2026-07-02 14:23 女子漾／編輯黃冠婷
2026夏季唇彩新品推薦！KRYOLAN果凍琉璃唇、克蘭詩冰晶唇油、香奈兒晶凍唇釉必收
夏天唇彩不只要顯色，更要水亮、輕盈、不黏膩！2026夏季唇妝趨勢正式從純欲水光、甜酷鏡面，進化到更清透、更有保養感的「果凍光澤唇」。不論是想要零唇紋琉璃光、冰感護唇、韓系唇頰兩用，還是精品級鏡面唇釉，這一季都有超值得收的新品。以下整理KRYOLAN歌劇魅影、克蘭詩、i’m meme、香奈兒四大品牌夏季唇彩新品，唇彩控可以直接照需求下手！
文章目錄
KRYOLAN歌劇魅影：零唇紋「果凍琉璃唇」，一擦自帶高光感
KRYOLAN歌劇魅影：零唇紋「果凍琉璃唇」，一擦自帶高光感
KRYOLAN歌劇魅影全新升級「光癮晶潤唇蜜」，主打果凍般飽滿晶潤的琉璃質地，結合唇蜜的透亮光澤與唇釉的濃郁顯色，一抹就能打造豐盈、修護又不黏膩的光澤唇妝。配方添加維他命E，能幫助保濕鎖水，特別適合乾唇、薄唇或想要隱形唇紋的人。
推薦色選：
KRYOLAN歌劇魅影 光癮晶潤唇蜜 4ml，NTD950。
#01 Crystal Rose
像液態高光一樣的透明琉璃光，單擦可以當唇部凍膜，疊擦在霧面唇彩上則能立刻升級成晶亮果凍唇。
#06 Butterfly
清冷微紫調玫瑰色，薄擦提氣色、厚擦更有存在感，很適合高智感、冷淡感妝容。
#10 Fashionista
甜美漿果色，像冰糖莓果般鮮嫩欲滴，適合女團感、甜辣妝容，光澤感濃郁但不厚重。
#16 Touch
珊瑚蜜瓜黏膜色，柔和不螢光，黃肌也能駕馭，素顏擦也自然，是春夏減齡好氣色首選。
#17 Vamp
溫柔寶石紅，顯白又修飾牙色，比正紅更好駕馭，日常上班或正式場合都能擦。
活動資訊：歡慶歌劇魅影81週年慶，7/1至7/31於官網下單，並完成IG限動曬開箱或Threads圖文分享，公開滿24小時並標記官方帳號，就有機會帶走81週年限定「夢幻美唇箱」，一次收藏5大百搭美色。
克蘭詩：炎夏護唇小冰棒，冰感美唇油一抹降溫
克蘭詩：炎夏護唇小冰棒，冰感美唇油一抹降溫
夏天雙唇最怕乾燥、悶熱、唇紋變明顯，克蘭詩將冷凍美容科技延伸到美唇油系列，推出「彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷」與夏季限定「彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷」。兩款都結合Maxi-Lip™豐唇專利成分、薄荷醇與野薄荷精油，打造沁涼舒適的CRYO-PLUMPING冷凍豐唇感。
推薦商品：
彈潤植萃美唇油 #冰晶薄荷 7ml，NTD1,200
全新常態色號，主打透明水光與冰感修護。可以單擦打造清透水亮唇，也能疊擦在唇彩上增加立體光澤；夜晚厚敷還能當唇部晚安膜。
彈潤植萃固態美唇油 #冰晶薄荷 2.9g，NTD1,200
夏季限定色號，冰藍色膏體搭配低調珠光，一抹融化成滋潤光澤。搭載pH顯色科技，能依唇部狀態呈現專屬自然好氣色，外出補妝也很方便。
冰晶緊緻凍膜 75ml，NTD2,600
不只嘴唇，臉部也能一起降溫急救。這款凍膜主打冰感緊緻效果，適合夏季悶熱、妝前急救、熬夜浮腫或肌膚疲憊時使用。
上市資訊：7月1日冰感上市。
i’m meme：可愛到想掛包上！唇頰糖打造韓系澎澎妝
i’m meme：可愛到想掛包上！唇頰糖打造韓系澎澎妝
i’m meme全新「我愛澎澎頰心唇頰糖」把彩妝變成可愛吊飾，主打唇頰兩用、柔霧與水光雙質地，一盒就能完成雙頰與雙唇的韓系糖感妝。雲朵般柔霧質地可以自然暈染，水光質地則增加Q彈透潤感，單擦清新、疊擦更有層次，還有糖果香調加持，補妝也像在拆小甜點。
推薦色選：
i’m meme我愛澎澎頰心唇頰糖 4.2g，NTD430
05 蘋果跳跳糖
乾燥蘋果色搭配復古玫瑰粉，帶有蜜桃甜杏水光，適合打造溫柔又有點復古的韓系妝。
01 香草棉花糖
初戀嫩粉搭配水感玫瑰粉，呈現母胎好氣色，適合淡妝、約會妝與日常清透妝。
02 彩虹泡泡糖
珊瑚橘粉搭配輕透梅紅，充滿元氣活力，適合想讓妝容看起來更明亮的人。
03 果汁莓軟糖
清透莓果冷色調，自帶仙氣與冷感高級感，適合白皙肌或喜歡千金感妝容的人。
04 焦糖牛奶糖
可可棕色調，能打造自然輪廓與偽素顏好氣色，適合健康膚色與暖調妝容。
上市資訊：6/18屈臣氏、6/19康是美、6/23官網、7/2寶雅上市。
香奈兒：精品級晶凍唇釉，鏡面光澤直接開到最大
香奈兒：精品級晶凍唇釉，鏡面光澤直接開到最大
香奈兒全新「COCO晶凍光潤唇釉」是今年夏天的高級光澤唇代表。香奈兒彩妝創意工作室重新詮釋光澤語言，打造晶透、閃耀、鏡面般聚光的唇妝效果，擦上後能立刻讓雙唇成為妝容焦點。
推薦商品：
香奈兒COCO晶凍光潤唇釉
主打24小時滋潤保濕，配方85%為保濕基底成分，添加山茶花神經醯胺與保濕胜肽因子，能撫平唇紋、滋潤補水並強化唇部屏障。質地清爽不黏膩，刷頭採用圓潤包覆設計，能貼合唇形並精準沾取用量。可單擦展現晶透光，也能疊擦在香奈兒COCO唇膏上，打造更立體的光澤層次。
適合喜歡高級光澤、精品妝感、唇部保養與唇彩二合一的人。若想讓妝容更有舞台感，也能用無珠光唇釉打底，再於唇中央疊上細緻微光，打造聚焦唇妝。
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