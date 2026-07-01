2026-07-01 17:52 女子漾／編輯ANDREA
夏日度假神隊友！盤點5款超生火「精品草編包」，背上秒飛海島當仙女
盛夏來臨，宣告充滿陽光與海灘的季節正式到來！說到夏日穿搭的靈魂配件，絕對少不了一款自帶度假濾鏡的「草編包」。今年各大精品紛紛將拉菲草結合頂級工藝，打破「只能去海邊背」的刻板印象，完美演繹 City to beach 的都會時髦感。以下為大家精選盤點5款今年必收的精品草編包，從優雅的 Quiet Luxury 到法式慵懶風，保證讓你選擇困難症發作！
1. Valextra｜Raffia Bucket Bag
有著「義大利愛馬仕」之稱的 Valextra，今年夏天帶來絕美的 Raffia 系列。最大亮點在於全新 Punto Pelliccia 手工編織工藝，讓天然拉菲草呈現宛如微風吹拂般的立體微捲紋理！搭配標誌性的 Millepunte 小牛皮提把與質感黑油邊，包身內外更貼心設有皮革底座與可拆卸帆布內袋。不僅輕盈好裝，更把米蘭的建築美學與「Quiet Luxury」質感直接拉滿。
2. agnès b.｜City to beach 夏日編織包
喜歡法式隨性慵懶風的女孩看過來！agnès b. 本季 VOYAGE 系列主打輕巧設計，其中一款圓潤修長的手提包，以寬鬆編織紋理結合無襯裡設計，呈現超仙的自然垂墜感。另一款單肩包則致敬摩洛哥傳統草編包，採用細膩的手工鉤針技法打造經典水桶包輪廓，配上皮革肩背帶與 Logo 標牌，隨手一拎就能完美切換城市與海島模式。
3. LONGCHAMP｜LE ROSEAU RAFFIA 手提包
法國女人毫不費力的時髦感，都在這一咖！LONGCHAMP 2026 夏季系列把衝浪文化的自由靈魂注入設計中，運用天然拉菲草搭配帆布材質，打造出這款夏日專屬的 IT-Bag。無論是搭配隨風飄逸的洋裝，還是簡單的白T與牛仔褲，都能瞬間勾勒出介於巴黎城市與蔚藍海岸之間的浪漫時光。
4. FENDI｜波浪拉菲草鉤針迷你 Peekaboo
FENDI 2026 早秋系列帶大家一秒飛到愜意的羅馬里維埃拉！經典的 Peekaboo 包款在本季換上了超迷人的夏日新裝。最吸睛的莫過於這款拉菲草鉤針迷你 Peekaboo，包身上特別編織出充滿活力的波浪圖案，完美呼應海島度假的歡樂氛圍，絕對是今夏最搶眼、最萌的街頭焦點。
5. Dolce&Gabbana｜Capri 系列草編包
帶有濃濃千禧復古氛圍的 Dolce&Gabbana 早春 Re-Edition 2000 系列，展現了當代隨性優雅的全新語境。充滿季節感的 Capri 系列草編包，特別以輕盈的皮革滾邊作為點綴。最讓人心動的是它豐富的調色盤，從焦糖、深棕等大地暖色，到柔和的粉綠色系，甚至是濃郁的酒紅，能自然融入各種夏日 OOTD 穿搭中。
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