2026-07-01 21:42 女子漾／編輯張念慈
7月美妝控行程排滿！YSL LOVE HOTEL、M·A·C唇藝沙龍、PRADA香氛護手霜一次看
2026夏季美妝新品正式進入「水光、粉裸、香氛保養」模式！YSL BEAUTY 帶來全新獵心甜粉唇彩與獵心精華護手霜，M·A·C 以超水感持色系列打造立體玻璃唇，PRADA BEAUTY 則把人氣唯我莫測香氣延伸到指尖，推出精品感滿滿的香氛護手霜。更讓美妝控心動的是，YSL 與 M·A·C 也同步打造期間限定快閃店，從新品試妝、唇彩訂製到打卡空間一次滿足！
YSL BEAUTY新品：獵心甜粉唇彩＋獵心精華護手霜，打造夏日粉裸誘惑
YSL BEAUTY 2026夏季主打「敢裸敢愛」妝容態度，帶來多款唇彩新品與熱賣新色，包含 情挑裸吻煙霧唇膏、情挑誘光唇膏系列、奢華印記唇釉系列新色，從柔霧裸感、水光潤澤到飽滿亮澤唇妝，都能找到適合不同約會情境的命定唇色。
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其中全新 奢華印記唇釉系列獵心甜粉色選 很適合夏天使用，主打色包含 #445 輕粉呼喊，以芭蕾粉融入優雅裸色底調，打造乾淨又顯氣色的粉裸唇；另一款 #446 蜜桃暗示 則以蜜桃橙調融合裸色，呈現甜而不膩的純欲感。
除了唇彩，YSL 也推出全新 獵心精華護手霜，以愛心珠寶為靈感設計純白心形包裝，搭配經典 CASSANDRE LOGO，宛如一件可以放進包包的高訂小物。配方蘊含 2%菸鹼醯胺、神經醯胺與茉莉花精萃，主打高達96小時長效潤澤，香氣則以無花果葉、橙花與岩蘭草交織出清新花香調。
YSL快閃店：YSL LOVE HOTEL限時入住信義區
為了讓大家完整體驗新品，YSL BEAUTY 打造全新沉浸式快閃店 「YSL LOVE HOTEL」，活動以精品飯店為靈感，將 CHECK IN 櫃台、限定調飲 BAR、訂製套房與熱線等元素，變成一場粉裸色的愛情遊戲。
現場可體驗 YSL 唇彩新品、獵心精華護手霜、自由不羈系列香氛與香氛彩妝訂製服務。完成 CHECK IN 後，還能由 YSL 彩妝顧問依膚色與妝容風格挑選命定唇色，並獲得限量 YSL 情挑誘光系列唇卡乙份。
YSL LOVE HOTEL活動資訊
活動日期：2026年7月2日至7月6日
活動地點：台北新光三越信義新天地 A11 1F 南大門
M·A·C新品：超水感持色系列，玻璃唇妝天花板來了
M·A·C 今年夏天推出全新 LUSTREGLASS 超水感持色系列，主打「立體玻璃唇」妝感，不只是單純水亮，而是透過色彩、輪廓與光澤堆疊，讓雙唇看起來更飽滿、更立體。
本次重點新品是全新 超水感持色鏡光唇釉，又被稱為 #鏡光棒，質地彷彿液態玻璃般輕盈水潤，搭配鏡光折射技術，可依疊擦層次打造不同光感：一層是水感果汁光、兩層是立體玻璃光、三層則是高調鏡光。全系列共有12款色選，售價 3ML／800元。
同步登場的 超水感持色水唇膏 也全面升級，推出35款色選，包含風格裸、時髦紅棕與芭蕾粉三大色系，售價 3.5G／900元。另外還有全新 冰晶唇線筆，主打半透明修飾色調，可自然融入唇廓、不顯線，搭配旋筆設計，新手也能輕鬆修飾唇型，售價 0.25G／780元。
M·A·C快閃店：3S唇藝光感沙龍登場，一對一打造命定玻璃唇
配合新品上市，M·A·C 於大稻埕禮物概念店限時打造 「3S唇藝光感沙龍」快閃店。所謂 3S 指的是 SHADE選色、SHAPE塑形、SHINE聚光，透過專業彩妝師的唇妝諮詢，從命定色挑選、唇型修飾到光澤層次堆疊，打造最適合自己的立體玻璃唇。
現場以 M·A·C 經典黑色美學結合璀璨玻璃光感元素，打造沉浸式光影空間。凡於7月5日前購買任一新品，憑發票及預約憑證，可於7月4日、7月5日指定週末期間，前往 M·A·C 大稻埕禮物概念店享受唇彩雷雕刻字服務，每日名額有限。
M·A·C 3S唇藝光感沙龍活動資訊
活動日期：2026年7月1日至7月31日
活動地點：M·A·C 大稻埕禮物概念店
PRADA BEAUTY新品：唯我莫測奢潤護手霜，奶木花香擦上手
PRADA BEAUTY 2026年推出全新 PRADA唯我莫測奢潤護手霜，延續 PRADA PARADOXE 唯我莫測系列的 奶木花香調，把橙花花苞、AMBROFIX™生物轉化琥珀分子與麝香分子 SERENOLIDE™揉合出乾淨、溫潤、貼膚感十足的偽體香。
除了香氣迷人，保養力也很完整。配方添加 橙花萃取、乳油木果油、2%菸鹼醯胺與維生素，主打柔嫩手部細紋、改善粗糙、修護乾燥指緣，並提升指甲強韌光澤，標榜長達48小時滋潤保濕。
外型則延續 PRADA 經典三角標誌，粉嫩倒三角包裝不只像精品小物，也很適合放進包包隨身補香。品牌也提出專屬 「倒三角穿香儀式」，先以護手霜按摩雙手與手腕，再疊噴 PRADA PARADOXE 唯我莫測淡香精，最後搭配同系列髮香噴霧，讓香氣從手腕、肌膚一路延伸到髮絲。
PRADA唯我莫測奢潤護手霜上市資訊
上市時間：2026年6月29日官網首賣、7月1日全台專櫃上市
容量價格：50ML／2,100元
同系列商品：PRADA PARADOXE 唯我莫測淡香精、PRADA PARADOXE 唯我莫測髮香噴霧