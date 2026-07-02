最美孕婦！安海瑟薇「宣布懷孕首現身」腳踩這雙神級涼鞋網問爆

2026-07-02 12:36 女子漾／編輯ANDREA
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好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）日前驚喜宣布懷孕好消息，近期首度公開現身紐約街頭，一身超吸睛的亮紅色套裝瞬間成為全場焦點，完美示範「帶球跑一樣美翻天」！

為了宣傳新電影《奧德賽》，安海瑟薇特地選穿與服裝同色系的「VIVAIA Emeline 貓跟夾腳涼鞋」，全身紅的極簡造型不僅氣場全開，更展現出毫不費力的高級感。

圖片來源：品牌提供 Getty Images
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圖片來源：品牌提供
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這雙讓女神也愛不釋手的神級單品大有來頭！Emeline 將經典夾腳涼鞋重新解構，細緻的鞋帶完美勾勒出腳背線條，搭配微微增高的 5 公分貓跟設計，不但瞬間拉長雙腿比例，連孕婦也能走得超穩。加上品牌獨家的「SwiftDry 吸濕快乾科技」與升級版足弓支撐，夏天穿出門再也不怕悶熱不適。

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不只安海瑟薇被圈粉，連英國新生代女星米莉·愛考克（Milly Alcock）私下也愛穿這雙亮相，絕對是今年夏天討論度最高、必搶的話題涼鞋！  

同步推薦：

THE SPPACE : TOTEME Loafer Slides 樂福拖鞋

以極簡樂福鞋輪廓重塑拖鞋設計。柔軟皮革搭配寬版鞋帶與細緻縫線，方頭平底結構兼顧舒適與俐落，為日常穿搭注入輕鬆的現代優雅。

圖片來源：THE SPAACE
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THE SPPACE : ALAÏA 漁網夾腳涼鞋

巧妙拼接漁網布與亮面小牛皮，勾勒出品牌經典的雕塑感輪廓。輕盈透氣材質搭配可調式扣帶，完美揉合建築美學與女性魅力，為夏日造型注入俐落節奏。

圖片來源：THE SPAACE
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#涼鞋 #奧德賽 #安海瑟薇 #好物推薦 #VIVAIA #THESPAACE

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怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

怕被虎航加收托運費？19吋登機箱推薦，手提行李尺寸規定一次看

2026-06-15 18:58 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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近期不少航空公司加強手提行李尺寸與重量查驗，尤其搭廉航出國時，登機箱不只要好看、好推，更要注意外部尺寸是否符合規範，避免在登機口被要求臨時托運。像台灣虎航規定手提行李尺寸須小於 54 × 38 × 23 公分，且尺寸包含輪子、把手與外部零件；酷航則要求登機箱須符合 54 × 38 × 23 公分，隨身小包也有尺寸限制。

以下整理2款適合短天數旅行、商務出差與週末快閃出國的登機箱推薦，出發前先把尺寸、重量與收納機能確認好，才能把旅程從「怕被攔」變成「優雅通關」。

登機箱推薦1：LOJEL CUBO SMALL-LITE，極簡前開設計超適合快閃出國

以簡約設計美學受到旅人喜愛的 LOJEL CUBO SMALL-LITE，主打19吋輕巧尺寸與俐落箱體線條，適合短程旅行、商務出差或2至3天週末小旅行。CUBO系列最受歡迎的亮點之一，就是前開式設計，在機場、飯店或狹小空間整理行李時，不用整咖箱子完全攤開，拿取外套、充電器、化妝包或文件都更有效率。

圖片來源：品牌提供
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色彩也很適合想把行李箱當成穿搭一部分的人。亞麻白走柔和乾淨路線，呼應近年自然系、奶油色調的旅行美學；焦糖黃則更有辨識度，放在機場或旅途中都很吸睛。對於喜歡低調高級感、又希望登機箱不要太笨重的旅人來說，這款很適合列入清單。

登機箱推薦2：CROWN WAVE 磁吸側袋箱，護照、筆電、飲料都有地方放

想找更強機能感的登機箱，可以關注 CROWN 全新 WAVE 磁吸側袋箱。這款19.5吋登機箱主打磁吸側袋設計，護照、登機證、手機、充電線等旅途中常用小物，不用每次都打開主箱就能快速拿取。箱後還有隱藏式杯架，候機時放咖啡、手搖飲都更方便，完全是把「機場移動日常」想進去了。

