「呂貝宏櫻桃花」融合櫻桃、櫻花、玫瑰、梨子與葡萄柚，氣質更甜美輕盈；「圖爾雷特紫羅蘭」則以紫羅蘭、茉莉、鳶尾花、檀香木與琥珀，打造更安靜、有氣質的柔霧花香。

普羅旺斯原野香：普羅旺斯鼠尾草、索村薰衣草

香墅旅程香氛。圖片來源：品牌提供

如果偏好不甜膩、帶點中性氣質的香氣，可以試試「普羅旺斯鼠尾草」，以佛手柑、檸檬、柑橘、快樂鼠尾草、橙花與香根草帶出草本清新感。「索村薰衣草」則結合柑橘、紫羅蘭、法國高地薰衣草與東加豆，讓薰衣草多了柔和舒緩感，像午後走進普羅旺斯香草田。

暖陽木質香：博尼約雪松、瓦洛里斯橙花、艾克斯佛手柑檀木

香墅旅程香氛。圖片來源：品牌提供

想要更溫暖成熟的香氣，可以看「博尼約雪松」，以小荳蔻、肉豆蔻、雪松、羊絨木、檀香木與香草，營造南法石牆被陽光曬過的乾燥暖意。「瓦洛里斯橙花」則以黃橘、血橙、純橙花與苦橙葉，打造明亮又優雅的橙花香；「艾克斯佛手柑檀木」則以佛手柑、橙花、檀木、雪松、麝香與乳香，留下更沉穩的夜晚餘韻。

度假香水推薦FAQ

TOM FORD私人調香系列。張念慈/攝影

Q1：夏天香水怎麼挑才不會太厚重？

夏天建議優先選柑橘、果香、花香、草本或輕木質調，像檸檬、血橙、葡萄柚、芒果、橙花、薰衣草都很適合。比起濃厚甜香，帶有清爽果皮感、海風感或草本氣息的香水，更能穿出度假感。

Q2：想要一噴就有海島度假感，推薦哪一款？

可以選 Maison Margiela REPLICA「日不落幕淡香水」。它以芒果香調、陽光花香與檀香打造熱帶夕陽氛圍，聞起來像在巴西海灘追落日，甜暖但不膩，很適合喜歡果香的人。

Q3：想要高級又有氣場的夏日香水，哪款最適合？

TOM FORD「橙光陶爾米納」很適合。它以血橙、苦橙、橙花、橡木苔與麝香交織出柑橘木質調，清爽中帶性感尾韻，適合想要夏天也聞起來很精緻、有精品感的人。

TOM FORD私人調香系列。張念慈/攝影

Q4：不喜歡甜香，有推薦的度假香水嗎？

可以看 TOM FORD「沁夏萊姆」、TOM FORD「暖陽橙花」，或香墅旅程「芒通檸檬」、「普羅旺斯鼠尾草」。這幾款都偏清爽、明亮，比較沒有甜膩感，日常上班或週末出遊都好搭。

香墅旅程香氛。圖片來源：品牌提供

Q5：香墅旅程 Parfums De Bastide 適合香水新手嗎？

適合。香墅旅程主打線性香調，氣味輪廓清楚，單噴很好理解，也能依照心情疊香。新手可以從「芒通檸檬」、「索利耶蓬無花果」、「格拉斯玫瑰」或「索村薰衣草」開始試。

香墅旅程 Parfums De Bastide。張念慈/攝影

Q6：上班可以噴度假感香水嗎？

可以，但建議選清爽、乾淨一點的香氣，噴量也不要太多。像柑橘、橙花、檸檬、草本調都比較適合辦公室，既有夏日感，又不會太有壓迫感。

Q7：如果只想買一瓶夏日香水，該怎麼選？

喜歡熱帶果香選 Maison Margiela「日不落幕淡香水」；喜歡高級柑橘木質選 TOM FORD「橙光陶爾米納」；喜歡自然、不撞香、可疊香的南法花草感，則可以從香墅旅程入門。