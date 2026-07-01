CELINE 2027春夏男裝秀亮相！V酒紅西裝復古帥翻，Michael Rider首秀藏滿新態度

CELINE 2027 春夏男裝系列正式亮相，這也是 Michael Rider 接任後的首場 CELINE 男裝系列發表。不同於以設計概念或服裝細節作為開場，他選擇以一份近乎創作宣言的文字，揭開本季序幕，從人物性格、生活方式到穿衣態度，勾勒出他心中的 CELINE 男子形象。

Michael Rider首場男裝秀登場，以創作宣言揭開全新篇章

在這份創作箋語中，Michael Rider 以「剛毅與溫柔」、「柔軟與堅定」等看似對立、卻能並存的特質作為核心，描繪一種真誠、自在且勇於探索的人物形象。

他所想像的 CELINE 男子，不只是穿上漂亮衣服的人，而是帶著開放態度生活的人。他們輕裝而行，崇尚少而精的衣著哲學，也重視個人化穿著、音樂、旅行、戶外生活與對世界的好奇心。

對 Michael Rider 而言，真正的風格並非刻意塑造，而是來自直覺、真誠與時間累積，在日常之中自然流露。

圖片來源：CELINE

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經典男裝衣櫥再進化，西裝、針織與丹寧打造自在輪廓

本季系列也將這份創作宣言轉化為具體服裝語言。CELINE 重新梳理經典男裝衣櫥，透過西裝外套、襯衫、針織衫、皮革外套、背心、丹寧與披肩等熟悉單品，重新定義人物與服裝之間的關係。

整體造型以高腰褲裝、寬鬆卻精準的比例貫穿全場，搭配鮮明而富有層次的色彩運用，呈現自然、不刻意修飾的穿著方式。每一套造型都像是一個鮮明角色，既有各自的個性，也在同一套美學語彙中彼此呼應。

全新包款鞋履同步亮相，CELINE首度攜手Reebok推聯名球鞋

配件同樣是本季亮點之一。除了多款全新包款與鞋履亮相外，CELINE 本季也首度與 Reebok 推出聯名鞋款。

聯名球鞋以帶有歲月痕跡的復古球鞋設計為特色，為整體系列注入更自在、貼近日常的穿著語彙，也讓 CELINE 男裝在精緻輪廓之外，多了一份輕鬆不費力的街頭感。

CELINE品牌大使V現身看秀，酒紅西裝造型復古又優雅

CELINE 品牌大使 V 也現身 CELINE 2027 春夏男裝秀，以一襲酒紅色西裝外套搭配鮮紅色襯衫亮相，透過同色系深淺層次，勾勒出鮮明而細膩的視覺節奏。

下身搭配高腰寬版長褲、棕色皮鞋與大框墨鏡，為整體造型注入復古氣息與從容姿態。這身造型以寬鬆卻精準的輪廓比例，搭配豐富色彩層次，展現不刻意張揚的優雅個性，也自然流露 V 鮮明的個人風格。

圖片來源：CELINE

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從秀場到日常，CELINE男裝展現真誠自在的風格態度

Michael Rider 的首場 CELINE 男裝系列，不只是一次服裝發表，更像是對「當代男性風格」的重新提問。本季從經典男裝衣櫥出發，透過比例、色彩、材質與配件，描繪出一群真誠、自在、勇於探索，也始終忠於自我的人物形象。

在剛毅與溫柔之間，在精緻與日常之間，CELINE 2027 春夏男裝系列展現出更自由、更貼近生活的穿衣態度。

同步推薦一：Acne Studios 2027春夏男裝系列，從職場制服到怪誕配件，辦公室穿搭被徹底顛覆

Acne Studios 2027 春夏男裝系列以「辦公室生活」作為靈感起點，創意總監 Jonny Johansson 將職場視為一場日常上演的社會學實驗，觀察人在不同職場角色、階級關係與穿著選擇中的自我表達。對他而言，辦公室並非死板無趣，而是可以顛覆衣櫥規則的想像遊樂場。