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內部也附有磁吸式可拆卸護照包與筆電收納袋，對需要帶電腦出差、或習慣把證件集中管理的人很友善。顏色則有溫柔的奶霧玫瑰與清新的森林抹茶，比起傳統黑灰銀行李箱更有個人風格。不過購買前要特別注意，公開商品規格顯示此款尺寸為 54 × 36.5 × 24.5 公分、重量3.67公斤、容量37L，厚度略高於部分廉航常見的23公分上限；若搭台灣虎航、酷航等查驗較嚴航班，建議出發前再次確認航空公司規定與實際量測方式。

小提醒：買登機箱不要只看「幾吋」，要看外部尺寸含輪子

登機箱常見的「19吋、20吋」只是參考，真正會被航空公司查驗的是外部尺寸，而且通常包含輪子、把手、側邊零件。若常搭廉航，挑選時建議優先看三件事：尺寸是否接近54 × 38 × 23公分內、空箱重量是否過重、外側前開或側袋會不會讓厚度超標。想省托運費，最保險的做法就是出發前到航空公司官網確認最新規定，並在家先量一次行李箱外部尺寸。

台灣虎航手提行李規定：尺寸、重量、液體限制一次看

以台灣旅客常搭的台灣虎航為例，每位旅客可攜帶 1件手提行李＋1件個人隨身物品，合計最多2件，像手提包、電腦包或免稅商品都會一起計算。手提行李尺寸限制為 長54公分、寬38公分、高23公分，且包含輪子、手把等外部突出物；手提行李與個人隨身物品合計重量不可超過 10公斤。機場工作人員可能會實測尺寸、重量與件數，確認後會標示手提行李識別黃色標籤，若超過尺寸、件數或重量限制，就可能被要求付費託運。即使尺寸符合規定，也可能因機艙收納空間不足，在登機口或機艙內被要求託運，因此建議旅人盡量精簡手提行李，避免影響登機流程。

圖片來源 :截取虎航規範
圖片來源 :截取虎航規範

液體、膠狀與噴霧類物品也要特別注意，若放在手提行李或隨身攜帶上機，單一容器容量須不超過 100毫升或100公克，所有容器需放入 1個不超過1公升、約20×20公分、可重複密封的透明塑膠夾鍊袋，且每位旅客限帶1個。安檢時要將夾鍊袋與手提行李分開出示，若不符合規定，則需改放託運行李。對女生來說，保養品、香水、乾洗手、定妝噴霧都很容易踩線，出發前最好先分裝好，才不會在安檢口心碎道別。

#行李箱 #登機箱 #台灣虎航規定

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2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026 夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格

2026-06-22 06:09 女子漾／編輯桑泥
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest
2026夏天美甲趨勢：乾淨系「透明感粉色美甲」霸榜，顯白又高級的指尖新風格。 圖片來源：Pinterest

今年美甲趨勢有了明顯的轉變，過去色澤飽和、分量感重的設計正在退場，取而代之的是彷彿能透出肌膚溫度的粉色調。

無論是清透的玫瑰水、溫柔的奶霧粉，還是水潤的果凍粉，都能在夏天營造出如同皮膚延伸般的自然透亮，這種自帶水光的薄透色澤，它看起來乾淨、顯白又氣質，也因此成為職場、日常與度假都能駕馭的「萬用美甲」。

編輯推薦

玫瑰水感美甲

圖片來源：Pinterest
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今年最被點名的代表風格是「玫瑰水美甲」，它的核心不只是粉色，而是強調透明的粉，像玫瑰花水暈染在指尖，帶一點紅潤感，但完全不厚重。

讓指甲看起來像「剛做完護理的健康狀態」，而不是刻意上色。


奶霧裸粉：顯白關鍵

圖片來源：Pinterest
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如果想要更顯白、高級一點的選擇，2026還有一個進階版本「奶霧裸粉」。它比純粉更柔，比透明更完整，重點在於加入一點灰調或奶白底色，讓膚色看起來更乾淨。

