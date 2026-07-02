AI重點 文章重點整理： 重點一： 夏天並非醫美禁忌，重點是挑選低恢復期療程。

夏天並非醫美禁忌，重點是挑選低恢復期療程。 重點二： 酸類喚膚搭配皮秒雷射，有助油性肌與痘痘管理。

酸類喚膚搭配皮秒雷射，有助油性肌與痘痘管理。 重點三：脈衝光與雷射除毛可改善斑點汗毛，術後照護簡單。

台灣夏季高溫動輒超過30度，許多愛美人士常認為夏天流汗多、紫外線強，術後容易反黑且傷口難照顧，因而堅持等到冬天才能進行醫美微調。

其實夏天並非醫美禁忌期，關鍵在於「挑對項目」，針對夏季好發的毛髮、出油冒痘以及曬斑泛紅問題，透過雷射除毛、酸類喚膚搭配皮秒，或是利用無傷口的脈衝光，在醫師專業評估與適當術後照護下，夏季仍可依個人膚況選擇合適療程。

皮膚的油脂分泌量與氣溫密切相關，溫度每上升攝氏1度，肌膚出油量就會隨之上升10%，這正是在夏季容易油光滿面、脫妝，甚至臉部與背部狂冒痘痘粉刺的主因，建議透過以下雙管齊下的保養方式，有助於維持夏季肌膚狀態：

1.酸類喚膚調理皮脂： 定期進行酸類喚膚，可作為毛孔清潔與角質代謝管理的一環，實際效果仍須依個人膚況與醫師評估而定。

定期進行酸類喚膚，可作為毛孔清潔與角質代謝管理的一環，實際效果仍須依個人膚況與醫師評估而定。 2.皮秒蜂巢探頭重建細緻度：配合皮秒雷射的蜂巢探頭，部分民眾會將皮秒雷射作為膚質管理的選項之一，實際感受仍因個人體質與膚況而異。

「脈衝光」是夏日除斑的極佳幫手！並非單一波長的雷射光，而是介於520至1100奈米之間的多重波長光源機種。由於沒有傷口、沒有恢復期，術後照護非常容易，引發反黑的機率也大幅降低；能特別針對皮膚淺層的斑點與微細血管絲進行全面調理，脈衝光常被應用於色素與膚色不均相關的肌膚管理，實際療程次數與效果仍須由醫師依個人膚況評估，是最受歡迎的「午休雷射」之一。

雷射除毛是目前常見的長期毛髮管理方式之一。其利用波長755奈米的雷射光，選擇性破壞處於生長期的毛囊組織，雷射除毛通常需要多次療程，實際次數與毛髮變化程度因個人體質、毛髮生長週期及治療方式而異。術前記得避免過度日曬並停用外用去角質產品；術後在智慧冷卻系統保護下僅有暫時泛紅，可立刻進行正常清潔保養與上妝。

FARMELL法媚兒護膚品牌最後貼心提醒：「醫美療程後，依照醫師建議進行溫和保養與防曬，是日常肌膚照護的重要環節。」

健康管理師張恆恩最後分享：醫美療程後，肌膚屏障通常需要一段時間恢復，因此日常保養應以簡單、溫和為原則，避免過度清潔、頻繁去角質或使用過多高活性成分。

建議選擇不含香精、低刺激性的保濕產品，如含有泛醇（B5）、積雪草萃取或蘆薈等常見保養成分的產品，協助維持肌膚保濕與舒適感。同時，也應落實防曬措施，外出時適量補擦防曬產品，並搭配帽子、陽傘等物理性防護，幫助降低紫外線對肌膚的影響，維持良好的肌膚狀態。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

參考資料：

醫院衛教文章

原文出處：夏天不適合做醫美？挑對三大低恢復期項目：炎夏也能維持肌膚細緻感