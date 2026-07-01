2026-07-01 14:30 女子漾／編輯金柔葳
四大系列CASETiFY春夏聯名推薦！小狐狸、DIESEL、Matin Kim、Marimekko一次看
春夏不只衣櫃要換季，手機殼、耳機包、吊飾等電子配件也能一起升級成穿搭亮點。CASETiFY 近期推出多款時尚聯名系列，CASETiFY 近期推出多款時尚聯名系列，這次的四大聯名系列都能為你的日常 OOTD 注入全新靈感，打造專屬於你的春夏時尚宣言。
Maison Kitsuné小狐狸回歸，法式學院風太耐看
Maison Kitsuné 與 CASETiFY 再度推出 2026 春夏限定系列，以巴黎輕盈從容的生活美學，融合日式沉靜細膩風格，透過俐落線條、現代學院風與經典小狐狸圖騰，打造低調又精緻的都會配件。
這次系列不只推出小狐狸印花、貼紙感手機殼，也有全新「Maison Kitsuné 絨毛耳機收納包」，蓬鬆絨毛材質搭配品牌標誌性狐狸圖案，可愛度直接拉滿，很適合喜歡法式簡約、學院風穿搭的人。
DIESEL丹寧叛逆感登場，手機殼也能很有態度
DIESEL + CASETiFY 聯名系列延續品牌不受拘束的街頭精神，將 Oval D Logo、經典丹寧工藝與氧化花卉圖騰融入電子配件中，整體風格更偏前衛、率性、有個性。
除了丹寧花卉印花手機殼，系列也推出「金屬串珠鑰匙圈」與「丹寧雲朵收納包」，其中收納包可放充電線、耳機等小物，搭配醒目的紅色 Oval D 圖案，讓日常配件瞬間變成穿搭亮點。
Matin Kim韓系街頭風，極簡控一定會心動
韓國品牌 Matin Kim 與 CASETiFY 聯名系列以「Unboxing」為主題，靈感來自拆開包裝瞬間的驚喜感，將丹寧圖案、封箱膠帶印花、紙張撕裂感設計融入手機殼，呈現韓系極簡又帶點街頭態度的風格。
系列也推出限量版「Matin Kim x CASETiFY 手機吊飾鑰匙圈」，透過復古質感與金屬元素堆疊細節，不用大面積配件，只要一個小吊飾就能讓手機變得更有造型。
Marimekko北歐花卉上身，一秒點亮春夏好心情
Marimekko x CASETiFY 聯名系列則走明亮、活潑又療癒的北歐風格，結合經典 Unikko《游霓可》、Lemmitty《甜心》、Kukasta Kukkaan《花間漫舞》三款代表印花，並推出 3 款 CASETiFY 獨家配色。
像是粉橘花朵、深綠底搭配奶油白花型等設計，都很適合春夏穿搭。無論是搭配素色洋裝、白襯衫或牛仔褲，只要手機殼一拿出來，就能讓整體造型多一點清爽亮點。
四大風格怎麼選？照你的穿搭性格挑就對了喜歡法式簡約、學院風：選 Maison Kitsuné x CASETiFY喜歡丹寧、街頭、叛逆感：選 DIESEL + CASETiFY喜歡韓系極簡、黑白灰穿搭：選 Matin Kim x CASETiFY喜歡花卉、亮色、生活感美學：選 Marimekko x CASETiFY
這波 CASETiFY 聯名系列最大亮點，就是把電子配件變成穿搭的一部分。不管你是想換手機殼、耳機收納包，還是想找一個能讓日常造型更有記憶點的小物，都可以從這四大系列找到自己的春夏命定款。
精華 FAQ
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本次主打四大聯名系列，包括Maison Kitsuné、DIESEL、Matin Kim與Marimekko。每一系列都延伸品牌特色，從法式學院、丹寧叛逆到韓系極簡與北歐花卉風格，讓配件更有辨識度。
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Maison Kitsuné系列以巴黎與日式美學融合為核心，搭配小狐狸圖騰、俐落線條與現代學院風，並推出絨毛耳機收納包與貼紙感手機殼，整體低調精緻又帶可愛氣息。
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喜歡法式簡約可選Maison Kitsuné，偏好丹寧與街頭感可選DIESEL，愛黑白灰與韓系極簡則適合Matin Kim，若偏愛亮色花卉和生活感美學，Marimekko會最對味。
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這波 CASETiFY 聯名系列最大亮點，就是把電子配件變成穿搭的一部分。不管你是想換手機殼、耳機收納包，還是想找一個能讓日常造型更有記憶點的小物，都可以從這四大系列找到自己的春夏命定款。
精華 FAQ
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本次主打四大聯名系列，包括Maison Kitsuné、DIESEL、Matin Kim與Marimekko。每一系列都延伸品牌特色，從法式學院、丹寧叛逆到韓系極簡與北歐花卉風格，讓配件更有辨識度。
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Maison Kitsuné系列以巴黎與日式美學融合為核心，搭配小狐狸圖騰、俐落線條與現代學院風，並推出絨毛耳機收納包與貼紙感手機殼，整體低調精緻又帶可愛氣息。
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喜歡法式簡約可選Maison Kitsuné，偏好丹寧與街頭感可選DIESEL，愛黑白灰與韓系極簡則適合Matin Kim，若偏愛亮色花卉和生活感美學，Marimekko會最對味。
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