這個顏色不挑膚色、不顯黃，拍照更乾淨，也是社群平台上最常被保存的「高級感美甲模板」。


果凍裸粉

圖片來源：Pinterest
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果凍裸粉的質地非常水潤，表面有一層厚厚的、像玻璃紙一樣的亮面光澤，加上軟嫩的視覺效果，讓指甲看起來變得圓潤、減齡且富有少女感。


法式裸粉

圖片來源：Pinterest
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這款造型保留了法式美甲的經典輪廓，但以更柔和的裸粉色呈現，耐看又百搭，是溫柔精緻感的「天花板」。它結合了法式美甲的俐落與裸粉色的溫柔，在 2026 年延伸出了更輕盈、通透的全新質感。

編輯推薦

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#時尚 #指甲造型 #法式指甲 #光療美甲 #外表管理 #美甲美睫 #夏天美甲趨勢 #夏季美甲推薦

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「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看

2026-06-23 08:39 女子漾／編輯周意軒
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供
「球鞋穆勒鞋」今夏爆紅！懶人也能穿得很正式，PUMA、adidas、ASICS、Vans新款一次看 圖片來源：品牌提供

今年夏天鞋櫃真的要留一格給「球鞋穆勒鞋」！繼人字拖、薄底鞋、芭蕾運動鞋大放異彩後，現在街頭出鏡率最高的懶人神鞋，換成了以球鞋為基底改造的穆勒鞋。它保留運動鞋的包覆感與造型感，卻拿掉後跟設計，一踩就能出門，懶得綁鞋帶也不會顯得隨便。比起一般拖鞋太休閒、球鞋又略悶熱，球鞋穆勒鞋剛好卡在中間地帶：可以搭西裝褲、長裙、牛仔褲，也能跟短褲、寬褲混搭出鬆弛感。簡單說，就是一雙能從通勤穿到咖啡廳、從週末穿到旅行的夏日鞋款。今年包括 PUMAadidasASICSVans 都推出話題新作，想找一雙「懶人也能看起來很會穿」的鞋，這幾雙真的可以列入清單。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA 今年把經典賽車鞋 Speedcat 再次變身，推出全新 Speedcat Mule 穆勒鞋。繼 Speedcat Ballet 掀起討論後，這次少了後跟包覆，改以更輕鬆的一腳套設計登場，保留 Speedcat 修長俐落的鞋型，卻多了幾分夏天需要的透氣與隨性。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

鞋面以皮革細緻褶皺感呈現，搭配鬆緊鞋帶設計，視覺上有點像芭蕾鞋的優雅線條，卻又不會過度甜美。它最迷人的地方就是「休閒但不邋遢」，穿上寬褲很有法式鬆弛感，配長裙則帶一點 Balletcore 的溫柔氣質。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

這次共推出 4 款配色，包含經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮，從安全百搭到復古濃郁色調都有。台灣於 6 月 12 日上市，售價 NT$2,780。

PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋
價格：NT$2,780
推薦給：喜歡低調精品感、想要穿出優雅運動風的人

adidas Samba OG 穆勒鞋

adidas 近年也不斷透過 Samba Jane、Sambae 等不同版本重新演繹經典 Samba 鞋型，讓復古薄底鞋從球鞋圈一路延伸到日常時尚版圖。此次 Samba Mule 的登場，更進一步證明 Samba 早已不只是單純球鞋，而是一種能隨著時代與穿搭需求持續進化的風格符號。

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供
adidas Samba OG 穆勒鞋　圖片來源：品牌提供

adidas Samba OG 穆勒鞋
價格：NT$3,290
推薦給：喜歡簡約系、黑白好搭配不論牛仔風格或是西裝褲都可以

ASICS GEL-1130 Mule

如果你是復古跑鞋愛好者，今年一定要看 ASICS GEL-1130 Mule。ASICS 直接把旗下經典復古跑鞋 GEL-1130 的鞋面與穆勒鞋型結合，保留網布、金屬質感線條與千禧年代跑鞋的視覺層次，再透過後跟挖空設計，讓它變得更適合夏天。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

這雙鞋最大的優勢是舒適度。它不是單純把球鞋剪掉後跟，而是保留 GEL-1130 原本偏機能、偏跑鞋的結構感，鞋底也延續 GEL 緩震科技與 TRUSSTIC 支撐設計，長時間走路會比一般平底穆勒鞋更友善。對通勤族、旅遊族來說，這點很加分。

ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供
ASICS GEL-1130 Mule　圖片來源：品牌提供

配色方面推出經典黑、質感灰與大地棕。經典黑有黑銀撞色，偏未來復古；質感灰百搭耐看；大地棕則很適合搭配卡其、丹寧或大地色系穿搭。GEL-1130 Mule 將於 7 月 4 日起於 ASICS 官網及全台直營門市販售，定價 NT$3,280。

ASICS GEL-1130 Mule
價格：NT$3,280
推薦給：重視舒適度、喜歡 Y2K 復古跑鞋風的人

Vans Super Lowpro Mule 懶人拖鞋

Vans 這雙 Super Lowpro Mule 可以說是街頭系女孩的懶人答案。它延續品牌經典滑板鞋輪廓，保留低筒薄底線條與側邊設計，但改成無後跟的 Mule 版本，一踩就能出門，完全符合夏天不想綁鞋帶的心情。鞋面以麂皮材質打造，搭配輕量 EVA 中底，穿起來比想像中更輕盈，也有一點厚底拖鞋的舒適感。整體不會太甜，也不會太正式，特別適合喜歡美式休閒、街頭感、工裝風穿搭的人。

PUMA 　圖片來源：品牌提供
PUMA 　圖片來源：品牌提供

黑色版本最百搭，搭短襪、短褲、寬鬆 T-shirt 就很有街頭感；若想降低休閒感，也可以配落地西裝褲或長版裙，讓造型看起來更俐落。目前 Vans 台灣官網可見 Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋售價 NT$2,580。

Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供
Vans Super Lowpro Mule　圖片來源：品牌提供

Vans Super Lowpro Mule 黑色懶人拖鞋
價格：NT$2,580
推薦給：喜歡街頭休閒、薄底滑板鞋輪廓的人

想穿得正式一點，可以選黑色、灰色、棕色等低彩度款式，搭配西裝寬褲、襯衫、背心或長裙，看起來會很像「懂穿的上班族」。想走甜酷路線，PUMA Speedcat Mule 搭泡泡襪、短裙或洋裝就很有芭蕾運動風。喜歡度假感的人，可以把 adidas Samba OG 穆勒鞋搭亞麻長褲、白色背心、編織包，整套乾淨又清爽。

如果是日常懶人穿搭，Vans Super Lowpro Mule 搭牛仔褲、短褲、Oversize T-shirt 最不出錯；ASICS GEL-1130 Mule 則很適合搭工裝褲、傘裙或機能感單品，讓整體多一點復古運動味。今年夏天的球鞋穆勒鞋，已經不是只能在家附近亂穿的懶人鞋，而是能正式、能休閒、能旅行，還能讓造型看起來更有態度的時髦單品。想少花力氣卻穿得像有用心，這一季真的可以從一雙球鞋穆勒鞋開始。

精華 FAQ

  • 球鞋穆勒鞋是以運動鞋為基底，去掉後跟改成一腳套的設計，保留包覆感又方便穿脫。它介於拖鞋與球鞋之間，既不過於隨便，也能兼顧夏天的清爽與造型感。

  • PUMA推出Speedcat Mule，adidas有Samba OG穆勒鞋，ASICS則是GEL-1130 Mule，Vans推出Super Lowpro Mule。四款都以經典鞋型改造，主打不同風格與穿搭需求。

  • PUMA適合低調精品感與優雅運動風，adidas適合簡約黑白搭配，ASICS適合重視舒適與復古跑鞋風，Vans則適合街頭休閒與薄底滑板鞋愛好者。

#PUMA #Vans #好物推薦 #外表管理 #ASICS #球鞋穆勒鞋 #adidas

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2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字

2026-06-16 05:55 女子漾／編輯桑泥
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest
2026 六月美甲趨勢：珍珠光、貓眼造型成今夏指尖時尚關鍵字。 圖片來源：Pinterest

最近氣溫升高，衣櫃已經換上輕盈面料，指尖當然也要同步迎來新氣象。2026 年 6 月的美甲趨勢，不只是單純追求顏色，而是透過光澤與紋理打造更具個人風格的造型，近期的美甲聚焦在柔和感、透明感與光影感三大核心元素，掌握好這幾個重點，讓指尖也能成為整體造型重要細節之一。