主題核心：辦公室不無聊，是風格實驗場

本季從「職場角色」出發，將不同人的個人制服重新混搭，打造出帶有 Acne Studios 美學的辦公室風格。系列在開放性與專注力之間取得平衡，打破年代與風格界線，同時保留精緻得體的廓形。

圖片來源：ACNE STUDIOS

色彩亮點：極簡白到冰淇淋色調

色彩從乾淨的極簡白延伸到粉紅、開心果綠等柔和色系，帶出像義式冰淇淋般的輕盈甜美感，讓男裝在俐落中多了玩味與柔軟氣息。

設計重點：錯視畫法、丹寧與皮革夾克

品牌標誌性的錯視畫法回歸，領帶與口袋被畫在 T 恤上，像辦公室裡的隨手塗鴉。系列也大量運用鉚釘丹寧、拆解西裝、商務背心、緞面運動夾克等元素，讓正式與叛逆感並存。皮革夾克則取代傳統西裝，成為本季展現俐落格調的關鍵單品。除了 Acne Studios 經典 1996 與 1979 丹寧褲，本季也推出鮮豔修身剪裁，以及帶有 80 年代西褲感的褶皺牛仔褲。超細針織衫以雙層、三層視覺呈現，開襟針織毛衣則帶有承襲舊物、重新解構的復古魅力。

圖片來源：ACNE STUDIOS

配件亮點：怪誕鞋履、流蘇包與飛行員墨鏡

鞋履從配襪涼鞋、撞色皮鞋、古巴鞋跟尖頭短靴，到誇張牛仔靴都有出現。Camero 包款加入流蘇與漸層手繪皮革設計，太陽眼鏡則在金屬飛行員款與貓眼線條方框眼鏡之間切換，強化整體造型的個性。

圖片來源：ACNE STUDIOS

同步推薦二：Paul Smith 2027春夏男裝亮相，西裝也能穿出夏日鬆弛感

Paul Smith 2027 春夏男裝系列於一場精緻、沙龍風格的發表會中亮相。本季從 Paul Smith 本人對西裝的記憶出發，將「剪裁西裝」視為會隨著時間、穿著痕跡與生活經驗而產生個性的服裝，而非一成不變的正式單品。

從西裝記憶出發，重塑夏日剪裁

Paul Smith 本季靈感來自兩段私人記憶：祖父穿著完整西裝站在海水中，以及自己曾穿白色亞麻西裝幫農夫搬葡萄，讓西裝染上勃根地紅酒色。這些經驗讓本季把西裝視為承載時間與故事的衣物，也讓剪裁多了生活感與情感溫度。

圖片來源：Paul Smith

柔軟剪裁回歸，西裝不再僵硬

在設計總監 Helen Holmes 與 Sam Cotton 帶領下，品牌重新回看 Paul Smith 的歷史檔案，特別是 1980 年代 Paul Smith 推動的「Softened Tailoring 柔軟剪裁」。本季透過反摺袖口、鬆開領帶、解開襯衫鈕扣等細節，讓西裝從正式制服變成更輕鬆、更適合夏日的造型語言。

輕盈面料打造夏日優雅

面料是本季重點之一，包含蘇格蘭製熱帶編織呢、混色泡泡紗與印花真絲斜紋綢。無內襯剪裁與柔軟輪廓，讓西裝散發自然流動感，也帶出帶點古著洗舊感的優雅氣質。

圖片來源：Paul Smith

色彩對比成亮點，米白灰褐中跳出夏日鮮色

系列以俐落與揉皺、亮白與深色調的對比作為設計基礎。米白色、灰褐色營造溫潤基調，薄荷綠針織衫、印花絲綢領帶、檸檬黃與葡萄紫襪款則像標點符號一樣點亮整體造型。午夜藍正裝也取代常見黑色，為正式剪裁注入更鮮明的 Paul Smith 色彩。

細節藏巧思，從翻領到吊飾都很Paul Smith

服裝內部細節也被放大，包括手工翻領駁針縫線、插花鈕釦孔固定環與領底呢，皆以對比色點綴。配件則加入錫器與黃銅鑄造的吊飾，像是帆船、貝殼與便士硬幣，為造型增添懷舊感與英式幽默。

圖片來源：Paul Smith