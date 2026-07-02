2026-07-02 11:49 女子漾／編輯ANDREA
張員瑛「濃密瀑布髮」秘訣公開！巴黎卡詩A11限時快閃 超狂AI檢測、頭皮水飛梭必衝
每次現身都自帶仙女光環的「天生愛豆」張員瑛，那頭豐盈柔順的「瀑布髮」總是讓女孩們羨慕不已！其實面對夏日高溫出油、頻繁造型吹整加上生活壓力，想守住髮際線可不能只靠運氣。女神私下愛用的巴黎卡詩（KÉRASTASE）銷售NO.1「粉漾芯生頭皮調理精華」，現在直接把養護秘方搬到台北信義區了！
即日起至7月27日，巴黎卡詩在新光三越A11限時打造「頭皮賦活旅程」快閃店，不僅把現場佈置成超好拍的機場航站，更獨家引進超狂的AI頭皮健檢與醫美級「頭皮水飛梭」，幫你科學化揪出掉髮元凶，輕鬆養出女神同款濃密髮！
4週穩固6,586根頭髮！女神同款「頭皮精華」
掉髮的兩大隱形殺手就是「髮根脫落」與「秀髮細化」，因此穩固髮根絕對是第一步！張員瑛愛不釋手的「粉漾芯生頭皮調理精華」，蘊含獨家專利「亞美尼斯活髮因子」與珍貴的高山雪絨花萃取。經過臨床實證，連續使用4週就能穩固多達6,586根頭髮，無論是熬夜、壓力大還是愛吃炸物造成的稀疏危機，都能從根源好好調理，找回髮肌生命力。
快閃店亮點直擊：AI健檢 × 醫美級水飛梭
這次A11快閃店不只好拍，體驗服務更是直接拉滿！
專業AI頭皮健檢： 首度引進K-SCAN AI髮肌檢測，透過3種專業光源與大數據，精準剖析頭皮保水度、油脂與毛囊健康，量身打造專屬養護處方，還有專屬「髮肌護照」幫你記錄。
瞬效頭皮水飛梭： 針對台灣夏天悶熱易出油的氣候，特別引進醫美級水飛梭儀器！無痛溫和帶走堵塞毛囊的「油垢窒息層」，再透過高科技霧化導入滿滿的頭皮精華，讓緊繃的頭皮瞬間深呼吸。（凡購買含精華90ml指定組合滿5,000元即可預約體驗）。
登機驚喜拿不完！客製飄帶、沙龍折價券通通有
除了超狂的體驗，現場好康也誠意十足！只要加入官方LINE綁定，就能免費獲得AI檢測與體驗寵粉禮。如果在快閃店購買含精華90ml的組合，還能現場DIY超有質感的「專屬客製化行李飄帶」；滿3,000元再加碼送髮浴與頭皮按摩梳！
【巴黎卡詩 頭皮賦活旅程 快閃店】
活動時間： 即日起至 2026年07月27日 (一)
活動地點： 新光三越台北信義新天地A11一樓側門 (Kiehl’s專櫃旁)
同步推薦：美妝控快打卡！YSL超狂「LOVE HOTEL」降落信義區 沉浸式體驗尋找命定唇色
女孩們尖叫！今年夏天信義區實在太好玩，全球精品美妝權威YSL BEAUTY把愛與慾望化為實體，在台北新光三越信義新天地A11打造了一間絕美的【YSL LOVE HOTEL】限時快閃店！帶著奢華、性感又不受定義的態度，邀請大家在城市中心短暫逃離日常，展開一場遊走在曖昧與親密間的沉浸式感官旅程。
這間只為你敞開的「LOVE HOTEL」，從踏入大廳的那一刻起，視覺、嗅覺與觸覺就立刻被悄悄喚醒！現場不僅還原了高訂級的飯店沉浸體驗，還為美妝控們準備了以下必衝亮點：
1.專屬彩妝顧問操刀：
現場提供一對一的專業妝容服務，搭配專屬特調飲品，讓你享受從頭到尾的極致奢寵。
2.搶先體驗最新唇彩：
只要完成「CHECK IN」，就能搶先試用全新唇彩與絕美新色！無論你偏愛原生裸感還是高調水光，彩妝顧問都會根據你的膚色與風格，幫你找出專屬的「命定唇色」。
3.超狂限定好禮：
體驗完專屬唇色後，還能直接帶走限量「YSL情挑誘光系列唇卡」乙份！
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