編輯推薦

2026 六月美甲趨勢一：珍珠光美甲

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相較過去流行的鏡面甲面，最近更流行帶有柔霧珍珠光澤的質感設計。它不像金屬光澤那樣高調，而是模擬天然珍珠在陽光下折射出的細膩光感，低調卻充滿高級感。無論搭配白色洋裝、亞麻套裝或極簡風穿搭，都能瞬間提升精緻度。


2026 六月美甲趨勢二：光暈美甲

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從韓國一路紅到歐美的光暈美甲，在六月依舊穩坐熱門美甲榜單。以漸層暈染方式打造中心發光效果，彷彿自帶濾鏡般柔和，顏色上流行蜜桃粉橘、檸檬黃、薰衣草紫等色系，搭配長甲或杏仁甲型都十分耐看。對於喜歡拍照女孩來說，光暈美甲絕對是最上鏡的選擇！


2026 六月美甲趨勢三：混搭式貓眼美甲

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貓眼美甲從來沒退流行過，而最近變得更成熟。今年許多韓國美甲師更傾向將貓眼、鏡面、法式或光暈效果混搭，創造多層次光影變化。香檳金、淡裸粉及奶茶色都是目前社群平台討論度極高的色系。

這種帶有流動光澤的設計，即使只是簡單素色，也能讓雙手看起來格外高級。

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《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息

《雨霖鈴》章若楠古裝造型超仙氣！私服穿搭更值得注目從5款單品展現初戀女神氣息

2026-06-22 08:49 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

因純愛劇《難哄》成為新一代人氣女星的章若楠，近期帶著全新古裝陸劇《雨霖鈴》回歸，不僅開播後便引起關注討論，劇情更成為粉絲關注話題，除此之外非常令人期待的是，《雨霖鈴》劇中有許多高難度武打鏡頭，也讓章若楠一改過往的形象展現精湛演技，加上章若楠的古裝造型不僅靈動俏皮，有著甜美外表的她，古裝風格超顯高雅仙氣，而章若楠私服穿搭也是很多人爭相模仿的對象，自帶高級時髦氣勢的章若楠，經常以可甜可鹽的風格呈現，想知道有哪些必學穿搭技巧嗎？一起從以下總整理推薦一探究竟。

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《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 01.

圖片來源：weibo@章若楠
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想跟章若楠一樣穿出的好感系女神穿搭嗎？只要擅用基本款單品準沒錯，例如以橫條紋上衣為搭配，瞬間增添一股簡約舒適的日常風格，下身不論搭長褲或裙裝都很合適。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 02.

圖片來源：weibo@章若楠
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第二套章若楠選擇拉鍊開領的單品加乘，呈現簡約俐落的休閒氣息，隨性加上白色長褲再戴上棒球帽就很加分。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 03.

圖片來源：weibo@章若楠
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當希望增加造型重點的話，不妨跟著章若楠以亮色系單品混搭，像是藍色背心就能立即讓視覺層次更顯著，混搭寬鬆版型的牛仔褲，營造個性兼具的街頭魅力。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 04.

圖片來源：weibo@章若楠
圖片來源：weibo@章若楠

印花洋裝一直以來都是夏季不可或缺的必備，以碎花洋裝外搭一件防曬罩衫，輕鬆傳達優雅高級的度假風格，不論踏上夾腳拖或者球鞋都很好看。

《雨霖鈴》章若楠初戀女神私服穿搭技巧靈感範本推薦LOOK 05.

圖片來源：weibo@章若楠
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以同色系為主的混搭技巧，讓整體連結和諧一致性的迷人氣息，選用寶寶藍連帽上衣 + 丹寧藍短裙，利用字母 Logo 和刺繡細節，打造可甜可鹽的日常造型。

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女子漾／編輯ANDREA 2026.07.02 19
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潮健康 2026.07.02 10
高溫35度也不怕 讓妳夏天流汗也持香的香水噴灑技巧

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享民頭條 2026.07.02 20
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女子漾／編輯張念慈 2026.07.01 107
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女子漾 / 編輯 Sydney 2026.07.01 58
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女子漾／編輯ANDREA 2026.07.01 79
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女子漾／編輯ANDREA、金柔葳 2026.07.01 20
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鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.06.30 130
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